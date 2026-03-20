Украине поставят ЗРС SAMP/T NG и АСУ Michelangelo Dome
Пусковая установка системы SAMP/T NG. Фото Thales Group
Иностранные партнёры не отказываются от помощи Украине и составляют планы будущих поставок вооружения и военной техники. Согласно заявлениям последних месяцев, в этом году ей могут отгрузить новые системы противовоздушной обороны. Особый интерес в запланированных поставках представляют новейшие образцы, такие как зенитная ракетная система SAMP/T NG или комплекс управления Michelangelo Dome. Европейские армии и производители планируют проверить такую технику в условиях реальных боевых действий.
Противовоздушное содействие
Еще в 2023 г. Франция и Италия передали Украине несколько современных ЗРС SAMP/T своего производства. Эти системы были поставлены на боевое дежурство и использовались при отражении массированных комбинированных атак со стороны российской армии. Украинское командование неоднократно сообщало о боевых успехах импортных систем, хотя эта информация вызывала вопросы и сомнения.
На фоне этих событий европейские компании во главе с франко-итальянской EuroSAM вели разработку модернизированной ЗРС SAMP/T NG. В рамках этого проекта планировалось увеличить основные тактико-технические характеристики системы и привести её в соответствие с современными требованиями.
В декабре 2025 г. на одном из полигонов Франции система SAMP/T NG провела первые испытательные пуски ракет. Опытная ЗРС подтвердила расчётные характеристики, а также продемонстрировала работоспособность и совместимость всех компонентов, старых и вновь разработанных.
Испытательный пуск ракеты Aster 30 Block 1NT. Фото Thales Group
По итогам первых испытаний компания EuroSAM сообщила, что работы по модернизированной ЗРС займут ещё несколько месяцев. Затем такую технику можно будет развёртывать в войсках. По оценкам разработчиков, новая система могла бы заступить на боевое дежурство к концу 2026 г.
Успехи нового совместного проекта тогда же прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он хорошо отозвался о системе SAMP/T NG, а также высказал предложения о её будущем развёртывании. По его словам, первые ЗРС этого типа должны отправиться на Украину и помочь в отражении российских атак. Впрочем, на тот момент всё ограничилось только заявлениями.
В середине марта 2026 г. состоялись очередные переговоры Парижа и Киева. По их итогам украинская сторона выразила готовность получить и принять на вооружение новые европейские ЗРС. Их хотят поставить на дежурство в этом году. С помощью SAMP/T NG планируют бороться с ударными БПЛА и баллистическими ракетами.
Таким образом, Франция готова продолжать снабжать Украину современными зенитными средствами, включая изделия последних модификаций. В свою очередь, Киев ожидает начало поставок и строит планы по развёртыванию и эксплуатации такой техники.
РЛС Kronos GMHP. Фото Leonardo S.p.A.
Вопросы управления
Почти одновременно с очередными заявлениями о возможной передаче ЗРС SAMP/T NG появилась информация о готовящейся поставке другой техники для ПВО. Профильные иностранные СМИ сообщили, что итальянский концерн Leonardo планирует испытать на Украине автоматизированную систему управления средствами обороны Michelangelo Dome.
В настоящее время «Купол Микеланджело» находится на стадии разработки и испытаний отдельных компонентов. Однако в ближайшие месяцы система будет готова к полноценным испытаниям на полигоне или в условиях реальной зоны боевых действий.
Согласно последним сообщениям, систему Michelangelo Dome или её отдельные компоненты могут отправить на Украину для усиления имеющейся ПВО. Эта система управления должна будет дополнить или заменить существующие контуры и улучшить соответствующие процессы. По сути, импортный «Купол» будет контролировать украинскую ПВО и управлять её работой.
Следует напомнить, что АСУ Michelangelo Dome создаётся, в первую очередь, для стран Европы. В связи с этим она совместима с существующими и перспективными РЛС и ЗРС европейской разработки, в т.ч. SAMP/T базовой и модернизированной версии.
Локатор GF300 на испытательном стенде. Фото OCCAR
Можно предполагать, что SAMP/T NG и Michelangelo Dome будут использоваться на Украине вместе. При этом итальянская АСУ обеспечит интеграцию франко-итальянской ЗРС с имеющимися в наличии средствами обнаружения и другими изделиями. На такую связку систем и на всю ПВО в целом могут возлагаться большие надежды.
Материальная часть
Как ясно из названия, SAMP/T NG (Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre, New Generation) — это зенитная ракетная система «нового поколения». Она разрабатывается на базе существующей ЗРС путём замены части средств и компонентов. Целью такой модернизации является увеличение дальности пуска и перехвата, а также рост других характеристик.
SAMP/T NG сохраняет общую архитектуру системы-предшественника. Батарея системы включает радиолокатор, пункт управления, несколько мобильных пусковых установок, управляемые ракеты и набор других средств разного назначения. ЗРС выполнена подвижной, но боевое дежурство ведётся только на стационарной позиции.
Заказчикам предлагаются РЛС двух моделей: французская Thales GF300 и итальянская Kronos GMHP. Они имеют близкие характеристики и позволяют отслеживать воздушную обстановку в радиусе до 250-300 км. Одновременно сопровождается до 1000 целей. В автоматическом режиме РЛС выдаёт данные о целях на командный пункт и на пусковые установки. При этом ЗРС может работать и по данным от других средств обнаружения.
Зенитные ракеты серии Aster. Крайняя слева — Aster 30 Block 1/1NT. Фото Defence-industry.eu
Самоходная пусковая установка строится на автомобильном шасси с необходимыми характеристиками. Она получает подъёмную стрелу с креплениями для восьми транспортно-пусковых контейнеров ракет. В ходе развёртывания боевая машина вывешивается на домкратах и поднимает пусковую установку в вертикальное положение.
В рамках проекта SAMP/T NG была разработана новая модификация существующей зенитной ракеты под обозначением Aster 30 Block 1/1NT. Это двухступенчатая твердотопливная ракета с инерциальной системой управления и активной радиолокационной головкой самонаведения. Дальность пуска доведена до 150 км. При массе 450 кг, изделие несёт 15-кг осколочно-фугасную боевую часть.
В свою очередь, Michelangelo Dome представляет собой набор радиоэлектронных средств, на базе которых строится система управления необходимого масштаба. Эта АСУ включает в себя различные пункты управления и узлы связи, а также средства обработки данных. При развёртывании она налаживает связь с разными компонентами ПВО: радиолокаторами, зенитными системами, командными пунктами и т.д.
«Купол Микеланджело» должен собирать информацию о воздушной обстановке из всех доступных источников и обрабатывать её. Система автоматически должна рассчитывать трассы воздушных целей, определять степень их опасности и приоритет для поражения. Также АСУ будет выдавать целеуказание огневым средствам ПВО и фактически управлять их работой.
Компоненты и архитектура АСУ Michelangelo Dome. Графика Leonardo S.p.A.
Компания-разработчик обещает, что АСУ Michelangelo Dome сможет работать со всем спектром радиолокационных и зенитных систем, соответствующих стандартам НАТО. Она обеспечит борьбу как с полноразмерными воздушными целями на большой дальности, так и с малыми БПЛА вплоть до ближней зоны. При этом, по понятным причинам, основное внимание уделяют именно борьбе с беспилотной авиацией.
Надежды и испытания
В сложившейся ситуации украинское руководство выпрашивает любые вооружения, какие только могут предоставить иностранные партнёры. В последние годы оно проявляет повышенный интерес к системам противовоздушной обороны. Франция и Италия готовы предоставить ему современные ЗРС SAMP/T NG и АСУ Michelangelo Dome. С их помощью предполагается частично восстановить работоспособность системы ПВО и улучшить её возможности по борьбе с российскими ракетами и БПЛА.
Какое количество желаемых систем будет поставлено на Украину, неизвестно. Вряд ли оно будет большим, и это серьёзно ограничит боевые возможности такой ПВО. Она не сможет отражать массированные удары и не оправдает надежд киевского руководства. При этом можно ожидать, что импортные ЗРС будут уничтожены в ходе очередных российских ударов.
Однако даже в такой обстановке изделия Michelangelo Dome и SAMP/T NG смогут показать свои основные возможности в условиях реальных боевых действий. При этом компании-разработчики смогут собрать ценную информацию для дальнейшего развития своих систем. По сути, речь идёт именно о войсковых испытаниях, и для этого иностранные партнёры готовы предоставить свою новейшую технику. Вопросы ПВО Украины в такой ситуации отходят на второй план.
