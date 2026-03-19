В «Росатоме» оценили последствия в случае аварии на иранской АЭС «Бушер»

Глава «Росатома» Алексей Лихачев обозначил красные линии, которые лучше не переступать в пылу ближневосточной «операции возмездия». Если по действующему блоку АЭС «Бушер» прилетит всерьез, радиацией накроет не только Иран, но и добрую половину Ближнего Востока. Участники конфликта, пояснил Лихачев, не спрячутся – зараженному радиацией ветру виза не нужна.



Заявление прозвучало не на пустом месте. Накануне некий снаряд все же долетел до территории Бушера. В МАГАТЭ уточнили: разрушено строение в 350 метрах от реактора. В «Росатоме» добавляют – прилетело прямо по метрологической службе. Чудом обошлось без повреждения активной зоны. Но сам факт: по атомной станции, построенной при участии России, кто-то уже стреляет.

Лихачев при этом с удивительным спокойствием замечает: американские и израильские военные прекрасно знают, где действующий блок, а где стройка. Координаты у них точные, спутники хорошие. Значит, либо чья-то разведка ошиблась, либо «случайность» была не такой уж случайной.

Россия официально осудила атаку и призвала к деэскалации. Но главная мысль Лихачева обращена не к военным, а к политикам: одумайтесь, пока не стало поздно. Ибо Чернобыль и Фукусима показали: атом не прощает глупости.
    Сегодня, 16:35
    А нас кто то спрашивает про "красные линии"в данном конфликте?Там действуют самостоятельные,независимые государства так как считают выгодным и нужным для себя.