У Запада кончаются средства ПВО, спрос на зенитные ракеты просто «огромный»

4 468 30
У западной коалиции практически закончились запасы противовоздушных ракет, конфликт на Ближнем Востоке только подтверждает это, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Мировые запасы средств противовоздушной обороны практически исчерпаны, на сегодняшний день склады пустые и у американцев, и у европейцев, не говоря уже о странах Персидского залива, которые оказались под ударами Ирана из-за размещения на своей территории военных баз США. По словам Паппергера, спрос на системы ПВО и ракеты к ним не просто «огромный», он превышает возможности производителей. Причем заказы поступают со всех регионов мира.



Как подчеркнул глава Rheinmetall, если война на Ближнем Востоке продлится еще хотя бы месяц, то ситуация с зенитными ракетами станет совсем критической.

Думаю, на данный момент склады и у европейцев, и у американцев, и у стран Ближнего Востока пустые или почти пустые... Если война на Ближнем Востоке продлится еще месяц, думаю, у нас почти не останется ракет.

На этом фоне Зеленский продолжает требовать у своих союзников поставок систем ПВО и боеприпасов к ним для борьбы с российскими ракетами и дронами-камикадзе. Как сообщают украинские ресурсы, через месяц-полтора западные системы останутся совсем без боеприпасов, а дронами-перехватчиками российские ракеты сбивать не получится.

Заявляет о дефиците зенитных ракет и Израиль, система ПВО которого начинает проседать под ударами Ирана. Американцы тоже начали осторожничать, накануне глава Пентагона Хегсет пожаловался на пустые арсеналы после помощи Украине.
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Serafim
    +1
    Сегодня, 06:38
    Придется у России закупать?
    bayard
      +2
      Сегодня, 06:58
      Придется у России закупать?

      stop Не подсказывайте !!!
      А то сейчас у Вайно идея блестящая родится . no
      роман66
        +1
        Сегодня, 07:12
        Нет, ну не все же газом барыжить? lol
        bayard
          +1
          Сегодня, 07:34
          Нет, ну не все же газом барыжить?

          А нефтью ?
          А углём ?
          А алюминием ?
          Но если эти перцы сделают стойку на такой роскошный запрос Рынка ... Эт ведь не АЭС в Бангладэшь строить за свой счёт ... Не туркам газ бесплатно качать за свободный проход проливов ... тут вона как - высокотехнологичной продукцией можно партнёров порадовать .
          ... Вот только что-то грустно шутится .
          Ибо больно уж на правду похоже .
      Prapor
        -1
        Сегодня, 08:56
        и если только внутри будет спец-блок секретный, свой-чужой и наши противоракеты ни при каких условиях не смогут перехватывать наши же ракеты, вот правильная постановка вопроса...Наверное технически это вполне реализуемо. При подлете к нашей ракете - запрос- ответ, и противораекета меняет курс, но лучше самоуничтожается... Пароль может быть любым- хоть "три бутылки огурцов")))
        bayard
          +1
          Сегодня, 09:07
          Ну теперь точно торговля пойдёт . Как горячими пирожками в базарный день .
          Ну , а если Клоуну 90 млрд. таки дадут , то почему бы и ему не продать ? Деньги не пахнут , бизнес - хороший . И воевать тогда можно будет ( no ) fellow долго .
  Егоза
    +1
    Сегодня, 06:42
    накануне глава Пентагона Хегсет пожаловался на пустые арсеналы после помощи Украине

    Это они так "вежливо" объясняют, почему перестанут украину снабжать? Соломку уже подстелил! wassat Тем более, что вроде украине денег пока не дали, а "бесплатно" США "не играются"
    bayard
      +2
      Сегодня, 07:12
      Европы в беде не оставят , особенно если партнёры из РФ газом и нефтью им зальют закрома . НОВАТЭК , Роснефть , Газпром - партнёры надёжные . Такая коньюктура сложилась что пальчики оближешь .
      Но всё действительно складывается очень интересно и затейливо . Если бы ещё было кому командовать и побеждать . Если у США ЗУР на месяц осталось , значит война в Заливе должна идти ещё не менее двух месяцев . И сразу появится очень хорошая переговорная позиция .
      Дедок
        +1
        Сегодня, 08:15
        ++++
      Prapor
        0
        Сегодня, 08:59
        ну они же сами себе запретили покупать несвободный газ у нас? У них был Катар, теперь он точно в статусе "был" , ну еще доня им сжиженный продавал в тридорога, теперь в десятьдорого будет, и непонятно а объемов то хватит? на весь евросад?
        bayard
          0
          Сегодня, 09:19
          А не нужно чтобы всем хватало . Надо чтобы ЦЕНА была высокой . Максимально высокой . А для этого должно НЕ ХВАТАТЬ !
          Ну , а у нас НОВАТЭК расширяет свои мощности и объёмы отгрузки . Это ведь по документам считалось что в европы Катар СПГ поставляет , а НОВАТЭК в Индию . А на деле был размен клиентами и по катарским контрактам НОВАТЭК гнал и гонит свой СПГ в европы , а Катар - в Индию . Сейчас вроде Михельсону надо всё в Индию гнать , но как ты тут партнёров бросишь , когда у них за 1000 кубов уже больше 800 дол. предлагают .
          А если в Индию повезёшь - торпедируют "неизвестными БЭК английского производства" .
  Wildcat
    +4
    Сегодня, 06:44
    Думаю, на данный момент склады и у европейцев, и у американцев, и у стран Ближнего Востока пустые или почти пустые... Если война на Ближнем Востоке продлится еще месяц, думаю, у нас почти не останется ракет.
    Думаю, если производитель оружия хочет еще заказов. то он их получит.
    Так же неплохо бы подумать, сколько еще Сайдов и АИМ120 (для НАСАМС), ИрисТ, МИКА, Астер/Мамба и КАММ.
    Можно еще корейцев вспомнить, которые с радостью залезут на рынок ПВО "Запада", как это получилось с артой К9.
    Но зачем думать или вспоминать? "У Запада кончаются средства ПВО" - по данным одного авторитетного сайта.
    bayard
      0
      Сегодня, 07:23
      по данным одного авторитетного сайта.

      Ну это из заявлений Хегзита и израильских авторов . По миру конечно можно с шапкой пройти , собрать все ЗУР прежде проданные и их "домотканные" , но это будут всё же не ПРО , а ПВО ЗУР . А персы шмаляют не только лишь "Шахедами" , но и ракет не жалеют . Думаю что ещё месяц провоюют в приемлемом режиме . Может даже два , если как следует экономить . Очень интересная война получается - сразу о "Мировом Голоде" заговорили , для обеспечения которого видимо в Сибири агенты Вайно скотину у сельских жителей забивают и собром крестьянские бунты подавляют . И побеждать в СВО не спешат , сколько им условий не создавай , сколько помощь б\У не урезай . Даже наоборот - шумеры в контрнаступы не без успеха дёргаются на стыке Днепропетровской и Запорожской областей .
      Стабильность .
      Всё как по писанному .
      Wildcat
        0
        Сегодня, 08:16
        Ну это из заявлений Хегзита и израильских авторов . По миру конечно можно с шапкой пройти , собрать все ЗУР прежде проданные и их "домотканные" , но это будут всё же не ПРО , а ПВО ЗУР .
        Хегзет давно хочет ВСУ спихнуть на европейское обеспечение, вот и подвернулся удачный случай...
        С ПРО/ПВО проблем нет, по крайней мере у США и Израиля.
        А персы шмаляют не только лишь "Шахедами" , но и ракет не жалеют . Думаю что ещё месяц провоюют в приемлемом режиме . Может даже два , если как следует экономить .
        А проблемы с ПВО-ПРО есть у арабов, соседей персов, по которым и прилетают Шахеды и немного БР. И которые не хотят решать "персидский вопрос" и все надеются на "дядюшку Сэма".
        Но вот проблема - дядюшка Сэм и сам нетто-экспортер нефти и ему конкуренты lol не нужны.
        Дядюшка Сэм уже одного конкурента crying с европейского рынка убрал (и теперь дает указания, куда продавать, а куда не продавать) и теперь хорошенько подвинет и арабов... ничего личного, просто lol бизнес.
        Арабы, конечно, понимают, что дела плохи - "каменный век закончился не потому, что кончились камни. Так и нефтяной век закончится не потому, что кончится нефть" (с) умный человек - но... Но ведь есть столько интересных дел, помимо "персидской проблемы": гонки Формулы1, гонки на верблюдах, девок из Европы самолетами привозить для непотребств невообразимых... можно еще Шахеды АИМ120 сбивать, по миллиону у. е. за штуку и выражать "дип консерн", когда НПЗ горит.
        Нет, саудиты и сами могли бы персам настучать, около 300 самолетов это позволяют... ОАЭ - около 150 самолетов - тоже могли бы.... но всем все некогда, Формула1, бега верблюдов...
        Все ждут дядю Сэма, а дядя Сэм решит свои проблемы с иранским ЯО и БР, а дальше - "разбирайтесь сами". Вот только пока будут разбираться, энергетические рынки еще раз перекроят и арабам станет совсем не весело, возможно даже кому-то придется от Формулы1 crying отказаться.
        сколько им условий не создавай , сколько помощь б\У не урезай
        Что значит - "не урезай"? А как же новая победа нефтяной дипломатии по вопросу транзита нефти через Украину в Венгрию?? Вопрос "на миллион": транзит, он же не бесплатный request , куда денежки пойдут...??? И кому belay 90 belay миллиардов Венгрия клянется денег в таком случае согласовать???
      Дедок
        +1
        Сегодня, 08:17
        в Сибири агенты Вайно скотину у сельских жителей забивают и собром крестьянские бунты подавляют

        ну, это - частное...
        не заслуживающее внимание такого уважаемого сайта и его новостей...
        bayard
          +2
          Сегодня, 08:59
          ну, это - частное...
          не заслуживающее

          Оно и понятно - мужики на войну , агенты Вайно пока их нет - скотину вырезают . Эти скрепы укронацизму не разогнуть . Потому и Стабильность . Скоро Крепостное Право вернут , вот тогда и заживём .
            0
            Сегодня, 09:26
            Скоро Крепостное Право вернут , вот тогда и заживём .

            так уже вернули: блокируют всё - чтобы не было разговоров, обсуждений происходящего...
            в начале года в Кузбассе произошла трагедия: умерли 9 новорожденных детей - и... тишина, для нас оказывается это - неважно...
            хотя эта проблема есть по всей стране...
  Холостой_пистон
    +5
    Сегодня, 06:52
    С 2014 года слышу, что у запада что то кончается, то газ, то бензин, то снаряды, теперь ракеты ПВО, но почему никак всё не закончится.
  sagitovich
    +4
    Сегодня, 06:52
    Это опять из той серии, типа:
    - Фронт на Украине вот-вот рухнет!
      Висенте
      0
      Сегодня, 06:56
      Фронт на Украине обеспечивают 56 стран Западного мира, заявленной целью которых является нанесение военногоо поражения России.Таки да-эти планы рухнули, и дальше вряд-ли им можно ждать чего-то хорошего, насчёт вас скорее всего тоже так
  Висенте
    0
    Сегодня, 06:54
    Объединённые Арабские Эмираты заявили, что производство газа в стране теперь равно нулю, а операции на основных объектах по добыче природного газа приостановлены-GLOBE Observer.
  Hagen
    +3
    Сегодня, 06:55
    Забавно слушать эти стенания министра войны США, понимая что именно США являются первоисточником кризиса как на Украине, так и в иранском регионе. Это американские глобалисты руками "Байдена и ко" разогнали русофобию в Европе так, что та слетела с катушек. Именно США с их "атлантическим мостом" собрали в Еврокомиссии фанатичных расистов, которые сегодня вышли из под контроля США. Им (американским управленцам) не плакать надо, а проводить срочную замену ключевых фигур в Еврокомиссии. Но Трамп, похоже, на такие движения увы не способен.
    Дядя Сэм_2
      -1
      Сегодня, 07:07
      Это американские глобалисты руками "Байдена и ко" разогнали русофобию в Европе

      Не принижайте роль остальной западной шайки-лейки. Самоходный дед на перфокартах сам мало бы чего добился... no
      Ходячий труп даже как вывеска не катил.
      роман66
        0
        Сегодня, 07:14
        Не, ну шоу устраивал регулярно
        Дядя Сэм_2
          0
          Сегодня, 07:25
          Ну так-то да. С духами здороваться, - это ж какой туман в черепушке иметь?! fool Да и с трапов регулярно шмякаться... А кости-то не как у молодого срастаются... request
    bayard
      0
      Сегодня, 07:27
      Но Трамп, похоже, на такие движения увы не способен.

      Это не в его компетенциях , там Лондон рулит .
  navigator777
    -2
    Сегодня, 07:25
    У Ирана ракеты точно не бесконечны и на месяц их не хватит.
  Serafim
    0
    Сегодня, 07:29
    Ой, вот как бы еда не закончилась.
  tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:08
    Запад должен проявить силу воли + характер и признать что он вообще не готов к современной войне .От баллистики и БПЛА у него защиты нет .Сейчас летают только фугасные части ,а не дай бог полетит " ядрён батон".Пора садится за стол переговоров. Какую ересь я написал .
  Васян1971
    0
    Сегодня, 10:27
    Мировые запасы средств противовоздушной обороны практически исчерпаны, на сегодняшний день склады пустые и у американцев, и у европейцев

    Ага. А в центре "складов" мышь повесилась...
    Если война на Ближнем Востоке продлится еще месяц, думаю, у нас почти не останется ракет.

    Значит не пустые?.. request