Израиль нанес ракетный удар по журналистам RT на юге Ливана
Израильская авиация вновь продемонстрировала высокую точность: ракета попала точно в машину с журналистами, которые имели неосторожность вести репортаж в жилетах с надписью «Пресса». Корреспондент RT Стив Суини и его оператор ранены на юге Ливана. Осколками посекло конечности, сейчас они в госпитале, в сознании.
Самолет выпустил ракету, когда машина пересекала мост возле военной базы. То есть целились не в абстрактный «объект инфраструктуры», а именно в конкретный автомобиль.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже назвала случившееся неслучайным инцидентом. И правда: на фоне двухсот убитых коллег в Газе случайностей давно не осталось. Там, где работают израильские пилоты, всегда поражаются либо школы, либо больницы, либо машины с прессой. Но, видимо, по задумке стратегов, если на жилете написано «Press», это еще не значит, что в тебя не нужно стрелять.
Международные организации Захарова призвала отреагировать. Реакция, впрочем, известна заранее: громкие заявления, пара резолюций и полное отсутствие последствий. Пока Тель-Авив при поддержке заокеанских партнеров «зачищает пространство» от неудобных свидетелей, «развитый запад», как всегда, предпочитает смотреть в другую сторону.
