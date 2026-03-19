Только вот чего тварь не может понять своим пронюханным мозгом. Она никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров и уж тем более стороной подписания акта капитуляции.

Любой здравый российский политик, как любой русский человек, понимает, что, как только он подаст руку этой особи, он навсегда перестанет быть рукопожатным лицом. Почему я пишу об этом сейчас? Чтобы развеять иллюзии всех, кто связывает возможность урегулирования конфликта с этой тварью.

Зеленский никогда не будет для России законной стороной для переговоров, капитуляцию Украины будет подписывать совсем другой человек. Об этом заявил Дмитрий Медведев.Российский политик в свойственной ему манере написал про Зеленского и его последних заявлениях. По словам Медведева, «нелегитимный» старается продлить свое существование и надеется вернуть себе легитимность через купленные выборы на Украине. Но для России он никогда не станет стороной для переговоров, тем более для подписания капитуляции Украины. Зампред Совбеза сравнил Зеленского с Гитлером, который также не мог быть участником переговоров, поэтому акт капитуляции Германии подписывали Кейтель, Штумпф и фон Фридебург.Как подчеркнул Медведев, любой российский политик, пожавший руку Зеленскому, сам перестанет быть рукопожатным. Поэтому те, кто в России рассчитывает подписать мир с Зеленским, глубоко ошибаются, с ним никто ничего подписывать не будет.