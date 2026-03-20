ЕС исключил закупку российского газа даже в случае энергетического кризиса
Европа не будет закупать российский газ даже в случае энергетического кризиса. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросоюза.
Европа приняла окончательное решение полностью отказаться от российских энергоресурсов, Брюссель вводит запрет для всех стран ЕС на закупку российской нефти и газа. Даже в случае энергетического кризиса Европа не будет закупать российские энергоресурсы. Решение окончательное и обсуждению не подлежит. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет ориентирован на производимую в Европе и «зеленую» энергию.
У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию.
Ранее Брюссель принял законопроект о постепенном отказе от российского газа. Согласно документу, поставки СПГ должны быть прекращены в этом году, а к концу сентября следующего года будет прекращен импорт и трубопроводного газа.
Накануне в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, на котором обсуждалась европейская энергетика, вопрос Украины был отодвинут в сторону, что очень сильно огорчило Зеленского.
