Медведев: капитуляцию Украины будет подписывать не Зеленский
Зеленский никогда не будет для России законной стороной для переговоров, капитуляцию Украины будет подписывать совсем другой человек. Об этом заявил Дмитрий Медведев.
Российский политик в свойственной ему манере написал про Зеленского и его последних заявлениях. По словам Медведева, «нелегитимный» старается продлить свое существование и надеется вернуть себе легитимность через купленные выборы на Украине. Но для России он никогда не станет стороной для переговоров, тем более для подписания капитуляции Украины. Зампред Совбеза сравнил Зеленского с Гитлером, который также не мог быть участником переговоров, поэтому акт капитуляции Германии подписывали Кейтель, Штумпф и фон Фридебург.
Только вот чего тварь не может понять своим пронюханным мозгом. Она никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров и уж тем более стороной подписания акта капитуляции.
Как подчеркнул Медведев, любой российский политик, пожавший руку Зеленскому, сам перестанет быть рукопожатным. Поэтому те, кто в России рассчитывает подписать мир с Зеленским, глубоко ошибаются, с ним никто ничего подписывать не будет.
Любой здравый российский политик, как любой русский человек, понимает, что, как только он подаст руку этой особи, он навсегда перестанет быть рукопожатным лицом. Почему я пишу об этом сейчас? Чтобы развеять иллюзии всех, кто связывает возможность урегулирования конфликта с этой тварью.
