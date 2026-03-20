Купленное странами БВ у США оружие на миллиарды долларов не спасает

Американская пресса пытается проанализировать ситуацию со способностью стран Ближнего Востока защитить объекты нефтегазового комплекса. Вопрос этот поднят в связи с последними событиями, когда Иран, отвечая на атаки по своей территории, использует дроны и ракеты для ударов как по военным базам, так и по объектам ТЭК в регионе.

Американские эксперты указывают на то, что за последние годы страны Ближнего Востока закупали оружие у США по-настоящему крупными партиями. WSJ приводит пример, когда за один только день Госдепартамент одобрил продажу оружия и техники на Ближний Восток на сумму 23,5 млрд долларов.



Речь идёт о ЗРК Patriot, вертолётах «Чинук», модернизированных истребителях F-16 с ракетами AMRAAM, противодроновых комплексах для Иордании, Кувейта, ОАЭ.

На несколько миллиардов долларов закупили вооружение у США и другие страны Залива, включая Катар и Бахрейн.

Однако теперь выясняется, что все эти средства мало справляются с дронами и ракетами, которые ежедневно поражают военную технику, инфраструктуру НПЗ, нефтяные и газовые месторождения.

Примерный ущерб, который уже понесла инфраструктура Ближнего Востока, оценивается экспертами в 600 млрд долларов. Хотя есть и другие оценки: вместе с ущербом, нанесённым Ирану американо-израильскими бомбардировками, общая сумма составляет порядка 1 трлн долларов.

Американская пресса пишет, что страны БВ снова обращаются за помощью к США, хотя уже понятно, что каким бы ни был их арсенал, гарантировать полную безопасность для объектов на БВ, включая нефтегазовые, невозможно.
  Александр Х
    Александр Х
    +7
    Сегодня, 10:36
    Типа: "права купил, а водить не купил" ©
    Лошкам втюхали, лярды заработали. В этом и была цель. Но никак не для обороны...
    knn54
      knn54
      +5
      Сегодня, 10:47
      Даже эшелонированная оборона не всегда справится с перегрузками при массированном и комбинированном нападении.
    Андрей Малащенков
      Андрей Малащенков
      +5
      Сегодня, 10:51
      Типа: "права купил, а водить не купил"


      Нууу.... один точно " водить купил" и сбил три амерских самолета lol
      убей фашиста
        убей фашиста
        +2
        Сегодня, 12:08
        Этого надо наградить всеми возможными наградами и направить передавать опыт :)
      sagitovich
        sagitovich
        0
        Сегодня, 12:33
        Этот "водить купил" намеренно сбил три штатовских самолета.
        Герой!
        Ещё никто не сбивал за раз три самолета!
        Правда "дружественным огнём".
    ZovSailor
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 11:13
      Александр Х
      Сегодня, 10:36
      Типа: "права купил, а водить не купил" ©
      Лошкам втюхали, лярды заработали. В этом и была цель. Но никак не для обороны...

      hi Рыжий педофил Эпштейна из Фашингтона уже заявлял, что всех победил и переходит на игру в гольф в своём поместье.
      Непонятно, какие сми врут, если слово джентльмена незыблемо. (САРКАЗМ).
      what
    commbatant
      commbatant
      -2
      Сегодня, 12:50
      Цитата: Александр Х
      Лошкам втюхали, лярды заработали. В этом и была цель. Но никак не для обороны...

      США продали то В и ВТ, которую просили...
      Если Вы принесли жене из магазина только капусту, то не удивляйтесь, что она Вам приготовила постные щи, а не наваристый борщ...с мясом и сметаной...

      Шел 5-й год СВО (трудовые массы из Йемена еще раньше показали угрозу своей баллистикой и бпла), а "сироты" с БВ не знали, какое В и ВТ им будет нужна...
      Лох это навсегда...
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:38
    Деньги потрачены зря?
    А так, как всегда... с кем поведёшся, за того и получишь по ушам...
  Андрей Малащенков
    Андрей Малащенков
    +5
    Сегодня, 10:42
    Не хочу сказать что оружие СШП плохое - оно очень хорошее (особенно самолеты) - но оно по доктрине отстало на 30 лет - оно закладывалось и развивалось против старой тактики СССР и не предусматривало ни дешевых дронов ни залпа дешевых ракет - поэтому все было очень круто дорого иииии бесполезно ...- короче опростоволосились lol
    Peter1First
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 11:12
      Речь как раз шла про противоракетное и потиводроновое оружие. Оно работает, но не так эффективно, как хотелось бы покупателям... и цена оружия не окупается его результатом...
      Андрей Малащенков
        Андрей Малащенков
        +2
        Сегодня, 11:28
        Из противодронного там только РЭБ и как видим практически не действует (потому как это совсем новое сырое и не доведенное пока до ума оружие) а тот же пэтриот с ракетами стоимостью 3-5 лямов был разработан сбивать самолеты стоимостью в 70-100 лямов - остальное вооружение такое же оно хорошее но отстало на 30 лет (не по качеству а потому что война совсем изменилась и сейчас это оружие бесполезно ... ну почти) из боле менее приспособленного к современной войне есть только железный купол у евреев - но да же он захлебывается как мы видим да и не способен сбивать гипер ...
        topol717
          topol717
          +2
          Сегодня, 11:34
          Цитата: Андрей Малащенков
          Из противодронного там только РЭБ и как видим практически не действует
          РЭБ по большей части действует только против управляемых дронов. Если дрону задали цель, то уже никакая РЭБ не поможет. Конечно если программисты не только бамбук курили, а еще хоть немного думали.
    rocket757
      rocket757
      +1
      Сегодня, 12:37
      Дорого сердито... вопрос в том, для кого дорого и как оно сердито себя сможет показать?
      Очевидно, что "оружие для бедных" стало серьезным фактором как на поле боя, так и вообще, во всех спорах/конфликтах.
  Schneeberg
    Schneeberg
    +6
    Сегодня, 10:44
    оружие на миллиарды долларов не спасает
    Скажите, а 200 рублей не спасут Гиганта мыслей? ©
  лесничий
    лесничий
    +3
    Сегодня, 10:45
    Техника самане воюет, ею надо грамотно управлять. Дай обезьяне гранату, так она сама себя подорвать может.
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:42
      Цитата: лесничий
      Дай обезьяне гранату, так она сама себя подорвать может.

      Уже пятый год пошёл, а она себя пока не подрывает.
  Пленник
    Пленник
    +2
    Сегодня, 10:46
    Дорого, раскручено, отрекламировано. Истинные ТТХ = Озвученные ТТХ- насколько наглости хватило. sad
  роман66
    роман66
    +3
    Сегодня, 10:46
    Когда сабля просто висит на ковре - это не то оружие, что может спасти.
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:43
      Цитата: роман66
      Когда сабля просто висит на ковре - это не то оружие, что может спасти.

      Лучше гранатомёт вешать, вместо сабли.
      роман66
        роман66
        0
        Сегодня, 13:30
        Одна фигня - без постоянных тренировок - и он не поможет
  Висенте
    Висенте
    -1
    Сегодня, 10:51
    А что, БУ разве спасает ? Американское оружие давно устарело и ничего нового в общем-то нет.Чем заменят Пэтриот? США всё равно победили-сделали так что верные вассалы покупают этот хлам за огромадные деньги...
    carpenter
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Висенте
      так что верные вассалы покупают этот хлам за огромадные деньги...

      А зачем делать новое, если очередь стоит за старым.
      Висенте
        Висенте
        0
        Сегодня, 11:55
        правильно, а зачем тратить денег на новое вооружение если всё равно никто не нападёт потому что все вассалы...а точно это так?
        carpenter
          carpenter
          0
          Сегодня, 12:26
          Цитата: Висенте
          ачем тратить денег на новое вооружение если всё равно никто не нападёт

          Не, оружие они покупают не для обороны, а для того, чтобы на слабого соседа нападать.
  Mouse
    Mouse
    +2
    Сегодня, 10:53
    за один только день Госдепартамент одобрил продажу оружия и техники на Ближний Восток на сумму 23,5 млрд долларов

    Ну так... Очевидно рентабельней, чем в Украину вбухивать....
  VicVic
    VicVic
    +2
    Сегодня, 11:02
    Интересно, а это закупленное оружие, в принципе, участвовало в отражении опасности или бездействовало?
    А может действовало, как тот прекрасный кувейтский лётчик, подбивший 3 дружественных самолёта?
  ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей
    +4
    Сегодня, 11:04
    Евреи и американцы подставили шейхов. К примеру, официальный союзник Кувейта США. Но это очень забавный союзник, они обстреливают Иран с территории Кувейта, при этом в отношении правительства Кувейта ведут себя так, будто их просто не существует. То есть Хаймарсы выезжают на позиции куда хотят, делают залп и уезжают обратно. В ответ персы полируют инфраструктуру Кувейта. В этом свете яркое выступление кувейсткого воздушного Аса выглядит вполне объяснимо...
    Попуас
      Попуас
      +2
      Сегодня, 11:35
      Этому асу теперь пару тройку хаймарсов разбомбить осталось wink
    убей фашиста
      убей фашиста
      +1
      Сегодня, 12:10
      Уже, наверно, правильно писать - евреи и американские евреи.
  faterdom
    faterdom
    +1
    Сегодня, 11:05
    Это и есть самый страшный удар по Штатам. После этого втюхивать свои поделия на триллионы "союзникам" нп выйдет, по крайней мере добровольно. Европейцы для укров еще будут,кончено оплачивать какое-то время. А вот арабы, индусы (Штаты очень хотели их в качестве покупателей) - уже вряд ли. И даже Пентагону придется выбирать межлу лоббизмом бывших адмиралов-генералов, и боевой эффективностью.
  5.11
    5.11
    +2
    Сегодня, 11:08
    Я больше скажу . Будут покупать ещё больше , да и по цене в "три конца" .
    У них выбора нет . Иначе , в монархиях БВ , что-то "случится" с демократией и её срочно нужно будет восстанавливать .
    Участь лохов- она такая .
  андрей мартов
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 11:29
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала,что в своё время СССР продал только Саудовской Аравии автоматы Калашникова из чистого золота с патронами с изумрудными пулями более 678 экземпляров! Интересно,когда арабы начнут из этих золотых АК-47 отстреливаться от иранских БПЛА. . . soldier
  al3x
    al3x
    +4
    Сегодня, 11:39
    Мало закупиться оружием на дофигаллиард, нужен ещё и опытный персонал, тактика, стратегия, чтобы всё это дорогостоящее железо было хоть сколько-то эффективным. Стрелять по мишеням в тире любой дypак сможет. Собственно, только это карманные монархии БВ и умеют. Они вряд ли вообще думали, что по ним лупить когда-то будут по серьезке. А если и будут, то старший полосатый брат должен был спасти. Должен, но не обязан, как говорится.
    Егоза
      Егоза
      0
      Сегодня, 12:02
      Цитата: al3x
      Они вряд ли вообще думали, что по ним лупить когда-то будут по серьезке. А если и будут, то старший полосатый брат должен был спасти.

      Если бы они думали, то давно бы объединились (все арабские-мусульманские страны). А так - получите и распишитесь. И , в принципе, Иран бьет по базам, а не по мирным жителям этих стран.
  Appraiser
    Appraiser
    0
    Сегодня, 11:58
    Не спасает, а ВПК США деньгами помогает..... ничего личного только деньги
  123_123
    123_123
    0
    Сегодня, 12:05
    Покупайте российское. Эффективно, недорого, выгодно.
    Azimutt
      Azimutt
      0
      Сегодня, 14:26
      После окончания СВО РФ обязательно наштампует огромное количество всевозможных гераней и будет предлагать купить их (кроме самых секретных) всем желающим "дружественным" странам.
  ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 12:22
    вот это откровенно радует. арабские монархии АП наконец-то почувствовали "аромат любви".
  Владислав Минченко
    Владислав Минченко
    +2
    Сегодня, 12:33
    "Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки". Б. Окуджава.

    Исполняет синонист Пидоров... ой, простите, пианист Сидоров.
  пылесос
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:50
    Странам БВ нужно покупать Российское оружие--оно лучше. проще в обращении и дешевле.