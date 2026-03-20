Компании из США испытали беспилотные армейские багги в Германии

Индустрия беспилотной (безэкипажной) военной техники продолжает активно развиваться. Одно из перспективных направлений – создание лёгких и маневренных автомобилей для фронта, которые управлялись бы на основе беспилотных технологий.К реализации этой технологии приступили на Западе. В итоге появились беспилотные багги на базе Polaris, которые, как утверждается, имеют управление на основе искусственного интеллекта.Возможности таких беспилотных багги были продемонстрированы в ходе армейских соревнований xTech Edge Strike Ground в Германии. А сама реализация проекта осуществляется несколькими компаниями: Dataspeed (Миннесота, США), Forterra (Мэриленд, США) и Overland AI.Беспилотные тактические транспортные средства оснащены программно-аппаратным модулем, который, как утверждается, обеспечивает эффективную работу в условиях сложного рельефа местности, в том числе на поле боя.Модернизированная версия MRZR предназначена для поддержки вооружённых сил в вопросах логистики, сбора тактической информации и эвакуации раненых с поля боя без риска для водительского личного состава. При этом не говорится о том, кто же будет помогать раненым забраться в беспилотную багги.Компания Forterra создала свой беспилотный багги LANCER на базе платформы Polaris RANGER XD 1500, предназначенной для тяжелых условий эксплуатации. Это машина с трёхцилиндровым двигателем мощностью 110 л.с. Автоматическая коробка передач STEELDRIVE «способна контролировать движение по пересечённой местности».А компания Overland AI объединила своё программное обеспечение для автономного вождения OverDrive с вездеходом RZR XP 1000 Sport, создав таким образом автономную платформу ULTRA.Из презентации:Багги «без водителя» проходили испытания в немецком Вильзеке, выполняя операции по логистике и разведке.

