ЕС исключил закупку российского газа даже в случае энергетического кризиса

Европа не будет закупать российский газ даже в случае энергетического кризиса. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросоюза.

Европа приняла окончательное решение полностью отказаться от российских энергоресурсов, Брюссель вводит запрет для всех стран ЕС на закупку российской нефти и газа. Даже в случае энергетического кризиса Европа не будет закупать российские энергоресурсы. Решение окончательное и обсуждению не подлежит. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет ориентирован на производимую в Европе и «зеленую» энергию.



У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию.

Ранее Брюссель принял законопроект о постепенном отказе от российского газа. Согласно документу, поставки СПГ должны быть прекращены в этом году, а к концу сентября следующего года будет прекращен импорт и трубопроводного газа.

Накануне в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, на котором обсуждалась европейская энергетика, вопрос Украины был отодвинут в сторону, что очень сильно огорчило Зеленского.
  1. Илия Звание
    Илия
    +9
    Сегодня, 09:02
    Туда ей и дорога)! В каменный век.
    Европа приняла окончательное решение полностью отказаться от российских энергоресурсов,
    1. Русич Звание
      Русич
      +5
      Сегодня, 09:13
      Цитата: Илия
      Туда ей и дорога)! В каменный век.
      Европа приняла окончательное решение полностью отказаться от российских энергоресурсов,

      Турецкий газ (из России) будут жечь))
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 09:18
      Цитата: Илия
      Туда ей и дорога)! В каменный век.
      Европа приняла окончательное решение полностью отказаться от российских энергоресурсов,


      Европа будет закупать газ в Норвегии, Алжире и у США.Выбор к сожалению у них есть,так что не уверен в каменном веке в Европе.
      1. Наган Звание
        Наган
        +6
        Сегодня, 09:29
        Цитата: Sky Strike fighter
        Европа будет закупать газ в Норвегии, Алжире и у США

        Ну если они сами хотят платить больше, хотя могли бы меньше, то кто ж им доктор?
        1. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          +2
          Сегодня, 09:40
          Это и называется -"Назло маме уши отморозить".
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 10:05
          Цитата: Наган
          Ну если они сами хотят платить больше, хотя могли бы меньше, то кто ж им доктор?

          Так в ЕС есть свой доктор - "бешеная акушерка".
      2. matwey Звание
        matwey
        +2
        Сегодня, 09:48
        Европа будет закупать газ в Норвегии, Алжире и у США.Выбор к сожалению у них есть,так что не уверен в каменном веке в Европе.

        Да кто же им запрещает. Только кому будет от этого хорошо обычным европейцам или Урсуле фон дер Ляйен? А американцы ещё и жест доброй воли им сделают. Ещё цены повысят и тогда европа вообще в масле будет.
      3. хрыч Звание
        хрыч
        0
        Сегодня, 10:04
        Вопрос стоимости продукта. В стоимость входит энергоноситель. Норвегия ладно, это внутреннее в ЕС, как и голландский Гронинген. А Алжир будет поставлять по мировым ценам, как и США. В таких условиях, как сейчас продукт ЕС проигрывает продукту Азии. И так Азия выигрывает в цене рабочей силы. А т.к. Европе миру не чего больше предложить, а еще с дуру надавали лицензий японцам и тем же китайцам, то негде взять бабло на покупку энергоносителя и сырья на производство. ЕС закупает и редкоземельные металлы, в частности. Не на что будет поддерживать высокую социалку и кормить дармоедов-мигрантов. Чревато уже беспорядками и хаосом. Кроме газа, ЕС в лице Франции, лишился дармового ядерного топлива с Африки, там 70% генерации электричества и 20% поставок в ЕС. Десятикратное удорожание. Российский, дешманский газ убил атомную энергетику ФРГ, вместе с истеричными "зелеными". У ФРГ не было африканских колоний и АЭС на фоне газовых ТЭС стали нерентабельными. А сейчас и газ стал дорогим. Да, это не сразу, но несколько лет и наступит отложенная смерть. Почему 30 год и обозначен крайним для войны с Россией? Дальше их экономика, объективно подохнет. Они это понимают. И этот расчет был до Иранской войны. А сейчас все ускорилось. Супротив США, имеющих свои ресурсы, правда, обеспечивающих себя наполовину, но имеющих хилую Латинскую Америку на предмет грабежа, у ЕС есть Африка из которой ее вытурили и Россия, которая сильней ЕС и, которая Африку прикрывает. Перспектива не очень. Одна надежда на украинское мясо и нашу сопливую элиту, показавшую себя во всей красе.
      4. qqqq Звание
        qqqq
        0
        Сегодня, 10:16
        Цитата: Sky Strike fighter
        Европа будет закупать газ в Норвегии, Алжире и у США.Выбор к сожалению у них есть,так что не уверен в каменном веке в Европе.

        Каменного века конечно не будет, но конкурентной их продукция перестанет быть, ввиду удорожания. Может и наших "стратегов" заставит развивать что то отличное от продажи ресурсов.
  2. Наводлом Звание
    Наводлом
    +10
    Сегодня, 09:02
    Европа не будет закупать российский газ даже в случае энергетического кризиса. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросоюза.

    В кои то веки порадовала нас.
    Аплодирую.
    1. 24rus Звание
      24rus
      +7
      Сегодня, 09:04
      Отлично!! Морально легче Хоть не будут на нашем газу боеприпасы для ВСУ выпускать
      1. Наган Звание
        Наган
        +2
        Сегодня, 09:31
        Цитата: 24rus
        Хоть не будут на нашем газу боеприпасы для ВСУ выпускать
        Будут. Назовут этот газ турецким и будут. А Турецкий Поток будет качать.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:09
      Цитата: Наводлом
      В кои то веки порадовала нас.
      Аплодирую.

      Спасибо этой "бешеной акушерке" за отказ от российских энергоносителей, а то "российские" олигархи , так и хотят угодить европейцам, доводя страну до обнищания.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 09:06
    ❝ Согласно документу, поставки СПГ должны быть прекращены в этом году, а к концу сентября следующего года будет прекращён импорт и трубопроводного газа ❞ —

    — Значит, надо сработать на опережение и перекрыть им весь российский газ прямо сейчас ...
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +4
      Сегодня, 09:16
      А как же Миллер, Зубков, Сечин, Букаев, Михельсон. Тимченко? Вам когда сказали. что своих не бросают.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 09:43
        действительно, нам без их интересов никуда , сейчас еще америанцы выкупят "Северные потоки" , на входе газ российский, на выходе американский и вообще все пазлы сложатся
  4. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +6
    Сегодня, 09:07
    Просто Российский газ эти чудики будут покупать как газ "неизвестного происхождения".. С нефтью проходили..::)
  5. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 09:07
    поставки СПГ должны быть прекращены в этом году, а к концу сентября следующего года будет прекращен импорт и трубопроводного газа.

    Урсула!! Ты сначала доживи до следующего года, а там видно будет кто и чего закупать будет.
  6. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +6
    Сегодня, 09:08
    Лучшей новость от Запада было когда они стали конфискоовывать у наших толстосумов яхты деньги дома (дабы не повадно было тварям воровать здесь а деньги выводить туда) - но эта новость вторая по приятственности
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +1
      Сегодня, 09:11
      И все же думается что волосатая лапа дяди Сэма придушив тонкую экономическую европейскую шею - обязала принять именно это решение lol
    2. Prapor Звание
      Prapor
      0
      Сегодня, 09:32
      да так, но вот вчерась ВВП озвучил, что оказывается число коррупционных преступлений возросло аж на 12+% А это вот как? Органы недорабатывают? Или все же серьезные системные ошибки? И это вот 5й год СВО идет..... какой-то непорядок прям конкретно
      1. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        +2
        Сегодня, 09:52
        *Очень ехидно*

        А возросло ли число коррупционных преступлений на 12 + %??? или раскрываемость коррупционных преступлений возросло на 12 + %(отсюда и статистика)

        Что то мне мало вериться что раньше этих преступлений было меньше lol

        И это вот 5й год СВО идет


        Вы таки думаете что при Шойгу их было (преступлений) меньше ????
  7. Sergool Звание
    Sergool
    +4
    Сегодня, 09:09
    Нужно прекратить обеспечивать ресурсами недружественные страны или наценку установить х2
    1. Prapor Звание
      Prapor
      +1
      Сегодня, 09:35
      в капитальзме в рыночной теме -надбавка это не правильно, правильно - аукцион - кто больше даст, того и тапки, но политический контекст тоже необходимо учитывать - врагам и ярым русофобам вход на аукцион закрыть! Отправить в бан как говориться...
  8. Stas157 Звание
    Stas157
    +5
    Сегодня, 09:11
    Европа не будет закупать российский газ даже в случае энергетического кризиса. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

    А до этого была новость:

    . Владимир Путин сообщил, что поручит правительству РФ проработать уход с газового рынка ЕС.

    Кому верить? И когда уже прекратится подача российского газа в Европу?
    1. Arifon Звание
      Arifon
      +1
      Сегодня, 09:19
      Я думаю, что наши сами не прекращают поставки, опасаясь неустойки по контрактам?! Иначе чем ещё можно объяснить это всё?
  9. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 09:11
    Ну как дети! И они верят в то, что будет так как они себе это фантазируют.
  10. Cartograf Звание
    Cartograf
    +1
    Сегодня, 09:12
    Хоть кто то не даёт нашим олигарзам заработать во время войны. Спасибо им за это.
  11. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 09:12
    Скорей всего Урсуле как женщине не нравится запах российского газа,ведь согласитесь,что наш газ пахнет скверной,а вот американцы(вот ведь продажники умельцы) обещали Урсуле что американский газ будет пахнуть розами и даже мимозами ,так что любая европейская женщина с утра может не отходя от газовой плиты надышаться цветочным ароматом. . .ага,ага. . . hi
    1. Prapor Звание
      Prapor
      +1
      Сегодня, 09:37
      может амеры подмешивают туда шанель №5?
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:13
    Тут вопрос интересный ,кто разорвёт первый долгосрочные контракты с Новатэком по поставкам СПГ.Кто будет платить КОМПЕНСАЦИЮ.КНР кстати в доле - засудят европейцев. Урсула в курсе сколько европейских активов в КНР?Понеслась ,может дойдёт до " макрухи" - на кону миллиарды европейских рублёв.Урсула что не делает,всё к лучшему- в энергетике ,по крайней мере.
    1. Наган Звание
      Наган
      +2
      Сегодня, 09:34
      Цитата: tralflot1832
      Урсула что не делает,всё к лучшему
      Лучше б она и дальше лазила в [отмодерировано]. Впрочем, если она этим занималась так же, как политикой, я сочувствую ее пациенткам.
    2. Prapor Звание
      Prapor
      +1
      Сегодня, 09:40
      я вот одного не пойму и не только я а и многие люди... вот в нынешнем урагане событий, как так получается что доллар и евро растут по отношению к рублю? Это проделки банды валютный спекулянтов наеХбуллина и ко? Чем обоснован такой курс? Чем обеспечены евро и амерофантики?
  13. Cartograf Звание
    Cartograf
    -1
    Сегодня, 09:13
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ Согласно документу, поставки СПГ должны быть прекращены в этом году, а к концу сентября следующего года будет прекращён импорт и трубопроводного газа ❞ —

    — Значит, надо сработать на опережение и перекрыть им весь российский газ прямо сейчас ...

    🤣🤣🤣
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:14
    Не все над нами эксперименты ставить, теперь над гейропой поэксперементируют... wink
  15. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 09:15
    Какой смысл продавать полимеры европейцам, если они потом на наших газиках будут производить беспилотники со снарядами и передавать их какелам?
  16. Висенте
    Висенте
    +1
    Сегодня, 09:17
    Авиакомпания Scandinavian Airlines ( Швеция)объявила об отмене более 1000 своих рейсов в следующем месяце из-за роста цен на топливо. Россия сейчас не имеет никаких трудностей с отгрузкой своих энергоносителей, а цены просто космические. Цена скорее всего в разведданных переданных Ирану, но это не точно…
    1. Prapor Звание
      Prapor
      +1
      Сегодня, 09:46
      Ого..здорово! SAS первая пошла! Ждемс когда посыпятся остальные гиганты: British Airways, Lufthansa, KLM, FinnAir, IBeria, AirFrance, ну и там по мелочи все остальные скопом...
  17. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 09:17
    Принимать на веру слова ЕС-овских мартышек бессмысленно. Речи их ситуативны. Сегодня у них одна повестка, завтра другая. Переобувание в воздухе происходит моментально.
  18. Arifon Звание
    Arifon
    +2
    Сегодня, 09:17
    Ну и отлично, не мы их, так они сами на себя наложат копыта...
  19. Chip4ik Звание
    Chip4ik
    +2
    Сегодня, 09:18
    Достойные лидеры своего народа, таких в скором времени на вилы поднимут.
  20. Felaret Звание
    Felaret
    0
    Сегодня, 09:19
    это потому, что теплое время года только началось
  21. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 09:21
    "ЕС исключил закупку российского газа".
    Верное решение.
    "Врач сказал в морг
    Значит в морг!."
    Зачем суетиться.
  22. VicVic Звание
    VicVic
    +3
    Сегодня, 09:25
    Зато мы продавать им готовы. Лучше бы мы сказали этим русофобам, что не продадим вам ни за какие деньги ...
    1. Prapor Звание
      Prapor
      +2
      Сегодня, 09:51
      возможно до выполнения наших условий: вернуть украденные активы+неустойку, отменить все эти 20 пакетов санкций, открыть авиасообщение, отменить ограничения гражданам РФ по оформлению виз, публично покаяться и осудить нацизм, восстановить все воинские памятники и захоронения за свой счет, ну и так далее.... Но вероятность такого равна 0 целых Хрен десятых, этого не случится скорее всего никогда уже. Мы уже вошли в новую реальность мира.
  23. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 09:30
    Слабоумие и отвага. А также принципиальность, что хорошо, так как у руководства России с принципиальностью дела плохи и можно было бы ожидать очередных договорняков с врагом.
  24. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +1
    Сегодня, 09:32
    Назло бабушке отморожу уши.

    С другой стороны удивляет такой последовательный максимализм в отношении России. Такое не часто встретишь в наше время.
  25. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    Сегодня, 09:43
    Брюссель вводит запрет для всех стран ЕС на закупку российской нефти и газа. Даже в случае энергетического кризиса Европа не будет закупать российские энергоресурсы.

    Не надейся Урсула! Российские буржуи все равно найдут способ продавать нефть и газ своим врагам в Европе. Из чего тогда европейцы будут делать снаряди, ракеты и дроны, которыми убивают российских солдат на фронте и мирных граждан в тылу. Для них самое главное деньги. А вот почему Россия не вводит ответные санкции в виде полного запрета экспорта в Европу нефти, газа и других стратегических материалов - "ба-а-а-льшой" вопрос. Но рано или поздно "Да воздастся каждому по делам его".
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 10:16
      Цитата: Дилетант
      Российские буржуи все равно найдут способ продавать нефть и газ своим врагам в Европе. Из чего тогда европейцы будут делать снаряди, ракеты и дроны, которыми убивают российских солдат на фронте и мирных граждан в тылу.

      Вот же как интересно! Тоже самое говорят европейские русофобы - зачем покупать у России газ и нефть, оплачивая производство оружия для ВС РФ?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 10:22
        Добрый день Александр .Урсула совершенно не в курсе ,что китайцы и вроде индусы остались в Российских СПГ проектах..Долго Они будут страдать в Европах от этой дуры?Так и до " революционной" ситуации не далеко на выборах. hi
  26. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 09:55
    Болтать- не мешки ворочать...
    На зеленой энергетике ни сталь, ни цемент, ни тяжелое машиностроение работать не смогут. Значит, ЕС умышленно загоняют в отстающие страны. Или просто врут об отказе.
  27. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:03
    Цитата: Наган
    Цитата: tralflot1832
    Урсула что не делает,всё к лучшему
    Лучше б она и дальше лазила в [отмодерировано]. Впрочем, если она этим занималась так же, как политикой, я сочувствую ее пациенткам.

    Урсула совершенно не в курсе кто акционер у Михельсона и Миллера в СПГ проектах. laughing Китайскому бизнесу в Европах пора задуматься о революционной деятельности- пора разгонять эту европейскую думу.Англичане вовремя сбежали из этого дурдома.
  28. akropin Звание
    akropin
    0
    Сегодня, 10:08
    Покупать не хотите - не покупайте, бабки наши верните! )
  29. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:11
    Цитата: Prapor
    я вот одного не пойму и не только я а и многие люди... вот в нынешнем урагане событий, как так получается что доллар и евро растут по отношению к рублю? Это проделки банды валютный спекулянтов наеХбуллина и ко? Чем обоснован такой курс? Чем обеспечены евро и амерофантики?

    Скорее всего сейчас у нас за ресурсы в основном оплата не $,€,£,¥ оплата.
  30. А_В_К Звание
    А_В_К
    0
    Сегодня, 10:14
    Цитата: Prapor
    как так получается что доллар и евро растут по отношению к рублю? Это проделки банды валютный спекулянтов

    Именно так