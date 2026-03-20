Макрон снова отказал Трампу в отправке кораблей для деблокирования Ормуза

Франция не будет участвовать в любой военной операции по деблокированию Ормузского пролива. Макрон снова отказал Трампу во вступлении в коалицию, фактически опровергнув заявление британского правительства о готовности «внести вклад» в обеспечение «безопасного прохода через пролив».Макрон отказывается отправлять французские корабли в Ормузский пролив, пока идут боевые действия. Как заявил французский президент, Париж не против поучаствовать в сопровождении танкеров через Ормуз, но только после того, как закончится конфликт США и Израиля с Ираном.Отправлять свои корабли также отказывается и Германия, об этом заявил Мерц по итогам вчерашнего закрытого саммита Евросоюза, прошедшего в Брюсселе.Таким образом, Франция и Германия опровергли вчерашнее заявление британского правительства о том, что Британия совместно с Францией, Германией, Италией, Нидерландами и Японией выразили готовность внести свой вклад в деблокирование Ормузского пролива. Правда, в заявлении не были обозначены конкретные меры и сроки.