Пресса Британии: отгрузки СПГ из Катара прерваны на месяцы, это грозит кризисом
Британская пресса пишет о том, что война на Ближнем Востоке спустя три недели с момента её начала продемонстрировала, что мировой энергетический рынок крайне уязвим.
В издании The Telegraph выходит статья, в которой говорится, что скачок цен в 2022 году, связанный с действиями России в отношении Украины, может оказаться «игрушечным» в сравнении с тем, что происходит сейчас.
Редактор раздела «Мировая экономика» Эмброуз Эванс-Притчард заявляет об «обеспокоенности» ситуацией на рынке энергоресурсов, особенно после перекрытия Ормузского пролива и взаимных ударов по месторождениям и заводам по переработке нефти и газа.
Далее приводится интересная информация о том, что реальная стоимость нефти «под выгрузку» для потребителей в Азии перевалила за 150 долларов за баррель с учётом транспортных издержек, а цена авиационного керосина достигла рекордной за последние годы отметки в 240 долларов.
Добавляется, что к тому же США «лимитируют» отгрузку нефти из Венесуэлы, что дополнительно лишает мировой рынок до 7 млн баррелей в сутки.
