Хуситы обещают не трогать суда России и Китая в Баб-эль-Мандебском проливе

Йеменское движение «Ансарулла» (хуситы), готовящееся к вступлению в войну на стороне Ирана, обещают не трогать российские и китайские суда. Об этом заявил член политбюро движения Мухаммед аль-Бухейти.

Хуситы в случае вступления в войну и блокирования Баб-эль-Мандебского пролива не будут атаковать российские и китайские грузовые суда и танкеры, боевые действия не затронут Москву и Пекин. Как заявил Мухаммед аль-Бухейти РИА Новости, все атаки будут направлены исключительно на агрессоров. А это США и Израиль. Если еще какие-то страны вступят в коалицию, то прилетит и им.



Мы не сторонники войны. Однако, если нас вынудят вступить в бой, мы будем атаковать только агрессоров. Мы не станем затрагивать других, если они сохраняют нейтральную позицию…. Речь прежде всего про Россию и Китай.

Стоит отметить, что в 2024 году, когда хуситы перекрывали Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, запрет на прохождение судов не распространялся на Россию и Китай. Как заявляют сами представители движения «Ансарулла», с 2023 года, когда началась эскалация в секторе Газа, хуситы атаковали только американцев, израильтян и британцев.

На данный момент хуситы в войну против США и Израиля еще не вступили, но обещали сделать это в «ближайшее время». Первым делом хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, через который грузовые суда из Красного моря попадают в Аденский залив. Это нанесет еще один удар по мировой экономике, поскольку кратчайший путь через Суэцкий канал станет недоступен, придется огибать всю Африку.
  Самый вежливый
    Самый вежливый
    +2
    Сегодня, 18:44
    Если и этот пролив перекроют то я не знаю , что будет с ценами на нефть..
    mitrich
      mitrich
      0
      Сегодня, 20:25
      Да уж пора и хуситам в бой вступать. А то что же, с "наших" бонз пример берут, мы ещё не начинали?
      ПыСы: ну а если наши и китайские суда при этом будут идти нон стоп, так это и вообще, шахматная партия гроссмейстера.
      isv000
        isv000
        +2
        Сегодня, 21:31
        Цитата: mitrich
        ПыСы: ну а если наши и китайские суда при этом будут идти нон стоп, так это и вообще, шахматная партия гроссмейстера.

        У нас есть СМП, мы и наши союзники по любому в шоколаде. Западные "партнёры", похоже, начали отдавать должок - нефть рвётся в космос, СМП стал не только самым коротким путём но ещё и безопасным. Союзники могут идти по льготной цене, "партнёры" - по договорённости.
        mitrich
          mitrich
          0
          Сегодня, 21:56
          К сожелению, СМП действует очень ограничено. Вот сейчас начнет только с июня. И закончат в октябре. Знаю эту тему, т к. поставляем товар с Китая. Сейчас, очень большие задержки и нестабильность классическим путём.
          Вот только недавно, контейнеровоз с нашими контейнерами в т.ч., прошел Суэц. А до этого долго стоял у Баб-эль-Мандебского пролива, потом у входа в Суэц.
          А в том году таскали СМП, пока была возможность. Но, это незначительный объём перевозок. К сожалению.
          isv000
            isv000
            0
            Сегодня, 21:59
            Цитата: mitrich
            К сожелению, СМП действует очень ограничено. Вот сейчас начнет только с июня. И закончат в октябре.

            СМП работает круглосуточно. Последний зуб даю...
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +5
    Сегодня, 18:51
    Цитата: Самый вежливый
    Если и этот пролив перекроют то я не знаю , что будет с ценами на нефть..

    Элементарно, Ватсон! Они вырастут smile
    частное лицо
      частное лицо
      -7
      Сегодня, 19:10
      Элементарно, Ватсон! Они вырастут

      Но ненадолго так как америкосы забросают хуситов "топорами" .
    Виктор Чужой
      Виктор Чужой
      +4
      Сегодня, 19:11
      Цены на нефть это мелочи - вы прикиньте рост цен на продукты произведенные из нефти и газа. Вот тут будет местами локальный капец по хлеще чем обвал на биржах...
      Тарелка
        Тарелка
        0
        Сегодня, 21:23
        Системы, экспортирующие нефть, компенсируют это для себя через сверхприбыль. А вот импортёрам и правда тяжело станет.
  Ропот 55
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 18:51
    Интересная фотка к статье,и откуда у этого бойца FN-2000, машинка замороченная и не дешёвая,которую в своё время чуть ли не мега бластером считали.
    Denis_999
      Denis_999
      +7
      Сегодня, 18:59
      Видимо, трофей времён прежних боёв хуситов с саудитами/эмиратчиками и их наёмниками.

      Что касается самой машинки, то она на рынке оружия так и НЕ "выстрелила", почти никто её НЕ купил.
  solar
    solar
    +2
    Сегодня, 18:52
    готовящееся к вступлению в войну на стороне Ирана

    Долго что-то они собираются.
    Мы не станем затрагивать других, если они сохраняют нейтральную позицию

    То есть европейские танкеры трогать не будут?
    svarog77
      svarog77
      +1
      Сегодня, 21:52
      Ну им же надо гиперзвуковые ракеты в гараже собрать... вот готовятся.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 18:54
    Хуситы в случае вступления в войну и блокирования Баб-эль-Мандебского пролива не будут атаковать российские и китайские грузовые суда и танкеры, боевые действия не затронут Москву и Пекин

    Отличные ребята. Если у РФ есть возможность, ещё бы им ракет насыпать и стикеров "Маде ин Йемен". А вокруг Африки плавать, такая себе себестоимость получается...
    Иван Васильевич 282
      Иван Васильевич 282
      -2
      Сегодня, 19:15
      Отличные ребята.

      Не понимаю, на этом ресурсе вроде не уважают прокси-террористов, экстремистов, что за восхищения?
      Десница ока
        Десница ока
        +2
        Сегодня, 20:03
        Да, думаю, на этом сайте большинство не уважает террористов.., кровожадных человекоубийц нелюдей, детоубийц, беспринципных, подлых, бесчеловечных и тд. и тп. тварей в человеческом обличии, руки которых по локоть в крови невинных.
        И, поэтому поддержка тех, кто пытается огромным кол-вом собственных жертв, противостоять этим исчадиям ада, святое, просто праведное дело. Зло слишком разрослось и от безнаказанности и вседозволенности переступило все возможные пределы дозволенного, оно стало настолько сильно и кровожадно, безумно, что если его не остановить сейчас ( хотя бы с помощью этих самоотверженных бесстрашных, сильнейших духом и тп. людей - хуситов, иранцев и иных их союзников) то оно подомнет под себя весь мир и погрузит его в такое страшное кровопролитие и бедствия, разруху, что мало кто, эти времена вообще переживёт. Так что, как бы наивно это не звучало, но надежда только на этих Великих людей, не побоявшихся бросить вызов и достойно, самоотверженно сражащихся с нео-нацистской сионо-западной, дьявольской сворой.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:54
    Цитата: Самый вежливый
    Если и этот пролив перекроют то я не знаю , что будет с ценами на нефть..

    300? laughing
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:54
    Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, Израиль.

    Речь идет об НПЗ Bazan.
  Мореход
    Мореход
    0
    Сегодня, 19:13
    Так это всегда))) мы и китайцы указываем в индефикаторе (АИС) русский/китайский экипаж в красном море))
  AVA77
    AVA77
    +2
    Сегодня, 19:13
    Не фига себе, у Хусита кармультук. wassat

    С чем-то похожим Рипли во второй части чюжих бегала. laughing
  Наган
    Наган
    0
    Сегодня, 19:19
    Это нанесет еще один удар по мировой экономике, поскольку кратчайший путь через Суэцкий канал станет недоступен, придется огибать всю Африку.
    Египет будет просто счастлив. У них сбор за пользование каналом одна из главных статей валютных поступлений. А еще египтяне сунниты, а хуситы шииты, и между ними ну такая любовь. А еще у саудов денег как у дypaка фантиков, и они с радостью поделятся с Египтом за участие в решении вопроса. А еще у Египта два "Мистраля".
    Lako
      Lako
      +1
      Сегодня, 19:50
      Ну, "Мистрали" для хуситов не в диковинку. Когда то они противокорабельной ракетой, засадили в УДКа, который Саудовская Аравия взяла в аренду у США. И если египтяне до этого желания воевать в Йемене не изъявили, то вряд ли оно и сейчас появится. Только что то долго парни в шлепках, на войну собираются.
    isv000
      isv000
      0
      Сегодня, 21:45
      Цитата: Наган
      А еще у саудов денег как у дypaка фантиков, и они с радостью поделятся с Египтом за участие в решении вопроса. А еще у Египта два "Мистраля".

      Надо сразу указать что при конфликте с хусятками у ебиптян станет было два Мистраля, а ещё у них будет был туризм. Сейчас Ебипет один остался турыстов окучивать в регионе, всех остальных самолёты облетают как чумных.
  Неизбежно
    Неизбежно
    0
    Сегодня, 19:53
    Стоит отметить, что в 2024 году, когда хуситы перекрывали Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, запрет на прохождение судов не распространялся на Россию и Китай. Как заявляют сами представители движения «Ансарулла», с 2023 года, когда началась эскалация в секторе Газа, хуситы атаковали только американцев, израильтян и британцев.

    Это не так, инциденты были.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 20:05
    Цитата: Иван Васильевич 282
    Не понимаю, на этом ресурсе вроде не уважают прокси-террористов, экстремистов, что за восхищения

    В чем они террористы? Что Вы так их приговорили? И в чем НЕ террористы, сионисты и амеры, если они жилые кварталы со школами сносят? По картам 13-ти летней давности?
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:05
    На данный момент хуситы в войну против США и Израиля еще не вступили, но обещали сделать это в «ближайшее время»
    За ними не заржавеет!
  isv000
    isv000
    0
    Сегодня, 21:37
    Цитата: alexputnik17
    А вокруг Африки плавать, такая себе себестоимость получается...

    Ну, если гордыня рулит, пущай как *овно в проруби болтаются. Мозги на месте? Добро пожаловать на СМП.
  Normann
    Normann
    0
    Сегодня, 23:01
    Ура, нас не тронут басмачи в шлепанцах)