Трамп отрицает отправку американских войск для наземной операции против Ирана

Я никуда не направляю войска. А если бы и направлял, то уж точно не стал бы вам об этом рассказывать.

Трамп отрицает отправку американских войск на Ближний Восток для проведения наземной операции в Иране. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.Журналисты задали Трампу вопрос о возможном размещении американских войск в Иране или увеличении их численности для проведения наземной операции. На что Трамп ответил, что не намерен отправлять войска на Ближний Восток, а если бы он это сделал, то точно не стал бы об этом рассказывать журналистам.Также Трамп заявил, что специально не предупреждал своих союзников по НАТО о начале военной операции «Эпическая ярость», потому что США нужен был «эффект внезапности».Между тем американская пресса пишет, что Трамп планирует наземную операцию против Ирана, поскольку других способов разблокировки Ормузского пролива нет. Пентагон уже разработал несколько вариантов, но президент США до сих пор с ними не определился. Сейчас на Ближний Восток идет из Японии десантный корабль с морскими пехотинцами, которые будут участвовать в войне с Ираном. Предварительно США хотят захватить несколько иранских островов в Персидском заливе и Ормузском проливе. Корабль прибудет к Ирану через неделю.