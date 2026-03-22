По небесам бродила кошмарная Джамзилла…
Японские военные опубликовали фотографии своего нового самолёта радиоэлектронной борьбы Kawasaki EC‑2 Stand‑Off Jammer (SOJ).
Видимо, в Японии не знакомы с высказыванием Андрея Николаевича Туполева о том, что хорошо летают красивые самолеты. Потому новый постановщик помех вышел у японцев… очень своеобразным. Его уже назвали самым уродливым самолетом современности, и, думаю, получение прозвища «утконос» не за горами.
EC‑2 создаётся на базе транспортного самолёта Kawasaki C‑2. Красавцем его тоже не назвать, но есть что-то от самолетов КБ Антонова, возможно, кто-то что-то подглядел в свое время.
Но в нашем случае над С-2 очень хорошо потрудились, и самолет принял… несколько оригинальные очертания. Его разрабатывали с 2021 года, и за это время облик самолета изменился очень сильно. Но, как говорится, лишь бы толк был.
Планируется, что ЕС-2 станет заменой старому EC‑1, который стоял на вооружении с 1986 года. Конечно, да, старичку пора на покой, все-таки единственный самолет РЭБ ВВС Японии стоял на вооружении с 1986 года, что немалый срок.
Правда, источники говорят, что японские генералы решили размахнуться по полной программе и заказать аж четыре таких самолета.
EC-2 представляет собой самолет радиоэлектронной борьбы дальнего действия, разработка которого началась в 2021 году. Его основная задача — препятствовать действиям противника в электромагнитном спектре, находясь вне зоны досягаемости средств противовоздушной обороны.
В прошлом месяце самолет EC-2 был впервые замечен в воздухе над Гифу. В Гифу находится Группа по разработке и испытаниям авиационной техники Сил самообороны Японии, которая протестирует EC-2, прежде чем он будет допущен к эксплуатации.
Перед первым полётом EC-2 стал объектом интереса как для официальных фотографов, так и для местных жителей. Пока самолёт проходил испытания в Гифу, фотографы сделали множество снимков, так что фотосессия удалась. До этого о внешнем виде EC-2 было известно только по рендеру, опубликованному Министерством обороны Японии, но результат превзошел ожидания.
Еще в 2022 году представитель Агентства по закупкам, технологиям и логистике Министерства обороны Японии (ATLA) сообщил, что C-2 был выбран в качестве платформы из-за его способности перевозить большое количество оборудования, что позволяет ему осуществлять «эффективное радиоэлектронное подавление» за пределами зоны досягаемости противника.
В целом логично, зачем изобретать велосипед, если уже есть мотоцикл? С-2 старым не назовешь, самолет только-только отметил 10-летие с момента вступления в строй ВВС Японии, так что, как говорится, еще летать и летать. Своевременные модификации — и вперед и вверх!
По сравнению с C-1, C-2 обладает значительно большей грузоподъемностью. Новый транспортный самолет может перевозить груз весом почти 36 тонн при максимальной взлетной массе 140 тонн, в то время как грузоподъемность старого C-1 составляет около 11 тонн, а максимальная взлетная масса — 45 тонн.
По некоторым данным, по крайней мере часть оборудования, ранее использовавшегося в EC-1, в том числе система радиоэлектронного подавления J/ALQ-5, была перенесена на новый EC-2. Естественно, размноженная в четырех экземплярах.
Назвать ALQ-5 новым и прорывным комплексом нельзя, фактически это экспортная вариация комплекса ALQ-99, но можно быть уверенным, что японцы добавили что-то «от себя», в этом нет никаких сомнений, гиганты электронной индустрии в этом плане работают как часы.
Kawasaki EC-1 Aoki-2 красавцем не назовешь, но видно, что японские инженеры этой известной и уважаемой (особенно мотоциклистами и катерниками) фирмы напихали внутрь ЕС-2 много больше, чем было у предшественника.
Как и у ЕС-1, EC-2 имеет огромную выпуклую носовую часть, но к ней добавились два больших выпуклых обтекателя, расположенных тандемом на верхней части фюзеляжа. Кроме того, по обеим сторонам задней части фюзеляжа установлены еще два выступающих обтекателя.
Понятно, что там антенны дополнительных комплексов наблюдения или подавления, вопрос только в их реальном предназначении. Вообще японские военные не спешили делиться подробностями о других особенностях оборудования, но изображения самолета подтверждают, что вокруг фюзеляжа установлены датчики предупреждения о приближении ракет (MAWS) в рамках системы защиты.
В боевых условиях EC-2 будет использовать свои системы радиоэлектронного подавления для выведения из строя вражеских датчиков — особенно тех, что относятся к системам противовоздушной обороны и связи, — на земле и в воздухе на большом расстоянии. В теории. На практике этот в целом не скоростной и не маневренный самолет сам может запросто стать мишенью для ракет как ПВО большой дальности, так и ракет авиации, которые тоже на месте в этом плане не стоят.
Как мнение, не скрою, что такие самолеты сегодня не смотрятся эффективными именно потому, что их легко нейтрализовать. Идеальным самолетом РЭБ можно назвать Е/А-18 «Гроулер», а самолеты, подобные С-2, можно эффективно использовать лишь для сопровождения бомбардировщиков. Которых, стоит заметить, у Японии нет.
Впрочем, глядя на то, что делают японцы в реализации своих милитаристских планов, понимаешь: всему свое время.
Опубликованные подробности о EC-2 касаются расходов на программу. В частности, в бюджетном запросе на 2025 финансовый год отмечается, что на разработку самолёта было выделено около 260 миллионов долларов. Это часть общей суммы в 3,2 миллиарда долларов, которая направляется на модернизацию средств сбора и анализа разведывательной информации. Немного, если посмотреть на те же США, но здесь вопрос реализации.
А с реализацией так: с 1986 года ВВС Японии оперировали ОДНИМ самолетом РЭБ. И ничего, на все его хватало. Теперь, «в связи с возросшим вниманием к работе с электромагнитным спектром», Япония планирует закупить четыре самолета EC-2.
EC-2 — это второй специализированный вариант C-2 после платформы радиоэлектронной разведки (SIGINT) RC-2, которая впервые поднялась в воздух в 2018 году и сейчас находится на вооружении Группы радиоэлектронной борьбы. Этот самолёт был переоборудован из второго C-2, серийный номер 18-1202, и был официально передан в распоряжение Сил самообороны Японии в 2020 году.
У RC-2 также есть обтекатели сверху и по бокам фюзеляжа, а также над хвостовой частью. Носовой обтекатель увеличен, а под фюзеляжем расположена обширная антенная «ферма».
Согласно заявлениям Министерства обороны Японии, EC-2 и RC-2, скорее всего, будут работать в связке. В частности, RC-2 является частью более масштабной программы по «расширению возможностей по сбору электромагнитной информации, необходимой для радиоэлектронного подавления и радиоэлектронной защиты». Это означает, что RC-2 будет регулярно выполнять задачи в мирное время по сбору данных о местоположении и типах источников угроз в рамках формирования боевого порядка, а полученная информация будет использоваться для наведения EC-2 на конкретные источники.
Где будут располагаться эти «источники», возле берегов КНДР или у Тайваня, пока не уточняется. Хотя можно не удивляться появлению этих самолетов где-то в районе островов Хоккайдо и Хонсю. Я лично совсем не удивился бы.
Одним из факторов, препятствующих дополнительным закупкам, является очень высокая стоимость C-2: на разработку было потрачено около 2,3 миллиарда долларов, а стоимость каждого планера составляет примерно 176 миллионов долларов по состоянию на 2017 год. Это означает, что Япония закупает эти самолёты медленно, с целью сформировать передовой парк из 16 машин. Высокая стоимость также стала причиной того, что компания не смогла получить ни одного экспортного заказа, который, в случае его заключения, помог бы снизить цену.
Тем не менее, теоретическая потребность в EC-2 очевидна, и вполне вероятно, что в рамках этой программы будут созданы и другие системы радиоэлектронного подавления. Благо, промышленность Японии позволит и не такое.
В прошлом представители министерства обороны Японии называли обстановку в регионе «сложной» и всё более напряженной. Обычно это переводится как «Дайте больше денег» или что-то в таком духе.
В конце концов, Япония сталкивается со все более сложной ситуацией в сфере безопасности, где ключевыми угрозами объявлена военно-политическая активность Китая, Северной Кореи и России. И если КНДР хоть как-то демонстрирует свои намерения (ну там вечно что-то летит в сторону Японии, есть такое), то откровенные провокации отдельных японских политиков в сторону Китая и России нельзя ставить в вину этим странам.
Китай активизировал свои воздушные и военно-морские операции в Восточно-Китайском море и западной части Тихого океана, в том числе развернул авианосцы и участил патрулирование вблизи юго-западных островов Японии. Северная Корея продолжает тестировать баллистические ракеты, способные достичь территории Японии, а активность российской авиации и кораблей также возросла, включая совместное патрулирование с китайскими военными.
Однако всё это результат усилий именно японских политиков. Но мы сейчас о самолётах, не так ли?
А самолеты будут построены. И за пределами Японии интерес к платформам такого типа растет, и существует ряд крупных программ их закупок. Буквально не так давно мы рассматривали EA-37B Compass Call ВВС США, а есть еще его модификация для Австралии MC-55A Peregrine.
На самом деле, практика последних конфликтов показала, что подобные самолеты могут быть весьма полезны. Да, они не имеют ударно-прорывных характеристик «Гроулеров», но очень могут быть полезны при необходимости закрыть помехами большие площади. Например, большую группу кораблей с десантом. Или, наоборот, участок побережья, на котором могут быть размещены противокорабельные ракеты или средства противодействия высаживаемому десанту. Или большую группу самолетов разного назначения.
Многомоторный самолет имеет перед тем же Е/А-18 одно преимущество: большую энергетическую базу. Четыре двигателя могут выработать больше электроэнергии и запитать более мощные генераторы и излучатели помех, чем двигатели «Гроулера» и крыльчатки турбин подвесных контейнеров с оборудованием. То есть ЕС-2 будет работать на большие расстояния, чем Е/А-18G, это физически понятно.
В общем, задачи для таких самолетов есть, и они как бы в ассортименте. Недаром эти самолеты присутствуют в ВВС разных стран.
Например, в США это EC-130H Compass Call, о второй итерации которого мы недавно говорили. Да, их пока немного, всего 4 штуки, но есть мнение, что их количество будет увеличиваться, потому что оплеухи, которые получают Штаты последнее время, этому более чем способствуют.
У ВВС Индии имеется три самолёта радиоэлектронной борьбы (РЭБ), хотя их сложно назвать таковыми, поскольку они принадлежат к другому классу и созданы на базе Gulfstream IV SRA-4.
Россия тоже в списке стран, в распоряжении морской авиации есть три самолета Ил-22ПП.
И вот Япония хочет встать в один ряд с этими странами. Во имя чего? Есть мнение, что имя тому – Китай.
Китай – лидер в этом плане. И самолетов у него весьма приличное количество:
- Y-9LG – 5 шт;
- Y-9G (GX-11) – 6 шт;
- Y-8G – 9 шт;
- Y-8DZ – 6 шт;
- Y-8XZ и Y-9XZ – 4 шт.
Итого, у Китая 30 тяжелых самолетов РЭБ. Больше, чем у всех остальных стран-обладателей таких самолетов вместе взятых.
Зачем столько? Здесь налицо определенная стратегия, разработанная явно не вчера, и это подтверждается таким приличным (30 единиц) количеством тяжелых многомоторных самолетов РЭБ. Как НОАК может использовать такое количество самолетов, способных много часов находиться в определенном районе и заливать часть ЭМИ-диапазона хорошо сгенерированным электромагнитным бредом – вопрос, но, как показывает практика, китайцы ничего не делают просто так.
То, что Япония пустилась в погоню, относительно понятно. Увеличение самолетов РЭБ в 4 раза – это прилично, по крайней мере, у ВВС Японии будет хотя бы теоретическая возможность прикрывать действия своих, скажем, ВМС такой поддержкой с воздуха. Цифра 4 понятна: учитывая привязку всех сил к японскому флоту, который в принципе является основой бывших сил самообороны Японии, 4 самолета разойдутся по четырем флотилиям, на которые разбит МВФ Японии. По одному самолету на каждую флотилию.
Конечно, ЕС-2 на внешность — урод. С другой стороны, японские инженеры запихнули в самолет всё, что посчитали нужным, и это вполне очевидно отразилось на внешнем виде. Здесь, конечно, дело не в красоте форм и совершенстве линий. А в эффективности.
Несмотря на то, что необычная внешность нового японского самолета EC-2 может показаться самой очевидной его особенностью, эта неуклюжая на вид машина может сыграть важную роль в модернизации Воздушных сил самообороны Японии, которые все больше внимания уделяют доминированию в электромагнитной сфере именно эффективным использованием того, что у самолета размещено внутри. Что из этого получится – покажет время.
Если «Джамзилла» окажется смертоносным и эффективным, ему простят все огрехи в плане внешнего вида. Самолеты принято судить по внешнему виду, но я с ходу могу насыпать несколько примеров того, как не самые впечатляющие на вид самолеты оказывались на поверку весьма и весьма результативными и наоборот. Например, Bf.109 и Ил-2. Красавцами не назовешь, но как дрались… И наоборот, А6М и F-105 были очень красивы внешне, но в небе оказались полнейшим отстоем.
Так что подождем того момента, когда ЕС-2 попробуют показать что-то этакое и заслужить уважение.
И, кстати, не пора ли подумать о том, что три самолета, сделанные из старых Ил-18, — это немного маловато для морской авиации и ВКС?
