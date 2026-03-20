Купленное странами БВ у США оружие на миллиарды долларов не спасает
Американская пресса пытается проанализировать ситуацию со способностью стран Ближнего Востока защитить объекты нефтегазового комплекса. Вопрос этот поднят в связи с последними событиями, когда Иран, отвечая на атаки по своей территории, использует дроны и ракеты для ударов как по военным базам, так и по объектам ТЭК в регионе.
Американские эксперты указывают на то, что за последние годы страны Ближнего Востока закупали оружие у США по-настоящему крупными партиями. WSJ приводит пример, когда за один только день Госдепартамент одобрил продажу оружия и техники на Ближний Восток на сумму 23,5 млрд долларов.
Речь идёт о ЗРК Patriot, вертолётах «Чинук», модернизированных истребителях F-16 с ракетами AMRAAM, противодроновых комплексах для Иордании, Кувейта, ОАЭ.
На несколько миллиардов долларов закупили вооружение у США и другие страны Залива, включая Катар и Бахрейн.
Однако теперь выясняется, что все эти средства мало справляются с дронами и ракетами, которые ежедневно поражают военную технику, инфраструктуру НПЗ, нефтяные и газовые месторождения.
Примерный ущерб, который уже понесла инфраструктура Ближнего Востока, оценивается экспертами в 600 млрд долларов. Хотя есть и другие оценки: вместе с ущербом, нанесённым Ирану американо-израильскими бомбардировками, общая сумма составляет порядка 1 трлн долларов.
Американская пресса пишет, что страны БВ снова обращаются за помощью к США, хотя уже понятно, что каким бы ни был их арсенал, гарантировать полную безопасность для объектов на БВ, включая нефтегазовые, невозможно.
