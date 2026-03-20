Израиль поднимал истребители, чтобы те не попали под ракетный удар на базах ВВС

Израильские истребители были вынуждены минувшей ночью подниматься в воздух с военных аэродромов. Использовались боевые самолёты, официально, в попытке перехвата иранских ракет, которые атаковали в ночь на пятницу различные районы Израиля. Также взлёт был обусловлен опасением попадания большого числа истребителей ВВС ЦАХАЛ под удар прямо на аэродромах.

Поступает информация о новых ракетных ударах Ирана по Хайфе. Цель – промышленный район третьего по величине израильского города. Напомним, что накануне в результате удара был поражён крупнейший израильский НПЗ, расположенный в Хайфе. КСИР заявил, что использовал для этого ракету «Насралла» - впервые.



Тем временем в Иране заявили о том, что Израиль готовит серию операций «под чужим флагом». Представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что израильские войска планируют нанести удары по объектам крупнейшей нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. В КСИР отмечают, что это будет использовано в попытке обвинить Иран «в безосновательной атаке на энергетические объекты стран региона».

На этом фоне в мире обсуждается заявление Биньямина Нетаньяху. В своей речи он заявил, что, по сути, добро, у которого нет оружия в руках, не имеет смысла.

Израильский премьер:

У Иисуса Христа нет никакого преимущества перед Чингисханом. Потому что если ты достаточно силён, безжалостен и могущественен, то и зло победит добро.

По версии Нетаньяху, сила – в данном случае основа. Иначе «добро» не победит.

Это вызвало критику со стороны христианских общин, которые заявили, что сама суть христианства ничего общего не имеет с философией и «логикой» израильского премьера. Также некоторые эксперты отметили, что Нетаньяху уже дошёл до того, что сравнивает себя с мессией.
  1. Комментарий был удален.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    -1
    Сегодня, 06:59
    ❝ КСИР заявил, что использовал для этого ракету «Насралла» - впервые ❞ —

    «Насралла» впервые, и дальше продолжит ...
    1. ser-pov Звание
      +3
      Сегодня, 07:54
      Я офигеваю этот фашист Нетаньху считает себя добром? Гадены.ш кровавый, 20 тысяч детей только в Газе убили.
  3. kosmozoo Звание
    +1
    Сегодня, 06:59
    В свое время китайцы боролись так с воробьями. Поднимали в воздух и не давали приземлиться. Результат положительный - воробьев не осталось.
    1. Livonetc Звание
      +2
      Сегодня, 07:14
      Для тауого варианта необходима непрерывная серия продуманных ударов.
      Мой знакомый с западной Украины, бывший военный авиатехник.
      Проживает в зоне расположения аэродроиа и прилегающих баз там, гле пприодически ховаются Ф16.
      Сообщал что как только какая либо воздушная угроза самолёты сразу вхлетают и перебазируются.
      Кстати ссмолётов не так уж и мало у скаклов осталось и не толькл Ф16.
      А вот пилоты и другие категории либо ярые юнцы либо очень возрастные.
      По поводу погонять самолеты идея имеет место быть.
      Бесконечно в небе не зависнуть.
      В какой то момент может и совпасть посадка борта и прилёт баллистики или беспилотника, прорвавшихся через ПВО/ПРО..
      1. RuAbel Звание
        +1
        Сегодня, 07:39
        У нас тоже раньше самолёты периодически взлетали и кружились над окрестностями. Потом убрали подальше, от греха. Теперь только транспортники изредка садятся.
    2. Дедок Звание
      0
      Сегодня, 09:37
      Результат положительный - воробьев не осталось.

      результат был отрицательный: насекомые съели урожай...
  4. Наводлом Звание
    +1
    Сегодня, 07:04
    Израильское "добро" - оно такое.
    С дулей в кармане и ножом за пазухой.
  5. tank_killer156 Звание
    +2
    Сегодня, 07:06
    Фашист израильский крыша едет утырок,при чем тут ИИСУС ХРИСТОС ,ты к какому боку к нему пристраиваешься басурманин нечистый и грязный,гореть тебе в АДУ и всему твоему поколению ,дитее убийца
    1. bober1982 Звание
      0
      Сегодня, 07:27
      Цитата: tank_killer156
      Фашист израильский крыша едет утырок

      Наверное возомнил себя машиахом,вот и осмелел,у сионистов компания хорошая подобралась,нынешний американский министр обороны Хегсетт - христианский сионист (?!),и такие существуют в нашем беспокойном мире.
  6. Denis_999 Звание
    0
    Сегодня, 07:09
    Это так по-иудейски!:)))

    Когда надо, когда уже "кончился текст", вспомнить пророка, который пришёл спасать, нее, не русских, не европейцев, который пришёл спасти ТВОЙ народ, чтобы потом не народились всякие Нетаньяху, Бен-Гвиры и прочие, способные угробить из-за своих хотелок собственную страну. Пророка, которого потом сами "спасаемые" и предали...

    Израильтосы у нас, значица, теперь христиане! Во как. А потомки зороастрийцев у Биби идут как полчища монголов...

    Сказочник лопоухий.
  7. Борис Сергеев Звание
    +5
    Сегодня, 07:13
    Нетаньяху, фактически, цитирует чикагского мафиози Аль Капоне о том, что доброе слово с пистолетом может сделать больше, чем просто доброе слово. Вот и весь уровень госдеятелей Израиля.
  8. Наган Звание
    0
    Сегодня, 07:14
    «На исходе века взял и ниспроверг
    Злого человека добрый человек.
    Из гранатомёта — шлёп его, кoзлa!
    Стало быть, добро-то посильнее зла...    » - Евгений Лукин
    1. cpls22 Звание
      +1
      Сегодня, 08:53
      Цитата: Наган
      Евгений Лукин

      Лучше Станислава Куняева вспомните, его "добро с кулаками" и собственное дополнение к нему через три года..
  9. Вадим С Звание
    +2
    Сегодня, 07:21
    То погиб биби, то ранен, то ии всесто него выступает, теперь опять живой, ничего не понятно.
    1. Миха1981 Звание
      +1
      Сегодня, 07:46
      Если он на камеру это цитировал это одно, жив, а если просто передали текст, то подозрительно.
    2. cpls22 Звание
      0
      Сегодня, 09:47
      Цитата: Вадим С
      То погиб биби, то ранен, то ии всесто него выступает, теперь опять живой, ничего не понятно.

      Да, вот это приплетение исторических фигур как-то не вяжется с публичной лексикой политика. А вот ИИ мог такое слепить, если ему дали весь корпус высказываний имитируемого человека, а не только публичные.
  10. Виктор Сергеев Звание
    +3
    Сегодня, 07:22
    Израиль - всемирное зло. Нитаньяху обычный еврейский нацист, все в стиле израильской религии: есть иудеи, а все остальные так, нелюди.
  11. Wildcat Звание
    0
    Сегодня, 07:28
    laughing lol laughing lol laughing lol Ну да, а то саудиты сами не разберутся, откуда им прилетает: "если в кране нет воды, если даже нефти нет - её выпили ....".
    laughing lol laughing lol
  12. Earl Звание
    +1
    Сегодня, 08:25
    У еврейского фюрера крыша потекла. Интересно, почему каждый фюрер оказывается бесноватым? Положение обязывает что ли?!
  13. Аркадий007 Звание
    0
    Сегодня, 08:51
    А кто ж предупредил Израиль что ракеты летят по аэродромам?
    Предатели есть всегда.
  14. Prapor Звание
    -1
    Сегодня, 09:07
    банальная мысль возникает - вот такие хитропопые подняли самолеты, а вот в этот момент и нужно раздолбать все ВПП на аэродромах, чтобы этим самолетам некуда было присесть... Вот так надо по уму делать, а потом посмотреть куда же они денутся, когда топливо на нулях будет.... Может ли F35 присесть на условно любой автобан? или нет?
  15. solar Звание
    0
    Сегодня, 09:39
  16. alovrov Звание
    0
    Сегодня, 09:41
    Ветхозаветный народ зачастую очень прямолинеен. Казалось бы всё понятно - империя Чингисхана просуществовала примерно 200 лет, а христианству более 2000 лет. Но тем не менее - не понимают.
    Хотя в целом цитата сплагиатена с "Папа римский? А сколько у него дивизий?" тов. Сталин (тм).
    1. Магог_ Звание
      0
      Сегодня, 10:12
      Христос жил в 12 веке. Империя Чингисхана - наследие Всемирной Империи ( в литературе встречается под названием "Византия" ). Чингисхан, его брат Батый - родственники Христа. Ордынские войска выступали под знамёнами с изображением лика Спасителя ( "знамя" от слов "знамение, преображение"... Христа ). Империя распалась в начале 17 века и просуществовала около 700 лет. После Великой Смуты остались наиболее крупные осколки прежнего Всемирного государства ( империя - первое государство на Земле ) : Великая Тартария и Османская ( Оттоманская ) империя. Таковы факты - остальное сказки...