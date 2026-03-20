Новая партия ЗРПК «Панцирь-С» прикроет российских военных в зоне СВО

4 958
Российские войска в зоне СВО получили новую партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Поставку осуществил холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Новая партия ЗРПК «Панцирь-С» поступила в войска. Параметры поставки не раскрываются, все комплексы прошли необходимые испытания и готовы к применению по назначению. Как подчеркивают в «Ростехе», данный комплекс на сегодняшний день является одним из ключевых элементов противовоздушной обороны, показывая высокую эффективность в боевых условиях. По словам военных, ЗРПК прекрасно справляется как с ракетами противника, так и с беспилотниками.



ЗРПК «Панцирь-С» ежедневно подтверждает свои характеристики в ходе боевой работы. Разработка холдинга «Высокоточные комплексы» перехватывает практически всю номенклатуру средств воздушного нападения противника. На счету «Панцирей» успешное поражение самых разных беспилотников, а также баллистических ракет ATACMS, крылатых – Storm Shadow и «Фламинго», скоростных – HARM, управляемых снарядов HIMARS и других целей.

Как ранее сообщал «Ростех», в войска в скором времени пойдет гусеничная версия ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ». Новый комплекс разрабатывается специально для прикрытия войск в любой обстановке, он должен сопровождать войска в условиях бездорожья, снега и т.д.
  1. Наводлом Звание
    Наводлом
    0
    Сегодня, 08:33
    То-есть, в войска поставляется ракетно-пушечная версия?
    Ракетная версия не прижилась в войсках?
    Давно не отслеживал информацию по Панцирю.
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +2
      Сегодня, 08:37
      Наверное параллельно клепают. Наверняка задел оставался.
    2. Емельяненко Игорь Звание
      Емельяненко Игорь
      0
      Сегодня, 10:19
      Скорее всего они друг друга дополняют. В одном из портов в прошлом году наблюдал: стоят три версии Панциря. Две с пушками и одна чисто ракетная. Возможно они в сеть соединены, возможно радары разные и друг другу помогают.
  2. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +4
    Сегодня, 08:35
    Кстати во время получения "Сирийского опыта" наши передали Асаду около 40 Панцирей, которые он просохатил.
  3. Комментарий был удален.
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    -2
    Сегодня, 08:56
    Нам бы эти панцири да прикрытие оборонных заводов с НПЗ.
    А то вон танков понаделали с перехлёстом и они стоят мёртвым грузом ибо тактика войны поменялась в корне.
    Может на их шасси эти Панцири ставить?
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +3
      Сегодня, 09:01
      У колёсного шасси такие показатели как стоимость обслуживания, ресурс, запас хода и мобильность по дорогам в разы лучше таковых у танкового.
      В этом и была задумка.
      Лёгкое, скоростное, относительно недорогое.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +2
        Сегодня, 09:16
        А нет никакого спора на эту тему.
        Есть много готового шасси с мотором на ходу, но на гусеницах.
        Пусть прикрывают НПЗ и заводы. Для подобных задач скорость и запас хода, значения не имеют. А вот заехать на необорудованную горку для улучшения обзора смогут легко.
        1. Наводлом Звание
          Наводлом
          0
          Сегодня, 09:23
          Какой смысл в этом?
          В том, чтобы засунуть операторов комплекса в ограниченное пространство?
          Какая логика?
          Все танковые шасси под зрк нужно ремонтировать и модернизировать.
  5. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 08:56
    вот есть же хорошие новости.......... good
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -2
    Сегодня, 09:04
    ЗРПК "Панцирь-С" ! Таки-с да-с! Могучее оружиес-с!. . . soldier
  7. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +5
    Сегодня, 09:09
    Информация какая-то "урезанная" ! ЗРК "Панцирь-С" существует в нескольких модификациях ! Надеюсь,что речь идёт о "Панцире-С1М",но почему бы сразу и не сказать об этом !? А вот насчёт "Панциря -СМ" с начала СВО как-то "глухо" ! Встречалось даже объяснение этому...Мол,изюминкой этого ЗРК должна стать гиперзвуковая зур ...предположительно, 23Я6 с дальностью до 40 км и высотностью 20 км (встречалось даже -до 25 км ! ) ! Но разработка этой зур "затормозилась" ! Вот появление "Панциря-СМ" в войсках и не "афишируется" ! Это,конечно, одна из прочих интернет-версия ,объясняющая причины ! Неплохо бы вооружить ЗРК "Панцирь" дронами-перехватчиками БПЛА типа "Ёлка" , "Молот",но с раскрывающиемся плоскостями ,чтобы в одну "трубу" можно "заряжать " несколько перехватчиков !
    1. Ponimatel Звание
      Ponimatel
      +1
      Сегодня, 09:31
      Я бы сказал предельно урезаная. Даже количество передаваемых установок не указано. Видимо потому что не много их.
      Вобщем не сообщение об успехах промышленности а натянутый повод порадоваться для упоротых, считающих себя патриотами.
  8. navigator777 Звание
    navigator777
    -2
    Сегодня, 09:09
    Надо не военных прикрывать, а гражданских, дроны все дальше долетают и каждый день гибнут люди, в глубоком тылу, а они военных прикрывать собрались. Пару недель назад в моем населенном пункте погибло двое гражданиских, потому что пво судя по всему просто не справляется, на маленьку нефтебазу по слухам летело больше 10 дронов, естественно падение "осколков" с вогоранием, потом через неделю опять атака и погибли люди.
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +2
      Сегодня, 09:41
      И кому же принадлежит эта маленькая нефтебаза? Неужели меценату и патриоту России, который вкалывал в 90-х от зари до зари и наконец купил нефтебазу. И она наверное даже не застрахована иначе с чего такое количество дронов нацелили ВСУки на его "стратегическое" имущество.
      Это сарказм, если что.
      1. navigator777 Звание
        navigator777
        +1
        Сегодня, 09:50
        Этого я не знаю, страшно то, что нфтебаза стоит на окраине, но дроны заходят не с полей, а специально через жилой сектор над домами, чтобы время реакции пво уменьшить, это вопрос всего лишь времени когда на дома рухнет, а так все нормально, мы побеждаем естесно...
  9. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 09:42
    Да, судя по тому, что происходит реально на местах, можно наблюдать успех не нашей промышленности, а вражеской, и Брянск тому хороший пример, из 9 ракет сбили всего 2, остальное аы знаете.
  10. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    0
    Сегодня, 10:25
    А чего ж не прикрывают наши обьекты в тылу?