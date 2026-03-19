Дания всерьёз готовилась к войне с США из-за Гренландии

Дания всерьез готовилась к войне с США из-за Гренландии, утверждает датское издание DR. Датские военные разработали план противодействия американцам и намеревались его реализовать.Заявления Трампа о готовности забрать Гренландию чуть не привели к войне Дании с США. Конечно, силы несравнимы, но датчане готовились к столкновению с американцами. По имеющейся информации, в Гренландию были доставлены запасы крови, а датские военные готовились к подрыву взлетно-посадочных полос в Нууке и Кангерлуссуаке, чтобы американские транспортные самолеты не смогли приземлиться. Таким образом Дания хотела помешать возможной десантной операции США.Все происходило в январе этого года, в Гренландию были переброшены саперы с запасами взрывчатки, а также прошла подготовка медицинских учреждений к приему раненых. При этом никаких данных о планах США не было, в Копенгагене считали, что американцы могут атаковать в любой момент.Подключились и европейские союзники, в Гренландии были размещены силы быстрого реагирования из Дании, Франции, Германии, Норвегии и Швеции. Правда, они потом быстро исчезли, но датчане считают, что в случае боевых действий они бы оказали помощь.Сейчас Трампу не до Гренландии, у него на повестке дня Иран, а потом Куба. Но говорить о том, что президент США отступится от своей идеи завладеть самым большим островом в мире, не стоит. Трамп от своих планов не отступает, поэтому датчанам не стоит расслабляться.

