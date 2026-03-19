По планам Пентагона, захват иранских островов поможет разблокировать Ормуз

3 423 12
Пентагон готовит наземную операцию с целью разблокировки Ормузского пролива, наиболее вероятным вариантом которой будет захват иранских островов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из администрации Трампа.

На данный момент США перебрасывают на Ближний Восток морских пехотинцев из Японии. К Ирану идет десантный корабль USS Tripoli, на борту которого находится примерно 2,5 тысячи морпехов, подготовленных для проведения десантных операций. Как предполагается, американское командование планирует захват ряда островов в Персидском заливе и Ормузском проливе, которые будут использованы как базы для дальнейших операций и в качестве рычага давления на Тегеран.

Как пишет издание, речь идет об островах Ормуз и Кешм в Ормузском проливе, а также Киш и Харк в Персидском заливе. Причем Харк является приоритетной целью, поскольку на нем находится иранская нефтяная инфраструктура, через которую проходит до 90% экспорта нефти.





Между тем часть военных экспертов сомневается, что у американцев получится бескровно захватить тот же остров Харк, поскольку Иран обладает внушительным арсеналом ракет и беспилотников, с помощью которых будет бить по морпехам. Иранское командование уже заявило, что в случае захвата острова Харк, нанесет по нему мощные удары.

Прибытие десантного корабля в район Ирана ожидается примерно через неделю.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Hishnik
    Hishnik
    +2
    Сегодня, 14:56
    Иран не даст кораблю приблизится к островам или десант выкинут в воду за тысячу км?
    Hoc vince
      Hoc vince
      0
      Сегодня, 15:04
      Ждать не долго. Как возить будет нечего, так сразу же персы и откроют пролив.
  cpls22
    cpls22
    +6
    Сегодня, 14:56
    Посмотрим, не случится ли за эту неделю что-нибудь с прачечной на его борту )
  rytik32
    rytik32
    +4
    Сегодня, 14:57
    Как показали недавние фото, сейчас в проливе хозяйничают иранские катера. Поэтому десантные операции США в такой обстановке выглядят крайне рискованными.
  Штааль
    Штааль
    +3
    Сегодня, 14:58
    Гениально!
    С нетерпением ждём реализацию планов...
  tank_killer156
    tank_killer156
    +5
    Сегодня, 14:58
    америкосы милости просим на острова,Иран отправит вас длительное и незабываемое путешествие,СДОХНИТЕ ВСЕ
  Монтесума
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 14:59
    Попытка захвата острова Харк может может спровоцировать ещё и другую беду.

    "У иранцев, в силу географического положения и важности Персидского залива, есть еще один важный козырь. И вчера в СМИ запереживали, что власти Ирана начали угрожать перерезанием подводных интернет-кабелей к государствам Персидского залива. Западные ресурсы без остановки тиражируют одну и ту же мысль, что кабели через Ормузский пролив и Красное море передают 17% мирового трафика, в том числе к дата-центрам искусственного интеллекта в ОАЭ и Саудовской Аравии. Однако это суждение не совсем верно: через Ормузский пролив проходит основной трафик монархий залива, а также Индии. И они зависят от этих кабелей. Перерезание хотя бы одного приведет к перебоям в работе критической инфраструктуры, а это миллиарды убытков. А вот кабели в Красном море – более серьезно. Они действительно дают 17% мирового интернет-трафика. Более того, 80% данных из Азии в Европу и обратно также проходят через Красное море.

    Суммируя, у иранцев есть действительно серьезный козырь в рукаве: даже обрыв кабелей в Персидском заливе может нанести огромный финансовый ущерб монархиям. И восстановить их при продолжении войны будет, мягко говоря, затруднительно."

    Аналитический канал Рыбарь.
  КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД
    +2
    Сегодня, 15:06
    Запасаемся попкорном и ждём Крынки 2.0 с ближневосточными особенностями
  мазута
    мазута
    +2
    Сегодня, 15:12
    Ни Штаты,ни Иран обязательств никому не давали,индульгенций не выписывали,"леопольдизмом"не страдают.То что недопустимо в СВО по непонятным причинам основной массе людей в России,этими странами +Израилем претворяется в реальные события.
  gribanow.c
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 15:13
    Ну вот, а говорили сейчас десантные операции невозможны. Вот, они сейчас подойдут, высадят морпехов на острова, а с них уже есть перспектива высадки непосредственно на побережье.
    Задачей сил Ирана будет изолировать эти плацдармы, держать их под обстрелом, ударами авиации и артиллерии, прерывать снабжение. Это будет как Малая земля bully
    Denis_999
      Denis_999
      +1
      Сегодня, 15:26
      Задачей сил Ирана будет изолировать эти плацдармы, держать их под обстрелом, ударами авиации и артиллерии, прерывать снабжение.


      Авиации у персов - кот наплакал, а вот ракетами, всевозможными дронами, частично, ствольной артиллерией ( впрочем, арту бы я НЕ подставлял под ответные американо-израильские удары ), это да, возможно.
  Fangaro
    Fangaro
    0
    Сегодня, 15:27
    А это планы Пентагона или ИИнтагона?
    Львов уже перенесен к Киеву.
    Наверное та же ииииииискуственная рука карту рисовала так, как видит.
    Хуиииидожник же.