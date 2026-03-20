Иран организовал платный коридор для прохода через Ормузский пролив

Власти Ирана ввели плату для судов, проходящих через Ормузский пролив. При этом воспользоваться безопасным коридором могут лишь одобренные Тегераном перевозчики. На данный момент по «безопасному коридору» через пролив прошли уже по меньшей мере девять судов, не связанных с США, Израилем и их союзниками. Однако неизвестно, сколько из них оплачивали разрешение на проход, потому что в некоторых случаях стороны ограничивались дипломатическим вмешательством.Как сообщает Lloyd's List, маршрут проходит вблизи острова Ларак, где силы КСИР и портовые службы проводят визуальную идентификацию судов. При этом доступ, плата за который составляет два миллиона долларов, предоставляется исключительно после предварительного согласования с Тегераном. Примечательно, что, несмотря на гарантии Тегерана, некоторые судовладельцы опасаются, что принятое на высоком уровне решение может не дойти до «человека, держащего палец на спусковом крючке».Между тем, судя по всему, американцы не отказались от сопряженной с высокими рисками идеи бросить свою морскую пехоту на захват иранских островов, чтобы открыть Ормузский пролив. США направили на Ближний Восток 31-й экспедиционный корпус морской пехоты численностью до 2500 военных. По информации американской прессы, экспедиционные силы корпуса на десантном корабле USS Tripoli прибудут в Ближневосточный регион через 5-7 дней. Наиболее вероятной целью операции с задействованием американской морской пехоты может стать остров Харк.

