Депутат Госдумы назвал причины, по которым «Зеленский нужен России живым»
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что Россия будет обязана ударить по той стране, которая решится на передачу ядерного оружия Украине. Напомним, что ранее слухи о подобного рода передаче начали ходить применительно к Франции и Британии. Таким способом Париж и Лондон собираются якобы «гарантировать Украине безопасность».
В интервью ТАСС генерал Картаполов указал на то, что на самой Украине нет условий для создания ЯО. Соответственно, «если такое оружие там появляется, то это нарушение договора о нераспространении». Удар по поставщикам Картаполов называет симметричным ответом.
Здесь, вроде бы, всё логично. Но вопрос состоит ещё и в том, не окажется ли слишком поздно, если довести ситуацию до той самой передачи Киеву ядерного оружия в том или ином виде? Ведь тогда у себя на границах мы получим не просто враждебное государство, а ещё и враждебное государство с ядерной бомбой, которое оно, нет сомнения, применит.
В том же интервью депутат Госдумы РФ заявил, что Зеленский «нужен России живым». Аргументация от Картаполова звучит следующим образом: «чтобы была возможность судить за преступления против народов Украины и России». Депутат добавил, что есть и другие причины, по которой Зеленский не попадает в число военных целей.
ТАСС цитирует генерала:
По утверждению Андрея Картаполова, так Россия «сможет показать миру», кого Запад всё это время поддерживал.
Вопрос, безусловно, дискуссионный, уже ввиду того, что в мире, кому это нужно, давно знают, кого и для каких целей Запад поддерживает на Украине. А на самом Западе подход к России , при наличии или при отсутствии Зеленского, вряд ли поменяется.
