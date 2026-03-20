Нанесены удары по судам и портовой инфраструктуре в Ильичёвске Одесской области

Украинские ресурсы сетуют, что в результате очередной атаки БПЛА на Одесскую область были повреждены два стоявшие в порту Ильичевска (украинское название Черноморск) судна под флагами Палау и Барбадоса. При этом Киев утверждает, что суда якобы были загружены зерном, однако, вероятнее всего, учитывая упадок украинской сельскохозяйственной отрасли и резкое сокращение объемов экспорта сельхозпродукции, контейнеровозы доставили на Украину оружие и боеприпасы для ВСУ.

По некоторым данным, удар по порту Ильичевска был нанесен в момент разгрузки судов. Кроме судов удары были нанесены по административным зданиям и другой портовой инфраструктуре. Очевидно, что удары по объектам в Одесской области в настоящее время приобрели системный характер. Ни для кого не секрет, что киевский режим использует якобы «гражданские торговые суда» для доставки на Украину боеприпасов и вооружений, пока еще относительно щедро поставляемых западными «союзниками».



Кроме того, киевский режим нередко размещает в районах черноморских портов свои военно-промышленные, топливные и складские мощности. Там же размещаются цеха по сборке БПЛА, применяемых для атак на объекты в Крыму и Краснодарском крае. Регулярные удары по подконтрольным Украине морским портам существенно снижают военный потенциал ВСУ и фактически лишают Киев возможности получать вооружения и боеприпасы морским путем.

  1. frruc Звание
    +7
    Сегодня, 11:48
    суда якобы были загружены зерном

    Отлично, рыбе на прикормку. Клев будет хороший.
    1. PROXOR Звание
      +4
      Сегодня, 12:25
      Одно мне не понятно. Ладно надводные корабли в опасности. Варшавянки чего в портах сидят?
      Глубины в районе Одессы и Ильичёвска не сказать что есть11-15 метров вполне хватит, чтобы выйти на торпедную атаку по судам в порту в перископном положении. Ночью подошли и всадили по 2 торпеды в каждую стоящую цель. Неужели в командовании ЧФ РФ такие трусы сидят, которые боятся если что?
      1. PROXOR Звание
        -1
        Сегодня, 12:30
        Добавлю: был в конце СССР реализован проекта 865 «Пиранья» (все её видели в фильма Особенности национальной рыбалки.) К сожалению все порезано уже. Глубины у Одессы это вообще её вотчина. На вооружении два торпедных аппарата 400мм. Тоже шухеру наделали бы капитально.
      2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        0
        Сегодня, 13:13
        Вы реально думаете, что подобные решения принимаются на уровне командования ЧФ?
        1. PROXOR Звание
          0
          Сегодня, 14:08
          Ну если у командование ЧФ РФ есть приказ на полноценные боевые действия, то способы нанесения удара выбирают уж точно не в доме на Фрунзенской набережной.
          1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
            0
            Сегодня, 14:37
            Такой приказ не поступит без политического решения Верховного, так как это будет означать переход от СВО к войне.
      3. ZovSailor Звание
        +1
        Сегодня, 13:36
        PROXOR
        Сегодня, 12:25

        hi Нисколько не уменьшаю возможностей КЧФ и смежников, но существенные риски не оправдают средств.
        Враги от наглосаксов регулярно снабжают бандеронацистов развединформацией, как и техническим развед. оборудованием подводного, надводного сухопутного и воздушного обеспечения, чтобы вкратце понимать всю сложность и смысл выхода на торпедную атаку, когда боевые задачи можно выполнять на недосягаемых до врага дистанциях при получении контролируемых разведданных.
        Потери РК"Москва" и др. кораблей, как и продолжающиеся атаки БЭКами и БПЛА на Крымский мост и другие объекты, военных и мирных россиян должны выработать другой алгоритм агрессивного воздействия ВС РФ в СВО-КТО на Причерноморье, Придунайские территории и порты р. Дунай, подлежащие освобождению, как исконно русские, обильно политые кровью наших предков.
        1. PROXOR Звание
          +2
          Сегодня, 14:19
          То, что ПЛ засекут на подходе вполне допускаю. У союзничков свидомых есть самолёты/вертолёты поисковики и надводные корабли ПЛО. Но найти не значит уничтожить. Для нанесения ударов по ПЛ нужны либо глубинные бомбы, либо торпеды, или ракетоторпеды. У ВФУ носителей для данного вооружения нет (БЭКи такое точно не таскают). Единственное возможное средство поражение это истребители переданные 404й. Сейчас истребители морской авиации легко подходят к острову Змеиный. Удар по ПЛ с территории сопредельного государства автоматом является объявлением войны и при этом не по инициативе страны НАТО (5 статья не работает). Истребитель должен действовать с территории 404й. С дистанции удара от острова Змеиный эти лiтаки не жильцы. Наши точно их собьют при координированной работе флота и авиации.
          На текущий момент я не вижу ни одной проблемы по уничтожению транспортов в гаванях Одессы и Ильичевска. Мои слова могли бы подтвердить моряки-подводники ВОВ, которые топили транспорты ровно так же.
          1. PROXOR Звание
            0
            Сегодня, 14:26
            ПыСЫ: в конце концов, что мешает сделать такой же подводный дрон? Варшавянки ходят в море для запусков КР Калибр. Значит с середины Чёрного мора работать можно. Устаревших торпед я думаю навалом. Дооснастить их системой навигации и движателем на дистанцию подхода, а дальше прямой наводкой по стоящему у стенки корабля (цель проще некуда).
          2. ZovSailor Звание
            0
            Сегодня, 14:41
            PROXOR
            Сегодня, 14:19

            hi Не стану озвучивать всех препятствий по выходу на атаку ПЛ, назову лишь одни из уязвимостей: минная опасность для ПЛ, надводных кораблей, которая существует и для торговых, включая акватории вдоль побережья цыган, осман, проливе Босфор, что уже неоднократно фиксировалось и уничтожалось в дневное время, боновые заграждения при входе-выходе портов, техническая аппаратура и датчики гидроакустического и другого слежения.
            Атаки по целям в портах, так и на маршрутах вдоль побережья возможны КР как с ПЛ из любого положения, так и ВКС, надводными кораблями с дистанций, не заходя в зоны поражения, при поступлении информации о целях и приказе на уничтожение.
      4. guest Звание
        +1
        Сегодня, 14:11
        Цитата: PROXOR
        Неужели в командовании ЧФ РФ такие трусы сидят, которые боятся если что?

        Конечно боятся, ведь инициатива наказуема.
      5. 30 вис Звание
        -1
        Сегодня, 14:11
        Цитата: PROXOR
        Ночью подошли и всадили по 2 торпеды в каждую стоящую цель. Неужели в командовании ЧФ РФ такие трусы сидят, которые боятся если что?

        Скажите мне пожалуйста . Вот если у вас есть возможность не рисковать жизнями живых людей , а есть способ нанести смертельный удар бездушной геранью , какой вариант Вы используете ? Да и БПЛА Герань дешевле торпеды и использовании подводной лодки , её амортизации , топлива затраченного на поход , зарплаты морякам и т.д . Или всё таки отправите на возможную гибель моряков и потерю подлодки ? И вам лучше потратить сто рублей , чем один рубль ?
  2. Андрей Малащенков Звание
    +7
    Сегодня, 11:49
    Ну слава Богу начали суда обстреливать - вот только не повреждать их надо а топить причем у пирса что бы другие суда причалить уже не могли физически - ведь есть же для этого много старых ПКР ... правда все они были в Крыму и пятачки их скорее всего раздербанили ..
    1. Наводлом Звание
      +3
      Сегодня, 12:02
      Цитата: Андрей Малащенков
      Ну слава Богу начали суда обстреливать

      Над формулировкой слелует поработать.
      Звучит кощунственно.
      Но по сути верно.
      Порты противника должны быть надёжно закупорены.
      Будь на бортах хоть трижды мирный груз.
      Не согласен только с тем, что сразу же надо топить.
      Это было предостережение
      В следующий раз, надеюсь, так легко не отвертятся.
      1. Русич Звание
        +4
        Сегодня, 12:13
        Цитата: Наводлом
        Это было предостережение

        Надо думать, после нескольких атак, желающих подвозить "зерно" поубавится
    2. landromat
      0
      Сегодня, 12:38
      Иран показал что достаточно лиш повредить и страховые компании в отказ пойдут.
    3. Goldmitro Звание
      +2
      Сегодня, 12:57
      Андрей Малащенко
      Ну слава Богу начали суда обстреливать - вот только не повреждать их надо а топить

      Давным давно необходимо не только это, но и уничтожение портовых сооружений и не только их, а и погранпунктов, через которые идёт и идёт бандеровцам всё возрастающий смертельный поток западного оружия, боеприпасов и пр.,который должен уже перемалываться нашими солдатами на ЛБС, неся при этом невосполнимые потери!
  3. Висенте
    +1
    Сегодня, 11:50
    В отличии от Ирана возможности и потенциал которого ограничены Россия вполне себе перевела промышленность на военные рельсы без ущерба экономике, имеет стабильное и весомое пополнение бюджета, в ттом числе от своих противников.Это не предвещает Западу который обещал уничтожить военно РФ ничего оптимистичного.ВСУ просто наёмная сила этого Запада а территория 404-й просто полигон на котором пока, до определённого момента эта конфронтация и происходит...
    1. сайгон Звание
      +5
      Сегодня, 12:00
      Потенциал и возможности Ирана може и ограниченны , но воля к ведению войны огромная. И если кто то хочет посмитреть как перевести войну в плоскость войны экономической то Ирен пишет учебник - как сделать больно и врагу и подпердышам его. Глядя как Персия выносит базы амеров и инфраструктуру подпердышей стоит понять одно - НАТО ни куда ни рескнет влазить если разнести логистические точки рядом с окраиной . Но воля нужна только воля.
      1. Висенте
        0
        Сегодня, 12:05
        граница с Польшей например большая, таких точек как Жешуа могут быть сотни при желании, а разносить их все по очереди ударами по территории соседнего государства это что такое если не обьявление войны...Нато уже влезло и на Украину, но не только..Завтра война с Польшей а значит со всем блоком Нато...для этого нужна воля...а может достаточно глупости? Сайгон подпишется под это?
        1. Наводлом Звание
          +4
          Сегодня, 12:19
          Цитата: Висенте
          граница с Польшей например большая, таких точек как Жешуа могут быть сотни при желании

          Граница то протяжённая, но наземная переброска грузов возможна только по транспортным путям.
          А в случае железной дороги - через оборудованные пограничные станции.
          Да и сам Жешув - не хутор в поле, а крупный железнодорожный узел в нескольких километрах от аэропорта.
          Так что никаких сотен точек даже при самом большом желании быть не может.
          1. Висенте
            -1
            Сегодня, 12:22
            в виде ликбеза-граница России и Украины не ограничивается одной Польшей а вкруг всё страны Нато...ещё раз этих точек переброски враз будет 99...и что Наводлом станет делать? ах да, упорно бомбить Жешуа и уповать...
            1. Наводлом Звание
              +1
              Сегодня, 12:29
              Я прокомментировал ваше сообщение.
              Вы написали про границу с Польшей.
              Разве в этом случае мне требуется ликбез?
              Разве только вам.
              1. Висенте
                -2
                Сегодня, 12:33
                да, конечно...ликбез нумер 2: граница с Польшей и Жешуа приведены в посте как пример, вы попробуете усовершенствовать логику? и где ответ за 99 возможных точек переброса на границе и России и Украины? Наводлом вы справитесь? велик и могуч русский язык...
                1. Наводлом Звание
                  0
                  Сегодня, 12:41
                  Цитата: Висенте
                  да, конечно...ликбез нумер 2: граница с Польшей и Жешуа приведены в посте как пример, вы попробуете усовершенствовать логику? и где ответ за 99 возможных точек переброса на границе и России и Украины? Наводлом вы справитесь? велик и могуч русский язык...

                  Про какие "99 возможных точек переброса на границе и России и Украины" вы толкуете?
                  В связи с чем вы об этом пишите?
                  И почему я должен отвечать на ваши спонтанные эскапады, мало связанные с предыдущей темой?
                  1. Висенте
                    -1
                    Сегодня, 12:54
                    можете не отвечать, вы уже много рассказали, тем более не понимаете как сами говорите о чём здесь речь...дела не меняет
        2. сайгон Звание
          0
          Сегодня, 13:27
          Как Жешув три сотни при лютом желании быть не может. Просто смотрим карту дорожной сети Польши . ЖД колея в Польше европейская у нас 60" на границе пуекты смены колесных пар . И еще раз смотрим на Иран базы амеров выносят и вся НАТО куцие хвосты в зад засунцв делает вид что и Доню не знают и во обще мимо плыли.
          1. Висенте
            -1
            Сегодня, 14:02
            а что мешает создать базы количеством ну скажем 99 штук в точках перегруза на границе с Украиной...в случае атаки на Жешуа и начала войны с Нато это не будет иметь уже никакого политического значения, сайгон ну ты сам подумай где перегружать в Жешуа или прямо счас в оставшихся 98 точках которые создать-то не вопрос...
      2. guest Звание
        0
        Сегодня, 14:14
        Цитата: сайгон
        Но воля нужна только воля.

        Так её, к сожалению, как раз нет. sad
  4. tralflot1832 Звание
    +3
    Сегодня, 11:58
    После того как СБУ взяла ответственность за атаку нашего газовоза в Средиземке на западе забыли о наших ударах по портам Украины и судам в них.Укринский плач ни его не слышит.Для чего это сделали украинцы с англичанами?Допиарились..
    Р. S.злые языки утверждают что газовоз без экипажа ,уверенно дрейфовавший на север к Италии ,неожиданно оказался на юге в экономической зоне Ливии. Подозреваю хитропопых Стармера и Мелони . bully
  5. Игнатий555 Звание
    +3
    Сегодня, 12:03
    Инфраструктура врага должна быть разрушена, как и логистика. Тут работы еще очень много, пора переходить от точечных до поражений с максимально тяжелыми, для работы портов и железно-дорожного сообщения, последствиями.
    1. carpenter Звание
      +2
      Сегодня, 12:17
      Цитата: Игнатий555
      Инфраструктура врага должна быть разрушена, как и логистика.

      Очень давно по Николаеву и порт Октябрьск не прилетало, а туда нужно прилетать, больше чем в Одессу (думаю многие знают почему).
      1. next322 Звание
        +2
        Сегодня, 12:36
        Порт Ольвия практически уничтожен,все суда направляющиеся в сторону Николаева контролируются с Кинбурской косы
        1. carpenter Звание
          0
          Сегодня, 14:37
          Цитата: next322
          все суда направляющиеся в сторону Николаева контролируются с Кинбурской косы

          Только вот ССЗ продолжают работать, хотя на них давно суда не строят.
  6. Правдодел Звание
    0
    Сегодня, 12:45
    Нанесены удары по судам и портовой инфраструктуре в Ильичёвске Одесской области

    Мы вот все наносим, наносим удары по портам бандерлогов, а порты как работали, так и работают.
    Вон, Иран, перегородил пролив, и ни одна собака туда сунуться не может!
    И что, наша ВМФ не может блокировать и отрезать порты государства 404 от Черного моря? Или нет разрешение на блокаду от рыжего разбойника!?
    1. nik-mazur Звание
      0
      Сегодня, 13:23
      Цитата: Правдодел
      Иран, перегородил пролив ... отрезать порты государства 404 от Черного моря

      Вы на самом деле не видите разницы между морем и проливом или вид делаете?
    2. guest Звание
      0
      Сегодня, 14:17
      Цитата: Правдодел
      Или нет разрешение на блокаду от рыжего разбойника!?

      Тут даже не в рыжем дело, а фигуре по мельче, я про султана если кто не понял.
  7. Ivan№One Звание
    0
    Сегодня, 13:31
    Ну наконец-то про хохлопорты вспомнили опять
    Главное не забыть
  8. Александр Х Звание
    0
    Сегодня, 14:12
    Вот это правильно! Топить все суда, снабжаюшие 404ю!