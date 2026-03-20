Нетаньяху намекнул на возможное участие Израиля в наземной операции против Ирана
Израильская армия готовится к возможной наземной операции против Ирана. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на заявление Нетаньяху.
Израильский премьер выступил с рядом заявлений на тему войны с Ираном. В частности, он заявил, что невозможно «сделать революцию» исключительно воздушными атаками, необходима и наземная составляющая. По словам Нетаньяху, существует множество вариантов наземной операции, но раскрывать какие-то подробности он отказался.
Революции не бывают с воздуха — это правда. Должна быть наземная составляющая. У этой наземной составляющей есть множество вариантов. Я позволю себе не раскрывать все эти варианты.
Про наземную операцию против Ирана говорят и в США, хотя Трамп и отрицает отправку американских военных на Ближний Восток. По его словам, США не планируют никаких действий «на земле». Однако, как неоднократно сообщали западные медиа, американцы перебрасывают в регион экспедиционный корпус морской пехоты, способный проводить десантные операции. Как предполагается, морпехи будут захватывать иранские острова в Персидском заливе и Ормузском проливе.
Присоединится ли к США в наземной операции Израиль, узнаем в ближайшее время. Однако такая перспектива кажется сомнительной. Слишком далеко от самого Израиля, да и риск потерь слишком большой.
