Лукашенко готовится посетить США и лично побеседовать с Трампом

Белорусский президент Александр Лукашенко готовится посетить США и лично побеседовать со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Свой предстоящий визит он обсуждал в Минске со спецпредставителем главы Белого дома Джоном Коулом.Об этом сообщил близкий к Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».Коул пообещал посодействовать поездке президента Белоруссии.Лукашенко сообщил, что на встрече со спецпредставителем Трампа обсуждались вопросы, касающиеся американо-белорусских отношений. В частности, затрагивались темы восстановления работы диппредставительств в обеих государствах, освобождения белорусских политзаключенных, снятия американских санкций и экономического сотрудничества.По словам Коула, американский президент называет Лукашенко своим другом и считает его заслуживающим уважения мировым лидером.Кроме того, на встрече обсуждалась и глобальная повестка, включая ближневосточные события. Белорусский президент заметил, что американцы воюют против союзников Минска, поэтому он не одобряет действий Вашингтона. При этом он попросил Коула, чтобы тот обязательно передал Трампу его слова.Ранее спецпредставитель американского президента уже встречался с Лукашенко. В ходе их предыдущей встречи они договорились об освобождении 250 политзаключенных в обмен на смягчение санкций США. Это произошло в конце прошлого года. Тогда белорусский лидер выразил свою поддержку политике Трампа.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»