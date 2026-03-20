Пресса Британии: отгрузки СПГ из Катара прерваны на месяцы, это грозит кризисом

Пресса Британии: отгрузки СПГ из Катара прерваны на месяцы, это грозит кризисом

Британская пресса пишет о том, что война на Ближнем Востоке спустя три недели с момента её начала продемонстрировала, что мировой энергетический рынок крайне уязвим.

В издании The Telegraph выходит статья, в которой говорится, что скачок цен в 2022 году, связанный с действиями России в отношении Украины, может оказаться «игрушечным» в сравнении с тем, что происходит сейчас.



Редактор раздела «Мировая экономика» Эмброуз Эванс-Притчард заявляет об «обеспокоенности» ситуацией на рынке энергоресурсов, особенно после перекрытия Ормузского пролива и взаимных ударов по месторождениям и заводам по переработке нефти и газа.

Британский обозреватель:

Рынок газа в Нидерландах может подскочить до €500/МВт•ч; отгрузки СПГ из Катара прерваны на месяцы, а 17% мощностей, по оценке QatarEnergy, потеряны на 3-5 лет.

Далее приводится интересная информация о том, что реальная стоимость нефти «под выгрузку» для потребителей в Азии перевалила за 150 долларов за баррель с учётом транспортных издержек, а цена авиационного керосина достигла рекордной за последние годы отметки в 240 долларов.

Из материала:

Мощности на 10,5 млн баррелей в сутки выведены из‑за атак и заполненных хранилищ. Растёт риск остановок НПЗ, лимитирования топлива, закупок, осуществлённых «в горячке». Азия уже в эпицентре кризиса, Европа столкнётся с физическим дефицитом энергоносителей к апрелю.

Добавляется, что к тому же США «лимитируют» отгрузку нефти из Венесуэлы, что дополнительно лишает мировой рынок до 7 млн баррелей в сутки.
  1. Ольгович Звание
    Ольгович
    +9
    Сегодня, 08:21
    отгрузки СПГ из Катара прерваны на месяцы, это грозит кризисом


    и это хорошо! yes

    Пусть платят за свои преступления
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +9
    Сегодня, 08:21
    В издании The Telegraph выходит статья, в которой говорится, что скачок цен в 2022 году, связанный с действиями России в отношении Украины,


    Вот же лживые твари - скачек цен на газ тогда возник потому что нато взорвало газопроводы и СШП заставили своих рабов отказаться от закупки газа в России.
  3. Висенте
    Висенте
    +4
    Сегодня, 08:24
    Кризисом для кого? Для Англии и ЕС? А вам не кажется что это сделал ваш старший партнёр вместе с тем кто его надоумил на это-с Израилем и закулисными правителями обоих...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 08:28
    Азия уже в эпицентре кризиса, Европа столкнётся с физическим дефицитом энергоносителей к апрелю ❞ —
    ❝ Добавляется, что к тому же США «лимитируют» отгрузку нефти из Венесуэлы ❞ —

    — Вот и стоит задуматься, кому это выгодно и ради чего всё это затеяно ...
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 08:29
    Перекрытие Ормузского пролива влияет и на РФ. С утра заехал на АЗС Роснефть - 95-й бензин уже 67.05
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +1
      Сегодня, 08:36
      Это как-то дёшево прям у вас. У нас 73 рублика пжалуста. Кстати пенсионеры как раз связывают повышение цен на ЖКХ с блокированием Ормузского пролива и возможным захватом острова Харк.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +5
      Сегодня, 08:38
      Цитата: кокосов тима
      Перекрытие Ормузского пролива влияет и на РФ.

      Сумлеваюсь я, сумлеваюсь. Наши готовы поднять цену в любом случае. Типа "Все поднимают, и я подниму" am
      1. кокосов тима Звание
        кокосов тима
        +4
        Сегодня, 08:43
        А я давно не сумлеваюсь: хоть доллар, хоть нефть растут, или падают, итог один - рост цен на бензин
        1. Русич Звание
          Русич
          +1
          Сегодня, 09:05
          Цитата: кокосов тима
          А я давно не сумлеваюсь: хоть доллар, хоть нефть растут, или падают, итог один - рост цен на бензин

          А я давно не смотрю цены на бензин. Просто подъезжаю и заправляюсь
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 08:47
        Егоза hi ,не стоит забывать посевная на носу,а во время посевной и уборочной цены скачут и не вниз.
    3. пылесос Звание
      пылесос
      +3
      Сегодня, 08:41
      Такое ощущение, что Россия закупает нефть в ОАЭ . В Саудовской Аравии, поэтому и подскочили в России цены на бензин на заправках. У нас видимо Нет "ФАС"---хорошо сидят, зарплату получают. делать ничего не делают. даже Матвиенко на них наехала
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 08:47
        Цитата: пылесос
        Перекрытие Ормузского пролива влияет и на РФ.

        "Число населенных пунктов Новосибирской области, где у фермеров изымают и уничтожают домашних животных, увеличилось до 53" !
        И это тоже ? am
  6. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 08:35
    Интересная информация прошла из разряда хочешь верь хочешь не верь,мол в прошлые выходные Украина начала закачку газа на отопительный сезон 2026-2027, о как,и денежки стало быть нашли и поставщика и с местами для хранения проблем нет.
    1. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      +2
      Сегодня, 08:50
      "На 20 марта запланированы поставки в объеме 25,2 млн кубометров, преимущественно из Польши и Венгрии. Днем ранее объем импорта составил 26,1 млн кубов."
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 08:38
    Неоспоримвй факт ,только не ржать.Норги пару лет назад, назвали причину остановки СПГ завода в Хаммерфесте из за аварийной ситуации на 18 месяцев - КОМАРЫ.Эти кровопивцы забили своими телами теплобменники газовых турбин.И всё кердык турбинам .Завод стоит на острове в заливе - какие то странные комары.Так что 3- 5 лет ,это реальный срок простоя в Катаре.Владимир Владимирович погорячился с " партнерами" с газом .Теперь у нас должна быть другая формула - зачем продавать " партнерам" много газа ,если можно меньше за теже деньги.Рынок большой " партнёры" пусть ищут СПГ.Катар - это вотчина ЮВА вместе с КНР .Летом ,надеюсь китайские владельцы газовозов класса АРК 7 развернут их направо по СМП.Кстати у нас ещё один газовоз АРК 7 начал ходовые испытания.
  8. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 08:52
    Гадила- гадила "англичанка" и наконец обгадилась. Хлебайте полными ковшами глисты мира! sad
  9. Swetliy Звание
    Swetliy
    +3
    Сегодня, 08:57
    Странно... Почему то мне англичан совсем и не жалко. Непонятно !
  10. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    +1
    Сегодня, 09:02
    Добавляется, что к тому же США «лимитируют» отгрузку нефти из Венесуэлы, что дополнительно лишает мировой рынок до 7 млн баррелей в сутки

    Что за дичь? Суточная добыча нефти в Венесуэле порядка 1 млн баррелей
  11. Ильнур Звание
    Ильнур
    +1
    Сегодня, 09:08
    война на Ближнем Востоке спустя три недели с момента её начала продемонстрировала, что мировой энергетический рынок крайне уязвим.

    Это даже, не будучи экспертом можно было понять, что на энергетический рынок БВ много завязаны, это как кидаться камнями в стеклянной доме...
  12. депрессант Звание
    депрессант
    0
    Сегодня, 09:35
    -- Ах, нет у них СПГ! -- жеманно скажет Трамп, красиво оттопырив мизинец от бокала, и подмигнёт Нетаньяху. -- Так пусть топят дровами!