По планам Пентагона, захват иранских островов поможет разблокировать Ормуз
3 42312
Пентагон готовит наземную операцию с целью разблокировки Ормузского пролива, наиболее вероятным вариантом которой будет захват иранских островов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из администрации Трампа.
На данный момент США перебрасывают на Ближний Восток морских пехотинцев из Японии. К Ирану идет десантный корабль USS Tripoli, на борту которого находится примерно 2,5 тысячи морпехов, подготовленных для проведения десантных операций. Как предполагается, американское командование планирует захват ряда островов в Персидском заливе и Ормузском проливе, которые будут использованы как базы для дальнейших операций и в качестве рычага давления на Тегеран.
Как пишет издание, речь идет об островах Ормуз и Кешм в Ормузском проливе, а также Киш и Харк в Персидском заливе. Причем Харк является приоритетной целью, поскольку на нем находится иранская нефтяная инфраструктура, через которую проходит до 90% экспорта нефти.
Между тем часть военных экспертов сомневается, что у американцев получится бескровно захватить тот же остров Харк, поскольку Иран обладает внушительным арсеналом ракет и беспилотников, с помощью которых будет бить по морпехам. Иранское командование уже заявило, что в случае захвата острова Харк, нанесет по нему мощные удары.
Прибытие десантного корабля в район Ирана ожидается примерно через неделю.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация