Каналы США: Ирану впервые удалось подбить истребитель 5-го поколения F-35

Американские каналы сообщают об атаке на истребитель 5-го поколения F-35 в ходе операции против Ирана.

Так, на канале CNN вышел репортаж, в котором говорится, что Ирану впервые удалось подбить американский F-35. Причём информация подтверждается и в Центральном командовании США.



CENTCOM:

Истребитель F-35 выполнял боевую задачу в небе над Ираном. Затем ему пришлось совершить аварийную посадку на военной базе США на Ближнем Востоке.

О какой конкретно базе идёт речь, пока официально не сообщается.

CENTCOM добавляет, что состояние пилота стабильное:

Идёт расследование инцидента.

Напомним, что ранее в США заявляли, будто бы все инциденты с истребителями в ходе войны против Ирана связаны исключительно с «дружественным огнём». Так было потеряно несколько F-15.

Каково состояние F-35, в центральном командовании не сообщают.

Ближневосточная пресса пишет, что американский истребитель, с большой долей вероятности, был поражён зенитным ракетным комплексом. Напомним, что на вооружении у Ирана имеются как собственные ЗРК, так как комплексы российского и китайского производства. Ранее в Иране и Ираке заявляли о результативных атаках в отношении американских самолётов-топливозаправщиков.

Напомним, что Трамп уже на третий день войны против Ирана заявил о полном уничтожении иранской ПВО.
  1. Ропот 55
    Ропот 55
    +11
    Сегодня, 19:04
    Интересно с чего вдруг признали??? Это ж удар по имиджу и авторитету "Пингвина".
    1. Энный
      Энный
      +12
      Сегодня, 19:06
      Видимо есть нормально снятый контроль
      1. Ропот 55
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 19:20
        Энный hi ,они удар по школе при всех имеющихся доказательствах отрицают, а тут кто им мешал списать все на информационную войну Тегерана.
        1. topol717
          topol717
          +1
          Сегодня, 19:44
          Ну так косвенные улики и прямые это 2 большие разницы. Против снятого видео тяжело что то противопоставить.
          1. Ропот 55
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 19:58
            topol717 hi ,элементарно,пишите что видео создано ИИ и вся недолга.
            1. isv000
              isv000
              +1
              Сегодня, 22:15
              Цитата: Ропот 55
              topol717 hi ,элементарно,пишите что видео создано ИИ и вся недолга.

              Можно и так. Бешеному Бене вон лишние пальцы открыжили и ничё, теперь снова на камеру врёт...
          2. mitrich
            mitrich
            0
            Сегодня, 20:01
            В нынешней атмосфере лжи и дезинформации будет тяжело?
            Да заявят что сгенерировано ИИ и всех делов то.
      2. isv000
        isv000
        +4
        Сегодня, 19:52
        Полагаю что персы выкатили из шхер С-300, отстрелялись и снова в норку. Нашим ЗРК поуху степень крутости литаков противника.
        1. Ptt
          Ptt
          +2
          Сегодня, 21:43
          Цитата: isv000
          Полагаю что персы выкатили из шхер С-300, отстрелялись и снова в норку. Нашим ЗРК поуху степень крутости литаков противника.

          Думаю, если бы 300 комплекс сработал ( с его боеголовкой), пингвин точно никуда бы не долетел. Скорее всего какой-то лёгкий комплекс работал.
          1. isv000
            isv000
            0
            Сегодня, 21:46
            Цитата: Ptt
            Цитата: isv000
            Полагаю что персы выкатили из шхер С-300, отстрелялись и снова в норку. Нашим ЗРК поуху степень крутости литаков противника.

            Думаю, если бы 300 комплекс сработал ( с его боеголовкой), пингвин точно никуда бы не долетел. Скорее всего какой-то лёгкий комплекс работал.

            Китайская копия?
      3. helilelik
        helilelik
        0
        Сегодня, 21:31
        В ВК "видео обрабатывается". Ждем.
    2. guest
      guest
      0
      Сегодня, 21:38
      Цитата: Ропот 55
      Это ж удар по имиджу и авторитету "Пингвина".

      Сейчас это в первую очередь удар по Трампу и демократы этим пользуются.
    3. Комментарий был удален.
    4. Incvizitor
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 23:20
      Лохам уже впарили эти чемоданы без ручек.
    5. Вольный Остров
      Вольный Остров
      0
      Сегодня, 23:28
      21 век. Все всё видят ... ☝️старлинки, телеграммы, пилот наверняка блоггером был, вел прямую трансляцию своего полёта где нибудь в Одноклассниках или МАХе😆😆😆(ну или где они там висят, эти америкашки). Утаить что либо сложно вот и признали
    6. Тополь
      Тополь
      0
      Сегодня, 23:34
      Цитата: Ропот 55
      Интересно с чего вдруг признали??? Это ж удар по имиджу и авторитету "Пингвина".

      Судя по статье, они признали не поражение самолёта ракетой, а какой-то инцидент. Типа, это так - небольшое недоразумение. Даже какое-то расследование назначили. Потом скажут: птица попала в двигатель, а видео нейронка нарисовала.
  2. lukash66
    lukash66
    +4
    Сегодня, 19:05
    Ну вот тебе бабушка и Юрьев день. А как же супер пупер невидимость? Очередной миф коту под хвост.
    1. topol717
      topol717
      +5
      Сегодня, 19:45
      Любая невидимость компенсируется мощностью излучателя и чувствительностью приемника.
    2. Neo-9947
      Neo-9947
      -1
      Сегодня, 23:22
      Вот те и Юрьев день....
      Самолет сел, пилот жив здоров.
      Техники матчасть починят и снова в бой. Вот вам и невидимость.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +14
    Сегодня, 19:08
    ❝ Ирану впервые удалось подбить истребитель 5-го поколения F-35 ❞ —

    — Ну что ж, поздравим персов с почином ...
    (Лиха беда начало)
  4. Denis_999
    Denis_999
    +11
    Сегодня, 19:10
    Собственно, по поводу Ф-35-го на рекламе больше всех всегда надрывались израильтосы, а не сами "родители".

    Капризный и сложный самолёт. Излишне разрекламированный. Как сказали про него в своё время австралийцы: "Нам хотят втюхать скутер по цене мотоцикла!". От этого, правда, он НЕ стал менее смертоносным, что он могЁт, то он могЁт. Просто надо всегда знать, что НЕТ ничего абсолютного.
    1. БойКот
      БойКот
      +8
      Сегодня, 19:28
      Мой сын, авиаконструктор по образованию и профессии сказал, что с точки зрения аэродинамики Ф-35 - летающий утюг. И управляется только с помощью бортовой ЭВМ. Без нее не летает. А про надежность электронтки можно говорить долго. И матерно.
    2. Pitlot
      Pitlot
      -5
      Сегодня, 22:02
      Цитата: Denis_999
      Капризный и сложный самолёт. Излишне разрекламированный.

      Однако от атакующей ракеты отбился, хотя он и без брони, не штурмовик. И на аэродром сумел вернуться. И выглядит это совсем не плохо, крепкий орешек.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер
        +2
        Сегодня, 22:15
        Вот об этом попадании статья. Конкретно об этом.
        Что там и куда могло вернуться?
        1. Pitlot
          Pitlot
          -4
          Сегодня, 22:39
          Взрыв ракеты на последнем кадре слева, а продолжающий лететь самолёт в центре, где метка, вот он и вернулся. У самолёта появился сильный тепловой след. Возможно в последний момент пилот включил форсаж и ракета среагировала на этот факел, что и спасло самолёт от прямого поражения.
  5. alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 19:10
    Несколько... Ф-15.... Штук 6. Один за борт с авианосца опять свалился. А 3...кувейтский лётчик доблестно завалил. Пора уже и героя Ирана присваивать. laughing Про невидимый Ф-35 тоже несказанно рад. laughing Больше надобно.
    1. роман66
      роман66
      +16
      Сегодня, 19:24
      F-15 не может с авианосца свалиться. Потомушто сесть на него не может
    2. Dart2027
      Dart2027
      +3
      Сегодня, 19:31
      Цитата: alexputnik17
      А 3...кувейтский лётчик доблестно завалил. Пора уже и героя Ирана присваивать.
      Не факт. Могли соврать про дружеский огонь, чтобы не признаваться в успехах иранского ПВО.
    3. Lako
      Lako
      +3
      Сегодня, 19:40
      Кувейтский пилот, вообще ас. С перепугу, за один вылет, умудрился завалить три истребителя. Интересно, в истории современной авиации, подобные случаи были?
      1. Ныробский
        Ныробский
        +4
        Сегодня, 20:54
        Цитата: Lako
        Кувейтский пилот, вообще ас. С перепугу, за один вылет, умудрился завалить три истребителя. Интересно, в истории современной авиации, подобные случаи были?

        Что бы подряд завалить три самолёта своего союзника, такое наверное впервые. Вот он, этот снайпер
  6. Dizel200
    Dizel200
    +4
    Сегодня, 19:15
    Сбили я как понимаю он значит упал,а если он долетел и приземлился на базе то просто чуть ущипнули
    1. роман66
      роман66
      +5
      Сегодня, 19:25
      Написано же - подбили, т. е. повредили , пилот молодец, хоть и американин
  7. vitaliy20091959
    vitaliy20091959
    +5
    Сегодня, 19:15
    если сел ,значит увернулся ,системы защиты сработали не плохо ,рано чепчики в воздух бросать , хотя очень приятно ,персы молодцы
    1. Адрей
      Адрей
      +5
      Сегодня, 19:37
      Цитата: vitaliy20091959
      если сел ,значит увернулся ,системы защиты сработали не плохо ,рано чепчики в воздух бросать , хотя очень приятно ,персы молодцы

      Тем не менее с почином. Первый, хоть и "раненый" в бою "пингвин".
      1. Schneeberg
        Schneeberg
        +1
        Сегодня, 19:56
        Тем не менее с почином
        Начало положено! Ждём следующий! wink
    2. Lptsk
      Lptsk
      +1
      Сегодня, 19:43
      есть видос , объективного контроля. лупанули, писец котенку. ы свистят, как обычно
  8. anjey
    anjey
    -3
    Сегодня, 19:16
    35 Вундервафля США -больше миф ,чем невидимое и грозное оружие,что и требовалось доказать... laughing
  9. rocket757
    rocket757
    +7
    Сегодня, 19:21
    Трамп уже на третий день войны против Ирана заявил о полном уничтожении иранской ПВО.
    он много чего наговорил... шоу должно продолжатся, без остановки.
  10. sdivt
    sdivt
    +7
    Сегодня, 19:26
    Нет ничего несбиваемого)
    Тот же F-117 (nighthawk), по ЭПР, был, как бы, не ещё "невидимее" этого F-35, но это не помешало югославам его приземлить) Причем, доисторическим, по сегодняшним меркам, С-125!))
  11. alexputnik17
    alexputnik17
    -2
    Сегодня, 19:34
    Цитата: роман66
    F-15 не может с авианосца свалиться. Потомушто сесть на него не может

    Ну не знаю... Чего там падало... Виноват feel
  12. AVM
    AVM
    -5
    Сегодня, 19:38
    Ура, ура - шапочки вверх полетели!

    На сотни, а то и тысячи самолёто-вылетов, один повреждённый самолёт, который вернулся на свою территорию, пилот жив, и вот - F-35 облажался! Технология малозаметности бесполезна!

    Вы реально не видите разницы в возможностях ВВС США/Израиля, практически свободно оперирующих в небе противника, и ВВС РФ, которые практически не заходят за ЛБС на Украине?
    1. tsvetahaki
      tsvetahaki
      +3
      Сегодня, 19:57
      Да, уровень комментариев...
      Народ и в 2026 году не понимает, что такое малозаметность и что она дает...
      Подбили 1 (!) самолет!
      Если кто думал, что "малозаметность" == "несбиваемость" - то это проблемы образования.
      А вот какова вероятность захвата и удержания цели ракетой и сколько надо ракет, чтобы сбить самолет - это значения для большенства не имеет...
      От военного форума ожидалось все-таки большего... А тут половино тинейджерского восторга и компетенции...
      1. Добрый злыдень
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 21:20
        Цитата: tsvetahaki
        А тут половино тинейджерского восторга и компетенции...

        Куда больше! Зато какие все суперпатриоты от клавиатуры!
    2. Неизбежно
      Неизбежно
      0
      Сегодня, 20:00
      Совершенно верно! Но у немалой части публики реальность и навязчивое стремление выдать желаемое ими за действительное несовместимы...
    3. Вольный Остров
      Вольный Остров
      0
      Сегодня, 23:32
      Пока они "оперируют в небе противника" Иран им нехило так тылы выносит😆😆😆толку от их "оперирований"
  13. Naofumi
    Naofumi
    -4
    Сегодня, 19:48
    F-35 предположительно попал под иранский огонь. Ключевое слово — "предположительно". То есть случиться могло что угодно: от технического сбоя до столкновения с птицей.
    В любом случае, первое повреждение от вероятного воздействия противника за 20 дней интенсивной войны — это отличный результат для самолета, который ежедневно выполняет боевые задачи в зоне действия ПВО. По факту, это даже лучшая реклама: машина зашла в опасную зону, выполнила задание и, несмотря на повреждение, вернулась на базу, сохранив жизнь пилоту. Это наглядная демонстрация живучести F-35 в реальном бою, а не на бумаге
    1. rytik32
      rytik32
      -1
      Сегодня, 22:35
      Цитата: Naofumi
      F-35 предположительно попал под иранский огонь

      Видео уже есть в сети, например https://topcor.ru/69677-irancy-opublikovali-kadry-pervogo-v-istorii-porazhenija-istrebitelja-f-35.html

      Цитата: Naofumi
      за 20 дней интенсивной войны — это отличный результат

      Отличный результат у СУ-57 за несколько лет применения в СВО, а не за 20 дней ...

      Цитата: Naofumi
      вернулась на базу, сохранив жизнь пилоту

      Во-первых, пруфов про базу и пилота пока нет
      Во-вторых, судя по видео, его поразила барражирующая ракета 358/359 со скромной БЧ 10 кг. Для сравнения, даже у ракеты "Панциря" БЧ больше
      В-третьих, не живучесть конёк F-35, а "невидимость", вот с ней оказалось "не очень"
      1. Naofumi
        Naofumi
        0
        Сегодня, 22:50
        Видео уже есть в сети, например https://topcor.ru/69677-irancy-opublikovali-kadry-pervogo-v-istorii-porazhenija-istrebitelja-f-35.html

        Да, уже видел.

        Отличный результат у СУ-57 за несколько лет применения в СВО, а не за 20 дней ...

        Интенсивность работы F-35 в зоне действия ПВО Ирана (у которого есть и С-300, и собственные продвинутые ЗРК вроде Bavar-373) за 20 дней может превышать количество вылетов СУ-57 за годы, так как СУ-57 чаще работает «издалека», не заходя в зону поражения серьезных комплексов.


        Во-первых, пруфов про базу и пилота пока нет
        Во-вторых, судя по видео, его поразила барражирующая ракета 358/359 со скромной БЧ 10 кг. Для сравнения, даже у ракеты "Панциря" БЧ больше
        В-третьих, не живучесть конёк F-35, а "невидимость", вот с ней оказалось "не очень"


        Это как раз подтверждает ваш тезис. Если «невидимку» якобы засекли и поразили, то почему это сделала легкая барражирующая ракета с 10 кг БЧ, а не тяжелый ЗРК, который должен был «увидеть» цель первым?

        Даже 10 кг взрывчатки для современного истребителя, под завязку набитого электроникой и топливом, — это критично. Тот факт, что он не развалился в воздухе и ушел, говорит о продуманной компоновке.

        Война — это статистика. Если за сотни вылетов повреждена одна машина, которая к тому же вернулась на базу — это успех технологии, а не её провал.
        1. rytik32
          rytik32
          +2
          Сегодня, 23:12
          Цитата: Naofumi
          Интенсивность работы F-35 в зоне действия ПВО Ирана

          Работа F-35 в зоне ПВО Ирана пока ничем не подтверждена, кроме как этим видео. Поэтому ни о какой интенсивности говорить нельзя.

          Цитата: Naofumi
          так как СУ-57 чаще работает «издалека»

          Где-то еще в 24 году было видео с Су-57 над Константиновкой, которая тогда была еще не на линии фронта. Поэтому утверждение, что Су-57 не сбивают только потому, что он избегает ПВО противника не соответствует действительности.
          а не тяжелый ЗРК, который должен был «увидеть» цель первым

          Вы забыли важное условие - этот ЗРК ещё там должен быть ... Судя по очень малому количеству видео с уничтожением иранских ЗРК, они либо спрятаны, что скорее всего, либо все где-то компактно собраны и держат оборону, что менее вероятно, т.к. по опыту пробивают любую оборону.
          это критично
          ,
          Смотря на каком удалении взрыв ...

          Цитата: Naofumi
          Если за сотни вылетов повреждена одна машина, которая к тому же вернулась на базу — это успех технологии, а не её провал

          Но факты можно повернуть и другой стороной: первый же заход в зону действия ПВО Ирана - и сразу повреждение.
          1. Naofumi
            Naofumi
            0
            Сегодня, 23:29
            Интересная логика: если F-35 не сбили — значит, он "не заходил" в зону ПВО, а если подбили и он ушел — значит, это "первый же заход и сразу неудача

            Если бы иранская ПВО видела F-35 как на ладони, его бы срезали еще на подлете тяжелыми ракетами С-300 или Bavar. То, что его зацепила лишь легкая барражирующая ракета с 10 кг БЧ уже в глубине зоны ПВО, говорит о том, что тяжелые комплексы его тупо "проспали". Это и есть работа стелса — зайти туда, где тебя не ждут.

            Вы сами пишете, что "факты можно повернуть другой стороной". Но факт возвращения подбитой машины на базу — это не вопрос интерпретации, это технический показатель. Самолет получил прямое попадание в боевых условиях и не рассыпался, а дотянул до аэродрома и спас пилота. Для реальной войны это и есть "успех технологии"

            Так что определитесь: либо это видео — случайная удача ПВО на фоне массового применения авиации, либо вы всерьез верите, что США отправили ОДИН самолет "покататься" над Ираном и его тут же подбили. Второе звучит как сценарий для плохого кино, а не реальная аналитика

            Сравнение с видео из 2024 года над Константиновкой (которая тогда была глубоким тылом) — это, конечно, сильно. Но давайте не путать работу в условиях очагового ПВО и вылеты против эшелонированной обороны целого государства.

            В сухом остатке: ПВО Ирана смогла лишь "ужалить" самолет, который зашел к ним в гости, выполнил задачу и вернулся домой. Если это "провал", то я даже не знаю, как в вашем понимании выглядит победа
  14. Владислав Минченко
    Владислав Минченко
    -3
    Сегодня, 19:48
    Сам факт нахождения вражеского самолёта над территорией Ирана говорит о многом.
    Судя по всему, силы ПВО у Ирана почти выбиты и коалиция Эпштейна уже перешла от дорогостоящих ракет к бомбёжкам.
    Плохо дело...
  15. Schneeberg
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 19:54
    Все таки иранцы его увидели. Невидимку wink
  16. alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 19:57
    Цитата: Владислав Минченко
    Судя по всему, силы ПВО у Ирана почти выбиты и коалиция Эпштейна уже перешла от дорогостоящих ракет к бомбёжкам

    Со слов Багдасарова основные силы иранцев сконцентрированы на севере страны...
  17. arhitroll
    arhitroll
    0
    Сегодня, 19:57
    Ли Си Цын надеюсь еще жив...
  18. alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:59
    Цитата: Dart2027
    Могли соврать про дружеский огонь, чтобы не признаваться в успехах иранского ПВО.

    Может быть Вы правы...
  19. megadeth
    megadeth
    0
    Сегодня, 20:05
    "Мимо, с ревом, промчался истребитель-невидимка Стелс". Н. Фоменко (Авторадио)
  20. Наган
    Наган
    +2
    Сегодня, 20:14
    Скорее всего опустился ниже потолка действия ПЗРК и огреб. По сети ходит видео где выпустили ракеты по израильскому F-35, и он от них ушел набором высоты. А ПЗРК малозаметность по, реактивная струя горячая, значит на нее и наводимся. Опять же то, что он, хоть и с повреждениями, сумел дотянуть до базы, от чего-то покрупнее ПЗРК он бы так дешево не отделался.
  21. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -1
    Сегодня, 21:02
    Ирану впервые удалось подбить истребитель 5-го поколения F-35
    Да правда. Хорошо, что признали.
    Учитывая количество боевых миссий повреждение (не уничтожение!) одного самолёта это прекрасный результат для Израиля и США.
    Потери ещё будут, но операция будет продолжена.
  22. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер
    +2
    Сегодня, 21:16
    Каналы США: Ирану впервые удалось подбить истребитель 5-го поколения F-35
    На ленте уже есть видео попадания по ф35, по этому и признали.
    Что то я сомневаюсь, что он дотянул куда то.
    1. Lptsk
      Lptsk
      +4
      Сегодня, 21:29
      если это видео не фейк, то пингвин уже никуда не полетел дальше. прямое кинетическое попадание. и да, кастрюли , как всегда , на ресурсе резвятся.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер
        +1
        Сегодня, 21:49
        Вот там вот, где огненный шар? там и был Ф 35 за пол мгновения до этого. Куда он полетел потом, куда дотянул?
      2. Pitlot
        Pitlot
        -1
        Сегодня, 22:23
        Цитата: Lptsk
        если это видео не фейк, то пингвин уже никуда не полетел дальше. прямое кинетическое попадание. и да, кастрюли , как всегда , на ресурсе резвятся.

        На видео хорошо видно, что стрельба велась на встречном курсе, ракета прошла в доль фюзеляжа и взорвалась в районе хвоста, учитывая, что БЧ направленного взрыва, то все поражающие элементы мимо прошли или почти все.
  23. Слово
    Слово
    0
    Сегодня, 21:53
    Пингвин не упал, большие недоработки, проблемы имеет Иран с ПВО.
  24. ALCA056000
    ALCA056000
    +2
    Сегодня, 22:00
    Это точно хохлобабки с банками огурцов прибыли !
  25. Normann
    Normann
    0
    Сегодня, 22:59
    Может он просто сам от стыда решил вернуться на базу.
  26. Костадинов
    Костадинов
    +2
    Сегодня, 23:01
    Цитата: vitaliy20091959
    если сел ,значит увернулся ,системы защиты сработали не плохо ,рано чепчики в воздух бросать , хотя очень приятно ,персы молодцы

    В первий раз пилотируемий самолет вошел над територию Ирана и его немедленно подбили.
  27. Мячик
    Мячик
    -1
    Сегодня, 23:02
    С каких это пор F-35 стал самолётом пятого поколения?
  28. Incvizitor
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 23:19
    Надо было им это позорище 6м поколением назвать,тогда бы уж точно не сбили.