Второй десантный корабль с морпехами США отправляется на Ближний Восток

Пока Трамп заявляет, что не планирует никаких наземных операций против Ирана, командование ВС США готовит к отправке на Ближний Восток второй десантный корабль. Как сообщает телеканал NBC, Пентагон ускоряет отправку военных из-за ситуации с Ормузским проливом.

США увеличивают свою группировку на Ближнем Востоке, отправляя дополнительные силы. По имеющейся информации, в ближайшее время на Ближний Восток отправится десантный корабль USS Boxer, на борту которого разместится 11-й экспедиционный отряд морской пехоты (MEU) из Сан-Диего. Данный корабль доставит к Ирану примерно 2,2 тысячи морских пехотинцев.



Но и на этом командование ВС США не остановится, планируется отправка как минимум еще одного десантного корабля с морпехами на Ближний Восток. Пока подробностей нет, но они должны появиться в ближайшее время.

США ускоряют размещение тысяч дополнительных матросов и морских пехотинцев на Ближнем Востоке.

Десантно-штурмовой корабль USS Boxer пойдет к Ирану не в одиночестве, его будут сопровождать как минимум два боевых корабля, которые затем присоединятся к американской группировке.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают на Ближний Восток морпехов из Японии, десантный корабль должен прибыть к Ирану на следующей неделе. Пока неясно, как и где будут действовать американские морские пехотинцы, есть вариант с захватом иранских островов, но это только предположения.
  1. Висенте
    Сегодня, 07:42
    Вчера задействованный в операции против Ирана американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на базе США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на центральное командование ВС США.
    По словам представителя командования Тима Хокинса, истребитель перед посадкой совершал боевую миссию над Ираном. После получения удара F-35 был вынужден сесть на американской базе на Ближнем Востоке, без уточнения на какой именно. Командование ВС Ирана заявило что удар по американскому истребителю нанесён комплексом ПВО Хааким 2
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 07:44
    ❝ Десантно-штурмовой корабль USS Boxer пойдёт к Ирану не в одиночестве, его будут сопровождать как минимум два боевых корабля ❞ —

    — Главное, чтобы прачечная не подвела ...
    1. Аркадий007 Звание
      Сегодня, 08:54
      Не в коня корм, потому и туалеты ломаются, а может просто бздёж нападает, ввиду возможного получения сдачи.
    2. ZovSailor Звание
      Сегодня, 09:47
      ZovSailor
      Сегодня, 07:44
      Главное, чтобы прачечная не подвела

      hi Гробовых дел мастера- Безенчуки с ритуальными бюро сионистов и янки тоже не бездействуют, обновляя ценники и расширяя перечень услуг, применяя Инкотермс с сервисом под ключ.
  3. андрей мартов Звание
    Сегодня, 07:51
    "Везут в Персию мясо кораблями за тысячи вёрст. . .чтоб сгинуло оно мгновенно в пучине вод"-из предсказаний одной бабки. . . winked
    1. topol717 Звание
      Сегодня, 08:46
      КСИР насчитывает 200 000 штыков. даже если потери будут 1:10 то армии США надо минимум 20 000 солдат. А на 1ом корабле всего то 2 500.
  4. matwey Звание
    Сегодня, 07:57
    А как они высаживаться будут их же на верное с хлебом солью встречать будут? И на верно прямо на подходе.
    1. Андрей Малащенков Звание
      Сегодня, 08:09
      Как уже писал здесь для высадки и наземной операции против Ирана нужно без малого миллион солдат - поэтому эти войска тащат на ближний восток вовсе не против Ирана а против своих же союзников (аля Кувейт , Саудитов) что бы те не дай боже не взбунтовались против СШП ...
  5. drags33 Звание
    Сегодня, 08:00
    А канализацию на судах проверили? Все работает? А то ведь нагрузка на нее будет большая, особенно, когда подойдут ближе к Ирану....
  6. Грац Звание
    Сегодня, 08:02
    я так понимаю янки всё таки решили провести локальную операцию и захватить какую то точку, кстати возможно и не в Иране, а в Ливане.
    1. carpenter Звание
      Сегодня, 08:08
      Цитата: Грац
      захватить какую то точку, кстати возможно и не в Иране, а в Ливане.

      Трамп Ливан оставил на съедение Нетаньяху. Два брата шакальей породы.
    2. LAlexAlex Звание
      Сегодня, 08:19
      Ну локальную, там уже вряд ли получится успешно.
      Все вполне может закончиться ядеркой по Ирану либо смириться с поражением.
    3. topol717 Звание
      Сегодня, 08:48
      Скорее не точку, а плацдарм с которого можно контролировать Ормуз. США не могут себе позволить что бы пролив оставался закрытым.
  7. carpenter Звание
    Сегодня, 08:05
    Пока Трамп заявляет, что не планирует никаких наземных операций против Ирана

    Трамп это - волк в овечьей шкуре, на словах миротворец, а на деле бандит с большой дороги.
    1. Nexcom Звание
      Сегодня, 08:10
      да он уже сам себе не верит что он миротворец...
  8. kosmozoo Звание
    Сегодня, 08:12
    Пентагон ускоряет отправку военных из-за ситуации с Ормузским проливом.
    Американцы очень желают вляпатся в операцию "спасение рядового Райна 2".
    Только пурген спасет морпехов от неминуемой гибели.
  9. Earl Звание
    Сегодня, 08:14
    Если будет еще один десантный корабль, то всего получится 7500-8000 морпехов. Жирная цель для кассетных боеприпасов. Когда их размолотят, Трамп снова заявит, что так нечестно?!
    1. Наводлом Звание
      Сегодня, 08:26
      Что Wasp, что America берут на борт до 1900 десанта.
      Это и есть численность экспедиционного отряда.
      Количество перевозимой пехоты можно увеличить только в ущерб условиям обитания.
      Когда речь идёт о переходе через океан и полной неизвестности на месте это было бы крайне опрометчиво.
  10. Azim77 Звание
    Сегодня, 08:16
    Если у Ирана действительно есть запас бпла и ракет, о котором сообщают и производство идёт усиленными темпами, то получается Иран и без ЯО смог создать сдерживающий фактор и это сейчас демонстрирует. США и Израиль опоздали. Им просто нужно признать этот факт.. Кстати еще Иран продемонстрировал для чего и как можно применять Орешник.
    1. sagitovich Звание
      Сегодня, 09:03
      Кстати еще Иран продемонстрировал для чего и как можно применять Орешник.

      Мы что то упустили?
      1. Azim77 Звание
        Сегодня, 09:17
        Не думаю. Название привел как аллегорию. У Ирана есть свои плюс минус аналоги. И их применение по болевым точкам противника хорошо демонстрирует.
  11. Сангвиний Звание
    Сегодня, 08:17
    То есть в сухом остатке мы имеем, 2 АДГ...одна под началом УДК Триполи(тип Америка), вместе с ним ДВКД типа Сан-Антонино 1 или 2 вымпела(USS San Diego (LPD-22) и аналогичный USS New Orleans (LPD-18)). Вторая АДГ это УДК Боксер(типа Уосп), один ДТКД типа Уидби-Айленд USS Comstock (LSD-45) и 1 ДВКД типа Сан-АнтониоUSS Portland (LPD-27)
    1. Наводлом Звание
      Сегодня, 08:52
      У перечисленных кораблей возможность по перевозке десанта превышает 6000 человек.
      1. Сангвиний Звание
        Сегодня, 09:20
        В общем и целом да.
        Как по мне, интересно будет поглядеть, на то как американцы будут осуществлять высадку, если до этого дойдёт, в тактическом плане
        1. Дырокол Звание
          Сегодня, 10:04
          Вертолетами и конвертопланами. Захватят плацдарм, расчистят подход к берегу от мин (если есть), выгрузят технику, и пойдут вдоль берега. Сейчас много говорят про остров Харк, но скорее всего это обманка. Там на южном побережье мест для высадки полно.
          1. Сангвиний Звание
            Сегодня, 10:27
            А мне кажется, будет попытка взять под контроль остров Кешм и прилегающие к нему мелкие островки, с целью контроля пролива и выходов из ВМБ Бендер-Аббаса, на большую землю, же я думаю не станут соваться, не те силы.
      2. Victor19 Звание
        Сегодня, 09:56
        Надеюсь идут к своей Цусиме.
    2. Дырокол Звание
      Сегодня, 10:07
      Непонятно зачем старика потащили на войну, у них San Antonio полно, они куда крупнее и вместительней. Да и лучше однотипные корабли использовать, чем солянку.
  12. al3x Звание
    Сегодня, 08:18
    Потопить бы на пути эту лоханку. Отличная братская могила для педосни
  13. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 08:20
    Интересно США что то новое придумали в проведении морского десанта ?
    Классика - десант на берегу должен встречать только мёртвый противник , не не слышали ?Это на какую глубину надо наносить обезоруживающий удар.
  14. Denis_999 Звание
    Сегодня, 08:30
    Вокруг Донни СЛИШКОМ МНОГО сомневающихся союзников, ждущих активных действий САМОГО "хозяина". На "зонтик" ПВО надежды уже нет даже у курдов, поэтому надобно пристыдить и "пришпорить" шакалят СОБСТВЕННЫМ - сухопутным - примером.

    В-общем, ждём эпического побоища. И да, возможных ударов ТЯО ( мстя за реки звёздно-полосатой и магендавидовской крови ) по территории Ирана.

    Ну, а котики на Альбионе будут лишь радостно потирать лапки и пить чай с печеньками.
  15. Livonetc Звание
    Сегодня, 08:48
    "Второй десантный корабль с морпехами США".
    Интересно.
    И как они планируют десантироваться?
    На какое расстояние расчитывают целыми подойти?
    Надеются вертушками как в Венесуэлле?
  16. Хамзат-41 Звание
    Сегодня, 08:59
    Это означает то что Звездно-полосатые втягиваются в длительную войну!
  17. solar Звание
    Сегодня, 09:30
    десантный корабль USS Boxer

    УДК типа Уосп с доковой камерой для высадки десанта. Могут базироваться Ф-35 и конвертопланы.