Первый броневик Mk1 от финской компании SCATA

Броневик SCATA Mk1 в конфигурации защищённого транспорта с возможностью огневой поддержки
До недавнего времени в Финляндии только две компании занимались разработкой и производством бронетехники. В прошлом году была основана третья — стартап SCATA. К настоящему времени эта компания разработала свой первый проект боевой бронированной машины, готовится строить опытный образец и планирует его испытания. Через несколько месяцев на одной из европейских выставок обещают провести официальную презентацию нового бронеавтомобиля.
Третья компания
Следует напомнить, что основными финскими производителями бронетехники являются компании Patria и Sisu. Они выпускают колёсные платформы нескольких моделей, на базе которых строятся боевые и вспомогательные машины ряда типов. Такая техника закупается армиями Финляндии и других стран.
В 2025 г. в г. Пиетарсаари (также используется шведское название Якобстад) была основана новая компания SCATA. Название расшифровывается как Sophisticated Combat Automotive and Technical Assembly («Сборка сложных боевых машин и техники») и полностью раскрывает цели и задачи организации.
Основатели и руководители новой компании ранее владели производством автобусов. Имеющийся опыт в сфере колёсной техники было решено применить при создании машин военного назначения. В настоящее время европейские армии строят планы перевооружения, и компания SCATA желает присоединиться к этим процессам — получив выгодные заказы.
Как сообщается, компания планирует разрабатывать и производить различные образцы военной техники. Основное производство будет разворачиваться на её заводе в г. Пиетарсаари. При этом к выпуску техники будут привлекаться различные подрядчики и поставщики агрегатов. Приоритет получат финские компании. В будущем не исключается продажа лицензий на сборку техники за рубежом.
Предполагается наладить производственные линии с возможностью быстрого запуска работ и скорейшей сборки заказанных машин. Кроме того, будет создан некоторый складской запас техники, который при необходимости обеспечит практически моментальную отгрузку продукции.
Первый проект
17 марта 2026 г. компания SCATA рассказала о своём первом проекте. В течение последних месяцев, с момента своего основания, она занималась разработкой перспективного многоцелевого бронеавтомобиля. Этот проект получил простое и логичное обозначение Mk1.
К настоящему времени были выполнены основные проектные работы. Вероятно, уже начато строительство опытного образца, которому в обозримом будущем предстоит выйти на испытания. В связи с отсутствием прототипа, к официальному анонсу приложили только рекламную компьютерную графику.
Сроки появления опытного броневика SCATA Mk1 уже известны. Презентацию машины хотят провести на французской военно-технической выставке Eurosatory 2026, которая состоится в середине июня. Общий характер проекта позволяет считать такие сроки реалистичными.
Колёсная техника
SCATA Mk1 — двухосный колёсный бронеавтомобиль, предназначенный для перевозки личного состава. Он способен защитить экипаж и десант от обстрела, а также поддержать их огнём. С точки зрения общей архитектуры и возможностей, такая машина принципиально не отличается от множества аналогичных современных образцов.
Основную часть агрегатов для будущего Mk1 компания SCATA разработала самостоятельно. При этом в составе силовой установки и ходовой части используются готовые компоненты от платформы Celeris, разработанной французской компанией Texelis. Эта платформа и её компоненты стали основой для ряда современных бронемашин и в целом показали высокие результаты.
Mk1 получает сварной бронекорпус капотной компоновки. Экипаж и десант размещается в едином обитаемом отсеке. Для корпуса заявлен 2 уровень баллистической и противоминной защиты по стандарту STANAG 4569. Это означает, что машина спасает людей от обстрела из 7,62-мм автоматов и подрыва до 6 кг тротила под колесом или днищем. Возможна установка дополнительной брони, дающей 3 уровень защиты.
Общая длина машины достигает 6,6 м при ширине 2,4 м. Высота по крыше корпуса, без учёта модулей и надстроек, не превышает 2,5 м. Колёсная база — 3,9 м. Собственная масса броневика, в зависимости от комплектации, находится на уровне 13-13,5 т. Полезная нагрузка — 4,5 т.
Под капотом размещается дизельный двигатель Cummins ISL8.9 мощностью 375 л.с. С ним соединена автоматическая коробка передач Allison 3200SP с шестью скоростями переднего хода и одной заднего. Трансмиссия обеспечивает полный привод. Сообщается о разработке гибридной двигательной установки, способной улучшить основные характеристики.
Ходовая часть выполнена на агрегатах Texelis Celeris. Она имеет независимую подвеску всех колёс с гидропневматическими амортизаторами. Шины размером 14.00R20 имеют автоматическую подкачку и вставки Runflat. Максимальная скорость заявлена на уровне 110 км/ч. Запас хода — 750 км.
Броневик-носитель ПЗРК
В обитаемом отсеке помещается до 10 мест для экипажа и десанта. Четыре расположены в два ряда с посадкой лицом вперёд. Остальные находятся в корме и установлены у бортов. Кресла имеют энергопоглощающую конструкцию. Доступ в кабину обеспечен двумя парами бортовых и одной кормовой дверью.
Будущие модификации
Перспективный бронеавтомобиль SCATA Mk1 рассматривается как многоцелевая платформа, способная нести разные нагрузки. Уже предложено несколько вариантов такого его использования, и не исключается разработка новых.
Самый простой вариант — защищённый транспорт для личного состава. В этом случае броневик сохраняет все места внутри корпуса. На крыше предлагается устанавливать дистанционно управляемый боевой модуль с пулемётом или малокалиберной пушкой. Допустимая масса ДУБМ достигает 500 кг, что даёт достаточно широкий выбор.
Также Mk1 может стать базой для самоходного ЗРК. В этой комплектации броневик получит боевой модуль M-SHORAD от компании Saab. Он может нести четыре ракеты RBS-70NG или иное аналогичное оружие, а также оптическую аппаратуру. Для борьбы с БПЛА могут применяться и пушечно-пулемётные ДУБМ.
Прорабатывается возможность строительства санитарной машины. В этом случае кормовая часть обитаемого отсека отдаётся под размещение носилок, места для санитара и т.д. Не исключается доработка существующего корпуса для увеличения вместимости.
Неясные перспективы
Проект перспективного бронеавтомобиля SCATA Mk1 уже прошёл ранние стадии, и через несколько месяцев ожидается появление на публике опытного образца. Можно ожидать, что эта машина привлечёт внимание посетителей будущей выставки. Однако дальнейшие её успехи под вопросом. Нет никаких гарантий, что броневик сможет заинтересовать покупателей.
Изделие Mk1 интересно, прежде всего, своим происхождением. В Финляндии появилась третья компания, готовая разрабатывать и производить бронетехнику. Сможет ли SCATA составить конкуренцию существующим Sisu и Patria, пока неясно. Кроме того, возможно, что новая компания возьмётся за другие ниши и направления, чтобы не сталкиваться с крупными финскими организациями.
С точки зрения техники, SCATA Mk1 является самым обычным современным колёсным броневиком. Машина построена с использованием отработанных решений и доступных компонентов. Какие-либо интересные нововведения в ней отсутствуют. Предложенные варианты использования в качестве базы для техники разного назначения тоже не являются новшеством.
Таким образом, в представленном виде новый финский бронеавтомобиль не имеет заметных отличий от другой современной техники и, по всей видимости, не обладает конкурентными преимуществами. Вряд ли ему удастся показать значительные коммерческие успехи и занять заметную долю на рынке.
Впрочем, проект Mk1 и история компании SCATA показывает любопытную тенденцию. В сложившейся ситуации интерес к разработке и производству военной техники проявляют разные энтузиасты и структуры, даже не имеющие отношения к этой сфере. Они создают свои стартапы и пытаются выходить на рынок. Однако, по очевидным причинам, далеко не все подобные начинания будут успешными.
Информация