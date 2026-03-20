Ким Чен Ын прокатил свою дочь на новейшем корейском танке

Ким Чен Ын прокатил свою дочь на новейшем корейском танке

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время тактических учений северокорейской армии вместе со своей дочерью Ким Чжу Э прокатился на новейшем танке. В учениях, проходивших на тренировочной базе в Пхеньяне, участвовали пехота, танковые подразделения, спецназ и ударные беспилотники.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, на учениях военные КНДР продемонстрировали работу новой системы защиты танка, которая, как утверждается, способна успешно перехватывать ракеты и дроны. В ходе учений отрабатывались совместные действия при наступлении: наносились удары по укрепрайонам, прорывалась оборона, проводилась атака с использованием бронетехники.







Незадолго до этого армия КНДР провела масштабные учения по нанесению огневых ударов с использованием сверхточных реактивных систем залпового огня. В мероприятии были задействованы 12 реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров (модернизированная KN-25), а также две артиллерийские роты. Выпущенные в ходе учений ракеты успешно поразили островную цель в акватории Японского моря на дальности 364,4 километров. Пхеньян рассматривает данные вооружения в качестве значимого элемента национальной системы сдерживания.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что без колебаний отдаст приказ о применении ядерного оружия по целям в Европе и США, если те посмеют напрямую напасть на Россию.
3 комментария
  советник 2 уровня
    советник 2 уровня
    Сегодня, 10:21
    какое то странное построение на фото.. БТРами танки прикрывают? необычно.. laughing
  Овсиговец
    Овсиговец
    Сегодня, 10:25
    Образец настоящего союзника, реального. А не вся эта тотальная шушера в ОДКБ.
  Монтесума
    Монтесума
    Сегодня, 10:25
    Ранее Ким Чен Ын заявил, что без колебаний отдаст приказ о применении ядерного оружия по целям в Европе и США, если те посмеют напрямую напасть на Россию.

    Упоротым русофобам стоит серьёзно призадуматься над этими словами - Ким своё обещание вполне способен выполнить.