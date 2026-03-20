Нетаньяху намекнул на возможное участие Израиля в наземной операции против Ирана

Израильская армия готовится к возможной наземной операции против Ирана. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на заявление Нетаньяху.

Израильский премьер выступил с рядом заявлений на тему войны с Ираном. В частности, он заявил, что невозможно «сделать революцию» исключительно воздушными атаками, необходима и наземная составляющая. По словам Нетаньяху, существует множество вариантов наземной операции, но раскрывать какие-то подробности он отказался.



Революции не бывают с воздуха — это правда. Должна быть наземная составляющая. У этой наземной составляющей есть множество вариантов. Я позволю себе не раскрывать все эти варианты.

Про наземную операцию против Ирана говорят и в США, хотя Трамп и отрицает отправку американских военных на Ближний Восток. По его словам, США не планируют никаких действий «на земле». Однако, как неоднократно сообщали западные медиа, американцы перебрасывают в регион экспедиционный корпус морской пехоты, способный проводить десантные операции. Как предполагается, морпехи будут захватывать иранские острова в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Присоединится ли к США в наземной операции Израиль, узнаем в ближайшее время. Однако такая перспектива кажется сомнительной. Слишком далеко от самого Израиля, да и риск потерь слишком большой.
26 комментариев
  1. Висенте
    +1
    Сегодня, 06:52
    После иранского ракетного удара по Хайфе и Кирьят-Шмоне в этих городах начались масштабные отключения электроэнергии.Железный купол в очередной раз не преуспел в отражении атаки.По всему жителям Израиля стоит задуматься о своей эвакуации из страны по примеру Украины, ведь территория Израиля небольшая а средства ПВО не обеспечивают безопасности не то что объектовгражданских а и военных
    1. ser-pov Звание
      +3
      Сегодня, 07:47
      По всему жителям Израиля стоит задуматься о своей эвакуации из страны по примеру Украины, ведь территория Израиля небольшая а средства ПВО не обеспечивают безопасности не то что объектов гражданских а и военных

      Израильтяне очень поддерживали Нетаньху в части ударов по Ирану, так что пожинают то что посеели и совсем их не жалко. Или как по В.Высоцкому - "..там наполовину наш народ "?
      1. Висенте
        +2
        Сегодня, 07:50
        там на четверть бывший наш народ да...жалко-не жалко, это люди...
        1. ser-pov Звание
          +1
          Сегодня, 08:04
          В хохлян. дии тоже люди и ВС России не бьёт по гражданским, зато кровавый клоун не гнушается ни чем и вместе с мелкобриташками именно бьёт по мирному населению России, так же как и Израиль. Напомню, чтобы убить секретаря нац.безопасности Ирана они снесли целый квартал.
        2. Denis_999 Звание
          +2
          Сегодня, 08:06
          Они в своё время СДЕЛАЛИ ВЫБОР. Серьёзный выбор. Выбор НА ВСЮ ЖИЗНЬ. Никто их НЕ заставлял его делать. Выбрали умом и сердцем страну, НЕ дружественную СССР/России.

          Надеюсь, наше руководство с дуру не начнёт для них спасательные операции.
    2. Энный Звание
      +2
      Сегодня, 08:26
      А свободно ли всех там выпускают еще вопрос
    3. ZovSailor Звание
      -2
      Сегодня, 09:20
      hi По слухам Бэня уже неоднократно был замочен, даже если не так, скоро свои же сионисты прикопают.
      А против иранского народа у сионистов и янки сил недостаточно, одни бравады.
      Победы иранскому народу в войне против сионистов и янки!
      am angry
      1. Висенте
        0
        Сегодня, 09:25
        не всё так просто, и американцы сейчас ведут себя достаточно грамотно, они выжидают...а Иран не Россия- их ресурсы, возможности, суммарный потенциал ограничены...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +2
    Сегодня, 06:52
    Присоединится ли к США в наземной операции Израиль, узнаем в ближайшее время. Однако такая перспектива кажется сомнительной. Слишком далеко от самого Израиля ❞ —

    — Ну так сами США ещё дальше, и ничего ...
  3. Наган Звание
    -5
    Сегодня, 06:54
    Да? Тут уже несколько дней отдельные участники бьют себя пяткой в грудь, доказывая, что Нетаньяху - продукт фантазии ИИ. А гляди-ка, живой. Чего не скажешь про Хаменеи, и не только старшего.
    1. Denis_999 Звание
      +2
      Сегодня, 07:16
      А что толку? Хоть и жив, а durak-дураком ( хотя в прошлом был спецназером ). Развели его на пару с Донни бритиши как фраеров, а Биби и рад купиться ( в тюрьму НЕ хочет, понимаем ;). Наземная операция. Ну-ну, ну-ну...
    2. matwey Звание
      +1
      Сегодня, 07:50
      А гляди-ка, живой. Чего не скажешь про Хаменеи, и не только старшего.

      Ну да как живой на фото. А вот в роликах отснятых как то странно всё, но то что один галстук один костюм, да и помещение одно только с разных ракурсов. Шкериться на верное, на него полная охота открыта, на верное с Максимом пугачёвым тоже в болгарии дом выбирает.
    3. Ныробский Звание
      +1
      Сегодня, 07:54
      Разница в том, что Хаменеи не ставил такой задачи как убийство Нетаньяху и других представителей израильской власти и не совершал это убийство вероломно, используя фактор внезапности. А вот Нетаньяху это сделал подло и внезапно, когда этого никто не ожидал.
      С таким же успехом можно похвалить десятиклассника который ворвался в спальню детского садика и навалял пинков всем детишкам ясельной группы. Герой, чё уж там.
  4. Дядя Сэм_2 Звание
    -1
    Сегодня, 06:55
    А разве Биби жив? Говорят, он - того... Фффсё! hi
    А показывают нейронку...
    1. Юн Клоб Звание
      -1
      Сегодня, 07:25
      Возможно Биби уже мертв, но тогда от его имени готовится что-то, чтобы потом на него списать. Например ядерный удар по Ирану, или появление ядерного оружия на Украине.
  5. Livonetc Звание
    +1
    Сегодня, 07:02
    "Нетаньяху намекнул на".
    И пойдут израилетяне на...
    И весь Ближний Восток пойдёт на...
    И на долгие годы весь регион будет в крови и разрухе...
    И жизни никому уже не будет...
    А все по воле двух гнид прежде всего.
    Биби и Донни...
  6. Егоза Звание
    0
    Сегодня, 07:06
    А шо? Еврейский народ жить не может без революций?
    1. роман66 Звание
      +4
      Сегодня, 07:18
      Без чужих... Своих не надо...
    2. napalm Звание
      +1
      Сегодня, 07:26
      https://youtu.be/nu3XiE-gyOY?si=Wct4TTaB2Mk95K97 Не знаю, Ютуб, откроется или нет у вас. Но посмотреть нужно.
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        0
        Сегодня, 07:33
        "Богоизбранный" немного переборщил с количеством рабов на одно рыло... stop
  7. Вадим С Звание
    +2
    Сегодня, 07:15
    Как понять "биби заявил"? Вчера же показали несколько кадров разные источники что он все, в госпитале а то и все, готов!
  8. Борис Сергеев Звание
    +3
    Сегодня, 07:17
    Революций не бывает не только с воздуха, но даже и при "наземной составляющей", у которой совсем другое название- "интервенция"
  9. Matsur Звание
    -1
    Сегодня, 07:57
    Ирану бы не прозевать момент подхода американцев. Надеюсь им подскажут. Хотя вряд ли большая лохань рискнет подойти. Будет десант на катерах?
  10. Earl Звание
    -1
    Сегодня, 08:19
    В Иране боевых еврейцев ждет горячий приём.
  11. gribanow.c Звание
    0
    Сегодня, 08:48
    В Израиле нужна революция, чтобы простой народ, простые евреи, пришли к власти, а правящих элит у них не было бы bully
  12. gridasov Звание
    0
    Сегодня, 09:08
    Вопрос не только в том, что процесс идёт и его не остановить, но и в том, что уже свершилось и исправить это уже нельзя. Мир уже в процессе новых алгоритмов развития, а значит и выживут те кто быстрее осознают эти изменения и предопределят действиями свою жизнеспособность. И эта жизнеспособность определёна тем, что необходимо видеть и осознавать реальность, а не жить в иллюзия.