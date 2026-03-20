Польша разработала аналог иранского дрона-камикадзе Shahed
Польша завершает разработку собственного дрона-камикадзе, который является аналогом иранского беспилотника Shahed. Конструкция иранского дрона оказалась настолько удачной, что поляки долго думать не стали, взяв ее за основу. Впрочем, как и американцы. Об этом сообщает Польское радио.
Согласно заявлению министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, новый дрон в скором времени начнет поступать на вооружение польской армии. Разработка беспилотника велась в рамках программы PLargonia, впервые беспилотник был представлен в сентябре прошлого года в ходе выставки MSPO в польском городе Кельце.
Беспилотник разработан в нескольких версиях, включая боевую и учебную. Учебная используется для подготовки операторов ПВО и моделирования различных боевых сценариев. Боевая версия предназначена для ударов по целям на дальности до 900 км.
Согласно данным от разработчика, дрон-камикадзе PLargonia оснащен поршневым двигателем 342I B4 TS мощностью 32 лошадиные силы. Пропеллер расположен в задней части корпуса, как и оригинального иранского дрона. Размах крыла — 2,2 метра, длина — 2,6. Максимальная взлетная масса — 85 кг, боевая нагрузка — 16-20 кг. Крейсерская скорость — 185 км/час. Запуск осуществляется со специальной платформы.
