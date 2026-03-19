Израиль нанес ракетный удар по журналистам RT на юге Ливана

Израиль нанес ракетный удар по журналистам RT на юге Ливана


Израильская авиация вновь продемонстрировала высокую точность: ракета попала точно в машину с журналистами, которые имели неосторожность вести репортаж в жилетах с надписью «Пресса». Корреспондент RT Стив Суини и его оператор ранены на юге Ливана. Осколками посекло конечности, сейчас они в госпитале, в сознании.



Самолет выпустил ракету, когда машина пересекала мост возле военной базы. То есть целились не в абстрактный «объект инфраструктуры», а именно в конкретный автомобиль.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже назвала случившееся неслучайным инцидентом. И правда: на фоне двухсот убитых коллег в Газе случайностей давно не осталось. Там, где работают израильские пилоты, всегда поражаются либо школы, либо больницы, либо машины с прессой. Но, видимо, по задумке стратегов, если на жилете написано «Press», это еще не значит, что в тебя не нужно стрелять.

Международные организации Захарова призвала отреагировать. Реакция, впрочем, известна заранее: громкие заявления, пара резолюций и полное отсутствие последствий. Пока Тель-Авив при поддержке заокеанских партнеров «зачищает пространство» от неудобных свидетелей, «развитый запад», как всегда, предпочитает смотреть в другую сторону.

  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +7
    Сегодня, 16:55
    Вот он цивилизованный мир цивилизованные страны
    Цивилизованность это тончайший слой пудры на зверином оскале
    1. seregatara1969 Звание
      seregatara1969
      -2
      Сегодня, 18:26
      а почему голова угловатая на фото? ии?
      1. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        0
        Сегодня, 20:46
        Цитата: seregatara1969
        а почему голова угловатая на фото? ии?

        может это маскировка? типа кипа на голове?
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +7
    Сегодня, 17:05
    Когда же Израиль окажется на свалке истории?
    1. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      -4
      Сегодня, 17:09
      Чтобы он там оказался, его бренное тело придется кому то туда перенести.... Почему не Иран?!)
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +9
        Сегодня, 17:11
        Почему не Иран?!)
        Иран древняя цивилизация, за которой стоит минимум 2500 лет. Израиль - противоестественное образование, созданное не на их земле. О том, сто когда-то тут жили евреи, не говорить, так как прошло 2000 лет
        1. Bookinist69 Звание
          Bookinist69
          0
          Сегодня, 23:21
          Да не было в этих местах ни каких евреев. Это как Китай великая военная империя. Сказки все это да баловство. Персы да, воевали, опыт имеют.
    2. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      -4
      Сегодня, 18:09
      Да не будет ничего с Израилем. Это государство будет бороться за свое существование любыми методами, даже когда им объявили войну все арабские страны вокруг они наваляли им всем, что даже США пришлось утихомирить их.
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +1
        Сегодня, 19:18
        Цитата: Дмитрий Ригов
        они наваляли им всем, что даже США пришлось утихомирить их

        А может дело в том, что затянись война и наваляли бы уже им.
    3. mitrich Звание
      mitrich
      +4
      Сегодня, 19:14
      Да уже давно слова сионист и фашист, стали синонимами.
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 17:07
    Реакция, впрочем, известна заранее: громкие заявления, пара резолюций и полное отсутствие последствий.

    Когда наконец дырявое ООН будет по Израилю санкции вводить? what
    1. Normann Звание
      Normann
      +2
      Сегодня, 17:18
      А толку от ООН, всем давно на нее наплевать.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 17:12
    Что евреи , что хахлы , одна порода.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -3
    Сегодня, 17:19
    Вот есть различные общества по защите животных (в России собаки ваще, по моему, священные животные,которые совершенно свободно грызут насмерть людей в городах и нет от них защиты,ибо есть мощное собачье лобби в высших эшелонах власти. .) .я это к тому есть ли общество защиты гоев от еврейцев? . . . request
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 17:34
      Цитата: андрей мартов
      в России собаки ваще, по моему, священные животные,которые совершенно свободно грызут насмерть людей в городах и нет от них защиты,ибо есть мощное собачье лобби в высших эшелонах власти

      А вот интересно, откуда же взялись эти безнадзорные собаки, и кто же их сперва дома приютил, а потом, когда надоело возиться, на улицу выкинул? Вот отсюда и растут ноги проблемы с бродячими животными. Наверное, инопланетяне к этому безобразию точно отношения не имеют. Ежели что, собаки у меня нет, но у меня с ними всегда были хорошие отношения.
      1. андрей мартов Звание
        андрей мартов
        -1
        Сегодня, 17:46
        Ага, ага. . .частные владельцы собак ,собак с бирками в ушах, рано утром будут привозить в городской парк и выпускать их ,как говорят чиновники мэрии,в естественную среду обитания. . . hi. .и ваще вопрос был есть ли общества защиты гоев от еврейцев? . . . hi
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 17:22
    Скажу крамольную мысль ,зачем журналисты присутствуют в зоне боевых действий .Ради них надо устраивать перемирие?Это касается обоих сторон .Журналисты ( акредитованные) равны на передовой с обоих сторон.Пора кончать с этой практикой .Он лайн им хочется.
    Для меня эталон военные журналисты Великой Отечественной Войны ,только через много лет мы узнали сколько их погибло приближая час Победы .У них брони на смерть не было от Верховного и МИДа.Хватит изображать игру на равных с западом.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 17:34
      Добавлю - учитывая с какого расстояния пускают ракеты - хрен там надпись различишь. Машина - цель
      1. agoran Звание
        agoran
        -1
        Сегодня, 17:46
        Ну, если ракета типа Х-29Т, то на экране монитора видно не только надпись на борту авто, но и форточку в окне.
  7. Карельский Звание
    Карельский
    +1
    Сегодня, 17:39
    Неслучайный инцидент.А не только с журналистами.А по посольству Израиля в Киеве,.?
    1. mitrich Звание
      mitrich
      -1
      Сегодня, 19:17
      Для этого тексикулы надо иметь. А такое ощущение, у тех кто попадает на ПМЖ за Стену, они опадают, как озимые.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 18:29
    Цитата: Normann
    А толку от ООН, всем давно на нее наплевать

    По крайней мере, хоть какая то площадка с которой можно сказать и тебя услышат нейтральные страны. Например, в Африке нас очень слушают.
    Хотя, после Сталина, действие ООН равно нулю. Тут полностью с Вами согласен.
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 18:34
    Цитата: tralflot1832
    Журналисты ( акредитованные) равны на передовой с обоих сторон.Пора кончать с этой практикой .

    good согласен полностью.
  10. Василий12 Звание
    Василий12
    +3
    Сегодня, 19:00
    Похоже нет отличия у Израиля от Украины, такие же фашисты, террористы, подонки.
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 20:07
    Что евреи израиля, что евреи руины - действуют идентично.
  12. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 20:10
    Так Израиль давно стреляет и по журналистам, и по сотрудникам ООН, и по всем, по кому захочет. И реакция "цивилизованного мира" почти нулевая. Ничего нового.