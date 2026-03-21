Разложение японских войск советскими пропагандистами в боях у реки Халхин-Гол

Листовка на монгольском языке, предположительно адресованная для монголоязычных баргутских военных формирований, мобилизованных в японскую армию на территории Маньчжоу-го вместе с самими маньчжурами. Перевод: «Японские агрессоры в течение двух лет, подавляя народ Монголии, Китая, захватили всё их имущество. Но силы японских войск на исходе, они раздроблены. Армия Маньчжоу-го! Бейте врага и освобождайтесь от японского ига»

Переходящие в плен японские солдаты. Фото из советской книги «Бои у Халхин-Гола / партийно-политическая работа в боевой обстановке» 1940 года выпуска

/center]Иногда, когда военнопленные осознавали, что им лгали про расстрелы и мучения в советском плену, они сами предлагали свою помощь. Так, им показывали готовые проекты листовок и интересовались их мнением, насколько они подействуют на их бывших сослуживцев. Кроме того, им предлагалось написать письма-обращения к товарищам с рассказом о том, как они живут в советском плену, о том, что здесь лучше, чем в японской армии. Порой такие листовки сопровождались фотографиями японских военнопленных для доказательства правдивости листовки.Про Советский Союз военнопленные утверждали, что командование заявляло, что в 1904-1905 гг. Россия потерпела поражение от Японии, и теперь всё будет также, потому что армия России слабая. Кроме того, офицерство постоянно говорило солдатам, что это советско-монгольские солдаты перешли границу для захвата Маньчжоу-Го.[center]

