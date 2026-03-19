Axios: Трамп откровенно врёт, заявляя о неосведомленности о планах Израиля
Президент США откровенно врет, заявляя о своей неосведомленности о планах Израиля атаковать иранское нефтегазовое месторождение Южный Парс. Напротив, глава Белого дома лично одобрил этот удар.
Такое заявление сделал американский портал Axios, ссылаясь на источники.
Журналисты считают, что последнее комментарии Трампа о том, что он якобы не знал заранее о предстоящей атаке израильтян, были попыткой деэскалации обстановки.
По мнению СМИ, Трамп и Нетаньяху вместе координировали атаку на месторождение с целью оказать давление на Иран и заставить его отказаться от блокады Ормузского пролива. И хотя американский президент попытался солгать о своей непричастности, его ложь была раскрыта.
Журналисты Axios уверены:
Вероятно, он не рассчитывал, что ответом Ирана на данную атаку станет удар по крупнейшему газовому месторождению в Катаре. Тогда катарское руководство потребовало от Белого дома разъяснить, знали ли там заранее о планах израильских военных атаковать нефтегазовый объект в Иране. В связи с этим, администрации Трампа пришлось приложить усилия к организации внеплановой телефонной беседы своего босса с эмиром Катара.
Руководители государств Персидского залива было крайне возмущено атакой израильтян на Южный Парс и тем, что США не стали этому мешать. Ведь они прекрасно понимают, что своими действиями Вашингтон и Тель-Авив превращают их страны в мишени для иранских ударов.
