Генпрокурор РФ дал указание проверить коррупционеров, отправившихся на СВО

Военная прокуратура проведет проверку коррупционеров, заключивших контракт с Минобороны и отправившихся на СВО вместо отбывания наказания. Соответствующее указание дал генпрокурор России Александр Гуцан.

Сегодня в Москве прошла итоговая коллегия прокуратуры, на которой присутствовал Владимир Путин. Поднимались многие вопросы, в том числе по ветеранам спецоперации и вообще по СВО. Одним из них стал вопрос искупления вины осужденными за коррупционные преступления, заключившими контракт с Минобороны. Как заявил генпрокурор, есть информация, что многие из них не доезжают до передовой, а устраиваются в тылу. Военным прокурорам поручено до 1 июня провести проверки по каждому коррупционеру, подписавшему контракт.



Поручаю военным прокурорам до 1 июня удостовериться в том, что они искупают свою вину в соответствии с заключенным контрактом, а не отсиживаются поближе к кухне и в тылу.

В случае выявленных нарушений контракт может быть расторгнут, а сам нарушитель отправиться в места не столь отдаленные отбывать наказание. Причем второго шанса на контракт уже не будет.

На сегодняшний день в зоне СВО находится около 1100 осужденных за коррупцию. Как подчеркнул генпрокурор, коррупционеры не должны избегать наказания и использовать связи для незаконного освобождения, например, условно-досрочно или по болезни.
  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    +16
    Сегодня, 18:04
    Давно пора проверить этих аферистов, как они искупают вину "личным примером"! Вот теперь стало ясно, почему Тимурка так рвался на СВО.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +6
      Сегодня, 18:15
      Монтесума, странно что не отпустили, наверное из-за общественного резонанса.
      1. K._2 Звание
        K._2
        +12
        Сегодня, 18:24
        предложил бы генпрокурору проверить ещё всех чиновников, ушедших на СВО, особенно с руководящих должностей, особенно - бывших крупных региональных руководителей, глав районов, департаментов, министерств... и т. д. по списку..
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +10
          Сегодня, 18:31
          winked Один коррупционер много раз пытался обмануть прокуратуру, но у него ни разу не получилось. request Однажды, он забыл у них в кабинете 500 тысяч, и у него сразу получилось. yes
          1. Вова Звание
            Вова
            0
            Сегодня, 22:17
            Похоже, что Вы знакомы с ним?
        2. Schneeberg Звание
          Schneeberg
          0
          Сегодня, 20:04
          Генпрокурора самого бы проверить
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +3
        Сегодня, 19:10
        hi Ну, мы сами многое понимаем, но не до конца.
        Нынче не время сталинских репрессий, ведь выдающихся политических деятелей готовы взять на поруки народы, входящие в состав РФ, а такой солидарностью не шутят.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 18:16
      hi Первый зам экс - тестя блогера по слухам тяжело болен, но будет ли зелёный свет самому тестю блогера большие сомнения.
      Личное доверие нужно заслужить или искупить.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 18:23
        ZovSailor hi ,по такой статье и с таким ущербом да под домашний арест,а почему не на больничку в СИЗО? А дальше что болезнь с прогрессирует и "условный" приговор?
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          -1
          Сегодня, 19:03
          hi На все щекотливые вопросы Усы Кремля советуют обращаться в ответственное ведомство, чаще в МО в свете происходящих событий СВО.
          Но каждое ведомство, начиная от МО и далее по списку не считает долгом даже рассматривать запросы по примеру Пригожина, Попова и др.
          Это описано ещё в одноимённых новеллах-пьесах "Квадратура круга" О`Генри и В. Катаева.
    3. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +2
      Сегодня, 18:49
      А заодно и тех, кто помогал им устроиться в тылу и послать их также в окопы!
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 20:29
        Все эти клубочки надо до конца размотать обязательно, чтобы никто из причастных без внимания не остался. А уж кого куда - пусть компетентные органы решают.
  2. Динич Звание
    Динич
    +11
    Сегодня, 18:07
    Почему им вообще открыт путь на СВО? Без них фронт обрушится?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +6
      Сегодня, 18:19
      Динич hi ,а по какой причине их не должны были брать? Набирали всех желающих за исключением некоторых, под которых статья коррупции не подпадала,а то что они отказались и в тылах остались тут надо смотреть кто их в такие места определил и с чьей подачи.
      1. Динич Звание
        Динич
        +2
        Сегодня, 20:05
        Ропот 55 hi По причине неблагонадёжности. Предаст же за 3 целковых. Террористов же не берут. И экстремистов. Шпионов тоже. А коррупционеров почему берут?
  3. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +6
    Сегодня, 18:12
    Лучше бы сразу призывали в специальный батальон.
    Как и всех нормальных людей
    Шторм Z, Шторм V и так далее.
    А так такие как Тимурка Иванов и компания - отбелятся по быстрому.
    Блогеры и сами военные писали об этом.
    Слава Богу - до Верховного дошла информация.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 18:17
      Владимир Нижегородский hi ,надо подождать результатов проверки а там уж или порадуемся,либо не удивимся.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 19:20
        А не думаете, что ждать то долго?
        До 1 июня... До этого времени все уляжется, утрясется, забудется..
        Неужели надо 2,5 месяца военным прокурорам, чтобы проверить где находятся 1100 отщепенцев?
        Не верю!!!
  4. kebeskin Звание
    kebeskin
    +3
    Сегодня, 18:12
    Тимурка с его знанием военных секретов, и наличием зарубежных счетов первым делом бы перебежал в противоборстувующую команду. Что ему у нас уже ловить.
    1. Роман_ Звание
      Роман_
      +1
      Сегодня, 18:15
      В первых рядах, да через минное поле - и если выжил проложив путь бойцам, так и хрен с ним, не надо "кормить" и пр. А так отсидит и выйдит богатым и уважаемым гражданином РФ.
    2. Бенчик
      Бенчик
      0
      Сегодня, 19:55
      Руководству СВУ такие не нужны: там сами умеют применять ресурсы, контролируемые ими, в свою пользу.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +14
    Сегодня, 18:13
    О, вечернюю поверку назначили.... laughing
    Правда зачем об этом публично сообщать? Может, логичнее осуществить проверку, а по итогам сообщить? Реклама действий уже очень утомляет. am
  6. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +4
    Сегодня, 18:16
    А штрафные роты и батальоны вообще есть для этих лиц или всё как обычно -послали, а куда послали ? Оговорено в каких случаях происходит искупление ,при СССР это было ранение . Впечатление как будто не было ВОВ и всякой элементарщины забыли как рыбки гуппи.
  7. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    0
    Сегодня, 18:18
    До 1 июня этого столетия или следующего?
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 18:18
    Что может коррупционер? Пилить. Поэтому пусть работает по специальности, пусть пилит. Только не бабло, а лес в тайге пилой "Дружба-2 туда-сюда". Лесу много надо для строительства оборонительных сооружений.
    1. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 18:25
      Ему по рангу не положено, он привык просто так брать.
  9. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    +4
    Сегодня, 18:26
    Создать штрафбат имени Коррупции и всех их туда. И проблем с искуплением не будет. И проверить проще.
  10. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +1
    Сегодня, 18:42
    Сдаётся мне, оповещение о проверке заранее, больше похоже на дешёвый пиар для галочки.
  11. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    0
    Сегодня, 18:46
    Дак ещё бы проверить всю олигархическо-политическую элиту страны, присосавшихся к кормушке. Но зажиревших акул не тронут, неприкосновенные они при нынешнем строе.
  12. bon jorno Звание
    bon jorno
    0
    Сегодня, 18:47
    хахахаха... вот это хохма...
  13. Попуас Звание
    Попуас
    +1
    Сегодня, 18:48
    Вообще отдельный полк штурмовиков из коррупционеров сформировали бы на самообеспечении...вот дело было бы soldier ...1100 человек это бригада целая wink
  14. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +3
    Сегодня, 18:48
    Никогда такие важные лица не попадут в штурмовые батальоны и вообще на ЛБС , зато через полгода со льготами и с удостоверением будут в школах выступать.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 18:57
      Один нюанс - штурмовиков мало, а они нужны реально. Половину запихнуть туда и то хорошо.
  15. sagitovich Звание
    sagitovich
    0
    Сегодня, 18:48
    Хм! Новая метла?
    Или новые Ц.у ?
    Или своя ж. дороже laughing
  16. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 18:51
    Так у нас как только осуждают за воровство сотни миллионов или миллиард так сразу у всех появляются неизлечимые болезни которых до этого не было и все свободны. Я бы ещё комиссии проверил которые эти диагнозы ставит.
  17. Карельский Звание
    Карельский
    0
    Сегодня, 18:54
    Коррупционеров разные бывают.Кто то на сво рвется,кто то АЭС в Турции"строит"
  18. skept Звание
    skept
    0
    Сегодня, 18:55
    Странно,что вспомнили,кто познал силу взятки не излечивается в большинстве своем,как алкоголик или наркоман.
    Да и в контракте должно указываться место службы(Например:только штурмовые части или эвакуация с места боев)
  19. faiver Звание
    faiver
    +3
    Сегодня, 18:59
    Такие вещи делаются по тихой, ну а объявление о проверке во всеуслышание говорит о том что это очередная пиар-акция....., кого надо найдут, кого не надо не найдут....
  20. Пивасик Звание
    Пивасик
    +1
    Сегодня, 19:04
    Ну предупреждён, значит вооружён. Да вряд ли бы тихо сумели проверить wink , там интересы у причастных "бубновые".
  21. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 19:08
    Смех да и только! :)) кто больше дал тот и отмазан, ничего не меняется
  22. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 19:09
    Давно уже писали,что за деньги можно неплохо отсидеться в безопасном месте.
    Странно,что до военной прокуратуры это дошло на 5 году СВО.
  23. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +2
    Сегодня, 20:15
    Даже и проверят,там 90% из системы,как с гуся вода.Посидят в тылу и с орденами типа придут с войны займут новые руководящие должности около своих хозяев
  24. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    -1
    Сегодня, 20:53
    «Внезапная проверка», о которой заранее предупреждают «из каждого утюга».
  25. ergh081 Звание
    ergh081
    -1
    Сегодня, 21:00
    Почитал отзывы. Ну и мнения о наших правоохранителях, ни одного положительного. Плохи ж наши дела
  26. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 21:47
    многие из них не доезжают до передовой, а устраиваются в тылу.

    В этом и смысл их рвения на СВО. Отсидеться в тылу, а потом свобода со всеми причитающимися льготами. А проверка это такая проверка. Как говорится - "Не верю". ©