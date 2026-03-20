Израиль поднимал истребители, чтобы те не попали под ракетный удар на базах ВВС
Израильские истребители были вынуждены минувшей ночью подниматься в воздух с военных аэродромов. Использовались боевые самолёты, официально, в попытке перехвата иранских ракет, которые атаковали в ночь на пятницу различные районы Израиля. Также взлёт был обусловлен опасением попадания большого числа истребителей ВВС ЦАХАЛ под удар прямо на аэродромах.
Поступает информация о новых ракетных ударах Ирана по Хайфе. Цель – промышленный район третьего по величине израильского города. Напомним, что накануне в результате удара был поражён крупнейший израильский НПЗ, расположенный в Хайфе. КСИР заявил, что использовал для этого ракету «Насралла» - впервые.
Тем временем в Иране заявили о том, что Израиль готовит серию операций «под чужим флагом». Представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что израильские войска планируют нанести удары по объектам крупнейшей нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. В КСИР отмечают, что это будет использовано в попытке обвинить Иран «в безосновательной атаке на энергетические объекты стран региона».
На этом фоне в мире обсуждается заявление Биньямина Нетаньяху. В своей речи он заявил, что, по сути, добро, у которого нет оружия в руках, не имеет смысла.
Израильский премьер:
По версии Нетаньяху, сила – в данном случае основа. Иначе «добро» не победит.
Это вызвало критику со стороны христианских общин, которые заявили, что сама суть христианства ничего общего не имеет с философией и «логикой» израильского премьера. Также некоторые эксперты отметили, что Нетаньяху уже дошёл до того, что сравнивает себя с мессией.
Информация