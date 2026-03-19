«То туалеты не работают, то пожар»: китайская пресса об авианосце Gerald Ford

4 564 12
«То туалеты не работают, то пожар»: китайская пресса об авианосце Gerald Ford

Китайская пресса рассматривает ситуацию с американским авианосцем «Джеральд Форд», который, как заявляли в Пентагоне, должен был принять участие в атаках на Иран.

SCMP, ссылаясь на экспертов в Китае, пишет о том, что перебазирование авианосца из Красного моря на базу, расположенную на греческом Крите, свидетельствует о «перегрузке американских вооружённых сил и ослаблении её промышленной базы».

В материале отмечено, что USS Gerald R. Ford – самый современный в мире атомный авианосец. Однако его «современность» постоянно что-то подводит: то проблемы с туалетами, то пожар, который уничтожил значительную часть имущества на борту боевого корабля.

Отмечается, что если корабль стоимостью в 13 млрд долларов не может быть эффективен даже в плане работы канализационной системы на борту, то странно оценивать его общую боеспособность.

Напомним, что в ВМС США заявили о начале пожара в прачечной корабля. Причём причина до сих пор не озвучена. Командование говорит о продолжающемся расследовании. При этом американские медиа пишут, что пожар мог быть спровоцирован одним из матросов, «чтобы завершить изрядно затянувшийся боевой поход».

SCMP:

Аналитики в Пекине заявили, что независимо от причины, инцидент в конечном итоге стал следствием чрезмерного использования Вашингтоном своей военной мощи в глобальном масштабе, что привело к системной усталости и кризису.

Добавляется, что уже сами американские военнослужащие превратились в слабое звено постоянно эксплуатируемой американской военной машины.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 18:53
    ❝ То туалеты не работают, то пожар ❞ —

    — «То понос, то золотуха» ...
    Alex F._2
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 19:24
      Обделавшийся "Колосс в нестиранных портках"
  Ропот 55
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 19:01
    Ну то что у США проблемы с кадрами в судостроении давно не секрет, причём на всех уровнях,писали многие и про упадок на верфях и в инженерно-проэктировочной сфере. А "самострел" на авианосце это уже из другой оперы,тут вопрос к их Дивизиону Живучести или как там у них,почему 30 часов тушили.
    Наган
      Наган
      -3
      Сегодня, 19:08
      Цитата: Ропот 55
      вопрос к их Дивизиону Живучести или как там у них,почему 30 часов тушили.

      Возможно потому, что, если тушить активно, пострадали бы смежные помещения, в которых было неизвестно что, но наверно очень недешевое. Поэтому просто не давали огню распространяться и дали затронутым помещениям выгореть дотла. А стиральные машины - овощ с ними, поставят новые.
      paul3390
        paul3390
        +1
        Сегодня, 19:25
        Не всё так просто - на корабле пустых помещений не бывает, явно там рядом всякие кабель-каналы шли, вентиляция, ещё какие коммуникации. Опять же - как металл переборок после пожара себя повёл, как это отразится на остальных конструкциях - ну и тд и тд...
    Sovetskiy
      Sovetskiy
      0
      Сегодня, 19:35
      Цитата: Ропот 55
      А "самострел" на авианосце это уже из другой оперы

      Говорят один из роя иранский Шахедик всё таки прорвался через ордер охранения и угодил в топливоприемник, оттуда 30 часов тушения. wink
      Низэнько шел над морем, в 15 ти метрах...
  Наган
    Наган
    0
    Сегодня, 19:03
    С канализацией тоже подозревается саботаж. Сантехники при прочистке системы постоянно извлекают футболки, полотенца, рулоны бумаги, и прочие предметы, которые запрещено сливать в унитаз. Ессно система на такое не расчитана. И как-то "совпало", что система месяцами работала нормально, а проблемы появились, когда объявили о продлении боевого похода. Но ремонт будут делать не в порту приписки, а в Греции - облом тем, кто надеялся таким способом быстрее попасть домой. А коль найдут виновных - мало не покажется, особенно если докажут умышленные действия.
    Ропот 55
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 19:11
      Наган hi ,ну так "самострел" фановой системы laughing ,только ведь при не рабочих и забитых гальюнах laughing жить не сахар,тем более на коробке.
    Южноукраинец
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 19:16
      Цитата: Наган
      С канализацией тоже подозревается саботаж.

      Это не саботаж, а низкий уровень дисциплины. А система канализации на этом авианосце вроде вакуумная (почти на всех современных кораблях она вакуумная), это значит, что в унитаз не то что бумагу, окурок или спичку бросать нельзя.
    Alex F._2
      Alex F._2
      +3
      Сегодня, 19:26
      -- Как дела, нашёл работу?
      -- Ну как сказать... Да, работу нашёл - пожарником. Всё просто чудесно - кормят, форму новую дали, лежу весь день в потолок плюю, набрал 5 кг за месяц, красота! Но одно плохо - как пожар, так хоть увольняйся!!
  Dart2027
    Dart2027
    +1
    Сегодня, 19:29
    Отмечается, что если корабль стоимостью в 13 млрд долларов не может быть эффективен даже в плане работы канализационной системы на борту, то странно оценивать его общую боеспособность.

    Причем она и до этого отказывала. Ну первый раз еще можно как-то понять (махина здоровая и соответственно система тоже), однако то что ее до сих пор не могут наладить вызывает вопросы.
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:48
    Цитата: Sovetskiy
    Говорят один из роя иранский Шахедик
    Нет, это кондиционер взорвался wink