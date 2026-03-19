Хуситы обещают не трогать суда России и Китая в Баб-эль-Мандебском проливе
Йеменское движение «Ансарулла» (хуситы), готовящееся к вступлению в войну на стороне Ирана, обещают не трогать российские и китайские суда. Об этом заявил член политбюро движения Мухаммед аль-Бухейти.
Хуситы в случае вступления в войну и блокирования Баб-эль-Мандебского пролива не будут атаковать российские и китайские грузовые суда и танкеры, боевые действия не затронут Москву и Пекин. Как заявил Мухаммед аль-Бухейти РИА Новости, все атаки будут направлены исключительно на агрессоров. А это США и Израиль. Если еще какие-то страны вступят в коалицию, то прилетит и им.
Стоит отметить, что в 2024 году, когда хуситы перекрывали Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, запрет на прохождение судов не распространялся на Россию и Китай. Как заявляют сами представители движения «Ансарулла», с 2023 года, когда началась эскалация в секторе Газа, хуситы атаковали только американцев, израильтян и британцев.
На данный момент хуситы в войну против США и Израиля еще не вступили, но обещали сделать это в «ближайшее время». Первым делом хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, через который грузовые суда из Красного моря попадают в Аденский залив. Это нанесет еще один удар по мировой экономике, поскольку кратчайший путь через Суэцкий канал станет недоступен, придется огибать всю Африку.
