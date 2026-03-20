Польша разработала аналог иранского дрона-камикадзе Shahed

Польша завершает разработку собственного дрона-камикадзе, который является аналогом иранского беспилотника Shahed. Конструкция иранского дрона оказалась настолько удачной, что поляки долго думать не стали, взяв ее за основу. Впрочем, как и американцы. Об этом сообщает Польское радио.

Согласно заявлению министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, новый дрон в скором времени начнет поступать на вооружение польской армии. Разработка беспилотника велась в рамках программы PLargonia, впервые беспилотник был представлен в сентябре прошлого года в ходе выставки MSPO в польском городе Кельце.



Беспилотник разработан в нескольких версиях, включая боевую и учебную. Учебная используется для подготовки операторов ПВО и моделирования различных боевых сценариев. Боевая версия предназначена для ударов по целям на дальности до 900 км.

Согласно данным от разработчика, дрон-камикадзе PLargonia оснащен поршневым двигателем 342I B4 TS мощностью 32 лошадиные силы. Пропеллер расположен в задней части корпуса, как и оригинального иранского дрона. Размах крыла — 2,2 метра, длина — 2,6. Максимальная взлетная масса — 85 кг, боевая нагрузка — 16-20 кг. Крейсерская скорость — 185 км/час. Запуск осуществляется со специальной платформы.
  1. Berg Berg Звание
    -3
    Сегодня, 13:03
    Польша ничего не может разработать , лишь торговать яблоками ! Пишите честно - украли и пользуются Иранскими и Российскими наработками !
  2. Александр Х Звание
    +3
    Сегодня, 13:08
    На сколько оказалась плодотворной идея!
    И очен важно, что поляки могут дистанционно управлять такими дронами на значительном удалении от пункта управления. Спасибо Маску...
    Нам бы такую же Старлинк. И как можно быстрее. Хотя бы, для начала, обеспечить быструю связь над 404й,для более точного наведения наших беспилотников на цели.
  3. О. Бендер Звание
    0
    Сегодня, 13:11
    Это не есть гут,как говаривал классик.Эти пшецкие летальки и на вну попадут к бабушке не ходи.А оно нам надо?
  4. Андрей из Челябинска Звание
    +1
    Сегодня, 13:29
    Конструкция иранского дрона оказалась настолько удачной, что поляки долго думать не стали, взяв ее за основу.

    Что как бы и логично - от добра бобра (курву) не ищут
  5. К-50 Звание
    +2
    Сегодня, 13:30
    А помню сколько смеха было над "шахедами", теперь ни пин дос сия, ни пшекия не стесняются перенять "передовой" опыт! fellow laughing
    1. rocket757 Звание
      0
      Сегодня, 13:52
      Так и у нас серьёзно так говорили, что это "игрушки для бедных"... увы, расплачиваться пришлось, как всегда... soldier
  6. rocket757 Звание
    +1
    Сегодня, 13:49
    Рабочая, простая, эффективная конструкция, тем более ничего выдумывать не надо, взял готовень кое, скопируй и делай, сколько надо ... дёшево и сердито.
    Кстати, логичное, обоснованное решение... soldier
  7. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 14:02
    Скоро от "Шахедов" в небе тесно станет.А как ПВО будет распознавать где свой ,где чужой.Да вали их всех !!!
  8. Fangaro Звание
    0
    Сегодня, 14:09
    Опять появляются Радио Свободы...
    Теперь к Лондону, Оттаве, Токио и Берлину присоединяются столицы "победивших"...
    Варшава, Бухайрест...
    Но странно, что не в первых рядах.
    Вильнюс, Рига, Таллин, Баку, Тбилиси и Душанбе намного раньше поняли, откуда зелёный дождь долларов прольется.
    И ведь если в любой из этих столиц оказаться не зная ни слова по ихнему, но на русском языке, с жестами, попросить помощи... Помогают. Может не всем, может нужно как то особенно спрашивать.
    А в политике мы все их враги.
  9. андрей мартов Звание
    0
    Сегодня, 14:14
    Интересно и какое название они дали своему "пшешколёту". . . winked
  10. Denis_999 Звание
    0
    Сегодня, 14:19
    Если не ошибаюсь, даже здесь, на "Военном обозрении", была статья про то, что "Шахедогерань", вообще-то... НЕМЕЦКАЯ по своим корням. Потом немного творчески развитая израильтянами.

    А по поводу самой новости - ничего весёлого ( хи-хи, ха-ха, бобер-курва ) НЕ вижу. Поляки освоят дроноводство и... имей с ними потом проблемы!