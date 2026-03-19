Атаковавший здание СБУ во Львове БПЛА свободно пролетел через пять областей

4 781 19
Пока Иран в ответ на агрессию Израиля и США планомерно разносит важнейшие инфраструктурные объекты на территории их региональных союзников, армия России возобновила отправку в «каменный век» того, что еще пока называется Украиной.

Минувшей ночью ВС РФ вновь наносили массированные комбинированные удары по вражеским военным объектам, не забывая и про иные цели, задействованные в обеспечении ВСУ всем необходимым. Вот что известно по атакам в ночь на 19 марта, да и утро, помимо того, о чем уже писало «Военное обозрение».



В украинском сегменте соцсетей бурно обсуждается атака российских дронов по зданию Главного управления Службы безопасности Украины (ГУ СБУ) во Львове. Особо отмечается, что БПЛА в автономном режиме, а быть может под управлением операторов, преодолели несколько сотен километров (+/- 500 в зависимости от места пуска), не будучи обнаруженными и сбитыми.



В результате удара БПЛА львовское здание СБУ получило значительные повреждения. Местные власти, как всегда, объявили о падении обломков одного участвовавшего в атаке сбитого беспилотника. Пролетел через пять областей, не сбили, а над зданием службы безопасности — попали в аккурат. Хорошо работает ПВО ВСУ.

Глава Львовской ОВА:

Обломки упали на территорию Главного управления СБУ во Львовской области. Есть разрушения, выбитые окна. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Во Львовской области вчера вечером были удары по авиаремонтному заводу на военной авиабазе «Скнилов». Взрывы гремели на южных окраинах областного центра Западной Украины. Предположительно, попали по Львовскому бронетанковому заводу или производственным цехам ЛАЗ. Все они давно задействованы для нужд ВСУ.

Аналогичная ситуация в Одессе, где на подлете к зданию местного СБУ был сбит беспилотник (так утверждается), его обломки попали на «нежилое помещение». Однако одесситы пишут, что к месту падения приехало восемь скорых, весь квартал был оцеплен. В Одесской области был прилет по курортной зоне, где британские инструкторы проводят тренировки украинского спецназа.

В Черниговской области вновь была атака в районе Конотопа по месту бывшей в/ч 45550, рядом расположена нефтебаза. Сообщается о сильной детонации. Ночью в Бахмаче Черниговской области под удар «Гераней» попала местная железнодорожная станция.

Нашим военным следует ждать благодарностей, пусть и непубличных, от жителей Сум. В этом городе было атаковано здание ТЦК (военкомата).

Уже в утренние часы дрон-камикадзе «Герань-2» нанес прицельный удар по электрической подстанции 150/35/6 кВ «Армалит» в оккупированном городе Запорожье. На объекте возник пожар с характерным для подстанций густым черным дымом. Зафиксировано обесточивание около 38 тысяч абонентов.

В Волынской области также был атакован объект энергоснабжения вблизи города Нововолынск. Из-за этого около 30 тыс. домохозяйств остались без электричества.

В районе Артёмовки Харьковской области были нанесены удары БПЛА по неким ангарам. Пока без подробностей. В Николаевской области уже сегодня утром атакована авиабаза Мартыновка в окрестностях Вознесенска. В Авдеевке, той, что в Черниговской области, беспилотники типа «Герань» мощно поразили здание ПВД украинских военных. Выбиты все окна, обрушилась крыша. Судя по всему, в помещении был пожар. Других данных нет.

А вот в отчете Воздушных сил Украины вновь все хорошо. Сообщают, что сбили и подавили силами РЭБ 109 беспилотников из 133 БПЛА. Еще о 14 сбитых дронах отчитались ВМС Украины.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 14:49
    В общем, скакуасы сбили российский беспилотник СБУшным свинарником. Кажется, у них еще колл-центры имеются.
  2. Zacvasetskiy Звание
    Zacvasetskiy
    +1
    Сегодня, 14:53
    Если верить отчётам каклов так они сбивают БПЛА даже больше чем у нас есть! lol
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 15:40
      Так, все понятно. Им же инопланетяне помогают. Выкопали ведь хохххх...лы Черное море. Тоже им кто-то помог это сделать. Точно инопланетяне с Марса или Сатурна. А может еще откуда.
  3. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +1
    Сегодня, 14:54
    За то Зеля бровадится что помогает США на ближнем востоке, а у самого дома караул.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 15:01
      Цитата: ARIONkrsk
      За то Зеля бровадится что помогает США на ближнем востоке, а у самого дома караул.
      Зеля пытается получить деньги хоть от США хоть от арабов, а дальше как обычно.
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +3
    Сегодня, 14:56
    Обломки упали на территорию Главного управления СБУ во Львовской области
    А в это время, где то в Альпах, сорвался натовский штурбанфюрер.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 15:54
      Цитата: kosmozoo
      Обломки упали на территорию Главного управления СБУ во Львовской области
      А в это время, где то в Альпах, сорвался натовский штурбанфюрер.

      Эх .. Цикаво , что по русски означает -любо братцы ! Жду когда колонна натовских воинов света , попадёт под лавину в швейцарских Альпах . Мощную лавину . Можно и в львиве ..
  5. Хорон Звание
    Хорон
    -1
    Сегодня, 15:01
    армия России возобновила отправку в «каменный век» того, что еще пока называется Украиной.

    До "каменного века" там ещё топать и топать, у нас Курская и Белгородская области больше разрушены.
    Обломки упали на территорию Главного управления СБУ во Львовской области. Есть разрушения, выбитые окна. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

    Вот если бы это звучало как: "На месте российского удара по зданию сбу есть выжившие, продолжаем спасательнаю операцию", то это дело, а так, они больше злы чем напуганы.

    А вот в отчете Воздушных сил Украины вновь все хорошо. Сообщают, что сбили и подавили силами РЭБ 109 беспилотников из 133 БПЛА. Еще о 14 сбитых дронах отчитались ВМС Украины.

    Так ведь и у нас нет контраргументов доказать обратное, зачем же пытаться пинять противнику тем, в чём и сами мы не преуспели.
    Нашим военным следует ждать благодарностей, пусть и непубличных, от жителей Сум. В этом городе было атаковано здание ТЦК
    (военкомата).

    Вот этого от них мы вряд ли дождёмся.
  6. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 15:04
    объявили о падении обломков одного участвовавшего в атаке сбитого беспилотника. Пролетел через пять областей, не сбили, а над зданием службы безопасности — попали в аккурат

    Ну эту тему лучше особо не педалировать, про "обломки"
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      -1
      Сегодня, 15:22
      объявили о падении обломков одного участвовавшего в атаке сбитого беспилотника. Пролетел через пять областей, не сбили, а над зданием службы безопасности — попали в аккурат

      Интересный момент: БПЛА сбили днем или ночью? Ведь от этого зависит количество жертв.
  7. Алексей_1954 Звание
    Алексей_1954
    0
    Сегодня, 15:10
    Дадим ему за это медаль.
  8. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +4
    Сегодня, 15:15
    Утюжить нужно западную Украину, так, чтобы она напоминала бы разрушенный Донбасс и приграничную Курскую область.
    1. Everevil Звание
      Everevil
      0
      Сегодня, 15:55
      Как по мне, пусть Гоби напоминает лучше
  9. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    +1
    Сегодня, 15:22
    России возобновила отправку в «каменный век» того, что еще пока называется Украиной

    Какой каменный век? Автор не смеши. Во время 2МВ авиация Британии и США сбросила на Германию бомб в 1000 раз больше в тротиловом эквиваленте - например, в Гамбурге не осталось практически ни одного не разрушенного дома.
    При этом выпуск оружия и боеприпасов в Германии не только не снизился, а наоборот вырос. Эти стрелялки ракетами и БПЛА могут продолжаться годами и никакого "каменного века" не наступит
  10. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 15:24
    Львовская область теперь рядом с Киевской?
    Ой сейчас ИИ как карты краплёные понарисует, как всех врагов победит...
    И что еще сможет, только сам ИИ и знает.
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 15:26
    Атаковавший здание СБУ во Львове БПЛА свободно пролетел через пять областей

    Шойгу: в зоне досягаемости средств поражения ВСУ находятся все регионы России

    Радоваться совершенно нечему. Счет по технике 1:1. А по эффективности в выборе целей давать оценку я не хочу.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 15:57
      Цитата: Дилетант
      Шойгу: в зоне досягаемости средств поражения ВСУ находятся все регионы России

      Когда уже успокоится эта хуженетович . От его фамилии хочется .
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:44
    [quote=topol717][quote=ARIONkrsk]За то Зеля бровадится что помогает США на ближнем востоке, а у самого дома караул.[/quote]Зеля пытается получить деньги хоть от США хоть от арабов .У арабов у еврейчика есть шанс ,должность " евнуха" ни кто не отменял.
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:50
    Писать про успехи наших военных НАДО, а то повестка забита сообщениями о тот, как оно там, в дальних краях, а не о том, как оно тут у нас... soldier