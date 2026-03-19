Медведев: капитуляцию Украины будет подписывать не Зеленский

8 286 47
Зеленский никогда не будет для России законной стороной для переговоров, капитуляцию Украины будет подписывать совсем другой человек. Об этом заявил Дмитрий Медведев.

Российский политик в свойственной ему манере написал про Зеленского и его последних заявлениях. По словам Медведева, «нелегитимный» старается продлить свое существование и надеется вернуть себе легитимность через купленные выборы на Украине. Но для России он никогда не станет стороной для переговоров, тем более для подписания капитуляции Украины. Зампред Совбеза сравнил Зеленского с Гитлером, который также не мог быть участником переговоров, поэтому акт капитуляции Германии подписывали Кейтель, Штумпф и фон Фридебург.



Только вот чего тварь не может понять своим пронюханным мозгом. Она никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров и уж тем более стороной подписания акта капитуляции.

Как подчеркнул Медведев, любой российский политик, пожавший руку Зеленскому, сам перестанет быть рукопожатным. Поэтому те, кто в России рассчитывает подписать мир с Зеленским, глубоко ошибаются, с ним никто ничего подписывать не будет.

Любой здравый российский политик, как любой русский человек, понимает, что, как только он подаст руку этой особи, он навсегда перестанет быть рукопожатным лицом. Почему я пишу об этом сейчас? Чтобы развеять иллюзии всех, кто связывает возможность урегулирования конфликта с этой тварью.
47 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  faiver
    +4
    Сегодня, 19:10
    Медведев: капитуляцию Украины будет подписывать не Зеленский
    - а она будет? капитуляция то?
    Гансы Христианы Андерсены.....
    Ропот 55
      +12
      Сегодня, 19:12
      faiver hi , ещё один логичный вопрос,а тогда зачем вести переговоры с режимом который этого Зеленского считает президентом???
      Кмет
        +2
        Сегодня, 19:40
        Хороший вопрос, но ведь ведут.. Даже на "паузу" пока поставили.
      Константин Константинович
        +2
        Сегодня, 19:52
        Мутим воду, типа МЫ за МИР! " Собака лает, караван идёт" Ну, в общем как и Трамп и как "крестоносцы" - все за мир но подходы у всех разнятся. hi
      bandabas
        0
        Сегодня, 20:00
        С нашей стороны ДАМ и ВВП не будет точно. Себя как политики представляют полный "ноль". Особенно ДАМа hi
    Третий район
      +5
      Сегодня, 19:21
      Цитата: faiver
      Медведев: капитуляцию Украины будет подписывать не Зеленский

      Кто его разбудил , пусть бы дальше спал и занимался тем чем всегда занимается lol
      Eugen 62
        +2
        Сегодня, 19:43
        пусть бы дальше спал и занимался тем чем всегда занимается
        А всегда он занимался переименованием милиции в полицию. Вы предлагаете ему обратный процесс начать?
        wink
    ZovSailor
      0
      Сегодня, 19:42
      hi Возникают законные вопросы, как в будущем спецпред Дмитриев будет встречаться с сионистами зятьковым ( Кушнером ) - витьковым и прочими, у которых руки по локоть в крови после агрессии и террора в ИРИ, фашистского убийства иранских школьниц и мирных людей.
      Собираются ли официальные власти РФ вести переговоры и ручкаться с рыжим Сатаной из Фашингтона, развязавшим войну с сионистами против иранского народа на БВ?
      Согласен ли Кремль с таким трактованием зам преда Совета безопасности РФ или Усы Кремля ответят на плюрализм персональных мнений человека, не связанного с государственной должностью?
      request
    Неизбежно
      0
      Сегодня, 20:02
      Да уж, злобствующие сказочники, которых не привлекут за дискредитацию власти...
    mitrich
      0
      Сегодня, 20:08
      Давненько грозного мишку не слышали... Один клоун, опять пустопорожне грозится другому?
      Таковы сейчас элитки и практически во всех странах.
      Neo-9947
        0
        Сегодня, 23:31
        Цитата: mitrich
        Один клоун, опять пустопорожне грозится другому?

        В интернете все такие умные и смелые, пока инкогнито.
        А так-то к этому "грозному" губернаторы на прием записываются, а если пошлет на три буквы в прямом смысле слова по бухому делу - уезжают, они занят, говорят...
  Вадим С
    +8
    Сегодня, 19:11
    Дмитрий Анатоличь, а когда уже кончится всё это??? Есть какие то прогнозы или планы? Люди уже устали
    mitrich
      +1
      Сегодня, 20:11
      Планов нет, но вы там держитесь. Всего хорошего вам не обещаю...
      Ваш секонд- хенд "президент".
  Антоний
    +7
    Сегодня, 19:15
    Прочитал заголовок и сразу стало ясно.
    Впрочем действительно, вряд ли зеленский. Человеческая жизнь пусть лет 80-85, зеленскому сейчас под 50. Ну да в принципе зеля не доживет до этого laughing
  Dizel200
    +3
    Сегодня, 19:17
    Походу верхи уже не догоняют что надо говорить народу,кризис в головах.
  vitaliy20091959
    +3
    Сегодня, 19:17
    ну молодец наш Дмитрий непьющих ,вдаль смотрит четко через граненную оптику
  Vitaly_pvo
    +3
    Сегодня, 19:18
    всех, кто связывает возможность урегулирования конфликта с этой тварью
    не знаю, как для политиков, но для наших парней в зоне СВО эти слова как бальзам на душу. Все четко и понятно. Есть , которую почему то нельзя уничтожить простым ракетным ударом и есть наши солдаты, дело которых правое, победа будет за нами и их жертвы не напрасны.
    Андрей из Челябинска
      +5
      Сегодня, 19:40
      Цитата: Vitaly_pvo
      но для наших парней в зоне СВО эти слова как бальзам на душу. Все четко и понятно.

      Не думаю, что на СВО кто-то к этому политическому деятелю относится всерьез
  Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 19:21
    . капитуляцию Украины будет подписывать не Зеленский

    А чего он тогда живой?
  Андрей Храмов
    +5
    Сегодня, 19:21
    Капитуляция...??..
    А как это понимается Медведевым пошагово и по пунктам?
    Да никак... Он этого не знает. Общие фразы... В которых у Петросяна хоть намёк на юмор есть, а тут = бац.. клац... бум... - мы в белых фраках, а они - в кандалах. Сегодня ночью Севастополь "гасили" не спрашивая у Медведева, когда надо идти капитулировать... Балабол.
  opuonmed
    +1
    Сегодня, 19:22
    Операция Lost началась.

    Ну посмотрим, что будет, если что-то будет.
  Denis_999
    +1
    Сегодня, 19:26
    *НЕ пытаясь спорить с цитируемым политиком*

    Капитуляция - это ПОБЕДА.
    ПОБЕДА - это когда враг САМ признаёт, что он ПОВЕРЖЕН и СОГЛАСЕН капитулировать ( НЕ путать с вариантом "разойтись с миром"! ). Или когда английский хозяин врага, которого ты взял за его яйки, пищит: "Всё, всё, согласен на ТВОИ условия, я отравил Скрипаля и сделал прочие мерзкие вещи! Я! Я! Я!!! ПУБЛИЧНО ПРИЗНАЮСЬ!!!".

    Всё остальное - от лукавого.
  Андрей из Челябинска
    +5
    Сегодня, 19:28
    Я что-то не понял, ДАМ что, Ставера на ночь начитался?
    А, впрочем, о чем это я. У него же все хорошо - стабильность, поборенная инфляция, рост экономики в стране, Украина вот-вот капитулирует...
  Дилетант
    +2
    Сегодня, 19:29
    Чавой-то Медведев с Песковым не проконсультировался. По разному "пургу гонят". Так ведь и запутаться не долго... feel request
    БМП-2
      0
      Сегодня, 21:00
      Скорее всего проконсультировался. Просто это такой хитрый план! yes
    Ivan№One
      0
      Сегодня, 21:46
      Из разных башен они может?
  мазута
    0
    Сегодня, 19:30
    Жёстко...В прочем как и всегда.Но выглядит Анатольевич как то без лоску.Вот личный передатчик Президента,всегда холёный,усы блестят,Мария Захарова старается,Лавров дипломатичен.
  5.11
    0
    Сегодня, 19:34
    Любой здравый российский политик, как любой русский человек, понимает, что, как только он подаст руку этой особи, он навсегда перестанет быть рукопожатным лицом.

    Посмотрим посмотрим .
    Так-то все может быть . Не удивлюсь , если зелю и в Единую Россию примут )
  olbop
    +2
    Сегодня, 19:36
    Не рано ли делить шкуру неубитого медведя?
  Константин Константинович
    +2
    Сегодня, 19:47
    С зелькой и так понятно, что подписывать в здравом уме никто и ничего не будет! Вопрос с кем и когда?! Так то там на окраине ваабче не с кем! А посему, только военное решение, но есть нюансы...! soldier
    Развед
      0
      Сегодня, 21:56
      Цитата: Константин Константинович
      А посему, только военное решение, но есть нюансы...


      Основной нюанс в том, что нет никакого военного решения.
  Fisher
    0
    Сегодня, 19:52
    Ну слава богу, а то я уже переживать стал - куда ДАМ запропастился, а нет, всё в порядке, продолжает жечь глаголом и в граните отливать.
  Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:53
    Цитата: Третий район
    Кто его разбудил , пусть бы дальше спал и занимался тем чем всегда занимается
    Это он так о себе напоминает. Чтобы не забыли
  Sovetskiy
    -1
    Сегодня, 20:05
    ...Любой здравый российский политик, как любой русский человек, понимает, что, как только он подаст руку этой особи, он навсегда перестанет быть рукопожатным лицом...

    Эээ....
    А если через одного и Трамп в Анкоридже руки после Зеленского не помыл?
    Да ещё и Эпштейн в корешках в придачуlol
  oleg_627
    0
    Сегодня, 20:08
    Бла-бла-бла,как они все мусолят из пустого в порожнее и шойгу тоже в эфир вылез,но сделать ничего и не могут и не хотят,но мурлычат красочно.Иран вон всех нагнул и поиг им нато.В анкориджах не учавствовали и дети элиты в куршавели не ездят
    mitrich
      0
      Сегодня, 20:19
      Активная политическая жизнь на синекуре тушинского, зачеркнуть, тувинского вора, мелькающего в сообщениях СМИ, говорит о качестве "нашей" власти.
      Вор должен сидеть в тюрьме, а у нас один за бугор спокойно уехал с лярдами, другой мордой как масляный блин по экранам светит...
      Картина маслом.
  acetophenon
    +1
    Сегодня, 20:16
    Нет, конечно. У нас же партнёров, как говна за баней. Главмиротворец не допустит. Дух Анкориджа - понимать надо.
  alexputnik17
    0
    Сегодня, 20:33
    ДАМ по-хорошему шёл... шел, на диван сел... бац, Айпад. Напишу. Написал. Это ....уже было. В менее жëсткой форме. laughing
    Важно действие, а не предупреждение лица, не отвечающего за последствия, как по мне. Тем более, лицо отвечало за последствия и этим последствиям следовало... или тупо их не предусматривало.
  Наган
    -1
    Сегодня, 20:42
    Для начала Зеля никто и звать никак. Просрочка, годная лишь в помойку. Чтоб стать кем-то, ему надо победить на выборах, а без поддержки США оно без шансов, по крайней мере не в президентство Трампа. Тем паче что у бриттов, второго по величине игрока в/на, есть своя кандидатура, Залужный. Так что Зеля, даже если за ним встанет единой стеной ЕС (а там с единством далеко не однозначно), врядли станет опять легитимным. Да и выборы неизвестно состоятся ли до подписания.
    Вот только вопрос, кто вправе подписать за 404, если не будет выборов? Верховная Зрада тоже просрочена, вместе с ее главой. У верховного суда вроде нет срока годности, но подписание международных договоров в список полномочий не входит. Ну разве что, по прецеденту 1945, Сырский. Вот только захочет ли он повторить судьбу Кейтеля? А для того встреча с американским мастер-сержантом Джоном Вудсом хорошо не закончилась.
  abrakadabre
    0
    Сегодня, 20:54
    Если он весь такой нерукопожатый, почему до сих пор его не калибровки?
  Raw238
    0
    Сегодня, 20:57
    Цитата: Ропот 55
    faiver hi , ещё один логичный вопрос,а тогда зачем вести переговоры с режимом который этого Зеленского считает президентом???

    Переговоры - это для галочки, для остального мира. Мол, мы пытаемся, но увы. все прекрасно понимают, что будь хоть сто раундов, ничего не изменится. Переговорами война не закончится, а вот капитуляцией, Да!
    Победа будет за нами, враг будет разбит!
  WIS
    0
    Сегодня, 21:01
    Как подчеркнул Медведев, любой российский политик, пожавший руку Зеленскому, сам перестанет быть рукопожатным. Поэтому те, кто в России рассчитывает подписать мир с Зеленским, глубоко ошибаются, с ним никто ничего подписывать не будет
    - автор, сам по себе сургуч не информативен... hi
  Сергей3
    +1
    Сегодня, 21:18
    Лучше, чем Задорнов про эту войну сказать нечего!
  Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 21:24
    To co píše Medvěděv je naprosto logické a každý kdo přemýšlí to ví. Zelenský patří do basy a konflikt bude zakončený kapitulací Ukrajiny. Žádné jednání to nedokáží změnit, i když je vhodné že probíhají alespoň k výměně zajatců i těl padlých.
    Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 21:25
      То, что пишет Медведев, совершенно логично, и любой, кто мыслит, это знает. Зеленский должен сидеть в тюрьме, и конфликт закончится капитуляцией Украины. Никакие переговоры этого не изменят, хотя их проведение, по крайней мере для обмена пленными и телами погибших, вполне уместно.
  guest
    0
    Сегодня, 21:35
    Я уже заволновался куда Медведев пропал. laughing
  30. Комментарий был удален.
  Аль Манах
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 23:07
    Да он столько и не проживёт - с такими темпами продвижения подписывать капитуляцию будут не иначе как его правнуки.