Аналитики в Пекине заявили, что независимо от причины, инцидент в конечном итоге стал следствием чрезмерного использования Вашингтоном своей военной мощи в глобальном масштабе, что привело к системной усталости и кризису.

Китайская пресса рассматривает ситуацию с американским авианосцем «Джеральд Форд», который, как заявляли в Пентагоне, должен был принять участие в атаках на Иран.SCMP, ссылаясь на экспертов в Китае, пишет о том, что перебазирование авианосца из Красного моря на базу, расположенную на греческом Крите, свидетельствует о «перегрузке американских вооружённых сил и ослаблении её промышленной базы».В материале отмечено, что USS Gerald R. Ford – самый современный в мире атомный авианосец. Однако его «современность» постоянно что-то подводит: то проблемы с туалетами, то пожар, который уничтожил значительную часть имущества на борту боевого корабля.Отмечается, что если корабль стоимостью в 13 млрд долларов не может быть эффективен даже в плане работы канализационной системы на борту, то странно оценивать его общую боеспособность.Напомним, что в ВМС США заявили о начале пожара в прачечной корабля. Причём причина до сих пор не озвучена. Командование говорит о продолжающемся расследовании. При этом американские медиа пишут, что пожар мог быть спровоцирован одним из матросов, «чтобы завершить изрядно затянувшийся боевой поход».SCMP:Добавляется, что уже сами американские военнослужащие превратились в слабое звено постоянно эксплуатируемой американской военной машины.