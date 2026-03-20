Иран организовал платный коридор для прохода через Ормузский пролив

Власти Ирана ввели плату для судов, проходящих через Ормузский пролив. При этом воспользоваться безопасным коридором могут лишь одобренные Тегераном перевозчики. На данный момент по «безопасному коридору» через пролив прошли уже по меньшей мере девять судов, не связанных с США, Израилем и их союзниками. Однако неизвестно, сколько из них оплачивали разрешение на проход, потому что в некоторых случаях стороны ограничивались дипломатическим вмешательством.

Как сообщает Lloyd's List, маршрут проходит вблизи острова Ларак, где силы КСИР и портовые службы проводят визуальную идентификацию судов. При этом доступ, плата за который составляет два миллиона долларов, предоставляется исключительно после предварительного согласования с Тегераном. Примечательно, что, несмотря на гарантии Тегерана, некоторые судовладельцы опасаются, что принятое на высоком уровне решение может не дойти до «человека, держащего палец на спусковом крючке».



Между тем, судя по всему, американцы не отказались от сопряженной с высокими рисками идеи бросить свою морскую пехоту на захват иранских островов, чтобы открыть Ормузский пролив. США направили на Ближний Восток 31-й экспедиционный корпус морской пехоты численностью до 2500 военных. По информации американской прессы, экспедиционные силы корпуса на десантном корабле USS Tripoli прибудут в Ближневосточный регион через 5-7 дней. Наиболее вероятной целью операции с задействованием американской морской пехоты может стать остров Харк.
    Сегодня, 12:57
    Куй железо не отходя от кассы....
      Сегодня, 13:48
      hi А что, полосатые морпехи едут охранять иранские кассы от хулиганов-сионистов и других безбилетников?
      Пожелаем 2500Х 2Х2 полосатых гробов груза 200 с оплатой наличными на месте Персидского залива за счёт кошелька рыжего Сатаны из Фашингтона.
      Победы иранскому народу в войне против сионистов и янки!
      Смерть международным агрессорам, террористам и оккупантам.
        Сегодня, 14:06
        Ну, у нас же казаки охраняли электрички от безбилетников
          Сегодня, 14:20
          hi Надо бы донести до иранских друзей успешный опыт казачества применительно к боевым условиям Персидского залива, а инструкторами для обучения пригласить дембелей от спецназа "морских котиков".
    Сегодня, 13:06
    Там у них завелсЯ козачек засла...вернее кошерный.Наладил таки тему побарыжить,с ценником не прогадали бы.С другой стороны плата за проезд войдёт наверное в стоимость перевозимого.У пингвинов ценник на бензин может с нашим сравнится.
      Сегодня, 13:21
      Так там все народы, торгаши. Это у них в крови.
        Сегодня, 13:35
        Причём тут торгаши, компенсация за нанесённый сионо-полосатиками ущерб.
      Сегодня, 13:22
      Там засланный и не один. Кто сдавал координаты верхушки Ирана.
        Сегодня, 14:02
        На израильтян работает американская и своя спутниковая разведка, есть завербованные иранцы и евреи в небольшом количестве в Иране, которые хорошо оснащены необходимой техникой.
        Верхушка Ирана просто не прячется в бункерах и на военных базах. Единственно Моджтабу Хаменеи спрятали и сразу министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи продемонстрировать своё лицо (чтобы можно было вычислить его местонахождение). Однако же Нетаньяху (если жив) нигде не светится на международных встречах в отличие от Зеленского - боится.
        Кстати, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет живут на военной базе в Вашингтоне - надо полагать они не БОМЖи и имеют квартиры или дома.
        А насчет засланных в верхушке так на youtube в роликах времен начала СВО говорили, что США точно знали дату и время начала СВО, что подтверждается потерей нескольких неисправных украинских самолетов в результате начального массированного ракетного удара.
    Сегодня, 13:06
    неизвестно, сколько из них оплачивали разрешение на проход , означает неизвестный источник информации, что в свою очередь подвергает сомнению достоверность всего этого.
    Короче, возможно что это ложь.
      Сегодня, 13:27
      Да все там известно, наши друзья Индусы оплачивают в Китайские банки юанями.
        Сегодня, 13:33
        А нам за нашу нефть платят своими тугриками, которых скопилось у нас уже больше 35 лярдов и которые некуда девать: невозможно конвертировать в валюту и невозможно на них что-либо купить кроме риса и орехов в Индии. Но, полагаю, на 35 лярдов индийских тугриков можно скупить весь рис и все орехи не только в Индии, но и вообще там на востоке... А нужно ли нам столько риса и орехов, вот в чем - вопрос...
    Сегодня, 13:06
    Логично. "Деньги — топливо войны".
    Сегодня, 13:07
    По моему, грамотное решение.
    Сегодня, 13:09
    А по моему они продешевили
    Сегодня, 13:13
    Надеюсь наши проездной взяли.
      Сегодня, 13:15
      А нам пролив по барабану.
    Сегодня, 13:14
    Когда хуситы озвучить свою мзду за проход их проливом ? wassat А я думаю что это за пароходики крадуться вдоль берега Ирана.Трамп возмущён будет ,когда проснётся .Иранцы монетезировали за проход его проливом .Он же их 9 раз победил.
      Сегодня, 13:18
      Не 9 ,а 10! Вы отстали от жизни! И экономику он им порвал! В клочья!
      Или это из другой сказочки? /ржёт/ :)
      Сегодня, 13:39
      Но сионисты, победили его один раз, зато конкретно.
    Сегодня, 13:14
    Правильно, деньги Ирану нужны.
    Сегодня, 13:21
    С судов стран - изгоев надо за проход Ормузом брать рублями .Иранская таможня должна огласить мзду с каждой страны- изгоя .С США стопятьсот рублей только за вход ,за выход в два раза больше.
      Сегодня, 13:42
      Никакой мзды от изгоев, только канделябрами по морде !
        Сегодня, 14:41
        Большому кораблю добрую ракету в скулу, чтоб нос отскочил!
    Сегодня, 13:34
    Всё. Иран попал.
    Начинаются зерновые сделки.
      Сегодня, 14:40
      С какого уха Иран попал? Посмотрите на Каспий...
    Сегодня, 13:46
    Ай маладца! Перс родился, еврей заплакал wink?!
      Сегодня, 14:39
      Оговорка по Фрейду. Евреям ещё предстоит умыться горькими слезами...
    Сегодня, 13:51
    А как же верховенство духовного над мирским?
    Назвать свой военный десантный корабль столицей страны, ввергнутой в хаос...
    Tripoli. USS
    Даже немецкие фашисты во время своего военного величия не называли свои корабли Warschauer Ghetto.
    Сегодня, 13:57
    Очевидно финансовые возможности Ирана для продолжения войны небезграничны.Плата за проход Ормуза поможет улучшить положение в бюджете.Вполне вероятно скоро начнут движение и суда связанные с Европой и США....Вообще выход из создавшейся ситуации для Ирана чреват...
    Сегодня, 14:01
    Как пАтриотично.
    То нефть за юани, то проход за доллары wassat
      Сегодня, 14:36
      Это первый пункт получения репараций. Иран шибко порушен при молчаливом согласии большинства стран, пусть теперь платят...
    Сегодня, 14:11
    Хозяин борта платит страховщику, а тот, по своим каналам, делает так, чтобы страховой случай не наступил. Всё нормально.
    Сегодня, 14:12
    Иран приравняет Ормузский пролив к Панамскому каналу. В 2025 году доход Панамского канала составил почти 6 млрд долларов.
    Сегодня, 14:19
    Главное гальюны хорошо прочистить американцам при подходе к персидскому заливу. А то уже прецеденты были. И Трампа с собой взять с Зеленским, поскольку по их словам, они ничего не боятся.
    Сегодня, 14:33
    recourse Однако! 2 ляма зеленью с парохода это убедительная заявка на пополнение кармана. Лишь бы в дело...