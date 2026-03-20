Пламенем объят очередной НПЗ Персидского залива - теперь в Кувейте
Беспилотники атаковали очередной объект топливно-энергетического комплекса на Ближнем Востоке. Речь идёт об НПЗ в кувейтском городе Мина-эль-Ахмади.
Информацию об ударе по нефтеперерабатывающему заводу подтверждает Кувейтская нефтяная корпорация. Пламенем объяты несколько емкостей с топливом. Дым от пожара в результате прилёта окутал НПЗ и распространяется над населёнными пунктами в его окрестностях.
Сообщается о том, что пожарные пытаются локализовать огонь, чтобы снизить риски полного уничтожения запасов топлива и основной инфраструктуры завода.
НПЗ в Мина-аль-Ахмади относится к крупнейшим заводам такого типа в регионе Персидского залива. Основные объёмы нефтепродуктов шли оттуда в страны Юго-Восточной Азии, Австралию, Новую Зеландию и Европу.
Примечательно, что на фоне информации об ударе по НПЗ в Кувейте из Австралии поступают сообщения о лавинообразном росте числа АЗС, на которые перестали завозить бензин и дизтопливо. В одном только Новом Южном Уэльсе, где расположен крупнейший австралийский город – Сидней, топлива не хватает уже на 150 автозаправочных станциях.
Тем временем нефть несколько упала в цене в сравнении со вчерашними котировками. Brent торгуется в пределах 107 долларов за баррель, российская Urals - около $102 за бочку.
