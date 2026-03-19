Британия присоединилась к США в деблокировании Ормуза, но только в планировании
Британия не будет отправлять свои корабли для деблокады Ормузского пролива, по крайней мере сейчас, но все же поучаствует в операции США. Как пишет The Independent, Лондон предложил американцам своих аналитиков для планирования новой операции.
Британские военные планировщики прибыли в США, где на военной базе Макдилл располагается Центральное командование (CENTCOM). Здесь британцы совместно с американцами должны будут разработать план деблокады Ормузского пролива. По данным британской прессы, планируется разработать несколько сценариев, из которых потом выберут самый подходящий.
Как заявляют сами аналитики, главная проблема заключается в высоком риске возможного минирования пролива. Если Иран все же выставил мины, то операция по разблокированию превращается в очень сложную. Нужны тральщики, причем большое количество, а работать придется под угрозой ударов иранских ракет и беспилотников.
Сейчас угроза значительно выше, поскольку Иран располагает минами, быстроходными катерами, баллистическими ракетами и различными дронами — воздушными, морскими и подводными.
Поэтому для деблокады Ормуза необходимо создание коалиции. Но вот создать ее сейчас практически невозможно. Желающих разблокировать пролив много, но все хотят это сделать только после того, как закончатся боевые действия.
