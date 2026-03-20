Зарубежная пресса: на базе Али-Салем удар нанесён по самолётам Кувейта и Италии
Зарубежная пресса пишет о результативном ударе по авиабазе Али-Салем в Кувейте. Атакована база была с применением беспилотников. Судя по всему, иранских.
Информационная служба Clash Report, ссылаясь на спутниковые снимки, утверждает, что в результате прилётов БПЛА по указанной военной базе были уничтожены три истребителя Eurofighter Typhon ВВС Кувейта, ещё два самолёта – ВВС Италии – получили повреждения.
В других источниках говорится, что повреждения получила и инфраструктура военной базы, включая спецангары.
Официального подтверждения уничтожения и повреждения боевых самолётов на кувейтской военной базе на данный момент времени нет.
Обратил на себя внимание интересный момент. Страны региона всё активнее переключаются на откровенную критику в адрес Израиля. Из турецкого МИД прозвучало заявление о том, что в том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, виноват Израиль, так как это именно израильские власти развязали войну. Критиковать открыто США пока опасаются.
Напомним, что накануне и Дональд Трамп заявил о вине Израиля, утверждая, что при атаке на месторождении газа Южный Парс в Иране израильтяне американскую администрацию не предупредили. Правда, через несколько часов сами же американские источники заявили, что эти слова Трампа - ложь, и что в Белом доме о планах на этот удар прекрасно знали.
