Губернатор Калифорнии: цены на бензин в США растут - Трамп не ведает что творит

Цены на бензин в США растут по всей территории страны, а ее президент Дональд Трамп не знает, что творит. В это время американские военные гибнут и получают ранения на Ближнем Востоке, а союзники Соединенных Штатов один за другим отворачиваются от Вашингтона.Такое заявление сделал на своей странице в соцсети губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.По его мнению, глава Белого дома совершенно не отдает отчет в своих поступках, которые привели к подобным плачевным результатам.Собственно, цены на бензин – это одна из самых «больных мозолей» американского общества, так как жители США, наверное, одна из самых «автомобильных» наций в мире. В соцсетях появляется множество постов, посвященных росту цен на горючее. Так, на одной из них человек в красной бейсболке, отдаленно напоминающий американского лидера, меняет ценник на автозаправке. На нем можно видеть число 8,79. Имеется в виду цена галлона бензина (примерно 3,8 литра).К настоящему времени стоимость топлива пока не достигла данной отметки, но увеличивается она очень быстро, побив рекорды почти за 2,5 года. Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, сегодня в Калифорнии она находится на отметке 5,62 доллара за галлон (122 рубля за литр).Похоже, для Трампа такое подорожание стало серьезной проблемой. Ведь для американцев стоимость бензина на заправках является одним из главных показателей эффективности работы руководителей государства.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»