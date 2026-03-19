«Почему вы не сказали мне о Пёрл-Харборе?» - Трамп японскому журналисту

А почему вы не сказали мне о Пёрл-Харборе?

Глава японского правительства Санаэ Такаити прибыла в Белый дом, где начались её переговоры с Дональдом Трампом. Перед началом переговоров возможность задать вопросы получили журналисты.Один из японских репортёров поинтересовался у президента США, почему он не предупредил союзников, включая Японию, о том, что будет атаковать Иран?Ответ Трампа поставил задавшего вопрос в тупик.По словам Трампа, уж кому и надо говорить о внезапности и сюрпризах, так это Японии.Президент США:Напомним, что японская атака на американскую военную базу Пёрл-Харбор состоялась в декабре 1941 года. Дональд Трамп родился в июне 1946 года. Как видно, этот временной «лаг» его в данном контексте нисколько не смущает. В конечном итоге, всё сошло за шутку.Санаэ Такаити, находящаяся с визитом в США, ещё перед вылетом в Вашингтон заявила, что это будет сложная поездка. Дело в том, что она отказывает Трампу в отправке японских военных для «разблокирования Ормузского пролива». При этом Такаити пытается завернуть отказ в «красивую обёртку». По её словам, как уже сообщало «Военное обозрение», Япония может принять участие в разведывательных или иных миссиях на Ближнем Востоке, но после завершения боевых действий. Естественно, Трампа такой вариант не устраивает.