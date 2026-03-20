Цены на нефть продолжают расти на фоне продолжающейся блокировки Ормуза

Продолжение блокировки Ормузского пролива поднимет цены на нефть, чем дольше будет закрыт пролив, тем выше будут цены на энергоресурсы. Об этом предупреждают аналитики.

После начала войны США и Израиля против Ирана мировые поставки нефти сократились на миллионы баррелей, а цена подскочила примерно на 50%. Однако это не конец, если американцам не удастся завершить конфликт и разблокировать пролив до конца апреля, то стоимость одного барреля нефти может вырасти до 180 долларов. При этом не исключается, что в отдельных случаях цены будут подниматься и до 200 долларов.



Как прогнозируют аналитики, в связи с дефицитом нефти на рынке уже на следующей неделе можно ожидать поднятия цен до 140 долларов за баррель.

Иран между тем начал выборочно пропускать танкеры через пролив. Речь идет о судах тех стран, которые продолжают поддерживать отношения с Тегераном. Это Китай, Индия и Пакистан. При этом маршрут танкеров отличается от традиционного, примерно восемь судов прошли у острова Ларак, находящегося у побережья Ирана. Американские военные заявляют, что нестандартный маршрут может быть связан с минированием Ормузского пролива. Если это так, то операция по деблокированию может затянуться в связи с необходимостью проверки всего пролива на наличие мин.
  1. Андрей Малащенков Звание
    +1
    Сегодня, 11:33
    Да дело да же не в цене а то кто нефть получает бесперебойно - ЕС этого лишилась - да она моглабы напечатать евро и заткнуть ценовую дырку - НО у них сейчас просто нет физической возможности получать энергоносители в нужных обьемах - вот где засада ... lol
    1. Андрей Малащенков Звание
      +1
      Сегодня, 11:37
      Да дело да же не в цене а то кто нефть получает бесперебойно


      Но это верхушка айсберга - те кто бесперебойно получают нефть газ сейчас наращивают производство и вытесняют с рынка тех у кого этого нет - а это уже триллионы прибыли для одних и триллионы убытка для других ...

      ЗЫ Все же тем кто на этом навариться нужно дать медальку Трампу и зарезервировать для него домик для эвакуации lol
      1. мерцание Звание
        0
        Сегодня, 13:48
        Самое интересное вот это заявление
        Министр финансов США заявил, что США могут отменить санкции в отношении иранской нефти,

        Получается, что США начали войну для того, чтобы отменить санкции (которые сами и ввели) с иранской нефти.
        winked А не проще ли было, просто отменить, без всякой войны?

        Похоже, у Трампа в скворечнике полный бардак.
        1. Last centurion Звание
          0
          Сегодня, 14:16
          Ну товарищи из Ирана четко отработали по Рас-Лаффану

          Думаю, что если потом прилетит скажем по терминалам в порту Салала, то цены прибавят еще "твердую тридцаточку"
      2. Azimutt Звание
        0
        Сегодня, 14:30
        Значит Тайваню достанутся только крохи СПГ и мы имеем все шансы дождаться того момента, когда TSMC в условиях острого дефицита топлива, прекратит выпуск менее выгодных чипов и сосредоточится только на чипах для ИИ.
    2. Mouse Звание
      +4
      Сегодня, 11:43
      ЕС бравирует, что им и так зашибись....
      Держитесь, люди, скоро лето.... wink
      1. Русич Звание
        +1
        Сегодня, 12:19
        В некоторых случаях расход электроэнергии в летний период снижается. Однако есть и исключения: в некоторых регионах, где летом стабильно держится температура выше 30 градусов, расход электроэнергии может быть больше, чем зимой. Это связано с тем, что в жаркие дни люди включают вентиляторы и кондиционеры, которые повышают энергопотребление. А ещё идёт ремонт теплосетей и народ включает электроводонагреватели
        1. Mouse Звание
          0
          Сегодня, 12:21
          Ну так... Кондиционеры на нашей стороне.... wassat
          1. Русич Звание
            +1
            Сегодня, 13:34
            Даёшь жару!
            Зима за нас, лето за нас! Даже природа видит где правда))
    3. Алексей Зоммер Звание
      0
      Сегодня, 11:52
      Не читайте газет.
      Норвегия, США и Алжир закрывают сейчас 75 процентов в потребности газа ЕС. Остальное добирает в ВБ, Катаре пока под вопросом и Азербайджане. По нефти у них все гораздо лучше.
      Вы реально думаете в ЕС сидят полные идиоты, что они отказываются от газа из РФ и не знают где взять?
      1. sdivt Звание
        -2
        Сегодня, 12:07
        да при чем тут ЕС?
        тут просто подобрался контингент комментаторов, который верит в любую подобную чушь, что Европа вот-вот замёрзнет, а мыльный пузырь чего-то там (нужное вставить) вот-вот лопнет, а Украина комплектует свою армию исключительно бусификацией, а Россия просто не хочет, из братских чувств, действовать жестче...
        даже не знаю, чего тут больше, наивности, или упрямства
      2. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
        +1
        Сегодня, 12:08
        …По нефти у них все гораздо лучше…
        У кого «у них»? У меня в Пфальце заправиться дизелем 24.02 обошлось в 1,689€/литр, вчера 2,189€/л. Мазут для котла взял 28.01 за 932€/т, сегодня тонна обошлась бы в 1321€. Ну, правда, это какая-то немецкая шиза: у соседей дешевле - у французов и ДАЖЕ у швейцарцев.
      3. D16 Звание
        +1
        Сегодня, 12:38
        Так где 20% добирать-то будут? На постоянную долю США тоже рассчитывать не стоит. Они в любой момент разворачивают газовозы и везут туда, где дороже. А дороже будет в ЮВА, поскольку там получали львиную долю СПГ из пролива и теперь ее нет. Вообще. lol
        1. Алексей Зоммер Звание
          0
          Сегодня, 13:44
          Я написал в сообщении. Не читали что ли? Великобритания, Азербайджан.
      4. Azimutt Звание
        0
        Сегодня, 14:33
        Речь вероятно о том, что на глобальном рынке уменьшится предложение того же СПГ. ЕС может перекупить СПГ у менее богатых стран, но цены однозначно пойдут ещё вверх.
    4. ZovSailor Звание
      0
      Сегодня, 12:57
      hi Весь цымес в том, что нам объясняют лишь верхнюю часть айсберга, умалчивая что рыжий Сатана от Эпштейна из Фашингтона в разработке глобалистов и сионистов должен был поджечь весь БВ с вовлечением всех стран монархий, султана, глав аз ера и глобально всю Евразию, но ИРИ тормозят эти планы, а шейхи и приговорённые, включая гейропу, отказываются идти на свино убой.
      В этом плане лживыми звучат слова рыжего Сатаны из Фашингтона о невовлечении вместе с сионистами по ударам стратегических объектов ИРИ, тем самым вызывая ответные по структурам монархий Персидского залива, а сионисты потирают руки в шоколаде за продвижение своих интересов.
      При любом раскладе, если рыжий нарцисс доживёт год-два до выборов или станет целью, как Д. Кеннеди, план глобалистов по Восточному полушарию остаётся в силе, что официально отражено в стратегии национальной безопасности янки в 2025 г.
  2. Висенте
    +4
    Сегодня, 11:33
    КСИР подтвердил, что нефтеперерабатывающие цели в Израиле внесены в список приоритетных. Общая стоимость шести заводов — $35 млрд.Самые крупные в Хайфе и Ашдоде
  3. tralflot1832 Звание
    +2
    Сегодня, 11:36
    На лицо картельный сговор ,ни кто не хочет увеличивать добычу нефти .Куда смотрят карательные международные финансовые институты .Пора вводить санкции против своих западных нефтяников. Злая шутка. drinks
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +3
    Сегодня, 11:37
    ❝ Чем дольше будет закрыт пролив, тем выше будут цены на энергоресурсы. Об этом предупреждают аналитики ❞ —

    — А без аналитиков никто бы и не догадался ...
    (Уловили связь)
    1. Капитан Пушкин Звание
      +1
      Сегодня, 11:47
      Ну, это первый закон аналитики, это уже все знают...
      А я, аналитикам в помощь, только что открыл второй закон аналитики: "Чем дольше будет дождь, тем глубже будут лужи".
    2. helmi8 Звание
      +1
      Сегодня, 12:29
      Анекдот:
      - Кто сегодня будет аналитиком?
      - Это как?
      - Следить, чтоб у всех было налито...
  5. rocket757 Звание
    +1
    Сегодня, 11:42
    Гейропейцы, судя по всему, решили продолжать толкать дальше "зелёные дела" и прочие альтернативные "перспективы"...
    Вроде как озабочены экологическими проблемами, но на современном уровне развития это все дорого и не достаточно эффективно.
    В общем, рубят сук на котором сидят. fool
    1. Хорон Звание
      +4
      Сегодня, 11:49
      В общем, рубят сук на котором сидят.

      Когда кто-то рубит сук на котором сидит, надо в первую очередь отойти от того дерева которое рубят.
      1. rocket757 Звание
        0
        Сегодня, 12:44
        Очевидное... нас и некоторых других они и так оттолкнула в сторону, огородились, никаких подходов не оставили. А те, кто пытается к ним, на подрубаемый сук влезть... на это со стороны посмотреть и все.
  6. андрей мартов Звание
    +4
    Сегодня, 11:45
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что нужно отправить письмо инопланетянам следующего содержания-" Уважаемые инопланетяне,прилетайте на Землю скорей и володейте Землёй и всем человечеством которое вчера сошло с ума и руководите всем на Земле с умом и мудростью свойственной вам,а не взбесившимся человекам! И подпись -С уважением одна бабка из трамвая". . . winked .
  7. vet Звание
    0
    Сегодня, 11:49
    И при этом, на фоне роста валютных поступлений, "волшебным образом" резко пошел вверх курс доллара и евро. А за ними пойдут ввепх цены на многие продукты. Не только на бензине решили заработать.
  8. Егоза Звание
    -1
    Сегодня, 12:07
    Речь идет о судах тех стран, которые продолжают поддерживать отношения с Тегераном. Это Китай, Индия и Пакистан.

    Что то не видно Россию в этом списке! Или нам "не надо"? Если нефть не нужна, то отношения то точно нужно поддерживать. Там более, что история "сотрудничества" Иран-Россия довольно сложная.
    1. Azimutt Звание
      0
      Сегодня, 14:38
      Я так понимаю, что перечислены страны, которые ПОКУПАЮТ нефть и газ на БВ.
  9. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 12:21
    Может всётаки юань за собой тянет бакс ?
  10. gribanow.c Звание
    -1
    Сегодня, 12:25
    Нужно разработать такой экономический механизм, и установить его федеральным законом чтобы была обратная пропорциональная зависимость - чем дороже нефть на мировом рынке - там дешевле ГСМ у нас, на внутреннем рынке. А кто это нарушает - штрафы и повышенный налог по всей цепочке - добыча - переработка - АЗС
  11. berlaga2005 Звание
    +1
    Сегодня, 12:57
    Иран может даже вообще нефтью не торговать. Надо только установить справедливые расценки монархиям за сохранность их нефтегаза. Да и за провоз через Ормузский пролив можно ценник объявить.
    Кстати, подозрительно, что ничего не прилетело в последние дни по ОАЭ.