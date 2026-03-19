Иран нанёс ракетный удар по израильской Хайфе, поразив НПЗ и электростанцию
Иран нанес ракетные удары по Израилю в ответ на атаки иранской энергетической инфраструктуры, поразив нефтеперерабатывающий завод в Хайфе и электростанцию. В городе пропал свет, сообщают израильские паблики.
Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод Bazan в Хайфе на севере Израиля, над НПЗ поднимается темный дым. По данным иранских ресурсов, по заводу отработала баллистическая ракета. В Армии обороны Израиля инцидент признают, но подчеркивают, что на НПЗ якобы упали «обломки» сбитой иранской ракеты, а не сама ракета. Министр энергетики Эли Коэн заявляет, что никаких значительных повреждений на заводе нет.
По электростанции информации мало, иранские медиа сообщают, что после попадания на ней возник пожар, что привело к отключению света. Израильские паблики подтверждают отсутствие электричества и на этом всё.
Стоит отметить, что нефтеперерабатывающий завод в Хайфе производит примерно 60% дизельного топлива и 50% бензина для Израиля, перерабатывая ежедневно порядка 197 000 баррелей нефти. В основном данный НПЗ работает на армию. Кроме топлива, на заводе идет выпуск полиолефинов (используется для создания пластиковых труб, упаковок и т.д), а также ароматических веществ.
У Израиля всего два нефтеперерабатывающих завода, и Иран об этом прекрасно знает. Вот только прикрыты они очень хорошо.
