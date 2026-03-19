Хегсет считает, что обещанные Украине боеприпасы «нужнее США»

Соединенные Штаты не собираются передавать боеприпасы Украине, несмотря на настойчивые просьбы Зеленского. Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции для журналистов, «они нужнее США».

США прекращают поставки боеприпасов на Украину в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По крайней мере, обещают этого не делать. По словам Хегсета, за прошедшие годы слишком много оружия и боеприпасов ушло на Украину вместо того, чтобы оказаться на складах Пентагона. Министр войны обвинил в этом администрацию Байдена и демократов, заявив, что на данный момент запасы истощились. В общем, все сводится к тому, что если бы не Украина и Зеленский, то у США сейчас было бы гораздо больше возможностей для войны с Ираном.



Каждый раз, когда мы оглядываемся назад и смотрим на любые проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это сводится к фразе «отправьте это на Украину». Мы считаем, что эти боеприпасы лучше использовать в наших интересах.

Зеленский же продолжает метаться по Европе, пытаясь выбить из своих европейских союзников оружие и боеприпасы. И не забывает напоминать о себе Трампу, рассказывая в каждом интервью, как было бы хорошо, если бы американцы воспользовались опытом Украины по беспилотникам. Да и вообще, США пора позвать Украину на помощь в обмен на поставки зенитных ракет или еще чего.

Трамп, в свою очередь, продолжает игнорировать «нелегитимного», утверждая, что именно из-за Зеленского на Украине не наступает мир.
16 комментариев
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:42
    Кинул хозяин укро-лохов, а они же так ему олизывали.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 17:51
      -не собираются передавать боеприпасы Украине,
      Только продавать.
    2. Victor19 Звание
      Victor19
      +1
      Сегодня, 18:20
      Не в первый раз кидают. Кинули Сайгон, афганцев, которые забирались на самолёт, либералов-олигархов, у которых забрали деньги в западных банках и т.д. и т.п.
    3. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 21:49
      Цитата: Ирек
      а они же так ему олизывали.

      Они не тому лизали.
  4. Константин Константинович Звание
    Константин Константинович
    +1
    Сегодня, 17:45
    ПВО/ПРО, арту, танки, РСЗО конечно не передадут, а вот стрелковку, гранаты, ПТУРЫ и прочую - этаки да! hi
  5. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 17:46
    Вдохнул зеля дух анкориджа. Не понравилось
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 22:21
      Цитата: роман66
      Вдохнул зеля дух анкориджа. Не понравилось

      А, кому вообще этот "дух" понравился -то? Кроме того, кто этот дух выпустил?
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 23:06
        Вот и думай тут - а нахрена он?
  6. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 17:49
    А наши-то энтом пентагонском решении знають?
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 22:04
      Само собой не знают ! Это секрет ! Только тут на ВО по-тихому инфу распространили. Щирый, смотри не проболтайся никому wink
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 18:03
    Иран за три недели боевых действий провёл 63 (!) волны ракетных атак против амеров и сионистов. Только ракеты, которые, почему то не заканчиваются. А на восполнение запасов амеров по Патриотам на существующих мощностях надо 4 (!) года.
    Итог затеянной Трампом заварухи. laughing
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:04
    Ладно, полосатиков свои интЭрЭсы... но совсем уж без вооружений, боеприпасов, ВСУ шники не останутся...
  9. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +1
    Сегодня, 18:49
    ну какой молодец , на фото прям настоящий мужчина
  10. СВД68 Звание
    СВД68
    +2
    Сегодня, 19:29
    Врут. Так уже врали, когда Израиль начал войну против Сектора Газа. Тоже рассказывали, что поставки Украине прекратят, так как боеприпасы нужнее Израилю. Но не прекратили. И сейчас не прекратят.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 19:57
    Цитата: Ирек
    Кинул хозяин укро-лохов, а они же так ему олизывали.
    Плохо, видимо, лизали wink
  12. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 21:46
    Это тот случай, когда я с ним полностью согласен.

    Это тот случай, когда я с ним полностью согласен.