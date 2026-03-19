«Почему вы не сказали мне о Пёрл-Харборе?» - Трамп японскому журналисту

Глава японского правительства Санаэ Такаити прибыла в Белый дом, где начались её переговоры с Дональдом Трампом. Перед началом переговоров возможность задать вопросы получили журналисты.

Один из японских репортёров поинтересовался у президента США, почему он не предупредил союзников, включая Японию, о том, что будет атаковать Иран?



Ответ Трампа поставил задавшего вопрос в тупик.

По словам Трампа, уж кому и надо говорить о внезапности и сюрпризах, так это Японии.

Президент США:

А почему вы не сказали мне о Пёрл-Харборе?

Напомним, что японская атака на американскую военную базу Пёрл-Харбор состоялась в декабре 1941 года. Дональд Трамп родился в июне 1946 года. Как видно, этот временной «лаг» его в данном контексте нисколько не смущает. В конечном итоге, всё сошло за шутку.

Санаэ Такаити, находящаяся с визитом в США, ещё перед вылетом в Вашингтон заявила, что это будет сложная поездка. Дело в том, что она отказывает Трампу в отправке японских военных для «разблокирования Ормузского пролива». При этом Такаити пытается завернуть отказ в «красивую обёртку». По её словам, как уже сообщало «Военное обозрение», Япония может принять участие в разведывательных или иных миссиях на Ближнем Востоке, но после завершения боевых действий. Естественно, Трампа такой вариант не устраивает.
  1. Buyan Звание
    Buyan
    +7
    Сегодня, 20:32
    Это цирк laughing laughing приехал облученный на поклон
    1. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 21:39
      Интересно, про Хиросиму с Нагасаки вспомнили?
      1. Normann Звание
        Normann
        0
        Сегодня, 22:57
        Это совсем другое................
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 23:08
          Если продолжать аналогии - можно зайти далеко
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +5
    Сегодня, 20:35
    Лидер оккупированной страны, приехала на поклон к сюзерену. Вопросы к ней я думаю, ракеты давай назад в США, корабли к Ормузу вперед. А проблемы аборигенов, шерифа не волнуют (если в литературных выражениях).
  3. Константин Константинович Звание
    Константин Константинович
    +3
    Сегодня, 20:37
    ..СЕ! Извините но другого слова что бы описать это у меня нет. Вот это он исполняет!!! drinks
    1. Юра Звание
      Юра
      +1
      Сегодня, 21:37
      Цитата: Константин Константинович
      Вот это он исполняет!!!
      Виртуоз, филигранная подача глупости за изощрённые умозаключения, кои можно принять за шутку, издевательство, надувательство, но с пальцем на кнопке, и пусть попробуют не посмеяться вместе с ним.
  4. zelivee Звание
    zelivee
    +3
    Сегодня, 20:39
    Япония может принять участие в разведывательных или иных миссиях на Ближнем Востоке, но после завершения боевых действий.

    Боятся япошки чтобы не вышло как в знаменитой песне.
    И летели наземь самураи
    Под напором стали и огня.
    1. Моторист Звание
      Моторист
      +1
      Сегодня, 21:55
      Цитата: zelivee
      Боятся япошки чтобы не вышло как в знаменитой песне.
      И летели наземь самураи
      Под напором стали и огня.

      Или как в детском стишке про Першинг-2:

      Долго японцы понять не могли,
      Что за грибок вырастает вдали.
  5. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +4
    Сегодня, 20:51
    А дед, оказывается большой шутник
  6. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 20:52
    Ты бы ещё спросил, почему Путин не предупредил украинцев о готовящейся спецоперации в 2022.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +2
      Сегодня, 21:35
      Цитата: Артур Грудинин
      Ты бы ещё спросил, почему Путин не предупредил украинцев о готовящейся спецоперации в 2022.

      Путин весь мир предупреждал о будущей военной операции . Очевидно не надо было . Молча двинул в глаз и норм .
  7. isv000 Звание
    isv000
    +5
    Сегодня, 20:53
    Вот не надо было Трампу Зелёную соплю в Оральную комнату пускать - заразил таки Доню, сучёнок...
  8. Aerolab Звание
    Aerolab
    +1
    Сегодня, 21:02
    Цирк уехал, клоун остался. Рыжий клоун.
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 21:13
    Почему не сказали про Хиросиму с Нагасаки?
  10. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    +2
    Сегодня, 21:35
    японцы до сих пор думают что они партнёры))), а оказалось холопы)))
  11. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 21:37
    Блин, вот может отжечь
    Это даже смешно
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 21:51
    ДОНАЛЬДУ БЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ ПОЧИТАТЬ НЕ ПЛОХО, ХЕРНЮ БЫ НЕ НЕС. ИЗВИТИНТЕЬ КАПС ЗАЕЛ.
  13. ssz Звание
    ssz
    0
    Сегодня, 22:10
    Вот ща бы китай токнул по японии, за прикрыть то некому.
  14. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 22:38
    Атаку на Перл Харбор японцы осуществили в ответ на устроенную американцами нефтяную блокаду, так что дeбильная шутка Трампа может быть воспринята как приглашение повторить.
  15. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +1
    Сегодня, 22:49
    какое-то страшное шапито.....и это президент ядерной державы...
  16. ALEKS112233 Звание
    ALEKS112233
    0
    Сегодня, 23:29
    Ответ японца, по-моему, должен был быть таким: Рональд, ты тогда был слишком мал! Я тоже, как и ты, был мал и у нас с тобой были совсем другие интересы!