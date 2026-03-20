У Запада кончаются средства ПВО, спрос на зенитные ракеты просто «огромный»
У западной коалиции практически закончились запасы противовоздушных ракет, конфликт на Ближнем Востоке только подтверждает это, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
Мировые запасы средств противовоздушной обороны практически исчерпаны, на сегодняшний день склады пустые и у американцев, и у европейцев, не говоря уже о странах Персидского залива, которые оказались под ударами Ирана из-за размещения на своей территории военных баз США. По словам Паппергера, спрос на системы ПВО и ракеты к ним не просто «огромный», он превышает возможности производителей. Причем заказы поступают со всех регионов мира.
Как подчеркнул глава Rheinmetall, если война на Ближнем Востоке продлится еще хотя бы месяц, то ситуация с зенитными ракетами станет совсем критической.
На этом фоне Зеленский продолжает требовать у своих союзников поставок систем ПВО и боеприпасов к ним для борьбы с российскими ракетами и дронами-камикадзе. Как сообщают украинские ресурсы, через месяц-полтора западные системы останутся совсем без боеприпасов, а дронами-перехватчиками российские ракеты сбивать не получится.
Заявляет о дефиците зенитных ракет и Израиль, система ПВО которого начинает проседать под ударами Ирана. Американцы тоже начали осторожничать, накануне глава Пентагона Хегсет пожаловался на пустые арсеналы после помощи Украине.
