Британия присоединилась к США в деблокировании Ормуза, но только в планировании

1 514 15
Британия присоединилась к США в деблокировании Ормуза, но только в планировании

Британия не будет отправлять свои корабли для деблокады Ормузского пролива, по крайней мере сейчас, но все же поучаствует в операции США. Как пишет The Independent, Лондон предложил американцам своих аналитиков для планирования новой операции.

Британские военные планировщики прибыли в США, где на военной базе Макдилл располагается Центральное командование (CENTCOM). Здесь британцы совместно с американцами должны будут разработать план деблокады Ормузского пролива. По данным британской прессы, планируется разработать несколько сценариев, из которых потом выберут самый подходящий.



Как заявляют сами аналитики, главная проблема заключается в высоком риске возможного минирования пролива. Если Иран все же выставил мины, то операция по разблокированию превращается в очень сложную. Нужны тральщики, причем большое количество, а работать придется под угрозой ударов иранских ракет и беспилотников.

Сейчас угроза значительно выше, поскольку Иран располагает минами, быстроходными катерами, баллистическими ракетами и различными дронами — воздушными, морскими и подводными.

Поэтому для деблокады Ормуза необходимо создание коалиции. Но вот создать ее сейчас практически невозможно. Желающих разблокировать пролив много, но все хотят это сделать только после того, как закончатся боевые действия.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. мерцание Звание
    мерцание
    +3
    Сегодня, 21:39
    Британия присоединилась к США в деблокировании Ормуза, но только в планировании
    Так ведь Трамп уже всех победил?

    Алан Айра, аналитик и эксперт по БВ:
    "Хотя Трамп утверждает, что уничтожил 100% военной мощи Ирана, оставшиеся 0% все равно нарушают работу мировой экономики".
  2. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 21:47
    Мелкобриты очень сильно переживают за свой авианосец Queen Elizabeth. Он то в мирное время после каждого выхода в море оказывается на ремонте. Трудно представить,что будет с ним после ракетного обстрела. Поэтому трампу придеться довольствоваться только планировщиками. Интересно план у них голландский или афганский?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:52
    МАЛАСЫ! Вроде как участвуют, но все шишки достанутся кузенам/полосатикам... good
    МАЛАСЫ! Вроде как участвуют, но все шишки достанутся кузенам/полосатикам... good
  4. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 21:52
    -но только в планировании
    В виде СМСок.
  5. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 21:52
    Очень ценный советчик
    Они небось и денег от Трампа за свои консультации недеются получить ?
    Все это конечно пустая затея, США пошлют их со своими услугами к британской матери, а жаль
    В моём понимании мелкобритания будет уговаривать Трампа кинуть Израиль и договорится с Ираном
    Холодный душ еврейскому лобби и хорошая трёпка Нетаньяху ,если он еще жив
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 21:52
    Еще одним дураком больше.
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 21:53
    Здесь не план нужен с планировщиками, а нормальное ПВО. ЕМНИП с какелами распили и впарили списанные тральщики. Вроде как они до сих пор в Англии находятся. Точно не помню, поправьте меня пожалуйста если я забыл места дислокации. Так что, какелы, вперед! Освободите Орзмуз!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 22:16
      Цитата: Младший рядовой
      Так что, какелы, вперед! Освободите Орзмуз!

      Они уже заняты позарез перехватом беспилотников, все страны на БВ с амеровскими базами прикрывают - по крайней мере, сам Зе так заявил. smile
  8. 5.11 Звание
    5.11
    0
    Сегодня, 21:56
    ...как пожар так хоть увольняйся(с)
    Мы конечно за войну ,но там убивают . Так что удачи и всего хорошего.
  9. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 22:21
    Лондон предложил американцам своих аналитиков

    Спившихся британских ученых.
    Аналитики- созвучно с "А налито ли?"
    И это я еще не буду шутить про первые два слога и запрещенную пропаганду ЛГБТ, а то на очередной бан нашучу.
  10. Мячик Звание
    Мячик
    +1
    Сегодня, 22:44
    Бриташка, как обычно, зассала :-D
  11. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 22:58
    А Париж чего молчит? Он тоже может планировать, как фанера над Парижем.
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      0
      Сегодня, 23:14
      У Парижа другая тема для планирования, у них же "Коалиция желающих, но не могущих" по Украине 😆😆🤷
  12. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    -1
    Сегодня, 23:13
    В "двух словах" это выглядит так "Пацаны, мы если че с вами ... Мысленно ! Держим за вас кулачки ✊✊" 😆😆😆вы там пыркайтесь, если че мы за вас отомстим! "Великобритания (с) 😆😆😆
  13. svarog77 Звание
    svarog77
    0
    Сегодня, 23:17
    Присоединились на полшишки... laughing