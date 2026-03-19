КСИР заявил, что для удара по НПЗ в Хайфе впервые применил ракету «Насралла»

Появляются некоторые подробности сегодняшнего удара по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Это один из двух израильских НПЗ, причём крупнейший из них (второй находится в городе Ашдод).

Сообщается о том, что в результате удара поражена одна из магистральных линий по перекачке топлива. На территории предприятия, обеспечивающего порядка 70% потребностей Израиля в моторном топливе, возник пожар.



По кадрам нельзя сказать, что пожар сильный. Однако в любом случае поражение цели иранской ракетой состоялось.



И о самой ракете. Иранские официальные лица из числа высшего командования заявляют о том, что удар по Хайфе наносился с использованием ракеты «Насралла». В КСИР заявляют, что ракета названа в память о погибшем от израильского удара лидере ливанской «Хизбаллы» Хасане Насралле.

КСИР:

Ракета «Насралла» в боевых условиях была применена впервые.

О характеристиках такого ракетного оружия официально не сообщается.

Израильские источники заявляют, что завод в Хайфе продолжает свою работу, повреждения не критичны.

При этом явно нет никаких гарантий того, что туда снова не прилетит какое-либо средство огневого поражения.
  isv000
    isv000
    Сегодня, 20:57
    Как ракету назовёшь так евреям и нас.рёшь! hi За персов! drinks
    ВАМ
      ВАМ
      Сегодня, 20:59
      Прям с языка сняли. В русском очень символичное название. По более бы таких гадиков.
      isv000
        isv000
        Сегодня, 21:02
        Цитата: ВАМ
        В русском очень символичное название.

        Велик и могуч русский язык. Нафига дофига нафигачил? А ну ка давай расфигачивай!
      Ilya-spb
        Ilya-spb
        Сегодня, 22:52
        Насралла, так Насралла)))

        Кучно пошли
    Монтесума
      Монтесума
      Сегодня, 21:06
      Цитата: isv000
      Как ракету назовёшь так евреям и нас.рёшь!

      Вообще-то, это мужское имя, такое неблагозвучное для русского уха, у арабов означает - "Божественная победа". А вот результат поражения цели этой ракетой, оправдал название в любом варианте. good
      михаилл
        михаилл
        Сегодня, 21:26
        Цитата: Монтесума
        Вообще-то, это мужское имя, такое неблагозвучное для русского уха, у арабов означает - "Божественная победа". А вот результат поражения цели этой ракетой, оправдал название в любом варианте. good

        С мужскими именами вообще мало стесняются. Лапа Ягуара и Каменное Небо, Владимир и Вячеслав опять же.
        Кстати, Михаил- тоже имя семитского происхождения, что-то вроде "Богоподобный".
  Андрей Малащенков
    Андрей Малащенков
    Сегодня, 20:59
    Да уж Насралла так насрала lol
    invisible_man
      invisible_man
      Сегодня, 21:05
      Слегка чиркнула по унитазу, если верить видео.
      Андрей Малащенков
        Андрей Малащенков
        Сегодня, 21:45
        А к вечеру и дыма не будет - потушат .... кто снимал ??? и им было выгодно снять правду ???
      Pytnik
        Pytnik
        Сегодня, 21:53
        Слегка говорите wink , а в ТГ уже есть видео попадания чем то кассетным , 4 разрыва четко видно good
  Scientist_
    Scientist_
    Сегодня, 21:00
    Да уж, насралла laughing
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по глупому мнению администрации сайта не несёт полезной информации
  Андрей Храмов
    Андрей Храмов
    +4
    Сегодня, 21:05
    Персам - респект!
    Относительно названия ракеты - всё точно. Она летит, а тем в кого она летит - те самые сортирные эмоции...
  мазута
    мазута
    +5
    Сегодня, 21:10
    Главное не тянуть с добавкой.Насралла так насралла.
  nikvp
    nikvp
    Сегодня, 21:10
    А как правильно прочитать название ракеты?
    Монтесума
      Монтесума
      Сегодня, 21:23
      Цитата: nikvp
      А как правильно прочитать название ракеты?

      Как написано, так прочитайте - это правильное название (Насралла). А его значение у арабов у меня в комменте выше.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    Сегодня, 21:11
    Израильские источники заявляют, что завод в Хайфе продолжает свою работу, повреждения не критичны.
    И не признают. Когда в чем они признавались? Даже в дырявой ПВО не могут сознаться.
  Ныробский
    Ныробский
    Сегодня, 21:11
    Один раз для оценки работы новой ракеты явно недостаточно.
    Надо бы по этому заводику продублировать! Раз хотя бы десять!winked
    Монтесума
      Монтесума
      Сегодня, 21:54
      Цитата: Ныробский
      Один раз для оценки работы новой ракеты явно недостаточно.
      Надо бы по этому заводику продублировать! Раз хотя бы десять!

      Полагаю, что Иран ещё не раз предоставит возможность оценить результаты прилёта этой ракеты. Не исключено существование и других новых разработок, не менее эффективных - подземные хранилища у персов вместительные.
  VenDora
    VenDora
    Сегодня, 21:12
    Что-то не сильно то горит. Жаль.
  g_ae
    g_ae
    Сегодня, 21:27
    Не, ну так-то название вполне соответствует эффекту.
  МБРШБ
    МБРШБ
    Сегодня, 21:29
    Подозрительно поздно ударили, да и всего лишь одной ракетой. Видать тоже имеет место какой-то договорняк. Куда ни плюнь - попадешь в договорняк! А вы про какие-то там днепровские мосты...
    Монтесума
      Монтесума
      Сегодня, 21:59
      Цитата: МБРШБ
      Видать тоже имеет место какой-то договорняк.

      Точно договорняк, или это ваша личная подозрительность проявляется в таких предположениях?
      Цитата: МБРШБ
      Куда ни плюнь - попадешь в договорняк!

      А вот не надо плеваться никуда, это моветон. negative smile
  mitrich
    mitrich
    Сегодня, 21:30
    Судя по съемкам, явно одной ракеты мало. Надо добивать.
    Это как наши прилеты по шумерским ТЭЦ, ГЭС, одним ударом, даже в несколько БПЛА и ракет, не обойдешься.
  МБРШБ
    МБРШБ
    Сегодня, 21:46
    Половина комментаторов обыгрывают фекальную тему. :(
    А ведь раньше на "ВО" собиралась приличная публика. Тьфу!
    cpls22
      cpls22
      Сегодня, 22:14
      Наплыв болельщиков из-за всем известных событий.
      Я , кстати, тоже в 2022году сюда пришёл, хотя и не за эмоциями, а за информацией request
  Demon
    Demon
    Сегодня, 21:47
    Очень звучное название
  AK-1945
    AK-1945
    Сегодня, 21:55
    Надеюсь хорошо насрала!
  Хамзат-41
    Хамзат-41
    Сегодня, 21:56
    Смысла в ударах по Израильской энергетике нету! Ирану надо поберечь ракеты для куда более важных целей! Трамп всерьез рассматривает возможность оккупации острова Харк!
    Миха1981
      Миха1981
      Сегодня, 22:03
      Ирану бы повезло, если бы устроили засаду на аэродромах, когда там скопления самолётов.
    Монтесума
      Монтесума
      Сегодня, 22:06
      Цитата: Хамзат-41
      Смысла в ударах по Израильской энергетике нету! Ирану надо поберечь ракеты для куда более важных целей! Трамп всерьез рассматривает возможность оккупации острова Харк!

      Позвоните в Тегеран руководству КСИР, а то они не в курсе событий - надо им подсказать, как правильно действовать.
  ssz
    ssz
    Сегодня, 21:57
    Сралла срёт, серет, и будет и бумажку использованную сверху небрежно бросит
  Слово
    Слово
    Сегодня, 22:04
    С арабского переводится, помощь Аллаха.
  alex007i
    alex007i
    Сегодня, 22:23
    Только из-за названия ракеты заглянул в тему.
    И количества таких же.
  БойКот
    БойКот
    Сегодня, 22:38
    В который раз претензия к военным, ну советуйтесь вы со спецами, когда цель выбираете! Суть: на этом заводе есть производство полиэтилена высокого давления, а там 3000 (три тысячи) атмосфер в реакторах. Вот это был бы БУМ!!!
  лесничий
    лесничий
    Сегодня, 22:40
    Вот эта ракета полностью оправдывает свое название (нив коем случае не хочу оскорбить Хасана), просто созвучие на русском очень привлекательное. Ну дык пущай летает и оправдует себя.
  Мячик
    Мячик
    Сегодня, 22:55
    Буквально вчера или позавчера тут был автор, который себя пяткой бил "Я - из Хайфы, работаю в нефтянке, у меня всё ништяк", яростно защищал людоедов с пейсами... Где ты, хайфовский нефтянник??? Я уже соскучился по твоим попыткам оправдать нечеловеческие преступления ЦАХАЛа.