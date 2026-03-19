Трамп пока не решился на наземную операцию в отношении ядерных объектов Ирана

Дональд Трамп очень хочет установить контроль над ядерными объектами Ирана, объявив это своей полной победой. Однако решение об отправке американских войск на Ближний Восток для наземной операции так и не принято. Кроме корабля с морскими пехотинцами, но у них будут другие задачи.

Трамп считает, что США своими ударами значительно ослабили Иран, уничтожив иранский флот и военно-воздушные силы. Пентагон по просьбе президента США подготовил несколько вариантов наземных операций в качестве следующих шагов в войне с Ираном. Однако сам Трамп до сих пор не определился, как будет развиваться операция. По его мнению, американцам необходимо захватить ядерные объекты Ирана, а потом объявить о «безоговорочной» победе и избавлении мира от новой ядерной бомбы.



У меня очень много решений, которые нужно принять.

Однако глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сомневается, что у американцев получится полностью уничтожить иранскую ядерную программу. Во-первых, ядерные объекты находятся не в одном месте, они разбросаны по территории Ирана, и к некоторым очень трудно будет подобраться. Это нужно проводить полноценную наземную операцию с привлечением всех сил и средств. А в таких войнах потери неизбежны, это не простая бомбежка.

Кроме того, на некоторых ядерных объектах Иран засыпал входы, для проникновения внутрь необходимо будет вскрывать их, а это время, средства и деньги. И в условиях боевых действий. Так что Гросси предлагает решить вопрос иранской ядерной программы на переговорах.

В общем, Трамп пока в раздумьях.
  andrewkor
    andrewkor
    Сегодня, 15:23
    Даже не сомневаюсь,что эта продажная МАГАТЕ все данные о ядерных объектах Ирана давно слила США
    ser-pov
      ser-pov
      Сегодня, 16:24
      Президент США-торговец недвижимостью, министр войны (обороны) - телеведущий. Сама то компания для планирования наземной операции...
  VITO06011987
    VITO06011987
    Сегодня, 15:37
    Кто будет в нынешних обстоятельствах договариваться. Это нужно было делать раньше. Не нужно было слушать всякие европы, а гнуть свою линию.
  Livonetc
    Livonetc
    Сегодня, 15:37
    Эта гадина еще и не решилась ПОКА на ядерные удаоы по Ирану тактическим ядерным оружием.
    Ключевое слово - ПОКА..
  HAM
    HAM
    Сегодня, 15:38
    Решился не решился-евреи дожмут,куда он денется из под "эпштейновского колпака"...
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 15:54
    "У вас есть ПЛАН, мистер Фикс???"
    Смахивает на то, что сначала ввязался, вслед за известно кем, а потом....
    Конечно, заинтересованности ВООБЩЕ, всяких хотелок и своих у них хватает, но вот ПЛАН, ПЛАНИЩЕ, с этим как??? wink
  FoBoss_VM
    FoBoss_VM
    Сегодня, 16:00
    Ох как же хочется что бы американцы там увязли по самые помидоры , что бы наземная операция и бежали потом роняя тапки как в Афгане
    Alex F._2
      Alex F._2
      Сегодня, 16:12
      ...лучше с тапками вместе остались там же, но немного ниже уровнем чем сейчас.
  Mouse
    Mouse
    Сегодня, 16:09
    Трамп пока не решился на наземную операцию

    Семь пятниц на неделе....
  Alex F._2
    0
    Сегодня, 16:10
    У меня очень много решений, которые нужно принять.

    Решительно нерешиться есть очень много возможностей и всё самое нерешённое ещё впереди! )