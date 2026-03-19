Трамп пока не решился на наземную операцию в отношении ядерных объектов Ирана
Дональд Трамп очень хочет установить контроль над ядерными объектами Ирана, объявив это своей полной победой. Однако решение об отправке американских войск на Ближний Восток для наземной операции так и не принято. Кроме корабля с морскими пехотинцами, но у них будут другие задачи.
Трамп считает, что США своими ударами значительно ослабили Иран, уничтожив иранский флот и военно-воздушные силы. Пентагон по просьбе президента США подготовил несколько вариантов наземных операций в качестве следующих шагов в войне с Ираном. Однако сам Трамп до сих пор не определился, как будет развиваться операция. По его мнению, американцам необходимо захватить ядерные объекты Ирана, а потом объявить о «безоговорочной» победе и избавлении мира от новой ядерной бомбы.
Однако глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сомневается, что у американцев получится полностью уничтожить иранскую ядерную программу. Во-первых, ядерные объекты находятся не в одном месте, они разбросаны по территории Ирана, и к некоторым очень трудно будет подобраться. Это нужно проводить полноценную наземную операцию с привлечением всех сил и средств. А в таких войнах потери неизбежны, это не простая бомбежка.
Кроме того, на некоторых ядерных объектах Иран засыпал входы, для проникновения внутрь необходимо будет вскрывать их, а это время, средства и деньги. И в условиях боевых действий. Так что Гросси предлагает решить вопрос иранской ядерной программы на переговорах.
В общем, Трамп пока в раздумьях.
