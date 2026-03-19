Генпрокурор РФ дал указание проверить коррупционеров, отправившихся на СВО
Военная прокуратура проведет проверку коррупционеров, заключивших контракт с Минобороны и отправившихся на СВО вместо отбывания наказания. Соответствующее указание дал генпрокурор России Александр Гуцан.
Сегодня в Москве прошла итоговая коллегия прокуратуры, на которой присутствовал Владимир Путин. Поднимались многие вопросы, в том числе по ветеранам спецоперации и вообще по СВО. Одним из них стал вопрос искупления вины осужденными за коррупционные преступления, заключившими контракт с Минобороны. Как заявил генпрокурор, есть информация, что многие из них не доезжают до передовой, а устраиваются в тылу. Военным прокурорам поручено до 1 июня провести проверки по каждому коррупционеру, подписавшему контракт.
Поручаю военным прокурорам до 1 июня удостовериться в том, что они искупают свою вину в соответствии с заключенным контрактом, а не отсиживаются поближе к кухне и в тылу.
В случае выявленных нарушений контракт может быть расторгнут, а сам нарушитель отправиться в места не столь отдаленные отбывать наказание. Причем второго шанса на контракт уже не будет.
На сегодняшний день в зоне СВО находится около 1100 осужденных за коррупцию. Как подчеркнул генпрокурор, коррупционеры не должны избегать наказания и использовать связи для незаконного освобождения, например, условно-досрочно или по болезни.
