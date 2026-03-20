Цены на нефть продолжают расти на фоне продолжающейся блокировки Ормуза

Продолжение блокировки Ормузского пролива поднимет цены на нефть, чем дольше будет закрыт пролив, тем выше будут цены на энергоресурсы. Об этом предупреждают аналитики.После начала войны США и Израиля против Ирана мировые поставки нефти сократились на миллионы баррелей, а цена подскочила примерно на 50%. Однако это не конец, если американцам не удастся завершить конфликт и разблокировать пролив до конца апреля, то стоимость одного барреля нефти может вырасти до 180 долларов. При этом не исключается, что в отдельных случаях цены будут подниматься и до 200 долларов.Как прогнозируют аналитики, в связи с дефицитом нефти на рынке уже на следующей неделе можно ожидать поднятия цен до 140 долларов за баррель.Иран между тем начал выборочно пропускать танкеры через пролив. Речь идет о судах тех стран, которые продолжают поддерживать отношения с Тегераном. Это Китай, Индия и Пакистан. При этом маршрут танкеров отличается от традиционного, примерно восемь судов прошли у острова Ларак, находящегося у побережья Ирана. Американские военные заявляют, что нестандартный маршрут может быть связан с минированием Ормузского пролива. Если это так, то операция по деблокированию может затянуться в связи с необходимостью проверки всего пролива на наличие мин.

