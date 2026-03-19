Сырский «подсчитал» российских контрактников

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский раскрыл информацию о том, сколько еще контрактников Министерство обороны России намеревается набрать в ряды ВС РФ до конца текущего года для задействования на украинском ТВД. Откуда у него такая информация, неизвестно, но генерал назвал цифру в 409 тысяч человек. На оставшиеся 9,5 месяцев 2026 года — это примерно по 43 тысячи ежемесячно.

Если пролонгировать эти расчеты на весь год, то получается, что в 2026-м группировки войск ВС РФ, задействованные в зоне СВО, пополнятся более чем на полмиллиона человек. Это даже больше, чем согласно данным Минобороны РФ было заключено контрактов в прошлые годы.



Украинский военачальник называет российских контрактников «призывниками», однако это неверный термин. Есть призыв на срочную службу, но в зону СВО направляются исключительно добровольцы.



Сырский увязывает такое внушительное привлечение новобранцев в российскую армию с планами активной весенне-летней кампании и развития наступления. Главком ВСУ утверждает, что с улучшением погодных условий уже наблюдается «рост активности противника на фронте».

В этой связи украинский главком, как он сам пишет в официальном канале Генштаба ВСУ, провел специальное совещание и заслушал доклады командиров подразделений, руководства Госспецтрансслужбы и глав областных военных администраций. Обсуждали усиление обороны, разговоров о контрнаступлении уже не ведется.

Провел оперативное совещание по состоянию инженерного оборудования оборонительных рубежей. Среди ключевых задач — усиление фортификаций, развитие противодроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне.

С учетом того, что готовить к обороне оставшиеся под контролем ВСУ города и села в ДНР и ранее не имело смысла, этим Киев занимался как минимум с 2015 года, речь идет о более западных населенных пунктах. Вот так, ненароком, главком ВСУ косвенно признал неизбежность ухода с оставшихся под контролем территорий Донбасса, да и необходимость переходить к сугубо оборонительной стратегии по всему фронту.



Однако, переходя к стратегии обороны, Киев одновременно усиливает удары вглубь России. На это указывает экспресс-анализ публикаций официальных и неофициальных пабликов врага. В них все чаще приводятся данные по атакам не только на военные, но и на важные гражданские объекты в прифронтовых и дальних регионах РФ. Даже если убрать заведомое преувеличение в целях пропаганды, радости от этого нет никакой. Неудачи на фронте режим Зеленского и дальше будет стараться компенсировать откровенным террором.

Среди недавних публикаций Генштаба ВСУ в этом ключе чаще всего фигурирует Крым. Аналогичный контент и в канале ВМСУ, правда, со своей спецификой. Сообщают о пораженных военных и гражданских объектах на территории полуострова, но каждый приписывает эти результаты именно себе.

Спецназ ГУР МО Украины вообще провел накануне зачистку в одном из неназванных населенных пунктов в Запорожской области, да еще и уничтожил «очередную новейшую РЛС российской армии в Крыму». Так написано в паблике украинской военной разведки, там много еще чего гуровцы уничтожили.
    Мини Мокик
    Сегодня, 16:12
    Просто заранее готовится к тому, что миллионы русских, будут атаковать трех кастрюль. Но кастрюли будут мужественно держать оборону 💪 😁
    Вадим С
    Сегодня, 16:15
    Ну желающие на контракт может еще и идут, но мобку никто не останавливал, она потихоньку скрытно идёт, у близкого знакомого так родственника вызвали повесткой. Так что в статье немного приврали, не только желающие туда едут
      Гео73
      Сегодня, 16:20
      Сырский не глуп , жди наступления на территорию РФ подобно курщины и белгородщины
      Себенза
      Сегодня, 16:41
      Ну без желания, пока не припёр.
    tralflot1832
    Сегодня, 16:16
    На Украине и у коалиции желающих отпало требование о перемирии, а потом бесконечные переговоры о мирном договоре.Ни кто этого факта не заметил.Они начали о чём то догадываться ?
    Alex F._2
    Сегодня, 16:17
    Его же разжаловали с военачальника и послали послом послиться в Англии, так что он не может быть военачальником никак
      invisible_man
      Сегодня, 16:31
      Сырский и Залужный, такие похожие фамилии. Никак не различить.
    Mouse
    Сегодня, 16:20
    . Сырский раскрыл информацию о том, сколько еще контрактников Министерство обороны России намеревается набрать в ряды ВС РФ до конца текущего года для задействования на украинском ТВД.

    Наитие??? "Вещий сон"?
    Oldi
    Сегодня, 16:38
    это примерно по 43 тысячи ежемесячно

    Огромное количество желающих подписать контракт некоторые объясняют отсутствием альтернатив нормального заработка для мужчины на фоне сложной экономической ситуации и закрытии предприятий. Есть даже мнение, уточню - не моё мнение, а из разряда конспирологии скорее всего, что данная ситуация в экономике искусственно создана именно для этих целей, хотя это по моему перебор, не хочется в это верить во всяком случае smile .