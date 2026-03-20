Киев перебрасывает под Сумы подразделения ГУР и ССО, пытаясь остановить ВС РФ
Российские войска продолжают развивать наступление в Глуховском районе Сумской области, после освобождения села Сопычь штурмовые подразделения группировки «Север» пошли вперед. Противник пытается остановить продвижение ВС РФ, перебрасывая на данный участок фронта имеющиеся резервы.
Командованию ВСУ не хватает обычной пехоты, на Сумском направлении в бой брошены подразделения ГУР МО Украины, ССО и беспилотных систем с задачей остановить продвижение российских штурмовых подразделений, наступающих в Глуховском районе. Наши применяют авиацию, артиллерию и беспилотники, нанося удары по переброшенным резервам противника.
Противник пытается остановить продвижение Северян в Глуховском районе за счет переброски на данный участок фронта подразделений ГУР, ССО и 414 бригады «Птахи Мадьяра». Северяне наносят поражение по резервам противника, не позволяя врагу перебросить личный состав к линии боевого соприкосновения.
Согласно имеющейся информации от российских ресурсов, за последние сутки ВС РФ в Глуховском районе продвинулись на двух участках, несмотря на противодействие противника. Данный участок фронта относительно новый, нашим удалось взять несколько приграничных сел, после чего уже началось продвижение вглубь территории.
Как пишут украинские ресурсы, российские войска продолжают растягивать оборону ВСУ.
