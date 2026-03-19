Лукашенко готовится посетить США и лично побеседовать с Трампом

Лукашенко готовится посетить США и лично побеседовать с Трампом

Белорусский президент Александр Лукашенко готовится посетить США и лично побеседовать со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Свой предстоящий визит он обсуждал в Минске со спецпредставителем главы Белого дома Джоном Коулом.

Об этом сообщил близкий к Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».



Коул пообещал посодействовать поездке президента Белоруссии.

Лукашенко сообщил, что на встрече со спецпредставителем Трампа обсуждались вопросы, касающиеся американо-белорусских отношений. В частности, затрагивались темы восстановления работы диппредставительств в обеих государствах, освобождения белорусских политзаключенных, снятия американских санкций и экономического сотрудничества.

По словам Коула, американский президент называет Лукашенко своим другом и считает его заслуживающим уважения мировым лидером.

Кроме того, на встрече обсуждалась и глобальная повестка, включая ближневосточные события. Белорусский президент заметил, что американцы воюют против союзников Минска, поэтому он не одобряет действий Вашингтона. При этом он попросил Коула, чтобы тот обязательно передал Трампу его слова.

Ранее спецпредставитель американского президента уже встречался с Лукашенко. В ходе их предыдущей встречи они договорились об освобождении 250 политзаключенных в обмен на смягчение санкций США. Это произошло в конце прошлого года. Тогда белорусский лидер выразил свою поддержку политике Трампа.
  navigator777
    navigator777
    -2
    Сегодня, 17:52
    Один уже посетил и сдал Херсон и Запорожье...
    ser-pov
      ser-pov
      +5
      Сегодня, 17:55
      Грыгорич опять пытается на второй стул залезть? Или это другое?
      ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей
        +3
        Сегодня, 18:00
        Цитата: ser-pov
        опять пытается на второй стул залезть? Или это другое?

        Хочет и рыбку съесть, и на ветке покачаться
      sagitovich
        sagitovich
        -1
        Сегодня, 18:52
        Другое!
        Разве Международный суд не выдал ордер на его арест?
        В таком случае у него появилась возможность сесть в американскую тюрьму, гарантирующую дожитие до старости и помереть от неё же.
        Сам напросился?
      mitrich
        mitrich
        -3
        Сегодня, 18:53
        Грыгорыч, политический деятель с низкой социальной, я бы добавил, и политической ответственностью.
        Амеры решили зайти нам в тылы через многовекторного?
        Он же, один из первых, со всех бульбяных ног, прибежал в рыжий совет мира, или как он там обязывается.
        Lako
          Lako
          -4
          Сегодня, 20:00
          Вам в тылы есть через кого заходить. Через Лукашенко, это не самый близкий путь.
    knn54
      knn54
      +1
      Сегодня, 18:10
      -А как же запрет ЕС на полеты "Белавиа"?
      Теренин
        Теренин
        +4
        Сегодня, 18:44
        Цитата: knn54
        -А как же запрет ЕС на полеты "Белавиа"?

        Через Аляску на БелАЗе bully
    opuonmed
      opuonmed
      0
      Сегодня, 22:31
      Лукашенко также заявил о том, что продолжает являться сторонником Трампа, несмотря на «определенные ошибки», которые он совершил. https://ria.ru/20260319/lukashenko-2081653432.html
  Aken
    Aken
    -1
    Сегодня, 17:54
    Видимо очень не хочет сидеть в соседней камере с Мадуро.
    А поездка в Ростов, в компанию к Шапкокраду маловероятна.
  Добрый
    Добрый
    +1
    Сегодня, 17:57
    А по телефону слабо поговорить, или есть что обсуждать с американским фюрером тет-а-тет?
  rocket757
    rocket757
    +4
    Сегодня, 17:59
    Вот уж про кого можно с уверенностью сказать "сам с усам".... комплимент это или нет, это с какой стороны посмотреть... request
    Теренин
      Теренин
      +1
      Сегодня, 18:50
      Цитата: rocket757
      Вот уж про кого можно с уверенностью сказать "сам с усам".... комплимент это или нет, это с какой стороны посмотреть... request

      Ну тесновато Грыгоричу в Белоруссии. Понять можно, хочется просторуfellow
      vitaliy20091959
        vitaliy20091959
        +1
        Сегодня, 19:06
        конечно тесновато , там серьезный пояс в виде долга россии жмет прилично
      rocket757
        rocket757
        0
        Сегодня, 19:24
        Просто, выйду на просторы,
        Затяну своё, эх, мать,
        Да, какие разговоры,
        Всей деревней - запевать.
        Можно и так, попробовать.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 18:08
    Чего то меня эти встречи всегда напрягают, как то... Батька стул опять второй ищет? Белоруссия и под санкциями неплохо живёт. Или устала дармоедов политзаключенных кормить?
    Ему 2020 не хватило? О чем с амерами можно договариваться? am
    Lako
      Lako
      +4
      Сегодня, 20:09
      Ну насчёт неплохо живёт, это уж слишком оптимистично. Все таки приличный долг России и Китаю. А долги отдавать нужно. Батька пытается любыми способами снять санкции с Белнефтехима. И главное, с Беларуськалия. Что касается, активизации этих контактов с ходоками от Трампа, то они и в Беларуси многих напрягают. Ничего доброго от них ждать не приходится. Но здесь ещё и позиция Кремля подталкивает к переговорам с американцами.
    ergh081
      ergh081
      0
      Сегодня, 21:06
      Ну, они Беларусь Хаймарсами не убивают как нас. Время потеряет, но пусть проверит, чем воняет дух Анкориджа
  gribanow.c
    gribanow.c
    +3
    Сегодня, 18:08
    Лучше бы он открыл второй фронт, дал приказ наступать на Ковель, Луцк, Ровно, чтобы отвлечь силы бендеровцев от Донбасса, и отрезать их от польской границы. А там еще и Орбан ударит, со своей стороны
    Lako
      Lako
      -1
      Сегодня, 20:02
      А может сразу, форсировать Вислу и Одер😀Чего там мелочится?
  Fangaro
    Fangaro
    +2
    Сегодня, 18:11
    Две картохи говорили, как зерно у нас гноили.
    Самый друг поехал к самому недругу.
    А замы по -прежнему
    bayard
      bayard
      +1
      Сегодня, 21:55
      Цитата: Fangaro
      Самый друг поехал к самому недругу.

      Это называется "Челночная Дипломатия" (по Кисенджеру) .
      В сложный заплёт Трамп угодил , надо как-то выворачиваться , надо с кем-то посоветоваться ... Вот . На прямую то нельзя . А тут такие возможности - у Трампа и "лучший друг" (Виткоф\Витк0в) из Белоруссии , и зять любимый - внук белорусского партизана , да и прошлый раз о стрелке на Аляске через Грыгорыча договорились . Но видно дело важное и телефону уже доверия нет - МИ-6 зараза всё слушает .
      А может Батьке просто в гольф поиграть приспичило . Ведь может так получиться , что из него партнёр для гольфа получится куда лучше чем из финского президента .
  Earl
    Earl
    +2
    Сегодня, 18:13
    Трамп наверняка попросит прислать белорусский флот в Персидский залив.
    carpenter
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:20
      Цитата: Earl
      Трамп наверняка попросит прислать белорусский флот в Персидский залив.

      Трамп попросит у Григорича, пару мешков белорусской картохи.
    mitrich
      mitrich
      -1
      Сегодня, 18:56
      Картохой завалить Ормузский пролив...
    vitaliy20091959
      vitaliy20091959
      0
      Сегодня, 19:09
      белорусский флот уйдет к ормузу ? , а кто же тогда нам морепродукты будет поставлять
  Сергей1984
    Сергей1984
    +4
    Сегодня, 18:36
    Рейган тоже называл Горбачёва своим другом.
  Дилетант
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 18:37
    Рысковый мужик батько. Не бойтся компанию Мадуро составить...
  opuonmed
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 18:44
    президент Александр Лукашенко готовится посетить США и лично побеседовать со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

    На поклон едет ??????
    mitrich
      mitrich
      0
      Сегодня, 18:57
      Ярлык принять от рыжего хана на княжение.
  Denis_999
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 18:45
    С Трампом встречаться можно лишь пытаясь выгадать время, путём умасливания рыжего с целью задобрить и отвлечь внимание.

    Во всех остальных случаях этот крокодил капитализма тебя СЪЕСТ:)

    В то, что Лукашенко едет парламентёром, голубем-почтарём от кого бы то ни было - НЕ верю.
  _DD_
    _DD_
    0
    Сегодня, 18:52
    Это Батька конечно зря, приедет, будет с ним разговаривать как с лидером, а потом присмотрится и увидит еврейский страпон в очке рыжего клоуна и полное отсутствие суверенных решений
  Vik66
    Vik66
    -2
    Сегодня, 18:59
    Бацька повез лярд Трампу в Совет мира ? 🤔
    Lako
      Lako
      +3
      Сегодня, 20:13
      Лярд, в Совет мира? Счас разогнался. Ты у Батьки, лишний рубль не выклянчишь.
    2. Комментарий был удален.
  Валюша
    Валюша
    +2
    Сегодня, 19:01
    От великой нужды едет. Видимо наш шахматист в белых перчатках очень попросил поехать. Бедняга две недели мается, не знает что делать с этой СВО. Ни тебе переговоров с украинцами, ни тебе наступления. Одни налеты дронов по России. Совсем извёлся. На Батьку вся надежда.
  Константин Константинович
    Константин Константинович
    -2
    Сегодня, 19:30
    Батька думает, шо он не прикасаемый !? Его прям у трапа повяжут и трамп ему наручники застегнёт и усе, "посадют как жирафу в клетку". Грыгорыч хочет возвысится и показать что он одного уровня с ВВП и Трампом. Типа: "Вон ВВП на Аляску слетал , а шо Я не смогу!" - фантазия автора комментария. hi
    Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов
      0
      Сегодня, 20:18
      Кому он там нужен? Мадуро сам добрыкался со своей нефтью, а с Лукашенко что взять? Стратегические запасы картофеля?
      Константин Константинович
        Константин Константинович
        +2
        Сегодня, 20:32
        Кому он там нужен?

        Серьёзно!? Президент РБ - серьёзная региональная политическая фигура Европы, Верховный Главком РБ обладающий всей полнотой власти и единоначалия. И если его арестуют это будет жёсткий удар под дых уже ВВП и следовательно Нам. А уж что начнётся в Белоруссии...
  Неизбежно
    Неизбежно
    +3
    Сегодня, 19:51
    Цитата: gribanow.c
    Лучше бы он открыл второй фронт, дал приказ наступать на Ковель, Луцк, Ровно, чтобы отвлечь силы бендеровцев от Донбасса, и отрезать их от польской границы. А там еще и Орбан ударит, со своей стороны

    Не устаю удивляться таким комментариям! А белорусам и венграм это надо? lol
    ГолыйМужик
      ГолыйМужик
      +2
      Сегодня, 20:51
      Видно не надо. И пофиг, что из Киева им прямо угрожают. Русские за них всё решат.
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 20:01
    Цитата: ser-pov
    Грыгорич опять пытается на второй стул залезть? Или это другое?
    Похоже..........
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 20:18
    Цитата: Lako
    Батька пытается любыми способами снять санкции с Белнефтехима. И главное, с Беларуськалия

    Ему, естественно виднее. Но я бы так не напрягался, потому как, удобрения сейчас всем понадобятся и на санкции, ИМХО, пополам будет. Зачем у Америки разрешение спрашивать? В Европе, практически нет удобрений, и евро нельзя кушать, сколько не напечатай.
  WIS
    WIS
    +2
    Сегодня, 20:23
    они договорились об освобождении 250 политзаключенных

    Некоторые проблемы могут разрешаться именно так, но на данном этапе, когда нагнетается эскалация двух разных конфликтов мирового уровня, да, так или иначе связанных друг с другом (сша) и в одном из них ты не просто участник, а явный "приверженец" одной стороны, подобные действия можно расценивать как "договорнячок за спиной...".
    Другое дело, если и Путин во всём в курсе и при делах как и с "Советом Мира, и с Пригожиным.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 23:16
    Цитата: ergh081
    Сегодня, 21:06
    Новый
    Ну, они Беларусь Хаймарсами не убивают как нас. Время потеряет, но пусть проверит, чем воняет дух Анкориджа

    Чем оно пахнет, я думаю, он всегда нюхал и знал.. laughing laughing ..Вы же не про это... А чтобы все сдались. Или я не прав? laughing