Российским «Гераням» увеличивают скорость для прорыва украинской ПВО
Российские разработчики продолжают совершенствовать дроны-камикадзе типа «Герань», увеличивая их скорость. Делается это для того, чтобы сделать бесполезными украинские дроны-перехватчики. Об этом заявил украинский военный эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов, занимающий должность советника министра обороны Украины.
Российские «Герани» становятся быстрее, тем самым делая бесполезными украинские дроны-перехватчики, на которые Киев сделал ставку. По словам Бескрестнова, на каждую украинскую разработку Россия отвечает своей, улучшая дроны-камикадзе. А еще на подходе новая модификация беспилотника «Герань-5» с реактивным двигателем. У нее скорость в два раза выше, чем у украинских перехватчиков, что делает их практически бесполезными.
По мнению эксперта, новые беспилотники сделают всю выстроенную систему ПВО Украины бесполезной. Киеву необходимо уже сейчас думать, как выходить из этой ситуации. Наилучшим выходом было бы создание реактивных дронов-перехватчиков, но работы в этом направлении не ведутся.
