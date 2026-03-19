Премьер Такаити: закон запрещает войскам Японии участвовать в войнах за рубежом
Премьер Японии Санаэ Такаити летит в США, где её примет Дональд Трамп. Японская пресса пишет, что этот визит станет «настоящим испытанием для главы правительства на фоне той эйфории, которая царила между Такаити и Трампом в ходе предыдущего саммита».
Напомним, что всего несколько месяцев назад Санаэ Такаити буквально прыгала от радости, подписывая всевозможные соглашения о партнёрстве. Теперь приходит время трезветь.
США ждут от Японии отправки войск на Ближний Восток для разблокировки Ормузского пролива. По логике Трампа, высокие цены на нефть бьют по японской экономике, а потому Японии нет смысла отсиживаться.
Но в Токио не хотят допускать участия своих военных в войне против Ирана. Несколько дней отмалчивавшаяся Такаити теперь вынуждена комментировать позицию правительства, особенно на фоне призывов к ней сделать это от ряда парламентариев.
Санаэ Такаити:
Японская пресса пишет, что военные ранее высказали готовность направить в Ормуз минные тральщики «после войны», если обнаружится, что Ормузский пролив заминировав. Однако пока никаких свидетельств минирования пролива нет. Иран перекрыл трафик беспилотниками, включая морские их варианты.
Такаити, которая ещё совсем недавно так горячо поддерживала возможные изменения в конституции по поводу формирования полноценной армии вместо «сил самообороны», теперь вдруг «сдаёт назад». По её словам, она собирается объяснить Дональду Трампу, что японские законы запрещают использовать японские войска в войнах за рубежом:
Премьер Японии перед вылетом в США:
