Трамп отрицает отправку американских войск для наземной операции против Ирана

Трамп отрицает отправку американских войск для наземной операции против Ирана

Трамп отрицает отправку американских войск на Ближний Восток для проведения наземной операции в Иране. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Журналисты задали Трампу вопрос о возможном размещении американских войск в Иране или увеличении их численности для проведения наземной операции. На что Трамп ответил, что не намерен отправлять войска на Ближний Восток, а если бы он это сделал, то точно не стал бы об этом рассказывать журналистам.



Я никуда не направляю войска. А если бы и направлял, то уж точно не стал бы вам об этом рассказывать.

Также Трамп заявил, что специально не предупреждал своих союзников по НАТО о начале военной операции «Эпическая ярость», потому что США нужен был «эффект внезапности».

Между тем американская пресса пишет, что Трамп планирует наземную операцию против Ирана, поскольку других способов разблокировки Ормузского пролива нет. Пентагон уже разработал несколько вариантов, но президент США до сих пор с ними не определился. Сейчас на Ближний Восток идет из Японии десантный корабль с морскими пехотинцами, которые будут участвовать в войне с Ираном. Предварительно США хотят захватить несколько иранских островов в Персидском заливе и Ормузском проливе. Корабль прибудет к Ирану через неделю.
  ВАМ
    ВАМ
    Сегодня, 20:27
    Ну посмотрим. Старикан осторожничает. Понял Иран не Венесуэла. И уж тем более не остров Эпштейна. Боиться. Людоед.
    Vicontas
      Vicontas
      Сегодня, 21:19
      Операция "Ебическая ярость"и "Пищание льва" показала, что дураки бывают не только круглыми но и высокопоставленными!
  2. Комментарий был удален.
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 20:34
    Какие варианты развития событий?
    Побряцают оружием и отвалятся в сторону или полезут... полезут, в общем?
    Младший рядовой
      Младший рядовой
      Сегодня, 21:04
      Таким количеством десанта никакие серьезные вопросы не порешать. Тем более без арты и танчиков, в рукопашку штоль пойдут? Очень глубокие сомнения, что транспорт вообще до берега дойдет. Наверняка у персов заныканы и скрыты энное количество ПКР. Самоубийство для американцев.
      Сергей Кондратьев
        Сергей Кондратьев
        Сегодня, 21:15
        Захваты иранских островов с которых можно снять блокаду Ормузского пролива. Или тот же остров Харк и лишить Иран главного хаба по экспорту нефти. Это достаточно серьезные задачи? И какое количество десанта? Вы же не знаете, сколько ещё СШа подготовили сил? А в сети гуляют уже ролики поездов в США с военной техникой песчаной раскраски
        Младший рядовой
          Младший рядовой
          Сегодня, 21:57
          Транспорту просто не дадут подойти. Даже АУГи даже близко боятся приблизиться.
  zelivee
    zelivee
    Сегодня, 20:35
    Сейчас на Ближний Восток идет из Японии десантный корабль с морскими пехотинцами, которые будут участвовать в войне с Ираном.


    Как же они десантироваться собираются. Авианосцы от греха подальше кантуются далеко от берега. Видать морпехам придеться вплавь до берега добираться.
  Андрей Малащенков
    Андрей Малащенков
    Сегодня, 21:02
    Уже писал для нападения на гораздо более слабый Ирак СШП задействовал 250 000 войск и 250 000 наемников - эти 2 000 ни о чем ..
    Сергей Кондратьев
      Сергей Кондратьев
      Сегодня, 21:10
      Эти силы были для полного захвата Ирака. Сейчас США, пока, захватывать весь Иран не собираются. Им надо разблокировать Ормузский пролив. И кто знает, там и армию полного вторжения соберут, потом.
      Андрей Малащенков
        Андрей Малащенков
        Сегодня, 21:48
        Так же писал - подготовка вторжения в Ирак заняла 1 год непосредственная переброска и сосредоточение войск заняло 4 месяца ..
  VenDora
    VenDora
    Сегодня, 21:14
    Темнит гоблин. Земля ему стекловатой
  Hariton Laptev
    Hariton Laptev
    Сегодня, 22:47
    Раз говорит что не собирался значит сто пудов отправит. Лож это первое американских презиков
  МятныйПряник
    МятныйПряник
    Сегодня, 22:50
    Это не Ирак. Сейчас могут уничтожить эти десантные корабли и авианосцы на подходе. Современные средства воздушного и подводного поражения у иранцев имеются.