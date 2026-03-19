Довоевались: глава Минфина США заявил о возможном снятии санкций с нефти Ирана
Логика современных военных конфликтов не всегда доступна среднестатистическому жителю планеты. Это лишний раз доказывает заявление министра финансов США Скотта Бессента. Глава ведомства, который ещё несколько дней назад заявлял о том, что «экономика Ирана уничтожена», как и его босс об иранском военном потенциале, сегодня говорит следующее:
Удивительные дела. Таким образом, США «довоевались» до того, что готовы отменять свои же санкции, которые и вводились для ослабления стран, напрямую названных противниками. Ранее аналогичные санкции были, как известно, отменены и в отношении российской нефти, хотя вводились с большой помпой.
Но Бессент решил сделать в логике совсем уж крутой вираж:
Так вот оно что... Оказывается, частичная отмена санкций – это «оружие» против самого Ирана… Причём, надо полагать, что Бессент рассчитывает на то, что война против Ирана завершится в первых числах апреля.
Тем временем Южная Корея объявила, что готова возобновить закупки нефти у России. В Сеуле, комментируя ситуацию, говорят о том, что на такую меру нужно пойти, так как Ормузский пролив, через который страна получала основной объём нефти, перекрыт.
