Axios: Трамп откровенно врёт, заявляя о неосведомленности о планах Израиля

Президент США откровенно врет, заявляя о своей неосведомленности о планах Израиля атаковать иранское нефтегазовое месторождение Южный Парс. Напротив, глава Белого дома лично одобрил этот удар.Такое заявление сделал американский портал Axios, ссылаясь на источники.Журналисты считают, что последнее комментарии Трампа о том, что он якобы не знал заранее о предстоящей атаке израильтян, были попыткой деэскалации обстановки.По мнению СМИ, Трамп и Нетаньяху вместе координировали атаку на месторождение с целью оказать давление на Иран и заставить его отказаться от блокады Ормузского пролива. И хотя американский президент попытался солгать о своей непричастности, его ложь была раскрыта.Журналисты Axios уверены:Вероятно, он не рассчитывал, что ответом Ирана на данную атаку станет удар по крупнейшему газовому месторождению в Катаре. Тогда катарское руководство потребовало от Белого дома разъяснить, знали ли там заранее о планах израильских военных атаковать нефтегазовый объект в Иране. В связи с этим, администрации Трампа пришлось приложить усилия к организации внеплановой телефонной беседы своего босса с эмиром Катара.Руководители государств Персидского залива было крайне возмущено атакой израильтян на Южный Парс и тем, что США не стали этому мешать. Ведь они прекрасно понимают, что своими действиями Вашингтон и Тель-Авив превращают их страны в мишени для иранских ударов.

