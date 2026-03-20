США собираются победить иранские БЭК в Ормузе с помощью AH-64 Apache и A-10

Сообщается о том, что американское командование собирается активизировать боевую авиацию для борьбы с иранскими безэкипажными катерами (БЭК) в Персидском заливе и, конкретно, в Ормузском проливе. Для этих целей на текущий момент уже применяются вертолёты AH-64D/E Apache.

Теперь в объединённом комитете начальников штабов США заявили о том, что для «противодействия иранской активности в Ормузе» собираются использовать и штурмовики A-10 Thunderbolt II. По другим данным, эти самолёты уже применялись для обстрела с воздуха иранских морских дронов, однако пока особого успеха это не принесло.



Вся проблема для таких средств боевой авиации США в сложившейся ситуации – аэродромы базирования. Учитывая тот факт, что буквально ежедневно Иран атакует американские военные базы фактически по всему Ближнему Востоку, включая Кувейт, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Иорданию, использование вертолётов Apache и штурмовиков A-10 связано как с их безопасным размещением, так и с «плечом» проведения операции в том смысле, чтобы радиуса действия хватало для патрулирования Ормуза.

С авианосцами в регионе у ВМС США тоже не всё однозначно. Один, как сообщается, повреждён в результате иранского удара, на борту другого вспыхнул пожар и он вынужден уйти из Красного моря на греческий Крит.

Если США собираются нарастить число вертолётов и самолётов над Персидским заливом для выполнения указанных операций, то Иран может ответить на это размещением в акватории залива таких катеров, на которых были бы установлены мобильные ЗРК (ПЗРК).

В ближайшее время станет понятно, какая из сторон конфликта в большей степени готова к такому противостоянию.
  1. rocket757 Звание
    +3
    Сегодня, 12:54
    Иран может ответить на это размещением в акватории залива таких катеров, на которых были бы установлены мобильные ЗРК (ПЗРК).
    . Средств противодействия авиации, которая будет вынуждена входить в зону поражения ПВО противника, у военных Ирана, достаточно...
    Вопрос в том, кто эффективно воспользуется ситуацией и своими, доступными, возможностями... soldier
    1. Alex777 Звание
      +1
      Сегодня, 13:45
      Да и идея с ПЗРК на БЭК уже отработана.
      1. rocket757 Звание
        +1
        Сегодня, 13:56
        Теперь будем подождать и посмотреть... soldier
        1. Alex777 Звание
          +1
          Сегодня, 13:59
          Было у Ванги предсказание, что Израиль нападет на Иран, что будут долго и тяжело воевать и война закончится без победителей.
          Да, смотрим, про эту войну она говорила или нет.
          1. rocket757 Звание
            0
            Сегодня, 14:05
            Пока "избранных" прикрывают "исключительные", мира и покоя в том регионе не будет...
            Впрочем и в среди "исключительных" не все так уж трепетно относятся к "избранным"...
            В общем, стоит внимательно присматриваться к событиям и людям, в той стороне... soldier
      2. Last centurion Звание
        0
        Сегодня, 14:00
        там все проще и у Апача и у А-10 радиусы нормальной работы (не просто долететь стрельнуть,улететь 400км), а летать в режиме свободной охоты с поиском целей - километров 250-300.
        Тут вопрос не как долететь, а как не сдохнуть на аэродроме.
        Тем более что дружественные Ирану спутники подскажут
    2. ZovSailor Звание
      +1
      Сегодня, 14:04
      hi Туман войны не будет информировать через открытые источники о типах и целях вооружений, а этот медийный понос в сми призван отвлечь внимание от реальных целей и задач, хотя должны просчитываться все риски и зоны возможного поражения, как и готовность соответствующих средств активного противодействия против врагов.
      1. rocket757 Звание
        +1
        Сегодня, 14:08
        Туман войны... кроме откровенного вранья есть и обоснованные меры, не распространять важную информацию... soldier
    3. knn54 Звание
      0
      Сегодня, 14:20
      У "Бородавочника" нет собственного радара. Хотя модернизированные недорогие ракеты APKWS могут нивелировать проблему. Тем более, что разместить можно до 38 шт-2 ПУ по 19 "труб".
  2. Висенте
    +1
    Сегодня, 12:56
    Вследствие продолжающегося кризиса, вызванного умелым управлением Ормузским проливом и остановкой экспорта нефти, страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт и Катар, для обеспечения бюджета и компенсации дефицита ликвидности начали массовую продажу своих активов, включая золотые резервы.Эта масштабная продажа проводится для покрытия текущих расходов и компенсации утраченных нефтяных доходов.
    Аналитики утверждают, что эти продажи, вероятно, продолжатся и в ближайшие дни, что вызовет серьезные колебания золота на рынке.
    1. Alex777 Звание
      0
      Сегодня, 13:46
      Цитата: Висенте
      Аналитики утверждают, что эти продажи, вероятно, продолжатся и в ближайшие дни, что вызовет серьезные колебания золота на рынке.

      Хороший повод у арабов не покупать оружие у Трампа.
      1. Висенте
        +1
        Сегодня, 13:59
        да, и не только у арабов...но верные долгу вассалы продолжат это весёлое занятие скорее всего
        1. Alex777 Звание
          +1
          Сегодня, 14:03
          Есть у янки пословица: no mon (money), no fun. wink
          1. Висенте
            0
            Сегодня, 14:08
            это хорошо сказано, а мани они напечатают сколько нужно в любой момент
  3. VicVic Звание
    +2
    Сегодня, 12:59
    Значит на БЭК-и, по примеру 404 надо ставить ракеты, работающие по воздушным целям
  4. faterdom Звание
    +3
    Сегодня, 13:00
    Ага, им кто даст в пределах прямой видимости от иранского берега патрулировать? И где будут аэродромы подскока?
    1. Alex777 Звание
      0
      Сегодня, 14:06
      Цитата: faterdom
      Ага, им кто даст в пределах прямой видимости от иранского берега патрулировать?

      Сложный вопрос. Заранее никто не скажет, как фишка ляжет.

      Цитата: faterdom
      И где будут аэродромы подскока?

      На кораблях будет. Где же еще? Они и так там базируются.
  5. hiller Звание
    +2
    Сегодня, 13:01
    Насчёт "бородавочника" А-10 - возможно, а вертолётам аэродромы не нужны. Площадки базирования подобрать - не проблема.
    1. СергейАлександрович Звание
      +2
      Сегодня, 13:20
      Площадки, может, и не проблема. Но требуется обеспечить маскировку и скрытность, а ещё и защиту обеспечить. Иначе накроют ракетами и дронами. Дальность у вертолетов небольшая.
    2. berlaga2005 Звание
      0
      Сегодня, 13:47
      У "бородавочника" требования к взлётке минимальные - даже грунтовые аэродромы подойдут. И сбить его довольно сложно, живучий гад
  6. Пленник Звание
    +4
    Сегодня, 13:01
    Два года назад эти штурмовики начали снимать с вооружения. Видать не все хорошо в матрасном "королевстве" раз отбили сей процесс. Персы не слабо дают прочихаться "сверхнации".
    1. роман66 Звание
      +2
      Сегодня, 13:40
      Хорошее оружие насовсем не устаревает, надо просто найти новые методы применения, " Бородавочник" - хорошее оружие
  7. Евгений_Свириденко Звание
    0
    Сегодня, 13:10
    Пройденный этап.Бэки с пво на Чёрном Море показали, что оно (применение авиации) того не стоит. Логичнее было бы также бэки охотники использовать.
  8. пылесос Звание
    -1
    Сегодня, 13:19
    Самолеты Израиля и Амеров свободно летают на Иранской территории? У них переносных зенитных установок? И сто то не слышно про С-300: С-400?
    1. ГолыйМужик Звание
      +1
      Сегодня, 14:01
      Подбитый Ф35 показал, что не совсем свободно.
    2. smart fellow Звание
      0
      Сегодня, 14:29
      Самолеты Израиля и Амеров свободно летают на Иранской территории?

      Территория Ирана большая и ПВО объектовая т.е. вражеские самолеты просто обходят районы ПВО. Американский F-35 был поврежден ЗРС иранской разработки по их словам.
      Израильтяне используют ракеты воздух-земля собственного производства дальностью 250 и 300 км, а также купили у США корпуса 12 000 бомб которые переделают в управляемые дальностью 60 км или скорее всего больше - у американцев дальность управляемых бомб достигает 150 км в зависимости от типа.
      И сто то не слышно про С-300: С-400?

      С-400 у иранцев нет, возможно их не устроила цена в несколько млрд долларов и сроки изготовления до 5 лет. У комплекса С-300 прошлым летом были уничтожены радары и часть ПУ по заявлениям Израиля. Даже если он в полном порядке, то закрыть все воздушное пространство Ирана не в состоянии.
  9. О. Бендер Звание
    0
    Сегодня, 13:21
    Будут бэки не будут бэки,риски для кораблей очень высоки, страх,вот что уравняет попытки пингвинов противодействовать иранцам,это проблему не решит но моторесурс авиации потрепает
  10. berlaga2005 Звание
    0
    Сегодня, 13:21
    Все заявления о том, что планируется это отвлекающий шум.
  11. Хамзат-41 Звание
    0
    Сегодня, 14:08
    Звездно-полосатые втягиваются в полномасштабную войну с Ираном совершенно не осознавая последствий для себя!