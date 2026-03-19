Довоевались: глава Минфина США заявил о возможном снятии санкций с нефти Ирана

Логика современных военных конфликтов не всегда доступна среднестатистическому жителю планеты. Это лишний раз доказывает заявление министра финансов США Скотта Бессента. Глава ведомства, который ещё несколько дней назад заявлял о том, что «экономика Ирана уничтожена», как и его босс об иранском военном потенциале, сегодня говорит следующее:

В ближайшие дни мы можем принять решение о снятии санкции с иранской нефти. Я говорю о нефти, которая находится на танкерах в море. Там примерно 140 млн баррелей.

Удивительные дела. Таким образом, США «довоевались» до того, что готовы отменять свои же санкции, которые и вводились для ослабления стран, напрямую названных противниками. Ранее аналогичные санкции были, как известно, отменены и в отношении российской нефти, хотя вводились с большой помпой.



Но Бессент решил сделать в логике совсем уж крутой вираж:

Теперь мы будем использовать иранские баррели против самого Ирана, чтобы цена на нефть была ниже на протяжении 10-14 дней, пока продолжается наша операция.

Так вот оно что... Оказывается, частичная отмена санкций – это «оружие» против самого Ирана… Причём, надо полагать, что Бессент рассчитывает на то, что война против Ирана завершится в первых числах апреля.

Тем временем Южная Корея объявила, что готова возобновить закупки нефти у России. В Сеуле, комментируя ситуацию, говорят о том, что на такую меру нужно пойти, так как Ормузский пролив, через который страна получала основной объём нефти, перекрыт.
  Schneeberg
    Schneeberg
    Сегодня, 17:09
    Почему-то я уверен, что где-то в кулуарах они договариваются. Но если и не договариваются, то какие-то беседы ведут
    ulembeck
      ulembeck
      Сегодня, 17:23
      А далеко за догадками ходить и не надо. Европа готовится выкупать российскую нефть у Южной Кореи laughing
      ose4kinsura
        ose4kinsura
        Сегодня, 17:39
        У Японии и Латвии!Там залежи и им лишку...
      bayard
        bayard
        Сегодня, 22:25
        Цитата: ulembeck
        Европа готовится выкупать российскую нефть у Южной Кореи

        Это будет очень хитрый ход . Только ведь и самой ЮК нефть нужна . И Японии , хотя та пока крепится , но надолго ли (90% из Залива завозила) . А если у нас будут два таких торговых партнёра , то нам и европы не нужны - всё промышленное оборудование у этих купим . А им на фоне кризиса не только нефть и газ нужны , но и рынок для товаров своих . А нам оборудования нам много надо , на долго машиностроительные и станкостроительные компании этих стран загрузить можно .
        А судьба заливных арабов ?
        Ну тут как бы по закону Кармы - было время когда они жировали , а Иран под санкциями загибался , а теперь быть может и наоборот станет . Ну да это они пусть в честной борьбе определят . Раз братьев по вере не поддержали , стало-быть и не мусульмане уже , а кто ? Правильно - отщепенцы и предатели . Таким и Меккой владеть нельзя , и Медина не по чину . Ибо служили "Большому сатане" . Не поддержать в священной войне единоверцев , подвергшихся неспровоцированному нападению - ХАРАМ . И даже больше - Анафема (эт по нашему , ну да они переведут) .
  Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер
    Сегодня, 17:10
    Яркий результат, как надо вести боевые действия. Это не Иран ищет, как ему договориться с врагами, а враги ищут способ договориться с Ираном. Пора российским политикам на стажировку в Иран отправляться.
    Peter1First
      Peter1First
      Сегодня, 17:33
      Вот именно! Иран показал, как надо вести войну, не имея современного оружия, но имея твёрдые фабержэ!!! И весь блок НАТО решил тихо отсидеться в кустах, вопреки просьбам Трампа!
    Peter1First
      Peter1First
      Сегодня, 17:39
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 17:10
    ❝ В ближайшие дни мы можем принять решение о снятии санкции с иранской нефти ❞ —

    — Ну вот и всё, теперь уже всем ясно, что американцы «победили» ...
    роман66
      роман66
      Сегодня, 17:36
      Иранцы говорили о снятии всех санкций. Можно начинать
  андрей мартов
    андрей мартов
    Сегодня, 17:11
    Надеюсь все иранские танкеры с нефтью (более 140 миллионов бареллей) отправятся на Кубу. . . winked
  Ирек
    Ирек
    Сегодня, 17:11
    Америкосам верить - себя не уважать.
  alexputnik17
    alexputnik17
    Сегодня, 17:13
    Сколько, даже тут на ВО, говорилось, что России не куда нефть продавать. А тут вон сколько желающих. laughing
    Хотя я противник экспорта. Россия должна увеличивать количество переделов нефти и продавать исключительно конечный продукт.
  Mouse
    Mouse
    Сегодня, 17:16
    Ну так... Нефть это святое.... Д лоля чего этот весь базар- вокзал замутили....
    роман66
      роман66
      Сегодня, 17:37
      Так, с ядерной программой бороться. Причем тут нефть?
      Mouse
        Mouse
        Сегодня, 18:05
        Так благовидный предлог... Проще говоря отмазка wink
  Хамзат-41
    Хамзат-41
    Сегодня, 17:18
    Нефть уже 115 долларов стоит! Доигрались черти!
  Андрей Малащенков
    Андрей Малащенков
    Сегодня, 17:18
    Удивительные дела. Таким образом, США «довоевались»


    Ничего удивительного во первых стопудово за это потребуют открыть канал во вторых через 2 недели лавочку закроют ... - удивительно другое - СШП все дураков ищет ...
  opuonmed
    opuonmed
    Сегодня, 17:29
    а бабки кому платить за иранскую нефть в танкерах будут ? ирану или сами себе ?
  лесничий
    лесничий
    Сегодня, 17:33
    России бы сейчас хорошенько поддержать Иран и не дать ни одного берелля на Запад. Вот тогда и разговаривать нам будет легче со всеми.
    Cartalon
      Cartalon
      Сегодня, 17:40
      Вы как бы про какую-то другую Россию говорите, имеющаяся в наличии отчаянно пытается продать всё что угодно кому угодно.
  ulembeck
    ulembeck
    Сегодня, 17:35
    Перефразируем: "Воевали с Ираном, чтобы снять с последнего санкции". Это второй перл, который "сделал" этот день. Первый - трамповский лепет о том, что больше не будут Южный Парс бомбить.
  Константин Константинович
    Константин Константинович
    Сегодня, 17:40
    Думается мне что, как только перевозчики будут заявлять о происхождении нефти, то амеры начнут экспроприировать силовым методом. hi
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 17:43
    Почему-то я уверен ,что по сусалам получил Трамп ,вместе с Нитанияху.Иран смог заставить монархии- наливников ввести эмбарго на поставки нефти и газа на свободный рынок ,по мимо их воли .Монархия на чём держится ?.Победа Трампа в Венесуэле обнулена.Как можно стать губером Калифорнии - справкой " неумный человек " .
  Валюша
    Валюша
    Сегодня, 17:53
    Этот Бессент ярый русофоб. Сейчас идёт бум на покупку российской нефти. Так вот, чтобы "не дать русским заработать", Штаты готовы снять санкции с кого угодно и на что угодно, даже снять собственные трусы и бегать с голой задницей.
  Анюта Славная
    Анюта Славная
    Сегодня, 18:09
    Башням кремля на заметку ,а то пятый год СВО ,а санкции всё ещё накладывают бесконечными пакетами. А я б на месте кремля всем желающим недружественным России странам показала бы дорогу в длительное эротическое путешествие,а не продажу нефти. Все краны бы перекрыла . Но кремль так правильно ни за что не поступит. Древнейшая профессия будет беспощадно зудеть во всех интимных местах,вынуждая продавать хоть кому ,всем врагам на радость народные недра России ,показывая ,что за державу вовсе не обидно.
    olbop
      olbop
      Сегодня, 19:57
      Все краны бы перекрыла

      Уже не первый раз пытаюсь объяснить, что невозможно и даже опасно экологически заглушить действующие нефтяные скважины. И также опасно социально оставить без работы и зарплаты нефтяников. А складировать нефть практически некуда - хранилищ довольно немного и они уже заполнены. Тоже самое, но в меньшей степени, касается и газа.
      Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер
        Сегодня, 20:36
        Цитата: olbop
        Уже не первый раз пытаюсь объяснить, что невозможно и даже опасно экологически заглушить действующие нефтяные скважины

        консервация нефтяных скважин — это распространенная, регламентированная процедура временной остановки эксплуатации, направленная на сохранение ствола скважины, безопасность и защиту окружающей среды.
        Ну вот Вам мнение специалиста нефтяника.
      Анюта Славная
        Анюта Славная
        Сегодня, 22:09
        Проблема в качестве видимо? Нет специалистов для процедуры консервации? Или же дело в зарплате нефтяников?
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 18:09
    У вас есть ПЛАН, мистер Трамп???
    Конечно, у него и прочих, планов было громадье, а получилось... как получилось... negative
    Впрочем, ничего ещё не закончилось...