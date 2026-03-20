Киев перебрасывает под Сумы подразделения ГУР и ССО, пытаясь остановить ВС РФ

Российские войска продолжают развивать наступление в Глуховском районе Сумской области, после освобождения села Сопычь штурмовые подразделения группировки «Север» пошли вперед. Противник пытается остановить продвижение ВС РФ, перебрасывая на данный участок фронта имеющиеся резервы.

Командованию ВСУ не хватает обычной пехоты, на Сумском направлении в бой брошены подразделения ГУР МО Украины, ССО и беспилотных систем с задачей остановить продвижение российских штурмовых подразделений, наступающих в Глуховском районе. Наши применяют авиацию, артиллерию и беспилотники, нанося удары по переброшенным резервам противника.



Противник пытается остановить продвижение Северян в Глуховском районе за счет переброски на данный участок фронта подразделений ГУР, ССО и 414 бригады «Птахи Мадьяра». Северяне наносят поражение по резервам противника, не позволяя врагу перебросить личный состав к линии боевого соприкосновения.

Согласно имеющейся информации от российских ресурсов, за последние сутки ВС РФ в Глуховском районе продвинулись на двух участках, несмотря на противодействие противника. Данный участок фронта относительно новый, нашим удалось взять несколько приграничных сел, после чего уже началось продвижение вглубь территории.



Как пишут украинские ресурсы, российские войска продолжают растягивать оборону ВСУ.
  Livonetc
    Сегодня, 07:19
    "перебрасывает под Сумы подразделения ГУР и ССО,"
    Подобные цели должны являться приоритетными к уничтожению.
    И не стоит жалеть на них выделения под эту задачу дополнительгых серьезных ресурсов.
  Висенте
    Сегодня, 07:25
    Через 4 года СВО очевидно что заявленные цели Запада по нанесению военного поражения Росии полностью провалены.Более того теперь в планах руководства Европы готовиться к ведению бооевых действий непосредственно с РФ.Названа даже дата конца БУ, как они себе считают-не позже 2029-го года. ВСУ всего лишь наёмные силы Нато, выполняющие их задачи. В добрый путь согласно очередного плана Запада...
    Мячик
      Сегодня, 08:45
      Пока успешное уничтожение сил НАТО идёт на украинской территории России - это одна война (методы, оружие, тактика и т.п.). А, вот, когда европейцы к 2029 году натянут памперсы и наскочат всей своей безмозглой шайкой - война будет совсем другой. Короткой и фатальной для европейцев.
      Висенте
        Сегодня, 08:49
        судя по кропотливой подготовке нашего ВПР и ВПК именно так, ядерное оружие весьма вероятно задействовать не планируют
        Prapor
          Сегодня, 09:03
          вот как раз сейчас старое выражение "заработать на орехи" прям стало иметь новые смыслы....
          Висенте
            Сегодня, 09:20
            Орешник, да...Уже очень понравился и вызвал ажиотаж
      Аль Манах
        Сегодня, 09:41
        А, вот, когда европейцы к 2029 году натянут памперсы и наскочат всей своей безмозглой шайкой - война будет совсем другой. Короткой и фатальной для европейцев.

        Да, с большой шайкой европейцев мы легко справимся, гораздо быстрее, чем с малочисленной шайкой бандеровцев.
  Ruswolf
    Сегодня, 09:10
    Командованию ВСУ не хватает обычной пехоты, на Сумском направлении в бой брошены подразделения ГУР МО Украины, ССО и беспилотных систем

    Думаю что обычного "мяса" у них хватает.
    Киеву нужны хоть маленькие но победы. Им нужно чем то вернуть к себе доверие ЕС и США, показав, что они чего то могут, но им для этого надо ...... деньги, оружие и так далее.
    Вот и пытаются хот чем то ... хоть что то, пусть и на один раз и не надолго..... но хоть что то показать.