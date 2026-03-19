КСИР заявил, что для удара по НПЗ в Хайфе впервые применил ракету «Насралла»
Появляются некоторые подробности сегодняшнего удара по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Это один из двух израильских НПЗ, причём крупнейший из них (второй находится в городе Ашдод).
Сообщается о том, что в результате удара поражена одна из магистральных линий по перекачке топлива. На территории предприятия, обеспечивающего порядка 70% потребностей Израиля в моторном топливе, возник пожар.
По кадрам нельзя сказать, что пожар сильный. Однако в любом случае поражение цели иранской ракетой состоялось.
И о самой ракете. Иранские официальные лица из числа высшего командования заявляют о том, что удар по Хайфе наносился с использованием ракеты «Насралла». В КСИР заявляют, что ракета названа в память о погибшем от израильского удара лидере ливанской «Хизбаллы» Хасане Насралле.
КСИР:
Ракета «Насралла» в боевых условиях была применена впервые.
О характеристиках такого ракетного оружия официально не сообщается.
Израильские источники заявляют, что завод в Хайфе продолжает свою работу, повреждения не критичны.
При этом явно нет никаких гарантий того, что туда снова не прилетит какое-либо средство огневого поражения.
