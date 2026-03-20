Российским «Гераням» увеличивают скорость для прорыва украинской ПВО

Российским «Гераням» увеличивают скорость для прорыва украинской ПВО

Российские разработчики продолжают совершенствовать дроны-камикадзе типа «Герань», увеличивая их скорость. Делается это для того, чтобы сделать бесполезными украинские дроны-перехватчики. Об этом заявил украинский военный эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов, занимающий должность советника министра обороны Украины.

Российские «Герани» становятся быстрее, тем самым делая бесполезными украинские дроны-перехватчики, на которые Киев сделал ставку. По словам Бескрестнова, на каждую украинскую разработку Россия отвечает своей, улучшая дроны-камикадзе. А еще на подходе новая модификация беспилотника «Герань-5» с реактивным двигателем. У нее скорость в два раза выше, чем у украинских перехватчиков, что делает их практически бесполезными.



Они пытаются нас взять скоростью. То есть они понимают, что наши перехватчики не смогут летать больше условно 300 километров в час. Реактивный «Шахед» сейчас летит 280-320. Против него еще какие-то идеи, как работать, есть, но русские уже испытывают «Герань-5». Это ракета-дрон 500-600 километров в час.

По мнению эксперта, новые беспилотники сделают всю выстроенную систему ПВО Украины бесполезной. Киеву необходимо уже сейчас думать, как выходить из этой ситуации. Наилучшим выходом было бы создание реактивных дронов-перехватчиков, но работы в этом направлении не ведутся.

А это уже реактивные перехватчики, там уже совершенно другие технологии. Это уже ракеты, которые нужно создавать, которые мы не создаем. Это другие технологии. И вот на шаг вперед нужно думать.
  1. rytik32 Звание
    rytik32
    +7
    Сегодня, 12:06
    Молодцы!
    Периодически обнуляются средства эрзац-ПВО противника. А ракеты ПВО сейчас в большом дефиците.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      0
      Сегодня, 13:06
      Лучшее что они иогли бы придумать это капитуляция. Но для этого надо знать историю и мозги.
  2. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    +1
    Сегодня, 12:08
    Китайцы около года назад демонстрировали "двухмоторную герань", возможно у такой схемы потолок будет намного больше 5км, и электрические дроны физически не смогут их там достать
    1. 2al Звание
      2al
      +1
      Сегодня, 13:04
      У китайской PD-2900 заявлен режим прорыва ПВО на скорости в 300км, она имеет регулируемые обороты движков.
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      +1
      Сегодня, 13:38
      два мотора это дорого.
      а просто площадь крыла не пробовали увеличить? ну чтоб летать выше... километров 6-7 дроны перехватчики не осилят по энергозапасу
      ну и боевую часть сделать твердотопливной ракетой. когда уже долетит. чтоб шарахнуть градусов под 75 вниз на максималке или наоборот рассыпной кассетой, чтоб перехватывать было нечего
  3. Висенте
    Висенте
    0
    Сегодня, 12:11
    По сути Украина это полигон, её территория контролируется только благодаря наличию там специалистов и вооружений Нато, каждая гривна в бюджете БУ это деньги налогоплательщиков стран Нато и не только...Так вот на этом полигоне сейчас противостояние России с 56 странами Запада, которые дали обещание уничтожить Россию военно, но им не светит, совсем...
  4. тлауикол Звание
    тлауикол
    +1
    Сегодня, 12:12
    Вертолёты и лёгкая авиация тоже будут в пролете
  5. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 12:16
    Большее число дронов-обманок может стать решением, поскольку они будут дешевле за счет отсутствия сложной системы наведения и отсутсующей или небольшой бч.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 12:53
      Цитата: 123_123
      поскольку они будут дешевле за счет отсутствия сложной системы наведения
      Не смешите мои тапочки. Это сложная система стоит пару баксов. Другое дело что отсутствие ВВ на борту не требует особых мер по перевозке и хранению. А так обманка от герани ничем не отличается. Ну может малый вес требует более слабого мотора. хотя всегда лучше залить лишние 50 кг топлива и дольше нарезать круги.
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +1
      Сегодня, 13:42
      Так уже есть же пенопластово-фанерная гербера, а потом решили и её можно как ударную использовать.
      Судя по всему система наведения и бч отнюдь не самая дорогая часть. Двигатель и сборка составляют основную стоимость.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:16
    Глотай те пыль из под крыла....
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 13:33
      Это не пыль, это инверсионный след
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 13:41
        Это идиома... Как филолог должен знать.... bully
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 13:54
          В авиации нет места идиомам. Вот пусть инверсии и глотают. Вообще, я давно нашел надежное противодействие дронам - это дракон. Крылья, скорость, огнемёт и интеллект в одном флаконе. Осталось найти и уговорить
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 13:58
            Создай! wink ....... .... ......
  7. ximkim Звание
    ximkim
    -9
    Сегодня, 12:17
    По мнению эксперта, новые беспилотники сделают всю выстроенную систему ПВО Украины бесполезной. Киеву необходимо уже сейчас думать, как выходить из этой ситуации. Наилучшим выходом было бы создание реактивных дронов-перехватчиков, но работы в этом направлении не ведутся.

    Путин (не Россия)делает повреждение, но не уничтожение.
    В планах Путина продлить войну , но не остановить .
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      0
      Сегодня, 12:26
      Путин (не Россия)делает повреждение, но не уничтожение.
      В планах Путина продлить войну , но не остановить .


      Даже НЕ в защиту Путина, а просто, по логике.

      Предлагаете Путину взять на вооружение принципы всех этих американо-израильских сионистов, ушибленных на всю голову? И ЧТО это будет за СВО тогда? Тогда получится, хех, что правильно Википедия про нас пишет, "вторжение на Украину".

      Уничтожение КРУПНЕЙШЕЙ ( если только сейчас поляки вперёд не вышли по численности и составу вооружения ) армии Европы предполагает введение в бой ВЕСЬМА КРУПНЫХ соединений. Начальный этап СВО видели? Ну, и как... понравилась картинка? Ничего НЕ могли сделать, НЕ знали с какого боку зайти на этот Киев и прочие города, топтались на месте, теряя людей и технику.

      Легко написать в Сети, да НЕ легко сделать в реале! Рокоссовские теперь повыводились, знаете ли...
      1. Вадим Топал-Паша Звание
        Вадим Топал-Паша
        0
        Сегодня, 13:23
        С началом перестройки и прочей гласности стали публиковать то, что раньше было нельзя. Читал я кого-то из недобитых гитлеровских генералов. Он слёзно жалился, что у Германии больше нет нормальной пехоты. Писал он про начало ВМВ. имея ввиду, что германская пехота ПМВ - образец и эталон.
        Я это к тому, что сильно грамотным тяжело умирать.
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 14:07
        Цитата: Denis_999
        И ЧТО это будет за СВО тогда?

        Будет СВО здорового человека. С уничтожением вертикали власти и управления войсками, с блокадой портов вместо зерновых сделок и т.д. и т.п.
        Цитата: Denis_999
        Тогда получится, хех, что правильно Википедия про нас пишет, "вторжение на Украину".

        А сейчас получается, что мы одной рукой трогательно заботимся, как бы кто-то из руководства Украины не дай Бог получит свое, а другой - уничтожаем подстанции и коммуникации, в результате чего гражданское население Украины зимой остается без электричества и отопления. Получается, что в отношении гражданских Украины мы готовы снять белые перчатки, но вот в отношении их власть предержащих - ни за что. Лично меня такая двусмысленность совершенно не устраивает
        1. Denis_999 Звание
          Denis_999
          0
          Сегодня, 14:39
          Будет СВО здорового человека. С уничтожением вертикали власти и управления войсками


          Пфф... БЕЗ купирования управления ИЗВНЕ - смысл "отщёлкивать" укровских чинушей и генералов? Хотя, про генералов СОГЛАШУСЬ ( должна же быть ХОТЬ КАКАЯ-ТО ответка за наш высший ком.состав, подорванный в России в ходе терактов! ). А так, если даже никого не останется из генералов на Украине, будут управлять извне, из Европы.

          А сейчас получается, что мы одной рукой трогательно заботимся, как бы кто-то из руководства Украины не дай Бог получит свое, а другой - уничтожаем подстанции и коммуникации, в результате чего гражданское население Украины зимой остается без электричества и отопления.


          Драконим мы их, как правило, В ОТВЕТ. Вынося инфраструктуру, мало-мальски способную осуществлять производство и ремонт продукции военного либо "двойного" назначения. Энергетику, так, вообще, старались до последнего НЕ бить. Да, гражданским там ДОСТАЁТСЯ, без этого, увы, НИКАК, но КУДА БОЛЬШЕ гражданские там страдают от своих же, ТЦКшников, бандюков в погонах и прочих подобных.

          Повторю на "зеркальном" примере США во Вьетнаме. Многие военные операции янки в этом конфликте были БЕЗУПРЕЧНЫМИ по части планирования и конечного исполнения, НО... они НЕ изменили общей картины. Янки НЕ смогли купировать военно-техническую и прочую помощь Вьетнаму извне, от СССР, Китая, стран СЭВ и других.
  8. Владислав Минченко Звание
    Владислав Минченко
    +4
    Сегодня, 12:29
    Наилучшим выходом было бы создание реактивных дронов-перехватчиков

    Наилучший выход - сдаться.
  9. landromat
    landromat
    0
    Сегодня, 12:30
    только реактивные герани дороже в несколько раз и о массированном применении их можно забыть экономика, может статься что кр аля изделие-30 на дешевой импортной электронике на порядок дешевле х-101 но с бч 800кг и скоростью под 800 км.ч как у фламинго будет более конкурентной. Иран опять же всем нашим теоретикам показал что дешевая простая баллистика без систем маневрирования аля искандер эффективна против thaaad
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 12:46
      Цитата: landromat
      только реактивные герани дороже в несколько раз и о массированном применении их можно забыть экономика


      Так ведь и их требуется в несколько раз меньше для гарантированного поражения цели.

      Или применения более дорогих средств противодействия.
  10. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 12:47
    Вопрос цены Герани.
    Рост цены -снижение массовости .
    Не думаю, что обычная Герань уйдёт.
    В начале истории были упорные слухи про копии Араш2. Но что то притихло всё
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      +1
      Сегодня, 12:54
      "Араш-2", вроде, с поршневым двигателем, большой скорости НЕ развить.

      В принципе, ВСЁ можно сделать. И более скоростную анти-дроновую ПВО-ракету и более скоростную "Герань".

      Просто тут шныряют интересанты Украины, Европы, Израиля и США. НЕЗАЧЕМ им подсказывать пути, облегчая им решение задачи. wink
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:48
    Очевидное... "оружие для бедных", стало таким, не учитывать его наличие у противника, стало невозможным! soldier
  12. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    0
    Сегодня, 12:59
    За пять лет сво (надо же,подсказку выдал маленькими буквами,знак?), эволюция даже можно сказать революция в развитии оружия, появление новых его видов колоссальна.Если ещё пять лет проэсвеочимся то БПЛА будут летать через Марс.(сарказм).Или альфу центавру и когда скорости средств нападения сравняются со скоростями перехватчиков и составят скорость света ,всё край, ускорятся некуда,поединок меча и щита закончился.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 13:18
      Цитата: О. Бендер
      За пять лет сво

      За четыре. Не надо бежать впереди паровоза.
  13. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 13:14
    Наилучшим выходом было бы создание реактивных дронов-перехватчиков, но работы в этом направлении не ведутся.

    А как у нас с этим?
  14. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 13:25
    Цитата: Denis_999
    Путин (не Россия)делает повреждение, но не уничтожение.
    В планах Путина продлить войну , но не остановить .


    Даже НЕ в защиту Путина, а просто, по логике.

    Предлагаете Путину взять на вооружение принципы всех этих американо-израильских сионистов, ушибленных на всю голову? И ЧТО это будет за СВО тогда? Тогда получится, хех, что правильно Википедия про нас пишет, "вторжение на Украину".

    Уничтожение КРУПНЕЙШЕЙ ( если только сейчас поляки вперёд не вышли по численности и составу вооружения ) армии Европы предполагает введение в бой ВЕСЬМА КРУПНЫХ соединений. Начальный этап СВО видели? Ну, и как... понравилась картинка? Ничего НЕ могли сделать, НЕ знали с какого боку зайти на этот Киев и прочие города, топтались на месте, теряя людей и технику.

    Легко написать в Сети, да НЕ легко сделать в реале! Рокоссовские теперь повыводились, знаете ли...

    В планах продлевать войну, не останавливаться.
    Что не, еще не понятно?
    Видел первый этап сво - не соответствует заявлениям Путина и его компании.
    Сейчас идёт война на пересидеть.
    А в этом плане Путин проиграет- все само собой не рассосётся , придётся ещё больше врать , скрывать мобилизацию, интересы России бросить , а интересы высокопоставленных должностных лиц приближенных к Медведеву и Путину превыше всего.
    Эти двое строят остров стабильности для себя.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 14:38
      Цитата: ximkim
      Эти двое строят остров стабильности для себя.

      Напишите им своё эмоциональное послание, вдруг они не знают про Вас. Где Вы такие берётесь?