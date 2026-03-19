Дания всерьёз готовилась к войне с США из-за Гренландии

Дания всерьез готовилась к войне с США из-за Гренландии, утверждает датское издание DR. Датские военные разработали план противодействия американцам и намеревались его реализовать.

Заявления Трампа о готовности забрать Гренландию чуть не привели к войне Дании с США. Конечно, силы несравнимы, но датчане готовились к столкновению с американцами. По имеющейся информации, в Гренландию были доставлены запасы крови, а датские военные готовились к подрыву взлетно-посадочных полос в Нууке и Кангерлуссуаке, чтобы американские транспортные самолеты не смогли приземлиться. Таким образом Дания хотела помешать возможной десантной операции США.



Все происходило в январе этого года, в Гренландию были переброшены саперы с запасами взрывчатки, а также прошла подготовка медицинских учреждений к приему раненых. При этом никаких данных о планах США не было, в Копенгагене считали, что американцы могут атаковать в любой момент.

Подключились и европейские союзники, в Гренландии были размещены силы быстрого реагирования из Дании, Франции, Германии, Норвегии и Швеции. Правда, они потом быстро исчезли, но датчане считают, что в случае боевых действий они бы оказали помощь.

США должны были заплатить высокую цену. Им пришлось бы совершить агрессивное действие, чтобы захватить Гренландию.

Сейчас Трампу не до Гренландии, у него на повестке дня Иран, а потом Куба. Но говорить о том, что президент США отступится от своей идеи завладеть самым большим островом в мире, не стоит. Трамп от своих планов не отступает, поэтому датчанам не стоит расслабляться.
  ian
    ian
    +3
    Сегодня, 21:20
    Датчане героические молодцы. Трамп испугался.
    Правда у них вся армия меньше, чем нацгвардия какого нибудь среднего штата, но факт на лицо. Они твердо сказали- "наверное не отдадим!". И Доня отполз зализывать раны... request
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 22:22
      Да полноте вам, испугался. Рыжий просто дал им отсрочку в плане сроков утраты контроля над островом.
      Северный морской путь и месторождения полезных ископаемых арктического региона всегда будут находиться в сфере интересов США и желание установления контроля над ними, со стороны матрасов никуда не денется.
      Не важно, кто будет претворять это в жизнь, Трамп, или тот кто придёт ему на смену, но для Копенгагена время владения островом уже начало обратный отсчёт.
        ian
        +2
        Сегодня, 22:30
        В словах присутствовал некоторый сарказм hi
          Victor19
          0
          Сегодня, 23:27
          А в чем??? Что канцлер всего немецкого рейха захватил их королевство за шесть часов?
    Сергей Кондратьев
    0
    Сегодня, 21:27
    Цирк для успокоения датского населения. Датчане готовятся взорвать собственные аэродромы, это для чего, чтобы отрезать собственные силы? Как можно защищать территорию, без удаления американской военной базы? Там база способная содержать 10т солдат и свой аэродром
      commbatant
      0
      Сегодня, 22:20
      Существующие все на о-ве аэродромы, построены США в годы ВМВ и ХВ либо заброшены, либо переданы местным властям.
      Единственная ВБ США на о-ве в Туле РЛС с аэродромом, персонал 200 в/с.
      Самая северная военная база США располагается в Гренландии еще с 1950-х годов — это космическая база Питуффик, получившая свое название по гренландскому топониму в 2023 году. До этого ее именовали авиабазой Туле.
      Вопреки сложным погодным условиям, аэродром Питуффик функционирует круглый год. Сегодня на базе служат около 200 военнослужащих ВВС и Космических сил США. Одна из их главных задач — управление системой раннего обнаружения пусков баллистических ракет.
      Значимость Гренландии для Пентагона подчеркивается также тем, что в 2022 году ВВС США заключили контракт на сумму около $4 млрд для обеспечения непрерывной работы на базе Питуффик, а в 2023 году на ней впервые были развернуты четыре истребителя F-35.
      На авиабазе Туле присутствует отряд связи датских ВС.

      https://rtvi.com/stories/blizhe-k-moskve-kakie-voennye-bazy-v-grenlandii-mozhet-poluchit-tramp/?ysclid=mmxuajudcb590745597
      Там база способная содержать 10т солдат и свой аэродром

      Это в прошлом.
      В период Холодной войны на территории Гренландии размещалось более 10 тысяч американских солдат. Со временем некоторые военные объекты США были переданы Дании. Сама же Гренландия присоединилась к соглашению об обороне острова в 2004 году, став третьей независимой участницей договора.

      см. там же
    commbatant
    0
    Сегодня, 21:31
    Гренландию будет брать вновь создаваемая 11-я вдд Армии США с Аляски, а местных отправят на Кубу, они (гренландцы) к полярной ночи привычные поэтому на Кубе без света спокойно проживут.
    Что не скажешь о датчанах, которым придется забыть про газ и нефть.
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 21:41
    Гренландские сепаратисты, гнусно воспользовавшись тем что Трамп целыми днями в режиме онлайн наблюдает за дрейфом американских флотилий за сотни миль в около персидских делах, совсем распоясались. Они резко нарастили экспорт наркоты, которую они перевозят танкерами в Канаду через Кубу. И гренландские редкоземы изначально американские. Такую наглость демократия никогда не простит.
    guest
    0
    Сегодня, 21:43
    Судьба Мадуро или аятолы ждёт эту датскую "девушку" с пониженной социальной ответственностью.
    AK-1945
    0
    Сегодня, 21:47
    Ну если учитывая "успехи" США с действиями в Иране, время выбрано подходящее.
    isv000
    +1
    Сегодня, 21:50
    Храбрые портняжки! Одним ударом семерых... lol
      volga17
      0
      Сегодня, 22:22
      В жизни всегда есть место подвигу. У храбрых солдат из Дании все бои ещё впереди
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 22:38
        в 40 году они продержались аж 6 часов
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 21:55
    Дания..?!?.. Это "кто" и "где"..??
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 21:57
    Сейчас, Дания может рассказывать,все что угодно. Хотя, весь мир видел как американцы о Данию,вытерли ноги.
    5.11
    +1
    Сегодня, 22:04
    Я бы многое отдал ,посмотреть как НАТО начало войну между собой .
    Да весь мир бы застыл у телевизоров . Акции производителей попкорна , обогнали бы NVIDIA по капитализации .
    кот Краш
    0
    Сегодня, 22:04
    Непременно всю датчанскую армию необходимо в Гренландию переместить. Может, пару километров побережья прикроют. Славной им боротьбы.
    Васян1971
    0
    Сегодня, 22:10
    Да! Быстренько сдаться в плен. Надеюсь, храбрых викингов разместят в Гуантанамо.
    SSR
    0
    Сегодня, 22:16
    А вы как хотели?
    На фото к статье, два объекта, возможно женского пола с непонятной ориентацией, четыре объекта, так же, непонятно, трансгендеры, лгбт и неизвестно, какой процент людей традиционной ориентации.
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 22:35
    а я бы посмотрел на это шоу
    михаилл
    0
    Сегодня, 22:41
    Кстати, вот что мне "искусственный интеллект" выдал и даже подчеркнул жирным шрифтом
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 22:57
      ИИ сошел с ума?!
        михаилл
        0
        Сегодня, 23:24
        С интеллекта точно сошел.
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 22:45
    Датчанам не стоит расслабляться. Захват территории никто не отменял и оно обязательно будет, позже. request
    Mitka
    0
    Сегодня, 22:51
    Может датчанам нанести опережающий удар по амеровским военным базам?
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 22:54
    Вот же повезло амерам, что передумали забирать остров. А то, им бы датчане как наваляли бы! Ну, так ещё не поздно...
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 23:31
    Всё время цирка с Гренландией, надо заметить, Европа не прекращала содействие США в переброске сил по предстоящей ближневосточной теме.