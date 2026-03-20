Депутат Госдумы назвал причины, по которым «Зеленский нужен России живым»

11 640 75
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что Россия будет обязана ударить по той стране, которая решится на передачу ядерного оружия Украине. Напомним, что ранее слухи о подобного рода передаче начали ходить применительно к Франции и Британии. Таким способом Париж и Лондон собираются якобы «гарантировать Украине безопасность».

В интервью ТАСС генерал Картаполов указал на то, что на самой Украине нет условий для создания ЯО. Соответственно, «если такое оружие там появляется, то это нарушение договора о нераспространении». Удар по поставщикам Картаполов называет симметричным ответом.



Здесь, вроде бы, всё логично. Но вопрос состоит ещё и в том, не окажется ли слишком поздно, если довести ситуацию до той самой передачи Киеву ядерного оружия в том или ином виде? Ведь тогда у себя на границах мы получим не просто враждебное государство, а ещё и враждебное государство с ядерной бомбой, которое оно, нет сомнения, применит.

В том же интервью депутат Госдумы РФ заявил, что Зеленский «нужен России живым». Аргументация от Картаполова звучит следующим образом: «чтобы была возможность судить за преступления против народов Украины и России». Депутат добавил, что есть и другие причины, по которой Зеленский не попадает в число военных целей.

ТАСС цитирует генерала:

Де-юре он нелегитимен, а де-факто он продолжает управлять остатками страны. Значит, он и будет организовывать процесс выхода на мирное соглашение, каким бы оно ни было.

По утверждению Андрея Картаполова, так Россия «сможет показать миру», кого Запад всё это время поддерживал.

Вопрос, безусловно, дискуссионный, уже ввиду того, что в мире, кому это нужно, давно знают, кого и для каких целей Запад поддерживает на Украине. А на самом Западе подход к России , при наличии или при отсутствии Зеленского, вряд ли поменяется.
75 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  VictorB
    VictorB
    +19
    Сегодня, 06:27
    «чтобы была возможность судить за преступления против народов Украины и России»

    Там и без Зеленского есть кого судить.
    Но главное - чтобы судить, надо победить.
    А замочить Зеленского это был бы небольшой вклад в победу.
    bayard
      bayard
      +23
      Сегодня, 06:39
      Цитата: VictorB
      замочить Зеленского это был бы небольшой вклад в победу.

      Это могло бы стать маркером , что РФ способна принимать самостоятельные решения и быть может даже когда-нибудь обретёт суверенитет .
      Но "рабам лампы" нет дела до интересов Русского Народа и в целом Народа России . Для них солнце всходит в Лондон-Сити . Победа им не нужна . Нужна Вечная Война и утилизация аборигенов будущей Хазарии .
      napalm
        napalm
        +4
        Сегодня, 07:52
        Цитата: bayard
        Вечная Война и утилизация аборигенов будущей Хазарии .

        Как сказал Соловьев, в своей передаче. Мы здесь были до вас. Да это про Хазарию. Сибирь вся узбекская так как Кучум из Бухары что-ли. Москва фино-угорская. Русским здесь нет места. Это не ваша земля. И это на полном серьезье заявляют. Уму не постижимо. Ладно я татарин, может кусочек земли оставят где жить. Ито сомневаюсь.
        bayard
          bayard
          0
          Сегодня, 08:39
          Цитата: napalm
          Москва фино-угорская.

          Я Вам страшную вещщ скажу - ДНК-анализ потомков Рюрика показал , что у него гплогруппа (условно) "фино-угорская". Хотя он потомок князя бодричей из балтийских русов .
          Цитата: napalm
          Ладно я татарин

          Да ладно Вам , слово "татарин" от слова "тать" - рубить . Это просто воинское сословие было , как казаки (пограничная стража) .
          Помните слова стиха\песни потомка Чингиз-Хана Дениса Ивановича Давыдова ?
          "Блаженной памяти мой предок Чингис-Хан
          Рубака , озорник , с аршинными усами
          На ухарском коне как вихрь перед громами
          В блестящем панцире въезжал во вражий стан
          И мощно рассекал тартарскою рукою
          Всё что противилось могущему герою ...
          Блаженный предок мой - такой же грубиян
          Как дедушка его - отважный Чингиз-Хан
          В кетмене лёгоньком среди мечей разящих
          Ордами управлял в полях войной гремящих
          Я тем же пламенем как Чингиз-Хан горю
          Как пращур мой Батый лечу на вражью прю
          Но мне-ль любезный грф в французском одеянье
          Вернуться в авангард как франту на гулянье
          Повязывать жабо , причёску поправлять
          И усачам себя "Линдором" показать
          Потомка бедного ты пожалей Батыя
          И за кетмень прими его стихи дурные ..."

          Если бы не арабское чужебесие все бы и теперь по Ясне жили (это китайцы её Ясой перекривляли) - первозданном Маздо-Яснизме (доктрина Господствующего Разума) , которую европейские тарабарщики Зороастризмом обозвали . И с которого все монотеистические потом как ереси ветвились . Только большая беда могла заставить хранителей Ясны принять ересь чужебесия . Но Иран от той ереси пал первым . И тоже до сих пор не освободился . а это - ментальное рабство . И раздробление единого прежде народа на ереси .
          Цитата: napalm
          Сибирь вся узбекская так как Кучум из Бухары что-ли.

          laughing Смешно .
          Я фотографии киргизских ханов конца 19 века смотрел . Здоровенные ярко выраженные европеоиды-арии , а жены их поголовно крохотные чуть не по пояс чинийки\китаянки . И по генетике у них так и есть - по мужской линии арийская R1А у 90% киргизов современных . Как и у крымских татар , как и у закавказских татар , как и у сибирских ... Большая часть татар после распада Империи стали называться казаками . Среди них и потомки Чингиз-Хана были , тот же род Ханжиных (Хан-Жин - Рука Царя) - прямые потомки , как и род Дениса Давыдова .
      Geosun
        Geosun
        0
        Сегодня, 09:11
        Цитата: bayard
        Это могло бы стать маркером

        Верхушку Ирана уничтожили и что стало от этого легче коалиции Эпштейна?
        А вот если бы оставили, еще не известно как бы все сложилось. Старая верхушка предпочитала создавать видимость, а не реальный отпор. Так и Зеленский, он предсказуем, при нем можно военным путем забирать свои территории и создавать буферную зону из западных областях.
    Артур Грудинин
      Артур Грудинин
      +1
      Сегодня, 06:48
      Согласен, правда фронт от этого не рухнул бы.
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:32
      VictorB
      Сегодня, 06:27

      hi Как необходимо воевать при экзистенциальных угрозах народу и Отечеству было доказано в ВОВ, а нынче показательна война ИРИ против сионистов и янки на БВ.
      На вопрос судьбы жыдонаркофюрера могут ответить только лидеры государств.
      При имеющихся возможностях вполне реально через разные структуры выкупить любого президента на примере С. Хусейна, Мадуро.
      Значит цели сохранения жизни одиозных фигур другие.
      В мире формируются треугольник сил и интересов Москва-Пекин-Фашингтон, от взаимодействия его вершин и будет зависеть будущее.
    ser-pov
      ser-pov
      -2
      Сегодня, 07:37
      Там и без Зеленского есть кого судить.
      Но главное - чтобы судить, надо победить.
      А замочить Зеленского это был бы небольшой вклад в победу.

      Если фронт начнёт рушится, кровавым клоун сразу сбежит. А вот грохнут его скорее всего его любимые партнёры - еврогейцы, ибо слишком много знает кому и сколько отваливал денюжек за продолжение поставок вооружений. А также завязаны в этом куча америкосов, начиная от террориста - гея Грэмма и т.д.
      хрыч
        хрыч
        0
        Сегодня, 08:55
        Скифы покинули Скифию из-за похолодания. Не вызревало зерно и отправились в южные страны. На Ближний Восток, в Индию, в Китай и даже Северную Африку. Последняя волна переселения народов было готско-вандальское нашествие, как ответ на последний, уже небольшой, но пик похолодания. Дальше, климат нормализовался и скифы вернулись, но там их место заняли саамы-кочевники. Хазары, как одно из скифских племен, ушедших на Юг, а также рыжие половцы поборолись за Скифию. За счет Гольфстрима северные скифы удержались на части Скифии в окрестностях Балтики и они и есть Русы. Вернулись в Скифию, продвигались до Тихого океана, встречая сопротивление тех же скифов других родов. В основном, ушедших на юг и возвращавшихся на родину с юга, т.е. хазар, половцев, печенегов и пр. Появились гибриды скифов с китайцами (не путать скифов - китаев, давших название страны) - тюрки, уйгуры и скифов с саамами - венгры, булгары и пр. Русы - северные скифы оказались сильнее южных скифов и Скифию оставили за собой. Эта Скифия и есть Хартленд по Маккиндеру и британской стратегии. Посему Соловьев может быть и прав. Нужно разбираться. Если он хазарин или из Месопотамии, но левит (южный арий с гаплогруппой R1a субклада Z93), то скиф и до проблем с малым ледниковым периодом, где-то в Скифии вылупился его пращур. Ежели у него гаплогруппа J, то он примат из африкано-аравийских краев и не имеющий к Скифии отношения.
    torbas41
      torbas41
      +1
      Сегодня, 08:16
      Совершенно верно. Можно было-бы клоуна ледорубом да по темячку, но есть одна загвоздка товарища Сталина у нас нет.
  24rus
    24rus
    +14
    Сегодня, 06:29
    Чтобы судить зеленского -надо его захватить, а это возможно при полной занятой территории украины, а таких планов нет вроде..
    Ныробский
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 07:42
      Цитата: 24rus
      Чтобы судить зеленского -надо его захватить, а это возможно при полной занятой территории украины, а таких планов нет вроде..

      Зеленский наверняка "избежит" любую возможность попасть в руки правосудия и предстать перед судом истории, даже если бы он сам хотел этого, только по той причине, что его уничтожат те, кто сегодня отгружает ему деньги, оружие и всецело поддерживает бандеровскую власть украины т к. они являются соучастниками и подельниками его преступлений.
      Они так же не заинтересованы в том, что бы он свидетельствовал против них, как и те кто засветился на острове Эпштейна были не заинтересованы в том, что бы Эпштейн свидетельствовал против них и его тупо придушили в тюремной камере.
      Поэтому целесообразность воздержания Москвы в устранении Зелепуки сильно сомнительна. На него запитано всё финансирование и реализация всех планов запада по нанесению военного и экономического ущерба России. Надо мочить этого kozla по образцу и подобию того как это делают матрасы с евреями, а не стесняться и объяснять бездействие необходимостью свершения суда. Судить можно и заочно и посмертно, было бы желание.
  Федор Соколов
    Федор Соколов
    +26
    Сегодня, 06:34
    Чушь собачья! Зеленский до сих пор жив, потому что на второй день после начала СВО в Москву срочно прилетел тогдашний премьер министр Израиля Нафтали Беннет и передал настойчивое требования сиона лично к Путину не убивать иудейского сиониста-русофоба Зеленского, иначе РФ столкнётся с куда более серьёзнами проблемами, впрочем доподлинно мы не можем знать чем он угрожал Кремлю однако по всему видно это разумело своё действие.
    matwey
      matwey
      -2
      Сегодня, 07:36
      иначе РФ столкнётся с куда более серьёзнами проблемами, впрочем доподлинно мы не можем знать чем он угрожал Кремлю однако по всему видно это разумело своё действие.

      Ну если присутствовали при это разговоре, не ужели нельзя было, сопли утереть этому Нафтали Беннет. А вообще не несите чушь про какие то там угрозы, да приезжали просили не трогать зе-бобика. Поищите на ВО, тут этих комментариев сотни и ни где не написано, что кого то там пугали. Не надо отсебячину нести.
  next322
    next322
    +12
    Сегодня, 06:36
    Депутат добавил, что есть и другие причины, по которой Зеленский не попадает в число военных целей.....
    И вот эта причина -основная,как и неубедительное проведение всей СВО.....
  pin_code
    pin_code
    +16
    Сегодня, 06:39
    Этот депутат... Такой генерал... С его высказываниями. Я не знаю почему он ещё депутат и генерал. Это прапор и не больше.
    Русич
      Русич
      -4
      Сегодня, 07:00
      Цитата: pin_code
      Это прапор и не больше.

      При чём здесь звание? У нас рядовые Героями России становятся и сержанты, и младшие офицеры...
      Звание определяет качества человека, по Вашему? Заблуждаетесь! "Минус" Вам.
      pin_code
        pin_code
        +2
        Сегодня, 08:27
        И Вам того же. Знаете... У рядового и генерала немножко разные звания, это раз. Два-рядовой может быть героем и таких тысячи, а чтобы генералу стать героем нужно быть доску своим и лизать опу руководству, либо быть просто на "правильной" стороне. Это моё личное мнение и оно может отличаться от вашего.
    Дедок
      Дедок
      +3
      Сегодня, 07:53
      Этот депутат... Такой генерал...

      на словах тигр, правда бумажный...
      а по своей сути, исходя из его высказываний:
      прапор и не больше.
      pin_code
        pin_code
        0
        Сегодня, 08:29
        Увы таких очень много. Его баталии на паркете(во всяком случае сейчас).
  Mitka
    Mitka
    +7
    Сегодня, 06:40
    Редисов, калын, валын вы уже судили?
  tank_killer156
    tank_killer156
    +3
    Сегодня, 06:42
    Все это отмазки,ЗЕ и его прихвостни у власти должны были сдохнуть 22 году сразу,и война бы кончилась бы в 22 году,а щас положили за миллион наших ребят и продолжаем класть,верховному ЗЕ нужен как гарантия что удар не будет нанесен по Кремлю и Думе,побаивается он вот и все
    Егоза
      Егоза
      +8
      Сегодня, 06:46
      Цитата: tank_killer156
      верховному ЗЕ нужен как гарантия что удар не будет нанесен по Кремлю и Думе

      Плохая это гарантия. Не убедительная. am
      tank_killer156
        tank_killer156
        +17
        Сегодня, 06:57
        Не тот Путин нами правит,тот который в 2000 г вел уничтожение боевиков на Кавказе,был жесток и целенаправлен,не тот,щас другой Путин ,свобода слова нарушена боишься что либо сказать могут привлечь, во власти после мирняка периода были жополизы и друже Шойгу который нам вселял уверенного генерала победителя,а на деле в МО крали и крадут все,половина или больше генералов так ставленники кто как лизал или подмахивал и все герои,да и гарант стол просто старым человеком у власти с 99 года,он постарел и боится принимать резких решений вот и все,а мы тут страдаем ,как он говорил, каждый год по 400к добровольцев ,на СВО 700-800 к где остальные
        Стирбьорн
          Стирбьорн
          +4
          Сегодня, 08:16
          Не тот, который закрыл в 2002 базы Лурдос и Камрань?!
    Русич
      Русич
      -7
      Сегодня, 07:04
      Цитата: tank_killer156
      щас положили за миллион наших ребят и продолжаем класть

      Ого! Откуда такая информация? Из xохлятских источников?
      tank_killer156
        tank_killer156
        +5
        Сегодня, 07:18
        с февраля по август 2022 года? Точных данных я не нашел, разумеется, но большая часть экспертов приходят к выводу, что в целом на территорию Украины вошла группировка не менее чем в 360 000 человек. Плюс не менее 60 000 человек из добровольческих частей и соединений с территории ДНР и ЛНР. То есть общая численность войск России в первой половине 2022 года на СВО колебалась в районе 400 — 420 тысяч при том, что ей противостоял противник в лице еще не ЧВК «ВСУ» НАТО, а только армии Украины численностью в 700 000 человек. Несмотря на численное превосходство в живой силе почти в 2 раза уже к началу объявления частичной мобилизации в России, армия Украины была практически уничтожена, — каждый день потери «200» и «300» исчислялись цифрой в 1 — 1,5 тысяч человек, то есть к концу сентября из 700 000 бойцов первоначальной численности осталось всего около 400 000 бойцов. Но и со стороны России потери тоже были существенными — чуть более 80 000 человек. Но в серьезно порядевшие войска Украины прибывали мобилизованные — их численность достигла почти 300 000 человек к октябрю 2022 года. Таким образом армия Украины как составляла на период начала конфликта 700 000 человек, так и продолжала оставаться в таком же численном постоянном. А армия России сократилась почти на 25%. Потому и потребовалось задействовать как ресурсы ЧВК «Вагнер», так и мобилизационные ресурсы России, — что бы хоть как-то выровнять силы.
        tank_killer156
          tank_killer156
          +2
          Сегодня, 07:23
          После окончания мер по реализации частичной мобилизации в декабре 2023 года, начался процесс мобилизации на коммерческой основе (как ее могут назвать в будущем). Итак, на добровольной основе за финансовое вознаграждение в 2023 году пришли в армию России более 350 000 человек, а в 2024 уже 450 000 человек. При этом сумма декларируемого государством вознаграждения все время увеличивалась, хотя и постепенно. И все они на СВО? Какая же тогда по численности армия Россия сейчас работает на фронтах СВО? Считаем линейно: 420 000 вошли в самом начале СВО + 300 000 мобилизованных + 70 000 сотрудников разных ЧВК + 350 000 контрактников в 2023 году + 450 000 контрактников в 2024 году = 1 590 000 человек. 1,5 миллиона человек — это та численность армии России, которая прошла СВО? Нет, разумеется. Более 70% из 350 000 заключивших контракт с МО РФ в 2023 году действительно стали участниками СВО, а это около 245 000, но менее 50% в 2024 году контактников ушли на СВО, — остальные остались дополнять войска России вне зон СВО. А это около 220 000 человек. Таким образом, если бы не было потерь, армия России в зоне СВО сейчас составляла бы 1,2 миллиона человек, но потери есть и у России тоже
          tank_killer156
            tank_killer156
            +7
            Сегодня, 07:28
            это тебе 22 -23 год ну и плюс посчитай 24-25 по 450-470к доброхотов,более миллионы это те кто не встанут за ружье,у меня 4 Апреля друг голову сложил там и найти не могут,и брат родной служит много чего говорил про все и как приходится воевать 3 ранения у него и все от дронов ,ты по селам нашим проедь посмотри на флаги и города по 30-100к жителей где работы нет а на кладбище влаги
            Bookinist69
              Bookinist69
              -4
              Сегодня, 08:42
              Вы бы лучше потерли свои комментарии. Они подпадают под уголовную ответственность. У вас заведомо ложное распространение информации и потерях ВС РФ. Я вас предупредил. Вам решать убрать вашу ложь с сайта или ждать пока СК возбудит на вас дело.
              pin_code
                pin_code
                +2
                Сегодня, 09:42
                Обоснуйте свой комментарий. Букикинист.. Й
            Русич
              Русич
              -2
              Сегодня, 08:56
              Цитата: tank_killer156
              ты по селам нашим проедь посмотри на флаги

              Ездил, виде.
              Хоронил...(((
        Дедок
          Дедок
          +2
          Сегодня, 07:59
          А армия России сократилась почти на 25%. Потому и потребовалось задействовать как ресурсы ЧВК «Вагнер»

          причины были просты: армия готовилась к Парадам и Биатлонам..
          а не к боевым действиям...
          и не парни на земле в этом виноваты, а те - кто ими взялся командовать
      pin_code
        pin_code
        +2
        Сегодня, 08:31
        Проедь по кладбища и посмотри, ленивец, вы наш...
        Русич
          Русич
          -2
          Сегодня, 08:58
          Цитата: pin_code
          Проедь по кладбища и посмотри, ленивец, вы наш...

          Во-первых, грамоту подтяните;
          во-вторых, ездил, видел и хоронил близких. Но информацию о 1 млн. погибших Вы подтвердите?
          pin_code
            pin_code
            +1
            Сегодня, 09:33
            Так вы ни на одно проедете кладбище, а на несколько. Это первое. А второе-назовите свои цифры погибших граждан России. И я не делю граждан России на русских и не русских, для меня они все русские. Кроме тех кто к нам понаехали последние 20 лет и даже не платит налогов. Замечу, у меня за последний нод налоги 650к
            Русич
              Русич
              -2
              Сегодня, 09:48
              Цитата: pin_code
              Так вы ни на одно проедете кладбище, а на несколько.

              Так я и написал
              ездил, видел
              назовите свои цифры погибших граждан России
              а я не знаю, поэтому и прошу подтвердить. Нет такой информации про 1млн.
              И я не делю граждан России на русских и не русских, для меня они все русские.
              А это Вы к чему? Я что то про нации говорил?
              Замечу, у меня за последний нод налоги 650к
              А это к чему?
              Вы не в себе, что ли?
              pin_code
                pin_code
                0
                Сегодня, 10:10
                Я не знаю, куда вы ездили и куда смотрели. И уж точно в себе, в отличие от вас.
          pin_code
            pin_code
            +1
            Сегодня, 09:36
            И почему вашу информацию в 1 млн я должен подтверждать? Обратитесь в соответствующие инстанции.
    pin_code
      pin_code
      +3
      Сегодня, 08:51
      Удар нужно нанести по лондону и базам ЯО Мелкобритов. И сразу все наладится. Ядерный удар. И даже ни кто не вякнет, даже сша. Они примут и проглотят. А макрон просто обделается. Это моё личное мнение и оно может отличаться от вашего.
    Мячик
      Мячик
      -1
      Сегодня, 09:17
      положили за миллион наших ребят
      Ну, ты и свистобол..! Солженицина начитался? А чего всего миллион-то? Больше давай, десять миллионов! Не, все сто миллионов! Тьфу на тебя!
      pin_code
        pin_code
        +2
        Сегодня, 09:47
        Ну назовите другие, точные цифры. Кто вам запрещает, ну кроме тыкания?
  Дилетант
    Дилетант
    +21
    Сегодня, 06:44
    Осенью выборы в Госдуму. Не пора ли будет ее омолодить от всяких бывших генералов, чемпионок и космонавток. Уж больно много они всякого разного несут.
    Русич
      Русич
      +2
      Сегодня, 07:08
      Цитата: Дилетант
      Не пора ли будет ее омолодить от всяких бывших генералов, чемпионок и космонавток.

      От спортсменов и артистов я бы тоже избавился. А генералы чем не угодили? У них за спиной высшее образование, академии. Не самые глупые люди. Такого образования, даже близко, нет у большинства депутатов
      Трус
        Трус
        0
        Сегодня, 07:24
        Такого образования, даже близко, нет у большинства депутатов

        И местных комментаторов, что не мешает им счетать свои мнения единственно верными.
      Дедок
        Дедок
        +2
        Сегодня, 08:02
        У них за спиной высшее образование, академии. Не самые глупые люди.

        по тому, что они говорят - этого не заметно...
      Дилетант
        Дилетант
        +2
        Сегодня, 08:07
        генерал Картаполов указал на то

        62 года. Политрук.
        5 октября 2021 года указом Президента Российской Федерации был освобождён от должности начальника Главного военно-политического управления и уволен с военной службы в связи с переходом на работу в Государственную думу
        pin_code
          pin_code
          +2
          Сегодня, 08:38
          Из него политрук, как из меня балерина.
      pin_code
        pin_code
        0
        Сегодня, 10:16
        У хенерала-академия, у капитана - опыт... Так кто генерал? Старлей на передке или хинирал в думе?
    pin_code
      pin_code
      +2
      Сегодня, 08:36
      Космонавта достоин звания - иуда российского народа. Про нее енекдоты... Брежнев отдыхает.
    Гардамир
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 09:06
      Помню ещё в начале 90х, когда не Дума а Верховный Совет. ещё тогда говорил, что Совет должен быть профессиональным. То есть депутаты, люди сюридическим и экономическим образованием.
      Такой парадокс депутаты непрофессионалы разрушили Советский Союз. А сейчас ярославские ткачихи и еврейки-фигуристки "по просьбам народа" уничтожают народ.
      Дилетант
        Дилетант
        +2
        Сегодня, 09:31
        То есть депутаты, люди сюридическим и экономическим образованием.

        А чем Вас не устраивают люди с инженерным образованием или например историки. Главное, что бы образование было настоящим, а не купленным в переходе.
        Но я в принципе против профессиональной думы. Депутаты должны сидеть в своих округах и работать со своими избирателями. И только раз в месяц, дней на 5-7 собираться в Москве на пленарные заседания. 3-4 дня работают в комиссиях, обсуждая проекты законов, которые им прислали в округ, согласовывая законы или поправки и изменения в них. Потом пару дней проходят голосования. Пректы законов или вопросы, требующие обсуждения в Думе направляются в свою комиссию или а аппарат ГД. А вот в аппарате должны быть профи - юристы, экономисты, социологи, инженеры и т.д., но они НЕ депутаты, а технический обслуживающий персонал. Ну и "вишенка" - зарплата депутата должна равняться средней по его избирательному округу + бесплатный проезд по его округу и оплата командировочных за время нахождения в Москве. Тогда в депутаты пойдут не за деньгами и связями, а люди, которые действительно хотят что-то сделать для своих избирателей.
      pin_code
        pin_code
        0
        Сегодня, 10:19
        Ну почему.. Ещё космлновтки... Как в анекдоте.. Ни чего не трогай... Накорми собак(Белку и Стрелку), не умная женщина.
    pin_code
      pin_code
      0
      Сегодня, 10:13
      Тут другой вопрос... А что это омоложение даст???
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +7
    Сегодня, 06:44
    Кроме "процесса выхода на мирное соглашение" с теми, кого президент Путин называл "шайка нацистов и наркоманов", у СВО есть какие-либо цели?

    И неужели ведущие переговоры с "шайкой" остаются государственными деятелями?
  Туре Хунд Собака
    Туре Хунд Собака
    +15
    Сегодня, 06:46
    Устранение Зеленского — это положительный момент. Такое заявление сделал политолог Сергей Михеев.

    «Что бы там ни говорили, я уверен, устранение Зеленского — это положительный момент. Зеленский — это раскрученная политическая фигура. Устранение руководителя государства и его команды — это определённый раскардаш вертикали власти»
    Русич
      Русич
      +2
      Сегодня, 07:09
      Цитата: Туре Хунд Собака
      «Что бы там ни говорили, я уверен, устранение Зеленского — это положительный момент. Зеленский — это раскрученная политическая фигура. Устранение руководителя государства и его команды — это определённый раскардаш вертикали власти»

      Наверно он прав
  123_123
    123_123
    +6
    Сегодня, 06:54
    По утверждению Андрея Картаполова, так Россия «сможет показать миру», кого Запад всё это время поддерживал.

    Очень наивно и самонадеянно. Если уж зелю так сильно контролирует и охраняет британия, что факт, то они или экстракцию его обеспечит или не даст его тушке в живом виде попасть в руки россии, зачем им информацию о его контактах отдавать россии.
    Его надо или доставать для суда и допроса сейчас или приводить в исполнение то, что он заслужил ракетами, поскольку первое выглядит затруднительным.
  Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек
    +10
    Сегодня, 06:54
    Ни в коей мере, не претендуя на "глас народа", тем не менее рискну предположить, что физическое уничтожение вокнно- политического руководства преступного режима, несомненно бы было весьма положительно воспринято прдовляющим большинством . Исключение бы составили , по всей видимости, ждуны, и всякие иные либерасты. Так, что заявления этого "генерала" мало соответствуют нашим представлениям о справедливости. Впрочем, кто музыку то заказывает?
  Висенте
    Висенте
    0
    Сегодня, 07:01
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +18
    Сегодня, 07:01
    Сидя в Госдуме, генерал Картаполов, видимо, не заметил, что "в процессе выхода на мирное соглашение" ракеты ВСУ стали добивать до Урала, а в Москве расстреляли заместителя главного российского переговорщика. Впрочем, некоторым плюй в глаза...
    Дедок
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:13
      а в Москве расстреляли заместителя главного российского переговорщика.

      расстреливают генералов...
      да и не только их...
  Deadушка
    Deadушка
    0
    Сегодня, 07:19
    судить за преступления против народов Украины и России
    - окраина сама его выбрала и сама скакала во всю прыть. Зачем за них решать?
  Правдодел
    Правдодел
    +4
    Сегодня, 07:27
    так Россия «сможет показать миру», кого Запад всё это время поддерживал.

    Какому миру сможет показать Россия и что? Тот мир, который на юге, давно и прекрасно знает, откуда у гадов руки и ноги растут и кто этим гадам помогает. А тот мир, который на западе, то им чтобы не показал, все равно будет виновата во всем Россия..
    Так, что, кому и что будем показывать и доказывать!?
  андрей мартов
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 07:40
    Кунсткамере,говорят,приготовили специальную пуленепробиваемую колбу для тела Зеленского. . . hi
  тоже-врач
    тоже-врач
    +7
    Сегодня, 07:41
    Гитлера мы не убивали, потому что преемники заключили бы сепаратный мир с Западом. Сегодня же у укров с Западом союз. Поэтому уничтожение зеленского положение России никак не ухудшит, а пользу принести может. Преемники могут на мир с нами и пойти. А не пойдут - снова уничтожить. И так до положительного результата.

    Лучше убить десять "президентов", чем терять миллион солдат.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 07:56
    Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что Россия будет обязана ударить по той стране, которая решится на передачу ядерного оружия Украине.


    У нас появился новый Верховный? и да, Обязан делать и Делать - две большие разницы.

    Картаполов? Это который нес ахинею про украинский Су-25, который якобы сбил малазийский МН-17?

    После его "отмазок" стало невозможно оправдаться, не смотря даже на 100%% факты, что ополчение и Россия в этом не участвовала, и всё это было провокацией Украины и ее западных кураторов.
    Вик_Вик
      Вик_Вик
      +1
      Сегодня, 09:57
      А вы уверены что малазийский самолёт сбили не укропы?
  Апис1962
    Апис1962
    +1
    Сегодня, 08:18
    Цитата: 24rus
    ...надо его захватить, а это возможно при полной занятой территории украины...

    При возникновении ситуации, близкой к возможному пленению Зелибобы или других участников кровавой хунты, они не кончат жизнь самоубийством как фюреры третьего рейха, а сдриснут в СШП или Израиль, где их примут и будут облизывать. За примером далеко ходить не надо: Козырев, Кох, Ходарковский, Чубайс... и нет им числа.
  Oldi
    Oldi
    +3
    Сегодня, 08:21
    Как то слишком уж сложные измышления, преподносится, как дальновидная стратегия матёрого политика, хотя на самом деле бред и попытка аргументировать ситуацию удивлённому населению. Разумный подход показывает Израиль, эффективнейшим образом вынося руководство, приемников, приемников приемников и т.д. по классике вооружённого противостояния.
  Ivan№One
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 08:21
    Очень странная у картаполова аругментация
    Даже наивная
  carpenter
    carpenter
    +2
    Сегодня, 08:22
    По утверждению Андрея Картаполова, так Россия «сможет показать миру», кого Запад всё это время поддерживал.
    Здесь генерал ошибается, Запад поставил Зеленского, и поддерживал своего ставленника. Мир и так всё знает, а слова что "Россия сможет показать всему миру", никого давно не интересует, у них "своя свадьба".
  Jovanni
    Jovanni
    0
    Сегодня, 08:52
    По утверждению Андрея Картаполова, так Россия «сможет показать миру», кого Запад всё это время поддерживал.

    Бред какой-то. А то они сейчас не знают. Сами такие. А миру надо бы было показать силу, ибо только её он уважает, а не заниматься соплежуйством... Пятый год...
  мазута
    мазута
    +1
    Сегодня, 09:02
    Странно у Трампа и Нетаньяху другое мнение и ведение боевых действий против тех,кого они назначили врагами...СВО:Демилитаризация,денационализация идут полным ходом,на пятый год бывший министр обороны у которого вся команда на нарах сидит признаёт, что любой регион России может быть атакован,налёты беспилотников продолжаются сутками,Брянская,Белгородская,Курская и Краснодарский край под постоянными обстрелами с жертвами...А тут какие то обстоятельства по которым трогать верхушку атакующего государства нельзя?!
  Мячик
    Мячик
    0
    Сегодня, 09:07
    Не нужно забывать, что последней каплей для начала СВО послужило заявление наркоманской сопли Зели о создании "грязной" ЯБ и сброса её с помощью "Мрии" на Ростов. После этого последовал наш ответ: образцово-показательный легендарный гастомельский десант с уничтожением "Мрии" и захватом спецбоеприпаса.