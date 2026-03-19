Губернатор Калифорнии: цены на бензин в США растут - Трамп не ведает что творит
Цены на бензин в США растут по всей территории страны, а ее президент Дональд Трамп не знает, что творит. В это время американские военные гибнут и получают ранения на Ближнем Востоке, а союзники Соединенных Штатов один за другим отворачиваются от Вашингтона.
Такое заявление сделал на своей странице в соцсети губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
По его мнению, глава Белого дома совершенно не отдает отчет в своих поступках, которые привели к подобным плачевным результатам.
Собственно, цены на бензин – это одна из самых «больных мозолей» американского общества, так как жители США, наверное, одна из самых «автомобильных» наций в мире. В соцсетях появляется множество постов, посвященных росту цен на горючее. Так, на одной из них человек в красной бейсболке, отдаленно напоминающий американского лидера, меняет ценник на автозаправке. На нем можно видеть число 8,79. Имеется в виду цена галлона бензина (примерно 3,8 литра).
К настоящему времени стоимость топлива пока не достигла данной отметки, но увеличивается она очень быстро, побив рекорды почти за 2,5 года. Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, сегодня в Калифорнии она находится на отметке 5,62 доллара за галлон (122 рубля за литр).
Похоже, для Трампа такое подорожание стало серьезной проблемой. Ведь для американцев стоимость бензина на заправках является одним из главных показателей эффективности работы руководителей государства.
