Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах России из-за «нарушения воздушного пространства» истребителем Су-30. Министр иностранных дел Цахкна лично отрапортовал в соцсетях, что российский борт якобы пересек границу у острова Вайндло и пробыл там целую минуту. Сразу после этого, правда, уточнил: «угрозы безопасности не было». То есть нарушение есть, а угрозы нет – с чего тогда такая истерика?Случилось это действо 18 марта. Но почему-то именно сегодня эстонская сторона решила, что общественность обязана знать о «зловещем пролете». В российской обороне на подобные демарши реагируют буднично: полеты выполняются строго по международным правилам.Эстония, конечно, страна маленькая, но амбициозная. В НАТО вступила, радары закупила, теперь надо отрабатывать повестку. То шпионов ищут среди рыбаков, то границу минами закрывают, то Су-30 ловят за хвост на целых 60 секунд. К слову, это уже не первое обвинение от прибалтов – аналогичное от Литвы прозвучало в октябре прошлого года.Интересно, что в конце декабря 2025 года генеральный директор департамента внешней разведки Эстонии заявил, что по данным его службы, у России нет намерений нападать ни на страны Балтии, ни на государства НАТО.

