Второй десантный корабль с морпехами США отправляется на Ближний Восток
Пока Трамп заявляет, что не планирует никаких наземных операций против Ирана, командование ВС США готовит к отправке на Ближний Восток второй десантный корабль. Как сообщает телеканал NBC, Пентагон ускоряет отправку военных из-за ситуации с Ормузским проливом.
США увеличивают свою группировку на Ближнем Востоке, отправляя дополнительные силы. По имеющейся информации, в ближайшее время на Ближний Восток отправится десантный корабль USS Boxer, на борту которого разместится 11-й экспедиционный отряд морской пехоты (MEU) из Сан-Диего. Данный корабль доставит к Ирану примерно 2,2 тысячи морских пехотинцев.
Но и на этом командование ВС США не остановится, планируется отправка как минимум еще одного десантного корабля с морпехами на Ближний Восток. Пока подробностей нет, но они должны появиться в ближайшее время.
Десантно-штурмовой корабль USS Boxer пойдет к Ирану не в одиночестве, его будут сопровождать как минимум два боевых корабля, которые затем присоединятся к американской группировке.
Ранее сообщалось, что США перебрасывают на Ближний Восток морпехов из Японии, десантный корабль должен прибыть к Ирану на следующей неделе. Пока неясно, как и где будут действовать американские морские пехотинцы, есть вариант с захватом иранских островов, но это только предположения.
