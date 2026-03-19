Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

1 171 7
Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства


Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах России из-за «нарушения воздушного пространства» истребителем Су-30. Министр иностранных дел Цахкна лично отрапортовал в соцсетях, что российский борт якобы пересек границу у острова Вайндло и пробыл там целую минуту. Сразу после этого, правда, уточнил: «угрозы безопасности не было». То есть нарушение есть, а угрозы нет – с чего тогда такая истерика?



Случилось это действо 18 марта. Но почему-то именно сегодня эстонская сторона решила, что общественность обязана знать о «зловещем пролете». В российской обороне на подобные демарши реагируют буднично: полеты выполняются строго по международным правилам.

Эстония, конечно, страна маленькая, но амбициозная. В НАТО вступила, радары закупила, теперь надо отрабатывать повестку. То шпионов ищут среди рыбаков, то границу минами закрывают, то Су-30 ловят за хвост на целых 60 секунд. К слову, это уже не первое обвинение от прибалтов – аналогичное от Литвы прозвучало в октябре прошлого года.

Интересно, что в конце декабря 2025 года генеральный директор департамента внешней разведки Эстонии заявил, что по данным его службы, у России нет намерений нападать ни на страны Балтии, ни на государства НАТО.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Appraiser Звание
    Appraiser
    0
    Сегодня, 16:21
    "Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства" ..... собака лает, а "караван" идет в нужном направлении soldier
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 16:23
    Случилось это действо 18 марта. Но почему-то именно сегодня эстонская сторона решила, что общественность обязана знать о «зловещем пролете».

    Хи-хи... wassat так - этож эстонцы.... wink
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:30
    ❝ Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства ❞ —

    — Этот клочок неба над своей республикой гордые эстонцы называют воздушным пространством ...
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:36
    Случилось это действо 18 марта.


    Когда речь идет об Эстонии необходимо указывать год.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:42
    А чего эстонцы не пытались досмотреть атомный ледокол Сибирь wassat Он сейчас форсирует Датские проливы . laughing
  6. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 16:44
    Да на них нам и покласть!стоят внимания не больше воловьего носка...
  7. Hishnik Звание
    Hishnik
    0
    Сегодня, 16:45
    из-за «нарушения воздушного пространства» истребителем Су-30

    Ничего страшного, потерпите...