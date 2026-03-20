Зарубежная пресса: на базе Али-Салем удар нанесён по самолётам Кувейта и Италии

Зарубежная пресса пишет о результативном ударе по авиабазе Али-Салем в Кувейте. Атакована база была с применением беспилотников. Судя по всему, иранских.

Информационная служба Clash Report, ссылаясь на спутниковые снимки, утверждает, что в результате прилётов БПЛА по указанной военной базе были уничтожены три истребителя Eurofighter Typhon ВВС Кувейта, ещё два самолёта – ВВС Италии – получили повреждения.

В других источниках говорится, что повреждения получила и инфраструктура военной базы, включая спецангары.

Официального подтверждения уничтожения и повреждения боевых самолётов на кувейтской военной базе на данный момент времени нет.

Обратил на себя внимание интересный момент. Страны региона всё активнее переключаются на откровенную критику в адрес Израиля. Из турецкого МИД прозвучало заявление о том, что в том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, виноват Израиль, так как это именно израильские власти развязали войну. Критиковать открыто США пока опасаются.

Напомним, что накануне и Дональд Трамп заявил о вине Израиля, утверждая, что при атаке на месторождении газа Южный Парс в Иране израильтяне американскую администрацию не предупредили. Правда, через несколько часов сами же американские источники заявили, что эти слова Трампа - ложь, и что в Белом доме о планах на этот удар прекрасно знали.
27 комментариев
  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 07:52
    ❝ В результате прилётов БПЛА по указанной военной базе были уничтожены три истребителя Eurofighter Typhon ВВС Кувейта, ещё два самолёта – ВВС Италии – получили повреждения ❞ —

    — Говорили вам: сидите дома, целее будете ...
    1. Миха1981
      Сегодня, 08:27
      Самое интересное, Кувейтские уничтожены, а итальянские повреждены.
      1. Pharmacist
        Сегодня, 08:37
        Интересно и то, что там забыли итальянцы.
        1. Aken
          Сегодня, 09:04
          Вассальные бароны обязаны служить с дружинами королю. За свой счёт, разумеется.
  2. Висенте
    Сегодня, 07:52
    Телеканал NBC: 2,2 тысячи морпехов отправятся в регион БВ из Сан-Диего в ближайшие дни — раньше запланированного.
    Как утверждается, военнослужащие направятся на наступательный корабль — амфибию USS Boxer, который может потребоваться в еще двух экземплярах, чтобы разместить несколько тысяч моряков.Наступательный корабль...Звучит? Звучит...А вообще в США есть что-то оборонительное?
    1. carpenter
      Сегодня, 08:02
      Цитата: Висенте
      А вообще в США есть что-то оборонительное?

      США и создавались не для обороны, а для нападения.
      1. Висенте
        Сегодня, 08:06
        если нападаешь ты, обязательно нападут на тебя, видимо им забыли занести это в разум...
        1. Prapor
          Сегодня, 09:15
          они учились небось на симуляторах типа Call of Duty, там разум лишнее, все бессмертные и всегда побеждают, да и патроны никогда не заканчиваются)) как у милы йовович в одних трусах с пистолетами... Придется бравым парням узнать, что есть настоящая реальная война, где убивают
          1. Висенте
            Сегодня, 09:22
            не раньше по ходу чем начнут плотно шмалять непосредственно по их территории...Корея, Вьетнам, Афган ведь ничему не научили...
    2. Гаврило Принцип
      Сегодня, 08:06
      В последний путь засобирались. А в Америке сколько за погибшего солдатика выплачивают?
      1. Висенте
        Сегодня, 08:10
        ИИ выдал такое: Семьи погибших военнослужащих США получают пакет выплат, превышающий $500 000. Основные составляющие: единовременная страховая выплата 400 тыс + пособие за смерть при исполнении обязанностей...
        1. Егоза
          Сегодня, 08:32
          Цитата: Висенте
          единовременная страховая выплата 400 тыс + пособие за смерть при исполнении обязанностей...

          Ну, значит сейчас многих "в отпуске" похоронят. "Несчастны случай!!"с
          1. Висенте
            Сегодня, 08:34
            возможно, но страховка 400 тыс по ходу останется
  3. андрей мартов
    Сегодня, 08:01
    Итальянцы щас завопят-А нас за що!? . . angry
    1. Пленник
      Сегодня, 08:10
      winked Это таки да. Они теперь это сумеют, ибо с кем поведешься, от того дури и наберешься.
    2. carpenter
      Сегодня, 08:24
      Цитата: андрей мартов
      Итальянцы щас завопят-А нас за що!?

      Не, промолчат, чтобы ещё не получить "по тыкве".
    3. Prapor
      Сегодня, 09:17
      они так не говорят, обычно мелоня скорчит рожу и глазенки выпучит, и что-то промямлит - в духе какой хороший трамп...
  4. Андрей Малащенков
    Сегодня, 08:03
    Обратил на себя внимание интересный момент. Страны региона всё активнее переключаются на откровенную критику в адрес Израиля.

    А ведь там закрутилось все по взрослому - нет нет я сейчас не об обмене ударами это не смотря на реки крови все же мелочь - речь идет о глобальном переделе всего нефтеносного района Персидского залива - точнее кто там будет хозяин.
    1. Гаврило Принцип
      Сегодня, 08:22
      Если Ирану никто не поможет кроме выражения озабоченностей, то Америка.
    2. Normann
      Сегодня, 08:29
      точнее кто там будет хозяин
      вроде это и так понятно.
  5. кокосов тима
    Сегодня, 08:34
    "Из турецкого МИД прозвучало заявление о том, что в том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, виноват Израиль, так как это именно израильские власти развязали войну. Критиковать открыто США пока опасаются."
  6. Livonetc
    Сегодня, 08:43
    Какого членса там находятся макаронники.
  7. Вадим Топал-Паша
    Сегодня, 08:47
    Жабогадюкинкак он есть! /ржёт/ :)
  8. Carlos Sala
    Сегодня, 09:00
    В этой войне Иран добивается того, чего многие, в том числе и я, не ожидали. Ему удаётся нанести своим врагам значительный ущерб.
  9. rocket757
    Сегодня, 09:05
    Страны региона всё активнее переключаются на откровенную критику в адрес Израиля.
    . Ха, а Беня ЖРЁТ и никого не слушает...
  10. overland
    Сегодня, 09:16
    На двух спутниковых снимках, показанных в статье, видна совершенно другая планировка зданий и убежищ. Это работа нейронных сетей?
  11. Cartograf
    Сегодня, 09:42
    Цитата: Carlos Sala
    В этой войне Иран добивается того, чего многие, в том числе и я, не ожидали. Ему удаётся нанести своим врагам значительный ущерб.

    Потому что он воюет,а не СВО ведёт.