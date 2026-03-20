Макрон снова отказал Трампу в отправке кораблей для деблокирования Ормуза

Макрон снова отказал Трампу в отправке кораблей для деблокирования Ормуза

Франция не будет участвовать в любой военной операции по деблокированию Ормузского пролива. Макрон снова отказал Трампу во вступлении в коалицию, фактически опровергнув заявление британского правительства о готовности «внести вклад» в обеспечение «безопасного прохода через пролив».

Макрон отказывается отправлять французские корабли в Ормузский пролив, пока идут боевые действия. Как заявил французский президент, Париж не против поучаствовать в сопровождении танкеров через Ормуз, но только после того, как закончится конфликт США и Израиля с Ираном.



Мы не будем участвовать в каких-либо действиях по открытию Ормузского пролива в контексте нынешних бомбардировок и военных действий.

Отправлять свои корабли также отказывается и Германия, об этом заявил Мерц по итогам вчерашнего закрытого саммита Евросоюза, прошедшего в Брюсселе.

Таким образом, Франция и Германия опровергли вчерашнее заявление британского правительства о том, что Британия совместно с Францией, Германией, Италией, Нидерландами и Японией выразили готовность внести свой вклад в деблокирование Ормузского пролива. Правда, в заявлении не были обозначены конкретные меры и сроки.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 09:44
    Шестёрки пулювать хотели на своего шлёпнутого шефа.
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 09:52
      Понимают, что подстава-у янкесов кораблей больше, чем у НАТОвской Европы..
    2. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 10:08
      На что шеф (управдом) им скажет
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:19
      Цитата: Ирек
      Шестёрки пулювать хотели на своего шлёпнутого шефа.

      Хоть какой то маленький, как у таракана, но инстинкт самосохранения у "шестернёвас" остался.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:24
      Ирек
      Сегодня, 09:44
      Шестёрки пулювать хотели на своего шлёпнутого шефа.

      hi Со всех сторон давят на хозяина - С одной стороны сионисты Эпштейна и семья иудейского толка, зятькоффы ( Кушнер + дочь ), витькоффы, с другой союзники по НАТО не надо.
      Доведут они рыжего Сатану из Фашингтона до цугундера.
      angry
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:44
    ❝ Париж не против поучаствовать в сопровождении танкеров через Ормуз, но только после того, как закончится конфликт США и Израиля с Ираном ❞ —

    — Ну и какой тогда будет смысл в этом сопровождении? ...
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 09:47
      Это он так потроллил..............
  3. Livonetc Звание
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 09:53
    Муж запретила Макрону давать Трампу.
    Иначе рыло разворотит.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:21
      Цитата: Livonetc
      Муж запретила Макрону давать Трампу.
      Иначе рыло разворотит.

      Ох и блудливая же, эта Эмануэль !
  4. Mitka Звание
    Mitka
    +1
    Сегодня, 09:58
    Ты,отказала мне два раза,
    - Не хочу, - сказала ты.
    Вот такая вот зараза
    Девушка моей мечты…
  5. 5.11 Звание
    5.11
    0
    Сегодня, 10:11
    Боевой петушок )
    Щя Брижит ,по заданию Трампа, даст подзатыльник и галльский петух побежит вылизывать ботинки хозяина .
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:14
    фактически опровергнув заявление британского правительства о готовности «внести вклад»

    Внести это не вынести..... wink
  7. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 10:17
    "Я не трус, НО я боюсь!" (с) х/ф "Полосатый рейс".

    Макроша, может, и порывался в своих наполеоновских фантазиях "сделать Францию снова великой", но этому "британскому агенту влияния" быстро сказали: "А ты-то куда попёрся! Ты нам со своей армией ДЛЯ ДРУГИХ целей нужен!".