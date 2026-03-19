Иран нанёс ракетный удар по израильской Хайфе, поразив НПЗ и электростанцию

Иран нанёс ракетный удар по израильской Хайфе, поразив НПЗ и электростанцию

Иран нанес ракетные удары по Израилю в ответ на атаки иранской энергетической инфраструктуры, поразив нефтеперерабатывающий завод в Хайфе и электростанцию. В городе пропал свет, сообщают израильские паблики.

Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод Bazan в Хайфе на севере Израиля, над НПЗ поднимается темный дым. По данным иранских ресурсов, по заводу отработала баллистическая ракета. В Армии обороны Израиля инцидент признают, но подчеркивают, что на НПЗ якобы упали «обломки» сбитой иранской ракеты, а не сама ракета. Министр энергетики Эли Коэн заявляет, что никаких значительных повреждений на заводе нет.



По электростанции информации мало, иранские медиа сообщают, что после попадания на ней возник пожар, что привело к отключению света. Израильские паблики подтверждают отсутствие электричества и на этом всё.

Стоит отметить, что нефтеперерабатывающий завод в Хайфе производит примерно 60% дизельного топлива и 50% бензина для Израиля, перерабатывая ежедневно порядка 197 000 баррелей нефти. В основном данный НПЗ работает на армию. Кроме топлива, на заводе идет выпуск полиолефинов (используется для создания пластиковых труб, упаковок и т.д), а также ароматических веществ.

У Израиля всего два нефтеперерабатывающих завода, и Иран об этом прекрасно знает. Вот только прикрыты они очень хорошо.
  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +19
    Сегодня, 19:40
    В Армии обороны Израиля инцидент признают, но подчеркивают, что на НПЗ якобы упали «обломки» сбитой иранской ракеты, а не сама ракета.
    Догадайтесь с трёх раз, у кого евреи научились всё сваливать на какие-то обломки? recourse laughing
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +14
      Сегодня, 19:42
      Не верно. Они как раз научили кое кого, по своему обыкновению.
      По результативности атаки: Браво!
    2. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +10
      Сегодня, 19:48
      Цитата: Eugen 62
      В Армии обороны Израиля инцидент признают, но подчеркивают, что на НПЗ якобы упали «обломки» сбитой иранской ракеты, а не сама ракета.
      Догадайтесь с трёх раз, у кого евреи научились всё сваливать на какие-то обломки? recourse laughing

      Здесь вам не тут! wink
      У нас НПЗ горят от "обломков" БПЛА, а у них от "обломков" БР. Разницу понимать надо. laughing
    3. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 19:54
      Цитата: Eugen 62
      у кого евреи научились всё сваливать на какие-то обломки

      Вы лучше спросите, у кого украинцы научились все на обломки сваливать...
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +15
      Сегодня, 19:56
      hi После сионистских ударов по "Русскому дому" в Ливане, корпусу в 350 м от блока с реактором АЭС "Бушер" обозначить следующей вполне законной военной целью Димону, чтобы в будущем не пожинать нацистско-фашистских действий сионистов и янки на территории ИРИ и БВ.
    5. g_ae Звание
      g_ae
      +1
      Сегодня, 20:45
      Ни у кого. Такие же евреи это говорили ранее в другой стране.
  2. zelivee Звание
    zelivee
    +10
    Сегодня, 19:40
    Молодцы Иранцы.Подорожание топлива для еврейских фашистов обеспечено надолго.
    Не
    У Израиля всего два нефтеперерабатывающих завода, и Иран об этом прекрасно знает. Вот только прикрыты они очень хорошо.


    Если один накрыли значит прикрыт был не очень хорошо. Второй на очереди.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +17
      Сегодня, 19:47
      Подорожание топлива для еврейских фашистов обеспечено надолго.
      Еврейские фашисты называются сионистами. При СССР всегда ставился знак равенства между этими понятиями. И с сионистским режимом много лет даже не поддерживались дипломатические отношения. Пока горбатый их не восстановил.
      1. Константин Константинович Звание
        Константин Константинович
        +10
        Сегодня, 20:21
        И "горбатый", и "меченый" - это имя в Российской истории должно быть с припиской "предатель"
  3. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    +13
    Сегодня, 19:40

    У Израиля всего два нефтеперерабатывающих завода, и Иран об этом прекрасно знает. Вот только прикрыты они очень хорошо.
    значит не очень хорошо. Надо добивать. И второй тоже.
  4. isv000 Звание
    isv000
    +16
    Сегодня, 19:46
    В Израиле пора гасить опреснители и канашку, в условиях жары мухи разнесут бактерии и настанут эпидемии. Ни разу не жаль израильтян, тупо терпящих своих правителей.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 20:02
      isv000
      Сегодня, 19:46
      В Израиле пора гасить опреснители и канашку, в условиях жары мухи разнесут бактерии и настанут эпидемии. Ни разу не жаль израильтян, тупо терпящих своих правителей.

      hi Есть вполне вместительная территория для проживания сионистов и всех желающих фашистско-нацистского иудейского толка на африканской территории - Сахара, при условии согласия соседей по проживанию.
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        +6
        Сегодня, 20:16
        Цитата: ZovSailor
        на африканской территории - Сахара, при условии согласия соседей по проживанию.

        Не стоит обижать жителей Африки присутствием "богоизбранных" Предполагаю, что антарктические пингвины будут не против. Хотя, у них тоже стоит спросить.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +2
          Сегодня, 20:26
          kventinasd
          Сегодня, 20:16
          Не стоит обижать жителей Африки присутствием "богоизбранных" Предполагаю, что антарктические пингвины будут не против. Хотя, у них тоже стоит спросить.

          hi Ну, батенька, по ходу созрел ещё вариант размещения на территории советского Биробиджана, но для этого необходимо провести всенародный референдум российского народа и доказательство преданности идеалам РФ путём службы в СВО против бандеронацистов.
          Так считаю, будет справедливо.
          what
          1. isv000 Звание
            isv000
            +4
            Сегодня, 20:50
            Цитата: ZovSailor
            Ну, батенька, по ходу созрел ещё вариант размещения на территории советского Биробиджана, но для этого необходимо провести всенародный референдум российского народа и доказательство преданности идеалам РФ путём службы в СВО против бандеронацистов.
            Так считаю, будет справедливо.

            Причём служить должны все, и бабы тоже. Возрастным просителям альтернативку, в госпиталях утки парням менять.
        2. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          0
          Сегодня, 21:00
          Цитата: kventinasd
          Цитата: ZovSailor
          на африканской территории - Сахара, при условии согласия соседей по проживанию.

          Не стоит обижать жителей Африки присутствием "богоизбранных" Предполагаю, что антарктические пингвины будут не против. Хотя, у них тоже стоит спросить.

          Баффинова земля в Канаде. И выше ещё на глобусе. То ли Элсмира... То ли как то похоже.
      2. isv000 Звание
        isv000
        +3
        Сегодня, 20:47
        Цитата: ZovSailor

        Есть вполне вместительная территория для проживания сионистов и всех желающих фашистско-нацистского иудейского толка на африканской территории - Сахара, при условии согласия соседей по проживанию.

        Можно было бы в Биробиджан пригласить но как то стрёмно всякую с.рань Господню в дом пускать...
        1. ettore Звание
          ettore
          +2
          Сегодня, 20:57
          Цитата: isv000
          Можно было бы в Биробиджан пригласить но как то стрёмно всякую с.рань Господню в дом пускать...

          А как будто они просятся. Хотя вторую часть вашего предложения поддерживаю.
      3. Leon68 Звание
        Leon68
        +1
        Сегодня, 21:05
        Бедуины (туареги) будут категорически против!
    2. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 20:58
      Цитата: isv000
      В Израиле пора гасить опреснители и канашку, в условиях жары мухи разнесут бактерии и настанут эпидемии. Ни разу не жаль израильтян, тупо терпящих своих правителей.

      Они не терпят своих правителей. Они их дружно поддерживают. И это хуже...
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 20:59
        Цитата: abrakadabre
        Цитата: isv000
        В Израиле пора гасить опреснители и канашку, в условиях жары мухи разнесут бактерии и настанут эпидемии. Ни разу не жаль израильтян, тупо терпящих своих правителей.

        Они не терпят своих правителей. Они их дружно поддерживают. И это хуже...

        Тогда и ляктричество туда же!
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +10
    Сегодня, 19:51
    Министр энергетики Эли Коэн заявляет, что никаких значительных повреждений на заводе нет
    Сейчас в Телеграм-канале смотрел, как весело горит этот НПЗ
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 20:50
      Цитата: Schneeberg
      Сейчас в Телеграм-канале смотрел, как весело горит этот НПЗ

      В Максе тоже есть фото.
  6. mitrich Звание
    mitrich
    +4
    Сегодня, 19:56
    Хорошо конечно, но маловато будет. Надо иранцам оба НПЗ вынести, как сейчас говорят, из чата.
    ПыСы: упали обломки сбитой ракеты... дурному, вранью, все быстро учатся.
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +6
    Сегодня, 19:57
    Интересно, кто быстрее о мире взмолится, США или Израиль? Персы обещания выполняют, и еще хуситы не полностью подтянулись.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +7
      Сегодня, 20:04
      Интересно, кто быстрее о мире взмолится, США или Израиль?
      Так то Трамп уже стрелки на евреев переводит дескать они во всём виноваты.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +6
      Сегодня, 20:10
      Цитата: Младший рядовой
      Интересно, кто быстрее о мире взмолится, США или Израиль? Персы обещания выполняют, и еще хуситы не полностью подтянулись.

      США попросту поздравят народ с "победой" и свалят, оставив Израиль с "коалицией" расхлёбывать и огребать. На этот раз Ирану надо покончить с Израилем, равно как и нам с окраиной и чинцам с Тайванем. И создать глобальный военный союз КНДР, Китая, Ирана, России и Беларуси. Раньше бы чухнулись и Трамп просто очканул бы бонбами кидаться...
  8. WIS Звание
    WIS
    +3
    Сегодня, 20:01
    Иран нанес ракетные удары по Израилю в ответ на ...

    Так поступает, обычно, излишне в себе самоуверенный.
    Если Иран так обоснованно себя позиционирует и отстоит "свою Правду" - американцы "обломятся"... soldier и чем позже последние это осознают, тем больше позитива прибавится всему Миру!
    (аминь...)
    Извиняюсь, про евреев забыл - «авгиевы конюшни» могут быть очищены...
  9. isv000 Звание
    isv000
    +6
    Сегодня, 20:02
    Персам надо вынести евреям опреснители и канашку, пущай бактерии хлебают полной ложкой.
  10. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +6
    Сегодня, 20:04
    единственная железнодорожная магистраль «север-юг», на которую приходится 90% стратегических перевозок. Это «горло Израиля», если его перерезать, рухнут военная логистика, промышленные поставки и снабжение населения.....почему иран не разыграет эту карту bully
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +3
      Сегодня, 20:42
      Цитата: Владислав_2
      единственная железнодорожная магистраль «север-юг», на которую приходится 90% стратегических перевозок. Это «горло Израиля», если его перерезать, рухнут военная логистика, промышленные поставки и снабжение населения.....почему иран не разыграет эту карту bully

      Видимо придерживает на тот случай, если евреи начнут бить по инфраструктуре, как ответную меру. Пока Израиль не ударил по иранской газуле, Тегеран не бил по его НПЗ. Сейчас он, весьма успешно, продемонстрировал свои возможности и поставил Израиль перед выбором - "продолжить или воздержаться".
      Вопрос - "прилетит не прилетит" перед Израилем уже не стоит, потому как воочию убедились - "прилетит".
    2. Eragon Звание
      Eragon
      0
      Сегодня, 20:53
      Цитата: Владислав_2
      единственная железнодорожная магистраль «север-юг», на которую приходится 90% стратегических перевозок. Это «горло Израиля», если его перерезать, рухнут военная логистика, промышленные поставки и снабжение населения.....почему иран не разыграет эту карту bully

      Потому что Иран знает, что по ж/д в Израиле перевозится только около 5 % грузов. Основные грузоперевозки автомобильные. Израиль маленькая страна, дешевле развозить всё автомобилями.
  11. megadeth Звание
    megadeth
    +3
    Сегодня, 20:13
    В Армии обороны Израиля инцидент признают, но подчеркивают, что на НПЗ якобы упали «обломки» сбитой иранской ракеты, а не сама ракета. Министр энергетики Эли Коэн заявляет, что никаких значительных повреждений на заводе нет.
    У всех, обломки падают именно в то место, от которого зависит работа всего завода или электростанции,...и гаснет свет во всём городе...
  12. Слон Звание
    Слон
    0
    Сегодня, 20:18
    Ирану соедовало бы наземную орерацию начать против израиля
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 20:57
      Цитата: Слон
      Ирану соедовало бы наземную орерацию начать против израиля

      У Ирана с Израилем общая граница есть? К тому же, ему нужны силы для противостояния возможной наземной операции америкосов.
  13. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 20:26
    Ох уж эти вездесущие высокоточные обломки. И до еврейцев добрались эти секретные боеприпасы.
  14. Митрич73 Звание
    Митрич73
    +1
    Сегодня, 20:26
    Ещё десяток таких ударов по инфраструктуре Израиля и все согласятся на мирные переговоры.
  15. Nord11 Звание
    Nord11
    +2
    Сегодня, 20:46
    Странно.. почему не слышно визгов богоизбранных насчет нового Холокоста, или это пока еще ярый антисемитизм?
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 21:18
      Цитата: Nord11
      Странно.. почему не слышно визгов богоизбранных насчет нового Холокоста, или это пока еще ярый антисемитизм?

      От бессилия и злобы они орут - " Ты русский фашист " .
  16. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 23:09
    Можно сказать, что древняя Персия уже выиграла войну, учитывая тот ущерб, который она наносит врагу.
    1. WIS Звание
      WIS
      0
      Сегодня, 23:34
      Цитата: Carlos Sala
      древняя Персия уже выиграла войну
      soldier