Axios: Трамп откровенно врёт, заявляя о неосведомленности о планах Израиля

Президент США откровенно врет, заявляя о своей неосведомленности о планах Израиля атаковать иранское нефтегазовое месторождение Южный Парс. Напротив, глава Белого дома лично одобрил этот удар.



Такое заявление сделал американский портал Axios, ссылаясь на источники.

Журналисты считают, что последнее комментарии Трампа о том, что он якобы не знал заранее о предстоящей атаке израильтян, были попыткой деэскалации обстановки.

По мнению СМИ, Трамп и Нетаньяху вместе координировали атаку на месторождение с целью оказать давление на Иран и заставить его отказаться от блокады Ормузского пролива. И хотя американский президент попытался солгать о своей непричастности, его ложь была раскрыта.

Журналисты Axios уверены:

Катар не знал об израильском ударе заранее, а Трамп знал.

Вероятно, он не рассчитывал, что ответом Ирана на данную атаку станет удар по крупнейшему газовому месторождению в Катаре. Тогда катарское руководство потребовало от Белого дома разъяснить, знали ли там заранее о планах израильских военных атаковать нефтегазовый объект в Иране. В связи с этим, администрации Трампа пришлось приложить усилия к организации внеплановой телефонной беседы своего босса с эмиром Катара.

Руководители государств Персидского залива было крайне возмущено атакой израильтян на Южный Парс и тем, что США не стали этому мешать. Ведь они прекрасно понимают, что своими действиями Вашингтон и Тель-Авив превращают их страны в мишени для иранских ударов.
  1. RuAbel Звание
    RuAbel
    +5
    Сегодня, 15:05
    Кажется, монархи Залива начали о чём-то догадываться. Ещё одних надули западные партнёры(
    2. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 15:13
      "Незнание" не освобождает от ответственности.
    3. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 15:46
      Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
    4. ser-pov Звание
      ser-pov
      0
      Сегодня, 16:18
      Вероятно, он не рассчитывал, что ответом Ирана на данную атаку станет удар по крупнейшему газовому месторождению в Катаре

      Рыжий клоун, я уже писал что Иран так поступит. И это легко просчитывалось. Теперь это приду.рок угрожает Ирану что месторождения Южный Паркс уничтожить полностью если персы будут бить по соседям. Ну тогда ой, Иран вообще уничтожит все месторождения куда дотянется.
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    +6
    Сегодня, 15:10
    Он не врёт.
    Он так дышит.
  3. Штааль Звание
    Штааль
    +3
    Сегодня, 15:16
    Не покидает ощущение что Трамп сам себя закапывает, причём сознательно и со знанием дела.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 16:07
      Трамп сам себя закапывает

      Ничего не поделаешь, подпал под влияние американо-израильского еврейского лобби. Странные американцы: США тратит сотни милиллиардов долларов на поддержку Израиля и всем всё понятно.
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 15:17
    Президент США откровенно врет
    Да какая разница, главное, что он действует во вред ЕС. Оказывается как хорошо чужими руками жар загребать. Давай Доня жги, у тебя хорошо получается!
  5. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 15:21
    Позор не тем, кто врёт, — это они от бессилия, а тем, кто верит в это враньё, и это от слабости и трусости...
  6. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 15:40
    Так все политики врут, тоже мне открытие.....
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      -1
      Сегодня, 15:44
      Цитата: faiver
      Так все политики врут, тоже мне открытие

      Эта их работа
      1. faiver Звание
        faiver
        -1
        Сегодня, 15:53
        и это неправильный ответ......
  7. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 15:47
    Конечно врет, ему персы помогли убрать крупнейшего конкурента с рынка СПГ -Катар. Американцы ворошат муравейники , а муравьи начинают жрать соседних муравьев. Управляемы хаос -вот основа внешней политики США.
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 15:49
    Старики, находящиеся сейчас у власти в некоторых странах, просто не владеют всей информацией, т.к. живут в собственном пространстве/времени, которое создало для них их окружение.
    p.s.
    Антониу ди Салазар, ставший в 1932 году премьер-министром и фактически диктатором Португалии, в 1968 году неудачно упал и попал в больницу. Пока он несколько дней находился в коме, президент воспользовался полномочиями и назначил другого премьер-министра. Когда Салазар пришёл в себя, приближённые решили не расстраивать его этой новостью. Ещё почти два года до момента окончательной смерти министры регулярно навещали своего бывшего начальника с докладами о положении дел. Более того, специально для поддержания альтернативной реальности Салазару приносили печатавшуюся в единственном экземпляре изменённую версию газеты «Diário de Notícias».
  9. LuzinI Звание
    LuzinI
    0
    Сегодня, 16:12
    Неужели ИИ, используемый США при разработке планов, не учел возможности обмена ударами по энергообъектам? Очевидно, что США и Израиль выжидали (роль провокатора, как обычно, выполнял Израиль). Иран, как раз наоборот, просчитывал ответные удары.
    Ситуация намеренно обостряется. Идет подготовка к захвату островов в Ормузском проливе. Правда вопрос обеспечения свободного судоходства через залив после "выноса" объектов нефте- и газодобычи, а также их переработки становится мало актуальным. То есть США напрягаться уже нет особой необходимости
    Цель повышения уровня цен на нефть и газ во всем мире будет достигнута, как и возможность заработать на этом американским суперкомпаниям (их потери от прекращения добычи в странах Персидского залива будут на порядок ниже - переживут).
    Лавина еще только набирает скорость и широту охвата!
  10. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 16:13

    Президент США откровенно врет

    Ложь его второе имя... Впрочем , не один такой... Б