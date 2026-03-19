Сладков: государству следует честно объявить о судьбе мессенджера «Телеграм»

Сладков: государству следует честно объявить о судьбе мессенджера «Телеграм»

Военный корреспондент Александр Сладков вновь поднял тему, которая уже не один месяц тревожит практически всех пользователей рунета. Речь идет о популярном и пока еще доступном, правда, с огромными проблемами, мессенджере «Телеграм».

Точная информация о том, будет ТГ заблокирован или нет, если это случится, то когда, отсутствует. Власти лишь сообщают, что администрация «Телеграм» так и не выполнила все необходимые требования, значит, блокировка неизбежна. По слухам, Роскомнадзор полностью закроет свободный доступ к мессенджеру с 1 апреля.



Сладков как раз и делает акцент на том, что соответствующие государственные структуры и чиновники, вместо того, чтобы внести ясность в судьбу используемого миллионами россиян мессенджера, либо отмалчиваются, либо делают обтекаемые заявления без конкретики. Такая неопределенность и противоречивость не только раздражает, но и нивелирует доверие к государству, которому, выходит, совершенно неинтересно мнение собственных граждан.

По состоянию на март 2026 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала размещение рекламы в Telegram нарушением российского законодательства. Роскомнадзор уже штрафует за размещение и распространение рекламы в «Телеграм», причем задним числом с 1 сентября 2025 года. Однако пока интернет-ресурс официально не находится под запретом в РФ, эти действия — полнейший волюнтаризм.

Военкор отмечает, что от этой неразберихи страдают в первую очередь обычные россияне. Среди них и те, кто использует мессенджер для получения дополнительных доходов, причем официально, с уплатой налогов. Для них эта неопределенность не позволяет принять правильное решение, что делать дальше.

Есть много тех, кто четко спланировал такую единственную прибавку к семейному бюджету, направляя на лечение родственников, на образование детей, на покупку жилья, вместо комнаты в коммуналке.

С этой группой добросовестных граждан России не стоит так цинично играть. Тем более, что «играется» с ними в данном случае наше государство, пишет Сладков. Выходит, что государство само вроде как находится в смятении: закрывать или не закрывать «Телеграм». И это очень плохо, гораздо хуже, чем запрет мессенджера как таковой.

Если всем следует переходить в отечественный «МАХ», то так и надо объявить, без экивоков и недомолвок. Военкор отмечает, что ему лично, да и подавляющему большинству россиян, государство не должно давать повод сомневаться ни в его решениях, ни в своих действиях по их реализации.

Есть много народных пословиц: «Вынул нож — режь»! «Вошел в круг — танцуй»! «Взял карты — играй»! Вперед! Не надо вот это «стойтамидисюда»!

Мнение это Сладкова разделяет депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Недавно парламентарий заявил, что его интересует, как и почему происходят сбои в Telegram. По его словам, у мессенджера, действительно, были некоторые проблемы с российским законом, но «Телеграм» блокировал каналы, в которых были выявлены нарушения. Ющенко призвал Роскомнадзор дать официальные разъяснения по этому поводу.

Мессенджер Telegram за сутки 17 марта заблокировал более 100 тысяч групп и каналов, в том числе экстремистской и террористической направленности. Всего за март Telegram заблокировал 1,5 млн сообществ, из них 9,4 тыс. связаны с терроризмом. С начала 2026 года количество ограниченных каналов и групп превысило 10,1 млн. Насколько это связано с требованиями РКН, неизвестно. Но в целом политика модерации мессенджера становится всё более жёсткой.

Долги Telegram по штрафам за нарушение законов РФ достигли почти 35,9 млн рублей, из них исполнительное производство ведется на сумму 14,2 млн. Это просто мизер в сравнении, например, с Google, который, согласно решениям российского суда, оштрафован на астрономическую сумму в размере 2 ундециллиона рублей (единица с 36 нулями). Но о его блокировке в РФ, к счастью - с точки зрения свободы получения иеформации, речи не идет.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    -17
    Сегодня, 17:43
    Если будет соблюдать законы России, пусть работает.
    1. poquello Звание
      poquello
      +9
      Сегодня, 17:52
      Цитата: Ирек
      Если будет соблюдать законы России, пусть работает.

      и шо? план диверсантов из РКН по пересадке граждан России на западные сервера с впн на смарку?
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +6
        Сегодня, 18:52
        Власть пробует народ на прочность.

        Тут не только телеграм, тут и налоги, штрафы, жкх, цены... Скот в Новосибирске...

        Власть увиливает... Это плохо.
        1. Konnick Звание
          Konnick
          -1
          Сегодня, 19:25
          Цитата: Ilya-spb
          Власть увиливает... Это плохо

          Такое впечатление власть как богатырь на распутье вроде бы и контролировать народ с помощью интернета хочется, а с другой стороны была бы возможность изъяли бы даже радиоприемники как во время ВОВ.
          1. Неизбежно Звание
            Неизбежно
            +3
            Сегодня, 19:39
            Просто этот "богатырь" действует неравномерно и противоречиво, но потихоньку движется в сторону правой (скажем так), вертикально ориентированной духоскрепной буржуазной "демократии"...
            1. Chack Wessel Звание
              Chack Wessel
              0
              Сегодня, 20:52
              ...Вертикально-духоскрепно ориентированная буржуазная демократия это такое государство где в одном строю от победы к победе шагают рабочий, крестьянин , поэт и землевладелец? ... Чо то я припоминаю:
              Poeti e gli artigiani
              I signori e i contadini
              Con orgoglio d’italiani
              Giuran fede a Mussolini.
              Non v'è povero quartiere
              Che non mandi le sue schiere
              Che non spieghi le bandiere
              Del fascismo redentor.
              :)
          2. poquello Звание
            poquello
            +1
            Сегодня, 22:26
            Цитата: Konnick
            другой стороны была бы возможность изъяли бы даже радиоприемники как во время ВОВ

            перефразируя одного товарища из ГД - ну жили же без радиоприёмников, гуляли под гармошку, рыбу ловили,
            а вообще респект ЛДПР, исключившей оного из своих рядов, хоть до кого-то доходит что любовь народная - она не рабская
    2. хрыч Звание
      хрыч
      +8
      Сегодня, 17:58
      Цитата: Ирек
      Если будет соблюдать законы России, пусть работает.

      Израитель, чей сынок владеет ВК и Максом с Вами вряд ли согласится. Почему Вайно - Глава Аппарата Президента и его зам Израитель (Кириенко) еще пробивают тему? Многие не подозревают и не понимают, что вообще происходит, а между прочим, мы 10 лет находимся внутри очередного, утопического эксперимента. Кто есть Вайно, откуда он взялся, что у него в голове и что он с нами вытворяет, можно прочитать здесь.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Нооскоп
      Этому утописту добавили настойчивость с темпераментом Кириенко и понесло нас в ... бездну.
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        0
        Сегодня, 18:53
        Вайно это эстонец. Кириенко - Израитель... Понятно, кто. Фамилия говорящая.
        1. хрыч Звание
          хрыч
          +1
          Сегодня, 18:55
          Цитата: Ilya-spb
          Вайно это эстонец

          Мама у него в девичестве Галинская
          1. Ilya-spb Звание
            Ilya-spb
            +1
            Сегодня, 20:15
            Все ясно. Эстонец с пейсами )))
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 18:02
      Ирек
      Сегодня, 17:43
      Если будет соблюдать законы России, пусть работает.

      hi Известный военкор может напрямую обратиться с официальным запросом к Усам Кремля или личными встречами по обмену опытом в свете проведения СВО, однако выпячивает тему с неизвестными целями.
      А по мне так уже школьники и дети на дворовых площадках распевают частушки-
      Телеграм наш блокират, значит Киндер виноват.
      Всё дело в Башнях, а они известны упёртостью и своенравием.
      Получается, как в известном кф - Вот хреновина. Ну прямо карусель получается. Белые пришли — грабют. Красные пришли — грабют... Ну куды крестьянину податься?
      what
    4. Гардамир Звание
      Гардамир
      +5
      Сегодня, 18:25
      А у нас все соблюдают законы?
      1. Неизбежно Звание
        Неизбежно
        +2
        Сегодня, 19:40
        Не только лишь все, но "это другое"...
  2. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 17:44
    Сладков: государству следует честно объявить о судьбе мессенджера «Телеграм»

    Telegram. Выяснилось, что ключевые технические специалисты мессенджера живут в России. Сервера и сам Дуров - за границей. Диалог с РКН никто не ведет по ряду причин, одна из которых - хреновая договороспособность регулятора.
    Telegram ведет работу над обходом блокировок РКН. РКН уже сейчас прилагает максимум усилий для блокировок всего, что может быть похоже на трафик Telegramа. Пик, как ожидают специалисты мессенджера - придется на апрель.

    Уже готовится релиз версии Telegram со вшитыми технологиями обхода блокировок для всех. Вскоре код будет опубликован на GitHUB. Такая версия с обходом блокировок уже была, но т.к. мессенджер никто не блокировал, никто не обратил на это внимание.
    РКН после этого релиза придется банить весь трафик, так как Telegram будет маскировать передачу данных под сервисы доставки еды, сервисы Google и Яндекс, банковский трафик и другие повседневные приложения. Это частично уже происходит, трафик Telegram мимикрирует под все что угодно.
    Чтобы полностью заблокировать Telegram, РКН придется полностью отключить Россию от интернета. Telegram будет доступен в любом случае - в апреле, мае и так далее.

    Недавние отключения и замедления интернета в больших городах как раз и были связаны с пробой новых способов блокировки Telegram, а не для противодействия беспилотникам, как это было заявлено - пояснили специалисты мессенджера.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 19:35
      РКН как 2 байта переслать заблокировать все ВПНы. Очень просто перейти на модель работы с черных списков на белые списки. Отключили мобильный Инет, оставили только белые списки. и всё алис. И бизнес и все остальные сразу же будут вынуждены перейти в мах или куда там еще. не смсками же будут общаться.
  3. Офицер запаса Звание
    Офицер запаса
    +3
    Сегодня, 17:45
    "...неопределенность и противоречивость не только раздражает, но и нивелирует доверие к государству, которому, выходит, совершенно неинтересно мнение собственных граждан..."
    Универсальная фраза. Применима весьма ко многом событиям, не только к истории с Telegram.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      +6
      Сегодня, 18:57
      К сожалению, это так. Но вот когда государство начинает получать зеркальное отношение - сразу непатриотично, предатель, экстремизм.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 19:37
        Не спрашивайте что страна может сделать для тебя ...
        знаете чьи слова?
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +12
    Сегодня, 17:46
    МАХ (Макс или мах), фиг разберешь - по моему очередная попытка каких-то очень предприимчивых и очень наглых, но "близких к телу", "срубить бабок по легкому". И конечная цель его упорного "втюхивания" народу не совсем понятна.
    1. al3x Звание
      al3x
      +9
      Сегодня, 17:51
      Так это бизнес-проект кириенков. Не знали что ли?
    2. Aken Звание
      Aken
      +6
      Сегодня, 17:56
      Как раз народу всё понятно. Вы в курсе, как фамилия того героя, кто уже отжал у Дурова ВК?
    3. Hagen Звание
      Hagen
      -1
      Сегодня, 18:02
      Цитата: Дилетант
      очередная попытка каких-то очень предприимчивых и очень наглых, но "близких к телу", "срубить бабок по легкому".

      Думаю, было бы "по легкому", то сегодня этих мессенджеров был бы вагон и маленькая тележка. А тут один, и тот еще до ума не доведен. С развитием ИИ место расположения основных серверов мессенджера и доступ их содержанию достаточно чувствительное обстоятельство. Давно уже эти вещи - мессенджеры, операционные системы, приложения, без которых не мыслимо элементарная работа на ПК, должны были быть центром внимания как с точки зрения разработки, так и в продвижении у гос.власти. Видно, без долгого запрягания у нас ничто не рождается.
      1. Баюн Звание
        Баюн
        +3
        Сегодня, 18:36
        Если элементная база устройств и софт тотально "простреливаются" врагом, то "городить огород" на уровне нацмессенджера - чисто КОММЕРЧЕСКОЕ мероприятие. Ухудшает жизнь обывателя и НИКАК не влияет на секретность информации.

        Аналог автотемы, когда машина за 1М руб(в иноземных деньгах ) стоит на Руси - 3-5М рублей. Похоже, "есть мнение", сделать Интернеты на Руси в 3-5 раз дороже мировых.
    4. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 19:17
      Мда.. Старая русская присказка "дал МАХу" играет всё новыми и новыми красками...
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        Сегодня, 19:23
        Старая русская присказка "дал МАХу"

        Супер!!! good yes drinks
  5. Обычный Звание
    Обычный
    +8
    Сегодня, 17:48
    Да, много неудобств лично для меня, так же и с ютубом. Никакой рутуб и рядом не стоит. Сделай лучше и тогда диктуй условия.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +2
      Сегодня, 18:56
      Цитата: Обычный
      Сделай лучше и тогда диктуй условия.

      Лучше к сожалению не получится. Это как пропихивать автовазовский хлам на рынок в котором давно обосновались монстры мирового автопрома. Я и мои знакомые давно пользуемся фичами с даркнета и никаких проблем с доступом к любым ресурсам не испытываем и пусть РКН и Максофилы удавятся. Кстати, в Максе мошенников и разных жуликов с поддельными номерами уже в разы больше чем в Телеге и Ватсапе. И многие максоботы успешно терроризируют наше население уже через Макс.
  6. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 17:50
    Мнение граждан в России? Да не смешите. Оно государству становится интересно только в одном случае - если за него можно наказать.
  7. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +2
    Сегодня, 17:50
    Остаётся только понять кто у нас есть за государство?
    1. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Сегодня, 18:19
      Нормальное ЧАСТНОЕ государство с "менеджерами" на властных постах и Неизвестными Отцами - "собственниками РФ", от которых "безработные на Бентли" развозят указания и деньги "менеджерам".

      Эмпирический факт. Тариф "только дешевые звонки", заблокирован в смартфоне Интернет от оператора связи, но подключен домашний Вай-Фай. При установке Макс, начали списывать деньги. Макс использовал Интернет от оператора связи в обход блокировок на Андроиде, подключив "без спросу" платную функцию. "Цена вопроса" - порядка 30 руб/день. Возможно, ошибка сырого функционала. А может, так и задумано...
  8. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    +9
    Сегодня, 17:50
    "Борьба" с Телеграмом - это в чистом виде дискредитация власти. Других проблем не хватает?
  9. Normann Звание
    Normann
    -3
    Сегодня, 17:52
    Работал и работал, зачем? вот б.. для чего, просто кому-то захотелось еще больше денег.
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -4
    Сегодня, 17:52
    Государство в 90-х приватизировали. Так что теперь каждый сам за себя. А ежели господин Сладков что то предлагает,то пусть найдёт под свои прожекты финансирование. . . hi
    1. Баюн Звание
      Баюн
      -1
      Сегодня, 18:28
      +++ Пока глупцы приватизировали "НефтеГазпрЁм" и "заводы-газеты-пароходы" СоюзКолхоза, ушлые приватизировали... Правление и Бухгалтерию;)
      1. андрей мартов Звание
        андрей мартов
        +1
        Сегодня, 19:02
        А один умный чел приватизировал КГБ и затем . . . winked
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 17:53
    государственные структуры и чиновники, вместо того, чтобы внести ясность в судьбу используемого миллионами россиян мессенджера, либо отмалчиваются, либо делают обтекаемые заявления без конкретики.

    Так это же стандартная форма поведения чиновника. laughing Инструкция сверху не спущена. laughing
    Классика: "Понедельник начинается в субботу". Братья Стругацкие.
  12. Corsair71 (Анатолий) Звание
    Corsair71 (Анатолий)
    -8
    Сегодня, 18:04
    18 марта взломали аккаунт , рассылают смс с просьбой выслать денег или проголосовать за ребёнка моего или друзей. В аккаунт войти два дня не могу , многие звонили , другие писали с фото смс от меня . Не всех но предупредил кого смог о взломе . Написал в поддержку три раза, а реакции ноль , отзыв написал ,но также нет реакции. Кто там за Телеграмм беспокоится в котором даже номер можно не указывать собеседнику ? По мне так это помойка ,а не мессенджер.
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 18:17
      Так это у вас на телефоне троянец может сидит. Попробуйте на другом устройстве зайти. И всегда 2FA аутентификацию задавайте, чтобы вас не взломали.
      1. Corsair71 (Анатолий) Звание
        Corsair71 (Анатолий)
        -2
        Сегодня, 18:47
        Ну минусы я смотрю ставят мне , а ответить не могут . Только пожелать могу кто минусовая поймать такие же проблемы как у меня , а потом посмотрим как запоёте.
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +1
          Сегодня, 18:54
          Вы сказали. что Телегам помойка, значит вы знаете мессендер не помойка? Назовите.
          1. Corsair71 (Анатолий) Звание
            Corsair71 (Анатолий)
            +1
            Сегодня, 19:15
            Ваша манера влезть разговор и рыться , придираться к словам мне уже давно известна. Я описал рядовой случай и последствия. Вы считаете этого мало ? Я не спец в мессенджерах, но из всех такое у меня первый раз . Этого достаточно?
            Нет реакции поддержки, три письма им отослано . Нет реакции на отзыв в Гугл плей . Невозможно войти в аккаунт ,хотя антивирус часто использую . Собеседник может скрыть номер и Вы не узнаете кто Вам пишет. Так произошло со мной вчера . Мне обычное смс пришло от женщины но она была только в Телеграмм и я не мог её в телефонной книге записать . Ответил ей но уточнять не стал кто мне написал, это уже не важно. Но номер на телефоне высветился . Вот такие подарки . Я писал знакомой чтобы в чатах Телеграмм написала о проблеме моей . Несколько человек писали и при звонке рассказали ,что и другие так попадают. Три дня советуют подождать. Что будет не знаю через три дня.
            Я не по советую никакой мессенджер , так как я не разрабатываю его и не слежу за требованиями органов надзора , это глупый вопрос с Вашей стороны ,в надежде поймав на неточности в диалоге ткнуть лицом в грязь . Я описал ,что Ваша манера диалогов мне известна . Я редко пишу , больше читаю . А вот если знаете сами в каком мессенджере отличный контроль то посоветуйте , а если меня решили прихватить то молчите и не отвечайте . Думаю , Вам ответил честно и полноценно .
        2. al3x Звание
          al3x
          0
          Сегодня, 18:57
          Меньше внимания обращайте на минусы. Тут есть персонажи, которые просто их всем подряд лепят, без разницы по какой причине. Даже если Гимн России напишешь и то минусов наставят. Мне вот тоже за совет по вашей ситуации только что влепили пару 🤷‍♂️ хотя, коммент был нейтральнее нейтрального.
          1. Corsair71 (Анатолий) Звание
            Corsair71 (Анатолий)
            +2
            Сегодня, 19:17
            Ну хоть один человек честно ответил. Спасибо!
      2. Corsair71 (Анатолий) Звание
        Corsair71 (Анатолий)
        +1
        Сегодня, 19:26
        Попробую с компьютера сегодня или завтра зайти ,если получится или на работе у знакомого. Спасибо за совет.
      3. Corsair71 (Анатолий) Звание
        Corsair71 (Анатолий)
        +1
        Сегодня, 20:36
        Зашёл в компьютерный зал. Рассказал ребятам и в итоге те же проблемы - не даёт войти в аккаунт. Ответ Техподдержки только один выход, а учитывая разнообразие списка телефонов людей разных и начальства ,чатов с определенной профессии людей , то меня долго будут блокировать . Но Вам лично результат напишу, если интересно чем закончится.
        1. al3x Звание
          al3x
          -1
          Сегодня, 20:40
          Возможно, у вас после взлома установили облачный пароль, если так, то дело почти труба.
          1. Corsair71 (Анатолий) Звание
            Corsair71 (Анатолий)
            0
            Сегодня, 22:00
            Тогда только номер блокировать в у оператора связи ?
            1. al3x Звание
              al3x
              0
              Сегодня, 22:18
              Номер смысла нет блокировать. Вам аккаунт в тг нужно блркировать:

              На официальном сайте Telegram есть форма для связи с техподдержкой. Опишите свою проблему и оставьте контактные данные. Техподдержка может помочь вам восстановить доступ и зайти в профиль или заблокировать его, например, за рассылку спама. Однако ответа можно ждать несколько дней.
              Ещё сообщение можно продублировать на электронную почту recover@telegram.org, куда принимают заявки на восстановление доступа к удалённым и взломанным аккаунтам.
              Короче, уповать на их милость только остаётся. Так же ваши друзья/знакомые могут кидать жалобы на ваш акк, чтобы его быстрее заблокировали, если с поддержкой не поможет. Но они могут несколько дней ваш вопрос рассматривать.
              1. Corsair71 (Анатолий) Звание
                Corsair71 (Анатолий)
                0
                Сегодня, 22:52
                Я сразу стал просить многих блокировать аккаунт и жаловаться на спам . Спасибо за разъяснения и совет ! Буду пробовать что посоветовали .
        2. al3x Звание
          al3x
          -1
          Сегодня, 20:50
          Если ничего не поможет, то лучше оповестите всех своих, чтобы кидали жалобу на ваш акк, так по крайней мере его просто заблокируют и вреда никому не принесут. Скорее всего те, кто угнали, уже установили облачный пароль. Без него ничего не восстановить.
          1. Corsair71 (Анатолий) Звание
            Corsair71 (Анатолий)
            0
            Сегодня, 22:02
            Кого мог оповестил . Некоторые сами догадались .
            Мне советовали номер сменить , этот у оператора заблокировать
  13. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Сегодня, 18:07
    Отключение интернета ставит под угрозу жизни людей

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что отсутствие доступа к информации из-за перебоев с мобильным интернетом создает прямую угрозу для жизни людей в приграничных районах. Сложности возникают даже с доступом к сервисам из «белого списка», уточнил глава региона.

    «Ситуация крайне сложная. Мы все понимаем, что отключение мобильного интернета происходит из-за угрозы атак со стороны ВСУ. С другой стороны, я абсолютно согласен, что для жителей приграничья отсутствие информации — это еще большая угроза, которая может привести и приводит, к сожалению, достаточно часто к смерти, к ранениям и разрушениям»
    , — сказал губернатор.

    Такое ощущение, что РКН и Минцифры и есть та самая пресловутая "5-ая колонна".
    1. al3x Звание
      al3x
      -1
      Сегодня, 19:02
      Ну, вполне возможно, что жизни и здоровью граждан, проживающих в приграничных территориях скоро ничего угрожать не будет. Эвакуируют подальше и дело с концом.
  14. Адрей Звание
    Адрей
    +9
    Сегодня, 18:24
    РКН, я смотрю, лихо поднялся. Он и законодательная власть (принял решение, почти как закон видимо), и исполнительная (обязал платить штрафы, причем с обратной силой), и судебная (сам определил кто тут прав, кто виноват). Не много ли на себя берет?
    1. Неизбежно Звание
      Неизбежно
      -1
      Сегодня, 19:46
      Да, но в реальности он действует не сам по себе, за ним стоят вышестоящие инстанции.
  15. Далмация Звание
    Далмация
    0
    Сегодня, 18:41
    Мне неизвестно какие претензии к Telegram, какой нарушен закон, а поэтому мое мнение, это произвол со стороны инициаторов.
  16. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +5
    Сегодня, 18:44
    Наивняк какойто написан. Просто чтоб пар приспустить, имхо. Ни на что не влияет.

    Как барин сказал, так и будет. А барину на простолюдинов плевать, и на их хотелки.
    Что касается остального - Чины сказали ,что Т все равно все хотелки Кремля не выполнил , группы все не кокнул, штрафы не оплатил и тд.

    А Дурову, у которого 95 бизнеса по Телеграму вне России (было в СМИ такое ,вроде интервью) - переносить сервера в Россию, где их отожмут???? Про попытки отжать уже были интервью, поэтому он в Россию не ногой. С ВК тоже якобы дело нечисто, отжали, хорошо хоть убежать успел.

    Ну а тараканы в голове... а у кого их нет.
    Все равно ни на что не влияет.

    Барин сказал - нельзя читать писать - значит нельзя.... сколько "сладковым" не рассуждать
  17. Cartalon Звание
    Cartalon
    +3
    Сегодня, 18:44
    У государства, с населением был негласный договор, население не влияет на власть, власти пилят бюджет, берут взятки и тд, населению на это дело фиолетово, в обмен государство не мешает жить, зарабатывать по мелочи, смотреть, играть и обсуждать, что нравится.
    Государство этот пакт нарушает в последнее время и государству это выйдет боком.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      +1
      Сегодня, 19:26
      Нет и не было никакого договора. Население пыталось влиять на власть как законными методами, так и протестными. И государство всегда вмешивалось общественную жизнь, отжимало бизнес, запрещало торренты и иномарки авто, усложняло жизнь мигрантами, русской статьей в УК, запретом на грибы и кружевные трусики, многими дибильными реформами, особенно в сфере образования, медицины и демографии. Да и остальное хромает: суды, экономика, воспитание молодежи, военная связь и блокировка Телеграмма. Но самое печальное, что никто ничего не хочет слышать.
      Государство
      либо отмалчиваются, либо делают обтекаемые заявления без конкретики. Такая неопределенность и противоречивость не только раздражает, но и нивелирует доверие к государству, которому, выходит, совершенно неинтересно мнение собственных граждан.
  18. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +2
    Сегодня, 18:51
    ....нивелирует доверие к государству, которому, выходит, совершенно неинтересно мнение собственных граждан....

    Блажен кто верует. Вот и до Сладкова стало доходить. lol
  19. bon jorno Звание
    bon jorno
    -1
    Сегодня, 18:54
    кому то нужно пропихнуть свой недоделанный макс, вот и блокируют любые альтернативы.
  20. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +3
    Сегодня, 19:01
    а нужен ли России сын кириенко , сын боярского и остальные сыновья не блещущие умом , хоть кто то из этих вундеров стал кандидатом химических или физических наук , про вшэ -рассадник балбесов и тунеядцев говорить не надо как и про их с понта экономические диссертации
  21. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    -1
    Сегодня, 19:07
    Google,..... Но о его блокировке в РФ, к счастью - с точки зрения свободы получения иеформации, речи не идет.

    Формально не заблокирован, но скорость равна нулю. Проще говоря, даже страницы не открываются.
    Вчера зашел на Рутрекер - и тот тормозит жутко :(( Но фильмы всё же скачал! :))
  22. Александр_K Звание
    Александр_K
    +3
    Сегодня, 19:08
    Блокируют не только Телеграмм, но и множество других популярных мессенджеров, причем отмазка про мошенников настолько наивна, что даже школьники не верят. На этом основании можно весь интернет запретить, ножи и автобусы, т.к. ими тоже пользуются мошенники. К счастью, есть впн, который подстраивается под РКН в реальном масштабе времени, и ютуб с ватсапом работают отлично. Надеюсь, дело не дойдет, что мне будут диктовать каким телефоном пользоваться, на какой машине ездить, и какую прическу иметь.
    1. К_4 Звание
      К_4
      -1
      Сегодня, 21:39
      Да понятно, что блокируют, чтобы народ меньше знал о происходящем, ведь мессенджеры превратились в этакие информационные агентства, причём независимые и не подстраивающиеся пол линию властей. Вон в Новосибирской и на Алтае массово скот режут у людей, причем буквально как каратели действуют, людей под дулами держат чтобы не возмущались. Много об этом говорят - нет. А впереди ещё и выборы, где вбросы будут ого-го, там не 146% насчитают, ибо за нынешних только пациенты дурки проголосуют и то не в полном составе. Вот и хотят как всегда: запретить, непусчать, молчать!!!
  23. Александр_K Звание
    Александр_K
    +2
    Сегодня, 19:12
    Кстати, Сладков медленно но уверенно сворачивает на путь Стрелкова, Пригожина и других правдорубов (не путать с оппозиционерами). Наказание за это очень суровое.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +1
      Сегодня, 19:38
      Цитата: Александр_K
      Кстати, Сладков медленно но уверенно сворачивает на путь Стрелкова, Пригожина и других правдорубов (не путать с оппозиционерами). Наказание за это очень суровое.

      Это да. В новостях уже сообщили про блогера-патриота Илью Ремесло, который вдруг раскритиковал самого, в психушку отправили, пока на обследование
  24. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 19:13
    Государство против своих граждан.Так получается?
    Штрафовать собираются даже за шумную стиральную машинку...
  25. Слово Звание
    Слово
    -2
    Сегодня, 19:30
    Израители старается вовсю, всё как в 17 году прошлого века.
  26. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 19:59
    Если всем следует переходить в отечественный «МАХ», то так и надо объявить, без экивоков и недомолвок
    Этот МАХ сначала надо довести до ума!
  27. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    -2
    Сегодня, 21:01
    страдают ... те, кто использует мессенджер для получения дополнительных доходов

    Момент истины. Всё, как всегда, свелось к баблу. На этот раз в виде срочносборов, финок ЛГБТ и донатов.
  28. Z-7478 Звание
    Z-7478
    -4
    Сегодня, 21:26
    Тупому Сладкову: Телегрму капец! И это правильно, причем давно пора! Когда? Не его,Сладкова, свинячье дело. А если завтра администрация Телеграм согласится выполнить все требования законов РФ? Значит будет работать и дальше. Нет - значит нет. Есть другие варианты.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 21:36
      У тебя телеграмм жену увел?
  29. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 22:59
    Я бы дальше продолжал блокировки и запреты, если бы у меня была цель максимально сжать горло гражданам. А если бы у меня был бизнес в стране, доход которого зависит от трафика, из штанов бы выпрыгивал и продавливал все возможные запреты, благо СВО идёт и всё проканает. good
  30. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 23:02
    Палантир требует бигдаты, проклятый Анкоридж
    дырявая маха*