Атаковавший здание СБУ во Львове БПЛА свободно пролетел через пять областей
Пока Иран в ответ на агрессию Израиля и США планомерно разносит важнейшие инфраструктурные объекты на территории их региональных союзников, армия России возобновила отправку в «каменный век» того, что еще пока называется Украиной.
Минувшей ночью ВС РФ вновь наносили массированные комбинированные удары по вражеским военным объектам, не забывая и про иные цели, задействованные в обеспечении ВСУ всем необходимым. Вот что известно по атакам в ночь на 19 марта, да и утро, помимо того, о чем уже писало «Военное обозрение».
В украинском сегменте соцсетей бурно обсуждается атака российских дронов по зданию Главного управления Службы безопасности Украины (ГУ СБУ) во Львове. Особо отмечается, что БПЛА в автономном режиме, а быть может под управлением операторов, преодолели несколько сотен километров (+/- 500 в зависимости от места пуска), не будучи обнаруженными и сбитыми.
В результате удара БПЛА львовское здание СБУ получило значительные повреждения. Местные власти, как всегда, объявили о падении обломков одного участвовавшего в атаке сбитого беспилотника. Пролетел через пять областей, не сбили, а над зданием службы безопасности — попали в аккурат. Хорошо работает ПВО ВСУ.
Глава Львовской ОВА:
Во Львовской области вчера вечером были удары по авиаремонтному заводу на военной авиабазе «Скнилов». Взрывы гремели на южных окраинах областного центра Западной Украины. Предположительно, попали по Львовскому бронетанковому заводу или производственным цехам ЛАЗ. Все они давно задействованы для нужд ВСУ.
Аналогичная ситуация в Одессе, где на подлете к зданию местного СБУ был сбит беспилотник (так утверждается), его обломки попали на «нежилое помещение». Однако одесситы пишут, что к месту падения приехало восемь скорых, весь квартал был оцеплен. В Одесской области был прилет по курортной зоне, где британские инструкторы проводят тренировки украинского спецназа.
В Черниговской области вновь была атака в районе Конотопа по месту бывшей в/ч 45550, рядом расположена нефтебаза. Сообщается о сильной детонации. Ночью в Бахмаче Черниговской области под удар «Гераней» попала местная железнодорожная станция.
Нашим военным следует ждать благодарностей, пусть и непубличных, от жителей Сум. В этом городе было атаковано здание ТЦК (военкомата).
Уже в утренние часы дрон-камикадзе «Герань-2» нанес прицельный удар по электрической подстанции 150/35/6 кВ «Армалит» в оккупированном городе Запорожье. На объекте возник пожар с характерным для подстанций густым черным дымом. Зафиксировано обесточивание около 38 тысяч абонентов.
В Волынской области также был атакован объект энергоснабжения вблизи города Нововолынск. Из-за этого около 30 тыс. домохозяйств остались без электричества.
В районе Артёмовки Харьковской области были нанесены удары БПЛА по неким ангарам. Пока без подробностей. В Николаевской области уже сегодня утром атакована авиабаза Мартыновка в окрестностях Вознесенска. В Авдеевке, той, что в Черниговской области, беспилотники типа «Герань» мощно поразили здание ПВД украинских военных. Выбиты все окна, обрушилась крыша. Судя по всему, в помещении был пожар. Других данных нет.
А вот в отчете Воздушных сил Украины вновь все хорошо. Сообщают, что сбили и подавили силами РЭБ 109 беспилотников из 133 БПЛА. Еще о 14 сбитых дронах отчитались ВМС Украины.
