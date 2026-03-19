Премьер Такаити: закон запрещает войскам Японии участвовать в войнах за рубежом

Премьер Японии Санаэ Такаити летит в США, где её примет Дональд Трамп. Японская пресса пишет, что этот визит станет «настоящим испытанием для главы правительства на фоне той эйфории, которая царила между Такаити и Трампом в ходе предыдущего саммита».

Напомним, что всего несколько месяцев назад Санаэ Такаити буквально прыгала от радости, подписывая всевозможные соглашения о партнёрстве. Теперь приходит время трезветь.

США ждут от Японии отправки войск на Ближний Восток для разблокировки Ормузского пролива. По логике Трампа, высокие цены на нефть бьют по японской экономике, а потому Японии нет смысла отсиживаться.

Но в Токио не хотят допускать участия своих военных в войне против Ирана. Несколько дней отмалчивавшаяся Такаити теперь вынуждена комментировать позицию правительства, особенно на фоне призывов к ней сделать это от ряда парламентариев.

Санаэ Такаити:

Сейчас у нас нет планов отправлять военные корабли. Наше участие для разведывательных и некоторых других миссий возможно, но только после прекращения огня.

Японская пресса пишет, что военные ранее высказали готовность направить в Ормуз минные тральщики «после войны», если обнаружится, что Ормузский пролив заминировав. Однако пока никаких свидетельств минирования пролива нет. Иран перекрыл трафик беспилотниками, включая морские их варианты.

Такаити, которая ещё совсем недавно так горячо поддерживала возможные изменения в конституции по поводу формирования полноценной армии вместо «сил самообороны», теперь вдруг «сдаёт назад». По её словам, она собирается объяснить Дональду Трампу, что японские законы запрещают использовать японские войска в войнах за рубежом:

Мы не можем это делать по нашим законам. Я думаю, г-н Трамп хорошо знает положения нашего законодательства по этому вопросу.

Премьер Японии перед вылетом в США:

Мы должны работать над восстановлением мира и стабильности на Ближнем Востоке, и я надеюсь тщательно это обсудить.
  1. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 15:57
    Товарищ Воронцов уже дал на днях железобетонный коментарий - У японцев своих проливов до японы мамы.Точнее не скажешь .
    1. knn54 Звание
      Сегодня, 16:35
      9-я статья действующей Конституции Японии "Японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров".
      Хотя первый звоночек прозвучал, когда "Управление Сил самообороны" было преобразовано в министерство обороны.
  2. rocket757 Звание
    Сегодня, 15:58
    Наше участие для разведывательных и некоторых других миссий возможно, но только после прекращения огня.
    Можно было б сказать, что "красиво" отмазалась, но... если посмотреть на всех шестерок/союзничков полосатии, они ВСЁ ТАК ГОВОРЯТ/ПОСТУПАЮТ/ОТМАЗЫВАЮТСЯ, при чем теперь это норма, а не исключение... soldier
    1. Mouse Звание
      Сегодня, 16:17
      . "красиво" отмазалась,

      Соскочила.... wink
  3. faterdom Звание
    Сегодня, 16:00
    Трамп очень уважает японские законы?
    Не знал, япона мать!
    Он наверное опасается японского городового....
  4. Монтесума Звание
    Сегодня, 16:01
    Премьер Японии твёрдо обещает Донни: "Мы тебе обязательно поможем и поддержим...потом....может быть....когда всё уляжется". Короче, сцена из театра кабуки в исполнении профессионального виртуоза.smile
  5. Самый вежливый Звание
    Сегодня, 16:08
    Думаю Трамп и не знает про японский закон и будет премьер-министра душить по полной😁