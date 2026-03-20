Пламенем объят очередной НПЗ Персидского залива - теперь в Кувейте

Беспилотники атаковали очередной объект топливно-энергетического комплекса на Ближнем Востоке. Речь идёт об НПЗ в кувейтском городе Мина-эль-Ахмади.

Информацию об ударе по нефтеперерабатывающему заводу подтверждает Кувейтская нефтяная корпорация. Пламенем объяты несколько емкостей с топливом. Дым от пожара в результате прилёта окутал НПЗ и распространяется над населёнными пунктами в его окрестностях.

Сообщается о том, что пожарные пытаются локализовать огонь, чтобы снизить риски полного уничтожения запасов топлива и основной инфраструктуры завода.



НПЗ в Мина-аль-Ахмади относится к крупнейшим заводам такого типа в регионе Персидского залива. Основные объёмы нефтепродуктов шли оттуда в страны Юго-Восточной Азии, Австралию, Новую Зеландию и Европу.

Примечательно, что на фоне информации об ударе по НПЗ в Кувейте из Австралии поступают сообщения о лавинообразном росте числа АЗС, на которые перестали завозить бензин и дизтопливо. В одном только Новом Южном Уэльсе, где расположен крупнейший австралийский город – Сидней, топлива не хватает уже на 150 автозаправочных станциях.

Тем временем нефть несколько упала в цене в сравнении со вчерашними котировками. Brent торгуется в пределах 107 долларов за баррель, российская Urals - около $102 за бочку.
  1. Наводлом Звание
    Сегодня, 09:14
    из Австралии поступают сообщения о лавинообразном росте числа АЗС, на которые перестали завозить бензин и дизтопливо. В одном только Новом Южном Уэльсе, где расположен крупнейший австралийский город – Сидней, топлива не хватает уже на 150 автозаправочных станциях.

    Как не вспомнить культовый австралийский фильм "Mad Max".
  2. Висенте
    Сегодня, 09:18
    Тем временем приходят сообщения что второй F-35 поражен ракетным ударом на стоянке на базе Аль-Дафра. Подтверждений пока нет…
    1. Комментарий был удален.
    2. Пленник Звание
      Сегодня, 09:25
      Уже второй?! Про это ещё не слышал. winked Хорошая новость. Дай бог, что бы так оно и было.
      1. Висенте
        Сегодня, 09:29
        да, за первый сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на центральное командование ВС США, персы подтвердили попадание из новейшего ПВО, самолёт всё-таки приземлился на базе США, какой именно не сообщалось и в общем не факт что приземлился
  3. Младший рядовой Звание
    Сегодня, 09:22
    Когда Трамп завоет? Без разницы куда нефть идет. Практически у всех монархий Залива основные полимерные конторы с американскими акционерами. Персы знают куда лупить.
  4. Arifon Звание
    Сегодня, 09:23
    Отлетались кенгурятники, следом авиатопливо закончится
  5. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 09:24
    Кстати маринтрафик не показывает российских флагов на " торгашах" у и в портах Израиля ,в отличие от прошлогодней 12 дневной войны.Зато партнёры из Турции и Азербайджана гонят нефть и нефтепродукты для ЦАХАЛА.В этом схематозе участвует и Кипр. Надо Ирану по нему шандарахнуть ,Турецкий Кипр ни кем не признан.Так что можно мочить ,Эрдоган утрётся.
    1. Наводлом Звание
      Сегодня, 09:29
      Тегерану нет резона злить Анкару.
      Круг целей уже обозначен.
      Ракеты будут экономно.
      1. carpenter Звание
        Сегодня, 10:13
        Тегерану нет резона злить Анкару.

        Так же как и Анкаре, не резон злить Тегеран ( что турки сейчас и делают ).
  6. Андрей Малащенков Звание
    Сегодня, 09:26
    Тем временем нефть несколько упала в цене в сравнении со вчерашними котировками.


    Это еще раз доказывает что всеми этими якобы "свободными" и "честными" биржами руководит одна волосатая лапа - сейчас Трампу и СШП не выгоден резкий скачек цен - вот рЭгулируют сволочи
    ЗЫ Вспоминается что когда СШП захватили Иран цены подскочили почти до 150-ти - объяснение - война а когда воевали Иран с Ираков - цены упали почти до 5-ти долларов - объяснение так же - война типа они что бы воевать сбрасывают нефть за бесценок ... ну про разорение СССР в нужный момент ваабще молчу...
    1. topol717 Звание
      Сегодня, 10:23
      Это еще раз доказывает что всеми этими якобы "свободными" и "честными" биржами руководит одна волосатая лапа - сейчас Трампу и СШП не выгоден резкий скачек цен - вот рЭгулируют сволочи
      На рынках торгуют фючами. И есть даже не поставочные, а расчетные, которыми только обозначают уровень цен. Цены в этих фьючах в основном гоняют спекулянты. А вот реальные поставки реального топлива идут совсем по другим ценам. Вчера были сделки из расчета 140 баксов за баррель нефти. при цене на бирже в 117. Как говорится почувствуй разницу. С другой стороны, рынок закладывает цены не сегодняшни0,е а те которые будут через 2-3 месяца и в этих ценах сглажены пики. Так что про манипуляцию рынком я бы не говорил, это очень сложно и очень дорого. даже у США не хватит денег что бы двигать цены на энергоресурсы.
  7. Кирилл76 Звание
    Сегодня, 09:34
    Заметил, что при этих пожарищах видно почти полное отсутствие пожарной техники..Видимо зажравшиеся восточные нефтемонархи, поверившие в собственную неуязвимость, никогда не полагали что их будут "выносить" и им придется что-то тушить...
    1. RuAbel Звание
      Сегодня, 09:48
      Так у них вода дороже нефти! Так что "Аллах дал, Аллах забрал, иншалла"
  8. ValeraKrasovski Звание
    Сегодня, 09:47
    Молодцы Иран, молодцы персы!!!! Не давайте рыжему у себя унижать!!!!!
  9. taiga2018 Звание
    Сегодня, 10:12
    С Ураза-байрам вас,ближневосточные шавки США,очень надеюсь что вы подавитесь праздничными угощениями,а никакой пост не очистит вас от страшного греха соучастия в убийстве иранских детей.
  10. olbop Звание
    Сегодня, 10:17
    Вслед за заводом СПГ теперь и НПЗ. Неплохо, хорошо бы продолжить в том же духе.